Infantinoni hayratda qoldirgan jasorat: U O‘zbekistonning JCH-2026'dagi o‘yinlariga baho berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- FIFA prezidenti Janni Infantino O‘zbekistonning 2026 yilgi Jahon chempionatidagi debyutini yuqori baholadi va futbolchilarning maydondagi fidoyiligidan hayratda qolganini bildirdi.
- Uning ta’kidlashicha, o‘zbekistonlik futbolchilarning chin yurakdan o‘ynashi har qanday natijadan ustun turadi, chunki bu ularning jahon chempionatiga ilk chiqishi edi.
AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlarida bo‘lib o‘tgan 2026 yilgi Jahon chempionati o‘zbek futboli solnomasiga oltin harflar bilan muhrlandi. Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) prezidenti Janni Infantino musobaqa yakunlari bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasining mundialdagi debyuti haqida iliq va samimiy fikrlarini bildirdi.
Xalqaro futbol tashkiloti rahbariga «Jahon chempionatida O‘zbekiston o‘yinlarini kuzatdingizmi va sizga eng ko‘p nima taassurot qoldirdi?» deya berilgan savolga Infantino mutaxassis va muxlis sifatida hayratini yashirmadi.
«Eng katta taassurot — futbolchilarning maydonga yurakdan tushgani bo‘ldi»
FIFA prezidenti o‘zbek futbolchilarining maydondagi fidoyiligi har qanday natijadan ustun turganini ta’kidladi:
«Ha, albatta, o‘yinlarni kuzatdim va bu haqda mamlakat prezidentiga ham aytdim. Menda eng katta taassurot qoldirgan jihat — futbolchilarning maydonga chin yurakdan tushgani bo‘ldi.
Bu ularning jahon chempionatiga ilk chiqishi edi. Bilasizmi, bu mutlaqo boshqa tajriba, tamomila yangi bosqich. Siz sodir bo‘layotgan voqealardan hayratda qolasiz, ammo ular rostdan ham juda yaxshi o‘yin ko‘rsatishdi. Kolumbiyaga qarshi o‘yin... Ular durang natijani ushlab turishdi, ammo eng oxirgi daqiqalarda gol o‘tkazib yuborishdi. Lekin bu unchalik muhim emas, chunki ular butun mamlakatni faxrlantirishga erishdi.
Jahon chempionatida juda ko‘plab jamoalar o‘ynaydi, ammo O‘zbekiston chin dildan o‘ynadi. Eng muhimi ham aslida shu».
Tarixiy qadam: Kannavaro shogirdlarining mundialdagi yo‘li
Italiyalik mashhur mutaxassis Fabio Kannavaro qo‘l ostida tarixda ilk bor mundialning final bosqichi yo‘llanmasini qo‘lga kiritgan O‘zbekiston termasi kuchli raqiblar joy olgan «K» guruhida murakkab bahslarni o‘tkazdi:
Kolumbiya — O‘zbekiston 3:1: Debyut uchrashuvi Mexiko shahridagi afsonaviy «Atsteka» stadionida o‘tdi. Hamyurtlarimiz bahs so‘ngiga qadar jahon grandiga munosib qarshilik ko‘rsatib, muxlislar olqishiga sazovor bo‘ldi.
Portugaliya — O‘zbekiston 5:0: Ikkinchi turda turnirning bosh favoritlaridan biri bo‘lgan portugallarning ulkan tajribasi o‘z so‘zini aytdi.
Kongo — O‘zbekiston 3:1: Guruhdagi so‘nggi dramatik bahsda raqiblarning qo‘li baland keldi va termamiz ochko jamg‘ara olmagan holda turnir bilan xayrlashdi.
Jahon e’tirofi: Shomurodov va Husanov dunyo nigohida
Garchi jamoa guruh bosqichidan pley-offga yo‘l ololmagan bo‘lsa-da, O‘zbekiston vakillari mundial statistikasi va rekordlariga o‘z nomini kiritdi:
Shomurodovning shoh asari: Terma jamoa sardori va to‘purari Eldor Shomurodov tomonidan kiritilgan gol butun Jahon chempionatining eng chiroyli ikki golidan biri sifatida rasman e’tirof etildi.
Husanovning rekord tezligi: Himoya chizig‘ining mutlaq yetakchisi Abduqodir Husanov mundialning eng tezkor himoyachilari qatoridan mustahkam joy oldi va yirik skautlar e’tiborini tortdi.
Yangi nomlar kashfiyoti: Jahon chempionati xalqaro futbol jamoatchiligi va grand klublar uchun yana bir nechta yosh va iqtidorli o‘zbek futbolchilarini kashf etib berishda ulkan tramplin vazifasini o‘tadi.
O‘zbekistonning 2026 yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki nafaqat mamlakat sporti uchun yangi davrni ochdi, balki jahon futboli elitasining milliy futbolimizga nisbatan hurmatini yanada oshirdi.
Izohlar 0
…