Joan Laporta “Real”ning 50 ming sahifalik aybloviga keskin javob qaytardi

·1·Sport
Joan Laporta “Real”ning 50 ming sahifalik aybloviga keskin javob qaytardi

Kataloniyaning «Barselona» klubi prezidenti Joan Laporta madridliklarning ko‘p yillik raqibi bo‘lgan «Real» klubi tomonidan shov-shuvli «Negreyra ishi» doirasida bildirilgan yangi ayblovlariga nisbatan keskin munosabat bildirdi. Sport.es nashri xabariga ko‘ra, Madrid klubi UYEFAga ushbu ish bo‘yicha dalillar va ko‘rsatmalardan iborat taxminan 50 ming sahifalik ulkan hujjatlar to‘plamini taqdim etgani ortidan Laporta matbuot orqali raqibining xatti-harakatlarini keskin qoraladi.

Klub rahbari kataloniyaliklarning mutlaqo haq ekaniga ishonishini va «Real» tomonidan uyushtirilayotgan bunday hujumlar ortida g‘arazli maqsadlar yotganini ochiqladi.

«Bizni sudsiz aybdor qilishga urinmoqdalar, ammo “Barsa” oqlanadi»

Joan Laporta jamoatchilikka murojaat qilar ekan, klubni qoralash kampaniyasi asossiz ekaniga urg‘u berdi:

  • Asossiz ayblovlar: «Negreyra ishiga kelsak, bizni hali sud jarayoni boshlanmasidanoq aybdor deb e’lon qilishga urinishganini takrorlashdan charchamayman. Vaholanki, bizni ayblash uchun hech qanday real asos yo‘qligi isbotlandi», — dedi prezident;

  • Oqlov hukmiga ishonch: «Men “Barselona”ning to‘liq oqlanishiga va adolatli hukm chiqishiga 100 foiz ishonaman. Bu masalani to‘xtovsiz ko‘tarib yurganlar faqatgina “Barselona”ning jahon futbolidagi yuksak obro‘siga putur yetkazishni ko‘zlamoqda».

«Real»ning kibri va yo‘qolayotgan obro‘si: Laportadan jiddiy da’volar

«Barselona» prezidenti Madrid klubining nafaqat Kataloniyaga, balki umuman butun futbol hamjamiyatiga nisbatan salbiy munosabatda bo‘layotganini ta’kidladi:

  • Futbolga zararli yondashuv: «“Real” bunday qadamlari bilan futbolga katta zarar keltirmoqda. Ular doimo hamma narsaga qarshi chiqish bilan band: UYEFAga murojaat qilasizmi yoki milliy liga rahbariyatigami — ular baribir qarshi pozitsiyada turadi», — deya davom etdi Laporta;

  • Xalqaro sahnadagi yakkalanish: «Bu xatti-harakatlar “Real”ning milliy va xalqaro miqyosda o‘z nufuzi va e’tirofini yo‘qotib borayotganini ko‘rsatadi. Masalan, men yaqinda bo‘lib o‘tgan EFC kongressida qatnashdim, ammo Madrid klubi u yerda hatto bitta vakili bilan ham ishtirok etmadi»;

  • Superliga va kibr masalasi: «Ular o‘zlarini haddan tashqari kibrli tutadi va yakkahokimlikka intiladi. Superliga masalasida ham xuddi shunday bo‘ldi — boshqa klublarga to‘siq bo‘lishda davom etmoqdalar. Ular o‘z xatti-harakatlarini tanqidiy baholashi kerak edi, chunki bu yo‘l buyuk klubga aslo yarashmaydi».

Ispaniyaning ikki giganti o‘rtasidagi navbatdagi mojaro va Laportaning ushbu kuchli bayonotlari bo‘lajak «El-Klasiko» oldidan munosabatlarning naqadar keskinlashib ketganini yaqqol namoyish etmoqda.

Joan LaportaBarselonaReal MadridNegreyra ishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Laporta Lamin Yamalning “Oltin to‘p” uchun asosiy da’vogar ekanligini e’tirof etdiLaporta Lamin Yamalning “Oltin to‘p” uchun asosiy da’vogar ekanligini e’tirof etdiBugun 18:17Florentino Perez: Barselona o‘z qilmishlari uchun javob berishi shartFlorentino Perez: Barselona o‘z qilmishlari uchun javob berishi shart14 may 02:38Barselona va Real Madrid oʻrtasidagi ziddiyat: Peresning ayblovlari va sud jarayoniBarselona va Real Madrid oʻrtasidagi ziddiyat: Peresning ayblovlari va sud jarayoni13 may 15:17Barselona ispaniyalik jahon chempionlarini taqdirlashdan voz kechdiBarselona ispaniyalik jahon chempionlarini taqdirlashdan voz kechdi27 avgust 08:59Joan Laporta Real Madrid ustidan kuldi: "Ular oʻz muammolarini yashirishga urinmoqda"Joan Laporta Real Madrid ustidan kuldi: "Ular oʻz muammolarini yashirishga urinmoqda"2 iyul 00:17Barselona prezidenti Joan Laporta yurak operatsiyasini boshdan kechirdiBarselona prezidenti Joan Laporta yurak operatsiyasini boshdan kechirdi29 iyul 13:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi