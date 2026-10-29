FIFA va Saudiya ligasi bahsiga nuqta qo‘yildi: Ronalduning bahsli goli rasman qayd etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «An Nasr» va «Al Faysali» jamoalari o‘rtasidagi bahsda urilgan bahsli gol maxsus komissiya tekshiruvidan so‘ng rasman Krishtianu Ronaldu hisobiga yozildi.
- FIFA va Saudiya Arabistoni Pro-ligasi qaydlaridagi ziddiyat videokameralar rakursini o‘rganish orqali bartaraf etildi.
- Ushbu qaror natijasida portugaliyalik futbolchining professional faoliyatidagi gollari soni 982 taga yetdi.
- Endilikda forvardga 1000 ta gol dovonini zabt etish uchun atigi 18 ta gol qolmoqda.
Saudiya Arabistoni Pro-ligasi doirasida «An Nasr» va «Al Faysali» jamoalari o‘rtasidagi bahsda urilgan ikkinchi to‘p muallifligi atrofida yuzaga kelgan tushunmovchilik rasman o‘z yechimini topdi. Dastlab xalqaro va mahalliy tashkilotlar o‘rtasida turlicha talqin qilingan mazkur vaziyat maxsus komissiya tomonidan sinchkovlik bilan qayta o‘rganib chiqildi.
Tekshiruvlar natijasida gol avtogol emas, balki portugaliyalik yulduz Krishtianu Ronalduning shaxsiy hisobiga to‘liq tegishli ekani qonuniy tasdiqlandi.
Kelishmovchilik sababi va komissiya tekshiruvi
Ushbu vaziyat atrofidagi bahslar quyidagi sabablarga ko‘ra kelib chiqqan edi:
FIFA va chempionat qaydlaridagi ziddiyat: Bahs yakunlangach, Saudiya Arabistoni chempionati rasmiy bayonnomasida gol portugaliyalik to‘purar hisobiga yozilgan, ammo FIFA tizimida epizod dastlab raqibning avtogoli sifatida qayd etilgan edi;
Qoidalar komissiyasining aralashuvi: Insayder va jurnalist Abdulaziz al Murayselning ijtimoiy tarmoqlarda xabar berishicha, Pro-liganing qoidalarga rioya etilishini nazorat qiluvchi maxsus komissiyasi epizodni barcha videokameralar rakursi orqali batafsil qayta ko‘rib chiqqan;
Rasmiy xulosa: Komissiya a’zolari to‘p trayektoriyasi va yakuniy zarba aynan hujumchiga tegishli ekanini aniqlab, mualliflikni Ronalduga berish bo‘yicha barcha rasmiy choralarni yakuniga yetkazdi;
Futbolchining xabardor qilinishi: Manbaning xabariga ko‘ra, qabul qilingan rasmiy qaror haqida Krishtianu Ronalduning o‘ziga ham shaxsan ma’lum qilingan.
Tarixiy marra: Faoliyatdagi 982-gol
Mazkur rasmiy qaror yulduzli futbolchining tarixiy rekordi yo‘lidagi ko‘rsatkichlarini yanada yaqinlashtirdi:
Statistika qayta tiklandi: Ushbu gol hisobga olinishi tufayli Krishtianu Ronalduning professional faoliyatidagi rasmiy gollari soni 982 taga yetdi;
1000 ta gol sari intilish: Futbol tarixida misli ko‘rilmagan 1000 talik dovonni zabt etish uchun forvardga endi atigi 18 ta gol qolmoqda;
«An Nasr» uchun ahamiyati: Har bir to‘p klubning chempionatdagi turnir mavqeyini mustahkamlash bilan birga, Saudiya futbolining jahon miqyosidagi nufuzini yuksaltirishga xizmat qilmoqda.
Krishtianu Ronaldu maydonda nafaqat jamoa g‘alabasi, balki butun jahon futboli solnomasida yangilanmas rekord o‘rnatish yo‘lida ishonchli harakat qilmoqda.
Izohlar 0
…