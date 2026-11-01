Nega Krishtianu Ronaldu Toshkentga kelmadi? “An Nasr” bosh murabbiyi sababini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «An Nasr» bosh murabbiyi Ange Postekoglu Krishtianu Ronalduning Toshkentga kelmaganligini jamoa taqvimining tig‘izligi va Saudiya Pro-ligasidagi muhim o‘yin oldidan futbolchiga dam berish zarurati bilan izohladi.
- Osiyo Chempionlar ligasi Elit musobaqasining 4-turi doirasida o‘tadigan «Paxtakor» va «An Nasr» jamoalari o‘rtasidagi bahs 2 noyabr kuni soat 18:45 da «Paxtakor» markaziy stadionida boshlanadi.
Osiyo Chempionlar ligasi Elit musobaqasining 4-turi doirasida Toshkent yana bir katta futbol oqshomiga mezbonlik qilishga tayyorlanmoqda. Saudiya Arabistonining yulduzli jamoasi «An Nasr» mehmon bo‘ladigan bahs oldidan bosh murabbiy Ange Postekoglu matbuot anjumanida ishtirok etib, muhim masalalar yuzasidan fikr bildirdi.
Avstraliyalik tajribali mutaxassis Toshkentning «Paxtakor» jamoasiga qarshi kechadigan bahsning murakkabligi, Krishtianu Ronalduning Toshkentga tashrif buyurmaganlik sababi va jamoasining rejalarini ochiq bayon qildi. Uchrashuv ertaga, 2 noyabr kuni soat 18:45 da «Paxtakor» markaziy stadionida start oladi.
«Paxtakor»ning Saudiya klublariga qarshi xavfi va tahlili
Ange Postekoglu raqibni jiddiy o‘rganib chiqqanini ta’kidlab, «sherlar»ning xavfli jihatlariga e’tibor qaratdi:
Hujumdagi agressivlik: «Paxtakor»ning hujumkor salohiyati yuqori baholandi. Ular o‘z maydonida har qanday raqibga qarshi bosim o‘tkaza oladi;
Saudiya grandlari bilan duranglar: O‘zbekiston klubining Saudiyaning avvalgi ikki jamoasiga qarshi murosasiz o‘yin ko‘rsatib, ochko olgani «An Nasr» shtabi tomonidan inobatga olingan;
O‘z o‘yiniga urg‘u: Raqib qanchalik tahlil qilinmasin, Postekoglu o‘z shogirdlari o‘z uslubi va falsafasiga sodiq qolishini qayd etdi.
Ronaldu nega kelmadi? Rotatsiya va ichki chempionatdagi muhim o‘yin
Millionlab o‘zbek muxlislarini qiziqtirgan asosiy masala — jahon yulduzi Krishtianu Ronalduning tarkibda yo‘qligi bo‘yicha murabbiy batafsil izoh berdi:
Zich taqvim va rotatsiya: Jamoada o‘yinchilar soni yetarli darajada ekani, ammo taqvimning haddan tashqari tig‘izligi sabab Ronaldu va yana bir qator asosiy ijrochilarga dam berish qarori qabul qilingan;
Ligadagi hal qiluvchi bahs: Juma kuni Saudiya Pro-ligasida jamoani juda muhim to‘qnashuv kutib turgani ham bu qarorning qabul qilinishiga turtki bo‘lgan;
Tezlik va barqarorlik: FIFA kunlaridan so‘ng jamoa o‘yini yaxshilanib borayotgani, garchi mavsum boshida namlik va moslashish bilan bog‘liq qiyinchiliklar bo‘lgan bo‘lsa-da, hozirda tizimli barqarorlikka erishilayotgani ta’kidlandi.
O‘yin haqida ma’lumot:
Musobaqa: Elit OCHL, 4-tur
Uchrashuv: «Paxtakor» (O‘zbekiston) — «An Nasr» (Saudiya Arabistoni)
Sana va vaqt: 2 noyabr, 18:45 (Toshkent vaqti)
Stadion: «Paxtakor» markaziy stadioni, Toshkent
Izohlar 0
…