«Bir katakda bitta xo‘roz bo‘lishi kerak»: Laporta Mbappening «Real»ga o‘tishi xato dedi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» prezidenti Joan Laporta, Kilian Mbappe «Real»ni kuchaytirmagani, balki jamoa ichidagi muvozanatni buzganini ta’kidladi.
- U «bir katakda bittadan ortiq xo‘roz bo‘lishi mumkin emas» degan metafora bilan «Real»ning yulduzlarni bir tarkibga to‘plash siyosatini tanqid qildi.
- Laporta, «Barselona»ning yoshlar va tajriba sintezi, shuningdek, jamoaviy ruh va uyg‘unlikka asoslangan falsafasi ustunligini ta’kidladi.
Ispaniya futbolining azaliy raqobatchilari o‘rtasidagi kurash maydondan tashqarida ham yangi bosqichga chiqmoqda. Kataloniyaning «Barselona» klubi prezidenti Joan Laporta Madridning «Real» klubi transfer siyosati hamda fransiyalik superyulduz Kilian Mbappening madridliklar safidagi faoliyati haqida keskin va tanqidiy fikr bildirdi.
Laportaning fikricha, 2024 yil yozida Parijning «PSJ» klubidan Madridga ko‘chib o‘tgan hujumchi «qirollik klubi»ni kuchaytira olmadi, aksincha, jamoa ichidagi muvozanatni buzdi.
«Bir katakda bitta xo‘roz bo‘lishi kerak»: Laportaning keskin tashxisi
The Touchline nashriga intervyu bergan «Barselona» rahbari yulduzlarni bir tarkibga to‘plash siyosatini tanqid ostiga oldi:
Mashhur matal va noto‘g‘ri strategiya: «Men bu haqda avval ham ogohlantirgan edim. Bir katakda bittadan ortiq xo‘roz bo‘lishi mumkin emas. Bu hech qachon, hech qaysi davrda ijobiy natija bermagan va bermaydi ham;
Jamoaviy ruhning yo‘qolishi: Futbolda eng muhim omil — shaxsiy maqom emas, balki jamoa va yagona jamoaviy ruhdir. Agar kiyinish xonasida bu birdamlik bo‘lmasa, har qanday qimmatbaho loyiha muqarrar ravishda muvaffaqiyatsizlikka uchraydi;
Yulduzlar kelishmovchiligi: “Real” faqat shov-shuvli transferlarni amalga oshirish va nomdor yulduzlarni tarkibga yig‘ish yo‘lini tanladi, ammo bu usul tizimli muammolarni keltirib chiqarmoqda», — dedi Laporta.
«Barselona»ning ustunligi: «La Masiya» va mukammal uyg‘unlik
Klub prezidenti Kataloniya jamoasining bugungi muvaffaqiyati va falsafasini Madrid loyihasiga qarama-qarshi qo‘ydi:
Yoshlar va tajriba sintezi: «Bu — “Barselona”ning boshqalardan ajralib turuvchi eng kuchli jihati. Tarkibimizda bebaho iqtidorlar, mashhur “La Masiya” akademiyasi tarbiyalanuvchilari hamda turli futbol madaniyatidan kelgan mahoratli o‘yinchilar jamlangan;
Yagona tizim va uyg‘unlik: Shunga qaramay, biz o‘zaro bir-birini tushunadigan, bir maqsad sari intiluvchi ajoyib uyg‘unlikdagi jamoani shakllantirishga muvaffaq bo‘ldik;
Murabbiy va rahbariyat mehnati: Bunday sog‘lom muhit o‘z-o‘zidan paydo bo‘lgani yo‘q. Bu jamoani tinimsiz rivojlantirish ustida ter to‘kayotgan bosh murabbiy va sport direktorining izchil mehnati natijasidir», — deya qo‘shimcha qildi Joan Laporta.
Laportaning ushbu o‘tkir bayonoti bo‘lajak «El-Klasiko» to‘qnashuvi oldidan muhitni yanada qizdirib, ikki grandning o‘yin va boshqaruv falsafasi o‘rtasidagi prinsipial farqni ochib berdi.
Izohlar 0
…