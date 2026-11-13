2:0 hisobidagi ustunlik qanday boy berildi? O‘zbekistonning xatolari ochiqlandi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida o‘tgan o‘rtoqlik uchrashuvida O‘zbekiston milliy jamoasi 2:0 hisobidagi ustunligini boy berib, Rossiya terma jamoasiga 2:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- Futbol agenti Jamol Akayev mag‘lubiyatga bosh murabbiy Fabio Kannavaroning tarkibdagi tajribalari va o‘yin davomidagi noo‘rin taktik o‘zgarishlar sabab bo‘lganini ta’kidladi.
Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasida kechgan shiddatli hamda murosasiz o‘rtoqlik uchrashuvi (2:3) hamon muhokamalar markazida qolmoqda. Vakillarimiz 2:0 hisobida oldinda bora turib, uchrashuv yakunida ustunlikni boy berib qo‘ygani ko‘plab mutaxassislarning e’tiborini tortdi.
O‘zbek bozoriga ixtisoslashgan taniqli futbol agenti Jamol Akayev mazkur uchrashuv yuzasidan o‘z fikrlarini bildirib, mag‘lubiyat sabablari va jamoadagi taktik o‘zgarishlarga to‘xtalib o‘tdi.
«Ochiq futbol, ko‘plab vaziyatlar va chiroyli gollar»
Mutaxassisning fikricha, uchrashuv muxlislar uchun juda qiziqarli va voqealarga boy o‘tgan. U ochiq futbol namoyish etilganini, shuningdek, mehmonlar safida zaxiradan maydonga tushgan futbolchilarning faolligi o‘yin taqdiriga jiddiy ta’sir qilganini alohida ta’kidladi.
«Menimcha, uchrashuv tomoshabinlar uchun juda qiziq o‘tdi: ochiq futbol, darvoza oldida ko‘plab xavfli vaziyatlar, gollar ko‘p bo‘ldi. Rossiya terma jamoasida zaxiradan maydonga tushgan yigitlarning o‘yini yoqdi», — dedi Akayev.
Agent tahlilining asosiy jihatlari
Mutaxassis fikrlari va xulosalar
O‘yinning umumiy manzarasi
Ochiq futbol, ko‘plab gollar va muxlislar uchun qiziqarli to‘qnashuv
Kannavaroning yondashuvi
Bosh murabbiy hali ham eng maqbul tarkib va sxemalarni izlamoqda
Tarkibdagi yangiliklar
Markaziy himoyachilarning yangi kombinatsiyasi va yoshlarga berilgan ishonch
Taktik o‘zgarishlar
Xolmatovning maydonga tushirilishi va asosiy muvozanatning yo‘qolishi
Tarkibdagi tajribalar va Xolmatovning almashtirilishi
Shuningdek, Jamol Akayev bosh murabbiy Fabio Kannavaro hamon jamoa uchun eng maqbul tarkib va o‘yin sxemasini izlayotganini, bu yo‘lda yoshlarga faol imkoniyat berayotganini qayd etdi. Xususan, markaziy himoyachilarning bunday tarkibdagi ilk o‘yini ekanini va darvozabon Vladimir Nazarov terma jamoa safida bor-yo‘g‘i uchinchi bahsini o‘tkazganini eslatib o‘tdi.
Shu bilan birga, mutaxassis o‘yindagi muhim taktik jihatlardan biriga alohida to‘xtaldi:
«Azizjon G‘aniyev o‘rniga Diyor Xolmatovning maydonga tushirilishini salbiy nuqta sifatida alohida ta’kidlayman. Xolmatov to‘p bilan yaxshi muomala qiladi, ammo G‘aniyev butunlay boshqa vazifani bajaradi. Ushbu uchrashuvda u juda muhim, deyarli kalit o‘rinni egallab turgandi. Natijani esa tabiiy, qonuniy deb hisoblayman», — deya qo‘shimcha qildi futbol agenti.
Sizningcha, Fabio Kannavaroning tarkib borasidagi bunday tajribalari kelajakdagi rasmiy o‘yinlarda o‘z samarasini beradimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…