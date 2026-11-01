Nega Krishtianu Ronaldu Toshkentga kelmadi? “An Nasr” bosh murabbiyi sababini aytdi

·148·Sport
Nega Krishtianu Ronaldu Toshkentga kelmadi? “An Nasr” bosh murabbiyi sababini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «An Nasr» bosh murabbiyi Ange Postekoglu Krishtianu Ronalduning Toshkentga kelmaganligini jamoa taqvimining tig‘izligi va Saudiya Pro-ligasidagi muhim o‘yin oldidan futbolchiga dam berish zarurati bilan izohladi.
  • Osiyo Chempionlar ligasi Elit musobaqasining 4-turi doirasida o‘tadigan «Paxtakor» va «An Nasr» jamoalari o‘rtasidagi bahs 2 noyabr kuni soat 18:45 da «Paxtakor» markaziy stadionida boshlanadi.

Osiyo Chempionlar ligasi Elit musobaqasining 4-turi doirasida Toshkent yana bir katta futbol oqshomiga mezbonlik qilishga tayyorlanmoqda. Saudiya Arabistonining yulduzli jamoasi «An Nasr» mehmon bo‘ladigan bahs oldidan bosh murabbiy Ange Postekoglu matbuot anjumanida ishtirok etib, muhim masalalar yuzasidan fikr bildirdi.

Avstraliyalik tajribali mutaxassis Toshkentning «Paxtakor» jamoasiga qarshi kechadigan bahsning murakkabligi, Krishtianu Ronalduning Toshkentga tashrif buyurmaganlik sababi va jamoasining rejalarini ochiq bayon qildi. Uchrashuv ertaga, 2 noyabr kuni soat 18:45 da «Paxtakor» markaziy stadionida start oladi.

«Paxtakor»ning Saudiya klublariga qarshi xavfi va tahlili

Ange Postekoglu raqibni jiddiy o‘rganib chiqqanini ta’kidlab, «sherlar»ning xavfli jihatlariga e’tibor qaratdi:

  • Hujumdagi agressivlik: «Paxtakor»ning hujumkor salohiyati yuqori baholandi. Ular o‘z maydonida har qanday raqibga qarshi bosim o‘tkaza oladi;

  • Saudiya grandlari bilan duranglar: O‘zbekiston klubining Saudiyaning avvalgi ikki jamoasiga qarshi murosasiz o‘yin ko‘rsatib, ochko olgani «An Nasr» shtabi tomonidan inobatga olingan;

  • O‘z o‘yiniga urg‘u: Raqib qanchalik tahlil qilinmasin, Postekoglu o‘z shogirdlari o‘z uslubi va falsafasiga sodiq qolishini qayd etdi.

Ronaldu nega kelmadi? Rotatsiya va ichki chempionatdagi muhim o‘yin

Millionlab o‘zbek muxlislarini qiziqtirgan asosiy masala — jahon yulduzi Krishtianu Ronalduning tarkibda yo‘qligi bo‘yicha murabbiy batafsil izoh berdi:

  • Zich taqvim va rotatsiya: Jamoada o‘yinchilar soni yetarli darajada ekani, ammo taqvimning haddan tashqari tig‘izligi sabab Ronaldu va yana bir qator asosiy ijrochilarga dam berish qarori qabul qilingan;

  • Ligadagi hal qiluvchi bahs: Juma kuni Saudiya Pro-ligasida jamoani juda muhim to‘qnashuv kutib turgani ham bu qarorning qabul qilinishiga turtki bo‘lgan;

  • Tezlik va barqarorlik: FIFA kunlaridan so‘ng jamoa o‘yini yaxshilanib borayotgani, garchi mavsum boshida namlik va moslashish bilan bog‘liq qiyinchiliklar bo‘lgan bo‘lsa-da, hozirda tizimli barqarorlikka erishilayotgani ta’kidlandi.

O‘yin haqida ma’lumot:

  • Musobaqa: Elit OCHL, 4-tur

  • Uchrashuv: «Paxtakor» (O‘zbekiston) — «An Nasr» (Saudiya Arabistoni)

  • Sana va vaqt: 2 noyabr, 18:45 (Toshkent vaqti)

  • Stadion: «Paxtakor» markaziy stadioni, Toshkent

Osiyo Chempionlar ligasiPaxtakorAn NasrKrishtianu Ronaldu
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu Toshkentga kelmaydi: “An Nasr” yulduzi “Paxtakor”ga qarshi bahsni o‘tkazib yuboradiRonaldu Toshkentga kelmaydi: “An Nasr” yulduzi “Paxtakor”ga qarshi bahsni o‘tkazib yuboradi30 oktabr 22:29“Paxtakor”ga qarshi: Ronaldu Toshkentga rekord darajadagi sport formasida kelmoqda“Paxtakor”ga qarshi: Ronaldu Toshkentga rekord darajadagi sport formasida kelmoqda30 oktabr 07:08“An-Nasr” Toshkentga yetib keldi: Ronaldu va 2 yulduz nega “Paxtakor”ga qarshi o‘ynamaydi?“An-Nasr” Toshkentga yetib keldi: Ronaldu va 2 yulduz nega “Paxtakor”ga qarshi o‘ynamaydi?31 oktabr 23:18Toshkentda futbol bayrami: Krishtianu Ronaldu “Paxtakor” stadionida to‘p surishi kutilmoqdaToshkentda futbol bayrami: Krishtianu Ronaldu “Paxtakor” stadionida to‘p surishi kutilmoqda29 oktabr 20:59Ronaldudan dahshatli het-trik: “An Nasr” 8 ta gol urilgan o‘yinda g‘alaba qozondiRonaldudan dahshatli het-trik: “An Nasr” 8 ta gol urilgan o‘yinda g‘alaba qozondi30 oktabr 07:00FIFA va Saudiya ligasi bahsiga nuqta qo‘yildi: Ronalduning bahsli goli rasman qayd etildiFIFA va Saudiya ligasi bahsiga nuqta qo‘yildi: Ronalduning bahsli goli rasman qayd etildi29 oktabr 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi