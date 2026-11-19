Mbappe Arda Gulerning «Real» bilan 2032 yilgacha shartnoma tuzganiga munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madridning «Real» klubi 21 yoshli yarimhimoyachi Arda Guler bilan 2032 yilgacha mo'ljallangan yangi shartnoma imzolaganini rasman e'lon qildi.
- Mazkur yangilikka jamoadoshi Kilian Mbappe ijtimoiy tarmoqlarda hazilomuz izoh qoldirib, turkiyalik futbolchining klubda qolishidan mamnunligini bildirdi.
- 2023 yilda «Fenerbahche»dan 20 million yevro evaziga kelgan Guler joriy mavsumda 12 ta uchrashuvda 3 ta gol va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.
«Real»da Arda Gulerning kelajagi uzoq muddatga hal etildi. Madrid klubi turkiyalik yarimhimoyachi bilan shartnomani 2032 yilgacha uzaytirganini e’lon qildi. Bu yangilik jamoadoshi Kilian Mbappeni ham befarq qoldirmadi: fransiyalik hujumchining hazilomuz izohi ijtimoiy tarmoqlarda e’tibor qozondi.
«Bugun kechasi xotirjam uxlayman»
18 noyabr kuni «Real» 21 yoshli Arda Guler bilan yangi bitim imzolanganini rasman ma’lum qildi. Kelishuv 2032 yilgacha amal qiladi.
Ushbu xabardan keyin turkiyalik futbolchi ijtimoiy tarmoqlarda yangi shartnoma haqidagi postini e’lon qildi. Uning ostida Kilian Mbappe ham o‘z munosabatini bildirib, shunday deb yozdi:
«Rahmat, bugun kechasi xotirjam uxlayman».
Fransiyalik yulduzning bu izohi hazilomuz ruhda bo‘lib, jamoadoshining klubda uzoq yillar qolishidan mamnunligini ifodalagan.
Arda Guler «Real»da o‘z o‘rnini mustahkamlamoqda
Arda Guler 2023 yilda Turkiyaning «Fenerbahche» klubidan 20 million yevro evaziga Madrid jamoasiga o‘tgan edi. Oradan vaqt o‘tib, u «Real» tarkibida muhim futbolchilardan biriga aylandi.
Joriy mavsumda yarimhimoyachi Ispaniya chempionatida 12 ta uchrashuvda ishtirok etib, 3 ta gol urdi va 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
«Real» yosh yulduzga uzoq muddatli ishonch bildirmoqda
Shartnomaning 2032 yilgacha uzaytirilishi klub Arda Gulerni kelajak rejalarining muhim qismi sifatida ko‘rayotganini anglatadi. 21 yoshli futbolchi uchun bu nafaqat ishonch, balki o‘z salohiyatini yanada yuqori darajada namoyon etish imkoniyatidir.
Mbappening munosabati esa jamoa ichidagi iliq muhitga ishora qiluvchi kichik, ammo e’tiborli tafsilot bo‘ldi. Endi muxlislar Ardaning uzoq muddatli shartnoma ortidan «Real»da qanday natijalar ko‘rsatishini qiziqish bilan kuzatadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…