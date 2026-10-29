FIFA va Saudiya ligasi bahsiga nuqta qo‘yildi: Ronalduning bahsli goli rasman qayd etildi

·76·Sport
FIFA va Saudiya ligasi bahsiga nuqta qo‘yildi: Ronalduning bahsli goli rasman qayd etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «An Nasr» va «Al Faysali» jamoalari o‘rtasidagi bahsda urilgan bahsli gol maxsus komissiya tekshiruvidan so‘ng rasman Krishtianu Ronaldu hisobiga yozildi.
  • FIFA va Saudiya Arabistoni Pro-ligasi qaydlaridagi ziddiyat videokameralar rakursini o‘rganish orqali bartaraf etildi.
  • Ushbu qaror natijasida portugaliyalik futbolchining professional faoliyatidagi gollari soni 982 taga yetdi.
  • Endilikda forvardga 1000 ta gol dovonini zabt etish uchun atigi 18 ta gol qolmoqda.

Saudiya Arabistoni Pro-ligasi doirasida «An Nasr» va «Al Faysali» jamoalari o‘rtasidagi bahsda urilgan ikkinchi to‘p muallifligi atrofida yuzaga kelgan tushunmovchilik rasman o‘z yechimini topdi. Dastlab xalqaro va mahalliy tashkilotlar o‘rtasida turlicha talqin qilingan mazkur vaziyat maxsus komissiya tomonidan sinchkovlik bilan qayta o‘rganib chiqildi.

Tekshiruvlar natijasida gol avtogol emas, balki portugaliyalik yulduz Krishtianu Ronalduning shaxsiy hisobiga to‘liq tegishli ekani qonuniy tasdiqlandi.

Kelishmovchilik sababi va komissiya tekshiruvi

Ushbu vaziyat atrofidagi bahslar quyidagi sabablarga ko‘ra kelib chiqqan edi:

  • FIFA va chempionat qaydlaridagi ziddiyat: Bahs yakunlangach, Saudiya Arabistoni chempionati rasmiy bayonnomasida gol portugaliyalik to‘purar hisobiga yozilgan, ammo FIFA tizimida epizod dastlab raqibning avtogoli sifatida qayd etilgan edi;

  • Qoidalar komissiyasining aralashuvi: Insayder va jurnalist Abdulaziz al Murayselning ijtimoiy tarmoqlarda xabar berishicha, Pro-liganing qoidalarga rioya etilishini nazorat qiluvchi maxsus komissiyasi epizodni barcha videokameralar rakursi orqali batafsil qayta ko‘rib chiqqan;

  • Rasmiy xulosa: Komissiya a’zolari to‘p trayektoriyasi va yakuniy zarba aynan hujumchiga tegishli ekanini aniqlab, mualliflikni Ronalduga berish bo‘yicha barcha rasmiy choralarni yakuniga yetkazdi;

  • Futbolchining xabardor qilinishi: Manbaning xabariga ko‘ra, qabul qilingan rasmiy qaror haqida Krishtianu Ronalduning o‘ziga ham shaxsan ma’lum qilingan.

Tarixiy marra: Faoliyatdagi 982-gol

Mazkur rasmiy qaror yulduzli futbolchining tarixiy rekordi yo‘lidagi ko‘rsatkichlarini yanada yaqinlashtirdi:

  • Statistika qayta tiklandi: Ushbu gol hisobga olinishi tufayli Krishtianu Ronalduning professional faoliyatidagi rasmiy gollari soni 982 taga yetdi;

  • 1000 ta gol sari intilish: Futbol tarixida misli ko‘rilmagan 1000 talik dovonni zabt etish uchun forvardga endi atigi 18 ta gol qolmoqda;

  • «An Nasr» uchun ahamiyati: Har bir to‘p klubning chempionatdagi turnir mavqeyini mustahkamlash bilan birga, Saudiya futbolining jahon miqyosidagi nufuzini yuksaltirishga xizmat qilmoqda.

Krishtianu Ronaldu maydonda nafaqat jamoa g‘alabasi, balki butun jahon futboli solnomasida yangilanmas rekord o‘rnatish yo‘lida ishonchli harakat qilmoqda.

Krishtianu RonalduAn NasrSaudiya Arabistoni Pro-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu rekordlar sari: “An Nasr” safarda “Al Faysali”ni mag‘lub etdiKrishtianu Ronaldu rekordlar sari: “An Nasr” safarda “Al Faysali”ni mag‘lub etdi23 oktabr 22:042026/2027 yilgi mavsumning eng boy futbolchilari e’lon qilindi — Ronaldu mutlaq yetakchi2026/2027 yilgi mavsumning eng boy futbolchilari e’lon qilindi — Ronaldu mutlaq yetakchi19 oktabr 11:37Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)13 oktabr 06:47«Neftchi» bosh murabbiyi «An Nasr»ga qarshi o‘yindan oldin nimalar dedi?«Neftchi» bosh murabbiyi «An Nasr»ga qarshi o‘yindan oldin nimalar dedi?12 oktabr 11:04Ronaldu «An Nasr»ga qaytdi: terma jamoadagi taqdiri hali noma’lumRonaldu «An Nasr»ga qaytdi: terma jamoadagi taqdiri hali noma’lum6 oktabr 06:37Matbuot anjumanidagi jang!: Postekoglu Ronalduni yerga urgan jurnalistning og‘zini yopdiMatbuot anjumanidagi jang!: Postekoglu Ronalduni yerga urgan jurnalistning og‘zini yopdi16 sentabr 19:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi