«Bir katakda bitta xo‘roz bo‘lishi kerak»: Laporta Mbappening «Real»ga o‘tishi xato dedi

·62·Sport
«Bir katakda bitta xo‘roz bo‘lishi kerak»: Laporta Mbappening «Real»ga o‘tishi xato dedi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona» prezidenti Joan Laporta, Kilian Mbappe «Real»ni kuchaytirmagani, balki jamoa ichidagi muvozanatni buzganini ta’kidladi.
  • U «bir katakda bittadan ortiq xo‘roz bo‘lishi mumkin emas» degan metafora bilan «Real»ning yulduzlarni bir tarkibga to‘plash siyosatini tanqid qildi.
  • Laporta, «Barselona»ning yoshlar va tajriba sintezi, shuningdek, jamoaviy ruh va uyg‘unlikka asoslangan falsafasi ustunligini ta’kidladi.

Ispaniya futbolining azaliy raqobatchilari o‘rtasidagi kurash maydondan tashqarida ham yangi bosqichga chiqmoqda. Kataloniyaning «Barselona» klubi prezidenti Joan Laporta Madridning «Real» klubi transfer siyosati hamda fransiyalik superyulduz Kilian Mbappening madridliklar safidagi faoliyati haqida keskin va tanqidiy fikr bildirdi.

Laportaning fikricha, 2024 yil yozida Parijning «PSJ» klubidan Madridga ko‘chib o‘tgan hujumchi «qirollik klubi»ni kuchaytira olmadi, aksincha, jamoa ichidagi muvozanatni buzdi.

«Bir katakda bitta xo‘roz bo‘lishi kerak»: Laportaning keskin tashxisi

The Touchline nashriga intervyu bergan «Barselona» rahbari yulduzlarni bir tarkibga to‘plash siyosatini tanqid ostiga oldi:

  • Mashhur matal va noto‘g‘ri strategiya: «Men bu haqda avval ham ogohlantirgan edim. Bir katakda bittadan ortiq xo‘roz bo‘lishi mumkin emas. Bu hech qachon, hech qaysi davrda ijobiy natija bermagan va bermaydi ham;

  • Jamoaviy ruhning yo‘qolishi: Futbolda eng muhim omil — shaxsiy maqom emas, balki jamoa va yagona jamoaviy ruhdir. Agar kiyinish xonasida bu birdamlik bo‘lmasa, har qanday qimmatbaho loyiha muqarrar ravishda muvaffaqiyatsizlikka uchraydi;

  • Yulduzlar kelishmovchiligi: “Real” faqat shov-shuvli transferlarni amalga oshirish va nomdor yulduzlarni tarkibga yig‘ish yo‘lini tanladi, ammo bu usul tizimli muammolarni keltirib chiqarmoqda», — dedi Laporta.

«Barselona»ning ustunligi: «La Masiya» va mukammal uyg‘unlik

Klub prezidenti Kataloniya jamoasining bugungi muvaffaqiyati va falsafasini Madrid loyihasiga qarama-qarshi qo‘ydi:

  • Yoshlar va tajriba sintezi: «Bu — “Barselona”ning boshqalardan ajralib turuvchi eng kuchli jihati. Tarkibimizda bebaho iqtidorlar, mashhur “La Masiya” akademiyasi tarbiyalanuvchilari hamda turli futbol madaniyatidan kelgan mahoratli o‘yinchilar jamlangan;

  • Yagona tizim va uyg‘unlik: Shunga qaramay, biz o‘zaro bir-birini tushunadigan, bir maqsad sari intiluvchi ajoyib uyg‘unlikdagi jamoani shakllantirishga muvaffaq bo‘ldik;

  • Murabbiy va rahbariyat mehnati: Bunday sog‘lom muhit o‘z-o‘zidan paydo bo‘lgani yo‘q. Bu jamoani tinimsiz rivojlantirish ustida ter to‘kayotgan bosh murabbiy va sport direktorining izchil mehnati natijasidir», — deya qo‘shimcha qildi Joan Laporta.

Laportaning ushbu o‘tkir bayonoti bo‘lajak «El-Klasiko» to‘qnashuvi oldidan muhitni yanada qizdirib, ikki grandning o‘yin va boshqaruv falsafasi o‘rtasidagi prinsipial farqni ochib berdi.

BarselonaReal MadridJoan LaportaKilian Mbappe
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joan Laporta “Real”ning 50 ming sahifalik aybloviga keskin javob qaytardiJoan Laporta “Real”ning 50 ming sahifalik aybloviga keskin javob qaytardi12 oktabr 22:02Laporta Lamin Yamalning “Oltin to‘p” uchun asosiy da’vogar ekanligini e’tirof etdiLaporta Lamin Yamalning “Oltin to‘p” uchun asosiy da’vogar ekanligini e’tirof etdi12 oktabr 18:17Lamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdiLamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdi14 sentabr 13:17“Real Madrid”da mukammal o‘yin: Mourino taktik yurishlari qanday ish berganini aytdi“Real Madrid”da mukammal o‘yin: Mourino taktik yurishlari qanday ish berganini aytdiBugun 11:33Fransuz yulduzi nima sababdan murabbiylar shtabining g‘azabiga uchradi?Fransuz yulduzi nima sababdan murabbiylar shtabining g‘azabiga uchradi?8 oktabr 11:09Lamin Yamal: Yoshligim «Oltin toʻp»ni qoʻlga kiritishimga toʻsqinlik qilishi mumkinLamin Yamal: Yoshligim «Oltin toʻp»ni qoʻlga kiritishimga toʻsqinlik qilishi mumkin3 oktabr 01:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya