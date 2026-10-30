Ronaldu Toshkentga kelmaydi: “An Nasr” yulduzi “Paxtakor”ga qarshi bahsni o‘tkazib yuboradi

·92·Sport
Ronaldu Toshkentga kelmaydi: “An Nasr” yulduzi “Paxtakor”ga qarshi bahsni o‘tkazib yuboradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu Osiyo Elit Chempionlar Ligasi doirasidagi «Paxtakor» va «An Nasr» o‘rtasidagi bahsda ishtirok etmaydi.
  • Jamoa bosh murabbiyi Anje Postekoglu tig‘iz taqvim va yuklamalarni boshqarish maqsadida portugaliyalik futbolchini uchrashuv qaydnomasiga kiritmaslikka qaror qildi.
  • Saudiya klubi ichki chempionatdagi qizg‘in poyga va yaqinlashib kelayotgan mas’uliyatli o‘yinlar oldidan o‘z yetakchisini uzoq parvoz hamda ortiqcha charchoqlardan asrashni maqsad qilgan.

Osiyo Elit Chempionlar Ligasi doirasida Toshkentda kechadigan «Paxtakor» va «An Nasr» o‘rtasidagi markaziy to‘qnashuv oldidan futbol ixlosmandlari uchun kutilmagan xabar tarqaldi. Saudiya Arabistonining mashhur yulduzi Krishtianu Ronaldu O‘zbekistondagi bahsni o‘tkazib yuboradi.

Saudiyaning «Addiriyah» nashri xabariga ko‘ra, jamoa bosh murabbiyi Anje Postekoglu Toshkent safari oldidan portugaliyalik to‘purarni uchrashuv qaydnomasiga kiritmaslikka qaror qilgan.

Qaror sababi: Tig‘iz taqvim va yuklamalarni boshqarish

Garchi portugaliyalik yulduzning tarkibga kiritilmasligi bo‘yicha rasmiy tibbiy sabab ochiqlanmagan bo‘lsa-da, ekspertlar buni quyidagi omillar bilan izohlamoqda:

  • Zich o‘yinlar grafigi: «An Nasr» ayni paytda Saudiya Pro-ligasi va qit’a miqyosidagi turnirlarda tig‘iz taqvim asosida maydonga tushmoqda. Murabbiylar shtabi asosiy yetakchilarga dam berish va kuchlarni to‘g‘ri taqsimlash maqsadida shunday qadam tashlagan;

  • Mahalliy chempionatdagi qattiq poyga: Riyod klubi ichki birinchilikda chempionlik kurashida kechmoqda va yaqinlashib kelayotgan mas’uliyatli uchrashuvlar oldidan Ronalduni uzoq parvoz va sun’iy charchoqlardan asrash muhim deb topilgan.

«An Nasr»ning Saudiya chempionatidagi ko‘rsatkichlari

Riyod grandi ichki chempionatda juda ishonchli harakat qilmoqda:

  • 11 o‘yinda 9 g‘alaba: Anje Postekoglu shogirdlari mavsum boshidan beri o‘tkazilgan 11 ta turning naqd 9 tasida g‘alaba nashidasini surdi;

  • Ochko yo‘qotishlari: Jamoa mavsum davomida faqat «Al Ittihod»ga imkoniyatni boy bergan bo‘lsa, yana bir turda «Al Halej» bilan durang qayd etgan;

  • Turnir jadvalidagi holat: Hozirda jamoa jamg‘arilgan 28 ochko bilan 2-o‘rinda bormoqda. Turnir peshqadami «Al Qodisiya» hisobida ham aynan shuncha ochko mavjud bo‘lib, chempionlik poygasi qizg‘in pallaga kirgan.

Garchi toshkentlik futbol muxlislari afsonaviy Krishtianu Ronalduning «Paxtakor» markaziy stadionidagi chiqishini katta intiqlik bilan kutgan bo‘lsalar-da, Saudiya klubi qolgan yulduzlari bilan O‘zbekiston poytaxtida jiddiy qarshilik ko‘rsatishga shaylanmoqda.

PaxtakorAn NasrKrishtianu RonalduOsiyo Elit Chempionlar Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Paxtakor”ga qarshi: Ronaldu Toshkentga rekord darajadagi sport formasida kelmoqda“Paxtakor”ga qarshi: Ronaldu Toshkentga rekord darajadagi sport formasida kelmoqdaBugun 07:08Ronaldudan dahshatli het-trik: “An Nasr” 8 ta gol urilgan o‘yinda g‘alaba qozondiRonaldudan dahshatli het-trik: “An Nasr” 8 ta gol urilgan o‘yinda g‘alaba qozondiBugun 07:00FIFA va Saudiya ligasi bahsiga nuqta qo‘yildi: Ronalduning bahsli goli rasman qayd etildiFIFA va Saudiya ligasi bahsiga nuqta qo‘yildi: Ronalduning bahsli goli rasman qayd etildiKecha 22:58Krishtianu Ronaldu rekordlar sari: “An Nasr” safarda “Al Faysali”ni mag‘lub etdiKrishtianu Ronaldu rekordlar sari: “An Nasr” safarda “Al Faysali”ni mag‘lub etdi23 oktabr 22:042026/2027 yilgi mavsumning eng boy futbolchilari e’lon qilindi — Ronaldu mutlaq yetakchi2026/2027 yilgi mavsumning eng boy futbolchilari e’lon qilindi — Ronaldu mutlaq yetakchi19 oktabr 11:37Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)13 oktabr 06:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi