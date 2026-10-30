Ronaldu Toshkentga kelmaydi: “An Nasr” yulduzi “Paxtakor”ga qarshi bahsni o‘tkazib yuboradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu Osiyo Elit Chempionlar Ligasi doirasidagi «Paxtakor» va «An Nasr» o‘rtasidagi bahsda ishtirok etmaydi.
- Jamoa bosh murabbiyi Anje Postekoglu tig‘iz taqvim va yuklamalarni boshqarish maqsadida portugaliyalik futbolchini uchrashuv qaydnomasiga kiritmaslikka qaror qildi.
- Saudiya klubi ichki chempionatdagi qizg‘in poyga va yaqinlashib kelayotgan mas’uliyatli o‘yinlar oldidan o‘z yetakchisini uzoq parvoz hamda ortiqcha charchoqlardan asrashni maqsad qilgan.
Osiyo Elit Chempionlar Ligasi doirasida Toshkentda kechadigan «Paxtakor» va «An Nasr» o‘rtasidagi markaziy to‘qnashuv oldidan futbol ixlosmandlari uchun kutilmagan xabar tarqaldi. Saudiya Arabistonining mashhur yulduzi Krishtianu Ronaldu O‘zbekistondagi bahsni o‘tkazib yuboradi.
Saudiyaning «Addiriyah» nashri xabariga ko‘ra, jamoa bosh murabbiyi Anje Postekoglu Toshkent safari oldidan portugaliyalik to‘purarni uchrashuv qaydnomasiga kiritmaslikka qaror qilgan.
Qaror sababi: Tig‘iz taqvim va yuklamalarni boshqarish
Garchi portugaliyalik yulduzning tarkibga kiritilmasligi bo‘yicha rasmiy tibbiy sabab ochiqlanmagan bo‘lsa-da, ekspertlar buni quyidagi omillar bilan izohlamoqda:
Zich o‘yinlar grafigi: «An Nasr» ayni paytda Saudiya Pro-ligasi va qit’a miqyosidagi turnirlarda tig‘iz taqvim asosida maydonga tushmoqda. Murabbiylar shtabi asosiy yetakchilarga dam berish va kuchlarni to‘g‘ri taqsimlash maqsadida shunday qadam tashlagan;
Mahalliy chempionatdagi qattiq poyga: Riyod klubi ichki birinchilikda chempionlik kurashida kechmoqda va yaqinlashib kelayotgan mas’uliyatli uchrashuvlar oldidan Ronalduni uzoq parvoz va sun’iy charchoqlardan asrash muhim deb topilgan.
«An Nasr»ning Saudiya chempionatidagi ko‘rsatkichlari
Riyod grandi ichki chempionatda juda ishonchli harakat qilmoqda:
11 o‘yinda 9 g‘alaba: Anje Postekoglu shogirdlari mavsum boshidan beri o‘tkazilgan 11 ta turning naqd 9 tasida g‘alaba nashidasini surdi;
Ochko yo‘qotishlari: Jamoa mavsum davomida faqat «Al Ittihod»ga imkoniyatni boy bergan bo‘lsa, yana bir turda «Al Halej» bilan durang qayd etgan;
Turnir jadvalidagi holat: Hozirda jamoa jamg‘arilgan 28 ochko bilan 2-o‘rinda bormoqda. Turnir peshqadami «Al Qodisiya» hisobida ham aynan shuncha ochko mavjud bo‘lib, chempionlik poygasi qizg‘in pallaga kirgan.
Garchi toshkentlik futbol muxlislari afsonaviy Krishtianu Ronalduning «Paxtakor» markaziy stadionidagi chiqishini katta intiqlik bilan kutgan bo‘lsalar-da, Saudiya klubi qolgan yulduzlari bilan O‘zbekiston poytaxtida jiddiy qarshilik ko‘rsatishga shaylanmoqda.
Izohlar 0
…