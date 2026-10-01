Infantinoni hayratda qoldirgan jasorat: U O‘zbekistonning JCH-2026'dagi o‘yinlariga baho berdi

·35·Sport
Infantinoni hayratda qoldirgan jasorat: U O‘zbekistonning JCH-2026'dagi o‘yinlariga baho berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • FIFA prezidenti Janni Infantino O‘zbekistonning 2026 yilgi Jahon chempionatidagi debyutini yuqori baholadi va futbolchilarning maydondagi fidoyiligidan hayratda qolganini bildirdi.
  • Uning ta’kidlashicha, o‘zbekistonlik futbolchilarning chin yurakdan o‘ynashi har qanday natijadan ustun turadi, chunki bu ularning jahon chempionatiga ilk chiqishi edi.

AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlarida bo‘lib o‘tgan 2026 yilgi Jahon chempionati o‘zbek futboli solnomasiga oltin harflar bilan muhrlandi. Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) prezidenti Janni Infantino musobaqa yakunlari bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasining mundialdagi debyuti haqida iliq va samimiy fikrlarini bildirdi.

Xalqaro futbol tashkiloti rahbariga «Jahon chempionatida O‘zbekiston o‘yinlarini kuzatdingizmi va sizga eng ko‘p nima taassurot qoldirdi?» deya berilgan savolga Infantino mutaxassis va muxlis sifatida hayratini yashirmadi.

«Eng katta taassurot — futbolchilarning maydonga yurakdan tushgani bo‘ldi»

FIFA prezidenti o‘zbek futbolchilarining maydondagi fidoyiligi har qanday natijadan ustun turganini ta’kidladi:

«Ha, albatta, o‘yinlarni kuzatdim va bu haqda mamlakat prezidentiga ham aytdim. Menda eng katta taassurot qoldirgan jihat — futbolchilarning maydonga chin yurakdan tushgani bo‘ldi.

Bu ularning jahon chempionatiga ilk chiqishi edi. Bilasizmi, bu mutlaqo boshqa tajriba, tamomila yangi bosqich. Siz sodir bo‘layotgan voqealardan hayratda qolasiz, ammo ular rostdan ham juda yaxshi o‘yin ko‘rsatishdi. Kolumbiyaga qarshi o‘yin... Ular durang natijani ushlab turishdi, ammo eng oxirgi daqiqalarda gol o‘tkazib yuborishdi. Lekin bu unchalik muhim emas, chunki ular butun mamlakatni faxrlantirishga erishdi.

Jahon chempionatida juda ko‘plab jamoalar o‘ynaydi, ammo O‘zbekiston chin dildan o‘ynadi. Eng muhimi ham aslida shu».

Tarixiy qadam: Kannavaro shogirdlarining mundialdagi yo‘li

Italiyalik mashhur mutaxassis Fabio Kannavaro qo‘l ostida tarixda ilk bor mundialning final bosqichi yo‘llanmasini qo‘lga kiritgan O‘zbekiston termasi kuchli raqiblar joy olgan «K» guruhida murakkab bahslarni o‘tkazdi:

  • Kolumbiya — O‘zbekiston 3:1: Debyut uchrashuvi Mexiko shahridagi afsonaviy «Atsteka» stadionida o‘tdi. Hamyurtlarimiz bahs so‘ngiga qadar jahon grandiga munosib qarshilik ko‘rsatib, muxlislar olqishiga sazovor bo‘ldi.

  • Portugaliya — O‘zbekiston 5:0: Ikkinchi turda turnirning bosh favoritlaridan biri bo‘lgan portugallarning ulkan tajribasi o‘z so‘zini aytdi.

  • Kongo — O‘zbekiston 3:1: Guruhdagi so‘nggi dramatik bahsda raqiblarning qo‘li baland keldi va termamiz ochko jamg‘ara olmagan holda turnir bilan xayrlashdi.

Jahon e’tirofi: Shomurodov va Husanov dunyo nigohida

Garchi jamoa guruh bosqichidan pley-offga yo‘l ololmagan bo‘lsa-da, O‘zbekiston vakillari mundial statistikasi va rekordlariga o‘z nomini kiritdi:

  • Shomurodovning shoh asari: Terma jamoa sardori va to‘purari Eldor Shomurodov tomonidan kiritilgan gol butun Jahon chempionatining eng chiroyli ikki golidan biri sifatida rasman e’tirof etildi.

  • Husanovning rekord tezligi: Himoya chizig‘ining mutlaq yetakchisi Abduqodir Husanov mundialning eng tezkor himoyachilari qatoridan mustahkam joy oldi va yirik skautlar e’tiborini tortdi.

  • Yangi nomlar kashfiyoti: Jahon chempionati xalqaro futbol jamoatchiligi va grand klublar uchun yana bir nechta yosh va iqtidorli o‘zbek futbolchilarini kashf etib berishda ulkan tramplin vazifasini o‘tadi.

O‘zbekistonning 2026 yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki nafaqat mamlakat sporti uchun yangi davrni ochdi, balki jahon futboli elitasining milliy futbolimizga nisbatan hurmatini yanada oshirdi.

FIFAO‘zbekiston milliy futbol jamoasi2026 Jahon chempionatiShomurdov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!20 sentabr 15:57Neymar infeksiya sababli «Santos» mashg'ulotlarini o'tkazib yubordiNeymar infeksiya sababli «Santos» mashg'ulotlarini o'tkazib yubordi27 aprel 15:07Infantino Toshkentda: “Yangi Toshkent” o‘yingohi, milliy terma va U-20 mundialiga tayyorgarlikInfantino Toshkentda: “Yangi Toshkent” o‘yingohi, milliy terma va U-20 mundialiga tayyorgarlikKecha 21:50JCH-2026da katta mojaro: Infantinoni taxtdan ag‘darishmoqchi...JCH-2026da katta mojaro: Infantinoni taxtdan ag‘darishmoqchi...6 iyul 22:40Janni Infantino Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi: futbolda katta rejalarJanni Infantino Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi: futbolda katta rejalarKecha 18:58Janni Infantino O‘zbekistonga keldi: FIFA delegatsiyasi muhim loyihalarni ko‘radiJanni Infantino O‘zbekistonga keldi: FIFA delegatsiyasi muhim loyihalarni ko‘radi29 sentabr 23:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi