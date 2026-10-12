Joan Laporta “Real”ning 50 ming sahifalik aybloviga keskin javob qaytardi
Kataloniyaning «Barselona» klubi prezidenti Joan Laporta madridliklarning ko‘p yillik raqibi bo‘lgan «Real» klubi tomonidan shov-shuvli «Negreyra ishi» doirasida bildirilgan yangi ayblovlariga nisbatan keskin munosabat bildirdi. Sport.es nashri xabariga ko‘ra, Madrid klubi UYEFAga ushbu ish bo‘yicha dalillar va ko‘rsatmalardan iborat taxminan 50 ming sahifalik ulkan hujjatlar to‘plamini taqdim etgani ortidan Laporta matbuot orqali raqibining xatti-harakatlarini keskin qoraladi.
Klub rahbari kataloniyaliklarning mutlaqo haq ekaniga ishonishini va «Real» tomonidan uyushtirilayotgan bunday hujumlar ortida g‘arazli maqsadlar yotganini ochiqladi.
«Bizni sudsiz aybdor qilishga urinmoqdalar, ammo “Barsa” oqlanadi»
Joan Laporta jamoatchilikka murojaat qilar ekan, klubni qoralash kampaniyasi asossiz ekaniga urg‘u berdi:
Asossiz ayblovlar: «Negreyra ishiga kelsak, bizni hali sud jarayoni boshlanmasidanoq aybdor deb e’lon qilishga urinishganini takrorlashdan charchamayman. Vaholanki, bizni ayblash uchun hech qanday real asos yo‘qligi isbotlandi», — dedi prezident;
Oqlov hukmiga ishonch: «Men “Barselona”ning to‘liq oqlanishiga va adolatli hukm chiqishiga 100 foiz ishonaman. Bu masalani to‘xtovsiz ko‘tarib yurganlar faqatgina “Barselona”ning jahon futbolidagi yuksak obro‘siga putur yetkazishni ko‘zlamoqda».
«Real»ning kibri va yo‘qolayotgan obro‘si: Laportadan jiddiy da’volar
«Barselona» prezidenti Madrid klubining nafaqat Kataloniyaga, balki umuman butun futbol hamjamiyatiga nisbatan salbiy munosabatda bo‘layotganini ta’kidladi:
Futbolga zararli yondashuv: «“Real” bunday qadamlari bilan futbolga katta zarar keltirmoqda. Ular doimo hamma narsaga qarshi chiqish bilan band: UYEFAga murojaat qilasizmi yoki milliy liga rahbariyatigami — ular baribir qarshi pozitsiyada turadi», — deya davom etdi Laporta;
Xalqaro sahnadagi yakkalanish: «Bu xatti-harakatlar “Real”ning milliy va xalqaro miqyosda o‘z nufuzi va e’tirofini yo‘qotib borayotganini ko‘rsatadi. Masalan, men yaqinda bo‘lib o‘tgan EFC kongressida qatnashdim, ammo Madrid klubi u yerda hatto bitta vakili bilan ham ishtirok etmadi»;
Superliga va kibr masalasi: «Ular o‘zlarini haddan tashqari kibrli tutadi va yakkahokimlikka intiladi. Superliga masalasida ham xuddi shunday bo‘ldi — boshqa klublarga to‘siq bo‘lishda davom etmoqdalar. Ular o‘z xatti-harakatlarini tanqidiy baholashi kerak edi, chunki bu yo‘l buyuk klubga aslo yarashmaydi».
Ispaniyaning ikki giganti o‘rtasidagi navbatdagi mojaro va Laportaning ushbu kuchli bayonotlari bo‘lajak «El-Klasiko» oldidan munosabatlarning naqadar keskinlashib ketganini yaqqol namoyish etmoqda.
Izohlar 0
…