Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi sentyabr va oktyabr oylarida Eron, Suriya hamda Janubiy Koreya kabi kuchli raqiblarga qarshi uchta o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazadi.
- Ushbu o‘yinlar uchun tuzilgan kengaytirilgan tarkibga «Manchester Siti»dan Abduqodir Husanov, «Bashakshehir»dan Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodov kabi Yevropada o‘ynayotgan legionerlar hamda mahalliy chempionat yetakchilari kiritilgan.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi muxlislari intiqlik bilan kutgan katta futbol mavsumi yangi kuch bilan qaytmoqda. Bosh murabbiylar shtabi navbatdagi o‘quv-mashg‘ulot yig‘iniga jalb etilgan futbolchilarning kengaytirilgan rasmiy ro‘yxatini ommaga taqdim etdi. Mazkur yig‘in doirasida vakillarimiz qit’aning eng jiddiy va nomdor raqiblariga qarshi uchta muhim o‘rtoqlik uchrashuvida saf tortadi: hamyurtlarimiz 24 sentyabr kuni Eronga qarshi maydonga tushsa, 1 oktyabrda Suriya bilan bahslashadi va 6 oktyabr sanasida Osiyoning azaliy grandlaridan biri — Janubiy Koreya milliy jamoasi bilan kuch sinashadi.
E’lon qilingan tarkib muxlislar orasida katta qiziqish va qizg‘in bahslarga sabab bo‘ldi. Sababi qaydnomada milliy chempionat yetakchilari bilan birga Yevropaning yetakchi klublarida porlayotgan charm to‘p ustalari — Abduqodir Husanov («Manchester Siti»), Abbosbek Fayzullayev («Bashakshehir»), Muhammadali O‘rinboyev («Antverpen») va terma jamoa to‘purari Eldor Shomurodov singari legionerlar mustahkam o‘rin olgan.
Xo‘sh, bu uchta sinovli uchrashuv O‘zbekiston milliy jamoasining taktik salohiyatini qanday darajada ochib beradi, yangi chaqirilgan iste’dodlar asosiy tarkibdan joy olishga tayyormi va ushbu sparring bahslari Osiyo hamda jahon maydonlaridagi maqsadlarga erishishda qanday strategik ahamiyatga ega?
«Eron, Suriya va Janubiy Koreya»: O‘rtoqlik bahslari taqvimi va tarkib xronikasi
Bo‘lajak muhim uchrashuvlar grafigi va milliy jamoaning asosiy tafsilotlari:
Sentyabr va oktyabrdagi sinovlar: 24 sentyabrda Eron, 1 oktyabrda Suriya va 6 oktyabrda Janubiy Koreyaga qarshi o‘yinlar bo‘lib o‘tadi;
Legionerlar qudrati: Angliyaning «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanov, Belgiyaning «Antverpen» vakili Muhammadali O‘rinboyev, Shveysariyaning «Lugano» klubidan Behruzjon Karimov hamda Turkiyada faoliyat yuritayotgan Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayevning jalb etilishi tarkibning yuqori darajasini ta’minlaydi;
Darvoza chizig‘i raqobati: «Nasaf»ning ikki vakili (Abduvohid Ne’matov va Samandar Muratbayev), «Paxtakor» posboni Vladimir Nazarov va «Dinamo Samarqand»dan Edem Nemanov darvoza uchun kurash olib boradi;
Yarimhimoyadagi yangi nomlar: Jasur Jaloliddinov, Diyor Xolmatov, Odiljon Hamrobekov va Ruslan Jiyanov singari kreativ yarimhimoyachilar qatoriga mahalliy klublarda porlayotgan yoshlar jalb qilingan;
Hujum markazi: So‘nggi turlarda sermahsul o‘yin ko‘rsatayotgan Husain Norchayev («Navbahor») va Azizbek Amonov («Dinamo Samarqand») jamoa to‘purarlari safida muhim sinovdan o‘tadi.
O‘zbekiston milliy jamoasining kengaytirilgan qaydnomasi
Amplualar va futbolchilarning klublar bo‘yicha to‘liq taqsimoti:
Pozitsiyalar
Chaqirilgan futbolchilar
To‘p surayotgan klublari va mamlakatlar
Darvozabonlar
A. Ne’matov, S. Muratbayev, V. Nazarov, E. Nemanov
«Nasaf», «Paxtakor», «Dinamo Samarqand»
Himoyachilar (legionerlar)
A. Husanov, M. Mahamadjonov, B. Karimov, J. O‘rozov
«Manchester Siti» (Angliya), «Dinamo Maxachqal’a» (Rossiya), «Lugano» (Shveysariya), «Rubin» (Rossiya)
Himoyachilar (mahalliy)
N. Abdug‘aniyev, M. Abdumajidov, M. Hakimov, H. Alijonov, Sh. Nasrullayev, G‘. Rizaqulov
«Neftchi», «Paxtakor», «Bunyodkor», «Qizilqum»
Yarimhimoyachilar (legionerlar)
U. Rahmonaliyev, A. G‘aniyev, O. Hamrobekov, A. Fayzullayev
«Sabah» (Ozarbayjon), «Baniyas» (BAA), «Traktor» (Eron), «Bashakshehir» (Turkiya)
Yarimhimoyachilar (mahalliy)
D. Hamdamov, A. Mozgovoy, J. Jaloliddinov, R. Jiyanov, S. Bahromov, Sh. Esanov, A. Xolmurodov, A. To‘lqinbekov, B. O‘ktamov, D. Xolmatov
«Paxtakor», «So‘g‘diyona», «Navbahor», «Nasaf», «Buxoro», «OKMK», «Bunyodkor», «Surxon»
Hujumchilar
E. Shomurodov, M. O‘rinboyev, A. Amonov, H. Norchayev
«Bashakshehir» (Turkiya), «Antverpen» (Belgiya), «Dinamo Samarqand», «Navbahor»
Futbol tahlili: Ekspertlar kutilayotgan o‘yinlar va tarkib haqida
Sport mutaxassislari va futbol sharhlovchilarining xulosalari:
Raqiblar darajasining yuqoriligi: Eron va Janubiy Koreyaga qarshi o‘yinlar — Osiyoning eng oliy saviyali jamoalariga qarshi taktik shaylikni tekshirish uchun eng ideal platforma hisoblanadi;
Legionerlar va mahalliy o‘yinchilar sintezi: Yevropa grandlari safidagi Husanov va O‘rinboyev kabi yosh yulduzlarning tajribali Shomurodov va Hamrobekov bilan uyg‘unligi milliy jamoaning asosiy kuchiga aylanishi kutilmoqda;
Murabbiylar shtabi uchun taktik rotatsiya: Kengaytirilgan tarkib va 3 ta rasmiy o‘rtoqlik uchrashuvi barcha nomzodlarga o‘z imkoniyatlarini namoyish etish hamda yangi kombinatsiyalarni sinab ko‘rish sharoitini yaratadi;
G‘alaba ruhiyati va reyting ochkolari: Ushbu uchrashuvlarda qayd etiladigan ijobiy natijalar milliy terma jamoaning FIFA reytingidagi pozitsiyasini yaxshilash va qit’a chempionatlari saralashi oldidan jamoa ishonchini oshirish uchun juda zarur.
Bo‘lajak uch o‘yin O‘zbekiston milliy jamoasining yangi avlodi qanday kuchga ega ekanini butun qit’aga namoyish etish uchun ajoyib imkoniyat bo‘ladi.
Sizningcha, O‘zbekiston milliy jamoasi Eron va Janubiy Koreyaga qarshi kechadigan sinovli o‘yinlarda g‘alaba qozona oladimi? E’lon qilingan ushbu tarkibda qaysi futbolchining asosiy tarkibga kirishini ko‘proq kutyapsiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining eng muhim qaydnomasi tahlilini barcha muxlis do‘stlaringiz hamda sport ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…