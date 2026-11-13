2:0 hisobidagi ustunlik qanday boy berildi? O‘zbekistonning xatolari ochiqlandi (video)

2 daqiqa o'qish97
2:0 hisobidagi ustunlik qanday boy berildi? O‘zbekistonning xatolari ochiqlandi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida o‘tgan o‘rtoqlik uchrashuvida O‘zbekiston milliy jamoasi 2:0 hisobidagi ustunligini boy berib, Rossiya terma jamoasiga 2:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
  • Futbol agenti Jamol Akayev mag‘lubiyatga bosh murabbiy Fabio Kannavaroning tarkibdagi tajribalari va o‘yin davomidagi noo‘rin taktik o‘zgarishlar sabab bo‘lganini ta’kidladi.

Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasida kechgan shiddatli hamda murosasiz o‘rtoqlik uchrashuvi (2:3) hamon muhokamalar markazida qolmoqda. Vakillarimiz 2:0 hisobida oldinda bora turib, uchrashuv yakunida ustunlikni boy berib qo‘ygani ko‘plab mutaxassislarning e’tiborini tortdi.

O‘zbek bozoriga ixtisoslashgan taniqli futbol agenti Jamol Akayev mazkur uchrashuv yuzasidan o‘z fikrlarini bildirib, mag‘lubiyat sabablari va jamoadagi taktik o‘zgarishlarga to‘xtalib o‘tdi.

«Ochiq futbol, ko‘plab vaziyatlar va chiroyli gollar»

Mutaxassisning fikricha, uchrashuv muxlislar uchun juda qiziqarli va voqealarga boy o‘tgan. U ochiq futbol namoyish etilganini, shuningdek, mehmonlar safida zaxiradan maydonga tushgan futbolchilarning faolligi o‘yin taqdiriga jiddiy ta’sir qilganini alohida ta’kidladi.

«Menimcha, uchrashuv tomoshabinlar uchun juda qiziq o‘tdi: ochiq futbol, darvoza oldida ko‘plab xavfli vaziyatlar, gollar ko‘p bo‘ldi. Rossiya terma jamoasida zaxiradan maydonga tushgan yigitlarning o‘yini yoqdi», — dedi Akayev.

Agent tahlilining asosiy jihatlari

Mutaxassis fikrlari va xulosalar

O‘yinning umumiy manzarasi

Ochiq futbol, ko‘plab gollar va muxlislar uchun qiziqarli to‘qnashuv

Kannavaroning yondashuvi

Bosh murabbiy hali ham eng maqbul tarkib va sxemalarni izlamoqda

Tarkibdagi yangiliklar

Markaziy himoyachilarning yangi kombinatsiyasi va yoshlarga berilgan ishonch

Taktik o‘zgarishlar

Xolmatovning maydonga tushirilishi va asosiy muvozanatning yo‘qolishi

Tarkibdagi tajribalar va Xolmatovning almashtirilishi

Shuningdek, Jamol Akayev bosh murabbiy Fabio Kannavaro hamon jamoa uchun eng maqbul tarkib va o‘yin sxemasini izlayotganini, bu yo‘lda yoshlarga faol imkoniyat berayotganini qayd etdi. Xususan, markaziy himoyachilarning bunday tarkibdagi ilk o‘yini ekanini va darvozabon Vladimir Nazarov terma jamoa safida bor-yo‘g‘i uchinchi bahsini o‘tkazganini eslatib o‘tdi.

Shu bilan birga, mutaxassis o‘yindagi muhim taktik jihatlardan biriga alohida to‘xtaldi:

  • «Azizjon G‘aniyev o‘rniga Diyor Xolmatovning maydonga tushirilishini salbiy nuqta sifatida alohida ta’kidlayman. Xolmatov to‘p bilan yaxshi muomala qiladi, ammo G‘aniyev butunlay boshqa vazifani bajaradi. Ushbu uchrashuvda u juda muhim, deyarli kalit o‘rinni egallab turgandi. Natijani esa tabiiy, qonuniy deb hisoblayman», — deya qo‘shimcha qildi futbol agenti.

Sizningcha, Fabio Kannavaroning tarkib borasidagi bunday tajribalari kelajakdagi rasmiy o‘yinlarda o‘z samarasini beradimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari