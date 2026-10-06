Fabio Kannavaro Janubiy Koreyadan keyin sirni ochdi: O‘zbekistonda nima o‘zgaradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fabio Kannavaro Janubiy Koreyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvidan so‘ng O‘zbekiston jamoasining o‘yinidan qoniqmaganini, ammo natijadan ko‘ra o‘yin sifatiga ko‘proq e’tibor qaratganini bildirdi.
- Murabbiyning ta’kidlashicha, jamoa kuchli raqibga qarshi ko‘plab golli vaziyatlar yaratgan bo‘lsa-da, ulardan foydalana olmagan va mayda xatolarni kamaytirish zarur.
O‘zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Janubiy Koreyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvidan keyin natijadan afsuslanganini yashirmadi. Biroq italiyalik mutaxassis uchun hisobdan ko‘ra muhimroq jihat — jamoaning kuchli raqibga qarshi qanday futbol namoyish etgani bo‘ldi.
Kannavaro uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida O‘zbekistonning Koreyaga qarshi bahsda yaratgan imkoniyatlari, raqibning xavfli hujumlari, jamoaning Jahon chempionatidan keyingi yangi bosqichi va yosh futbolchilarga berilayotgan imkoniyatlar haqida gapirdi.
«Natijadan afsusdamiz, ammo...»
Kannavaroning fikricha, Koreya Respublikasiga qarshi uchrashuv O‘zbekiston uchun jiddiy sinov bo‘lgan.
Murabbiy jamoasiga kuchli raqibga imkon qadar ko‘proq qiyinchilik tug‘dirish vazifasini qo‘yganini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchilar bu vazifani uchrashuvning har ikki bo‘limida ham munosib bajarishga harakat qilgan.
«Juda yaxshi uchrashuv bo‘ldi. Natija borasida, albatta, afsusdamiz, biroq o‘yin sifati nuqtayi nazaridan jamoamiz munosib harakat qildi».
Kannavaro ayniqsa kuchli raqiblarga qarshi bahslarda mayda detallar hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini qayd etdi.
Ya’ni O‘zbekiston munosib o‘yin ko‘rsatgan bo‘lsa ham, xalqaro darajadagi raqibga qarshi yaratilgan imkoniyatlardan foydalanish va eng kichik xatolarni ham kamaytirish muhim.
O‘zbekiston Koreya darvozasi oldida ko‘p imkoniyat yaratdi
Kannavaro jamoasining o‘yinidagi asosiy ijobiy jihatlardan biri sifatida yaratilgan golli vaziyatlarni ko‘rsatdi.
U futbolchilardan avvalo o‘zlariga ishonch bilan maydonga tushishni talab qilganini aytdi. Chunki Koreya Respublikasi kabi jamoaga qarshi uning maydonida o‘ynash oson emas.
G‘alaba uchun esa yuqori intensivlik, faol harakat va to‘p nazorati kabi omillar bir vaqtning o‘zida ishlashi kerak.
Kannavaroning ta’kidlashicha, O‘zbekiston bu jihatlarning ma’lum qismini amalda namoyish eta olgan.
Ayniqsa, jamoa bir qator xavfli hujumlar tashkil qildi. Murabbiy raqib darvozaboni bir necha bor muhim seyvlarni amalga oshirganini alohida qayd etdi.
Shu bilan birga, Koreyaning aniq zarbalari soniga e’tibor qaratgan Kannavaro raqib jamoasi bor-yo‘g‘i ikki marta jiddiy xavf tug‘dirganini ta’kidladi.
Bu esa murabbiy nazarida O‘zbekistonning himoyada ham raqib imkoniyatlarini cheklay olganini anglatadi.
Asosiy muammo — yaratilgan imkoniyatlardan foydalanish
Koreyaga qarshi bahs Kannavaro uchun yana bir muhim xulosani ko‘rsatdi: yaxshi o‘yinning o‘zi har doim ham natija kafolati emas.
O‘zbekiston futbolchilari vaziyatlar yaratdi, ammo ulardan yakuniy natija chiqara olmadi. Raqib darvozabonining muhim seyvlari ham bu jarayonda katta rol o‘ynadi.
Futbolda esa shunday vaziyatlar borki, jamoa qancha yaxshi harakat qilmasin, bitta aniq zarba, bitta seyv yoki bitta mayda xato butun uchrashuv taqdirini o‘zgartirib yuborishi mumkin.
Kannavaro ham aynan shu nuqtaga urg‘u berdi: kuchli raqiblarga qarshi bahslarda kichik tafovutlar yakuniy natijani belgilab beradi.
«Shunday bo‘lsa-da, bu — futbol. Kelgusida ham jamoamizni yanada rivojlantirish va takomillashtirish yo‘llarini izlashda davom etamiz».
Jahon chempionatidan keyin yangi bosqich boshlandi
Kannavaro matbuot anjumanida O‘zbekiston milliy jamoasidagi muhim o‘zgarishlar haqida ham ochiq gapirdi.
Italiyalik mutaxassis jamoaga tayinlanganidan keyin Jahon chempionatigacha tarkibda katta o‘zgarishlar qilishdan voz kechilganini ma’lum qildi.
Bu qarorning sababi tushunarli: Jahon chempionati yo‘llanmasini aynan avvalgi murabbiy boshchiligida shakllangan jamoa qo‘lga kiritgan edi.
Shuning uchun Kannavaro dastlab mavjud tizimni buzmasdan, avvalgi ishlarni davom ettirishni ma’qul ko‘rgan.
Ammo Jahon chempionatidan keyin vaziyat o‘zgardi.
Endi milliy jamoada yangi bosqich boshlanmoqda.
Yosh futbolchilar uchun eshiklar ochilmoqda
Kannavaro Jahon chempionatidan keyin jamoada muayyan o‘zgarishlar amalga oshirilayotganini ta’kidladi.
Eng muhim yo‘nalishlardan biri — yosh futbolchilarga ko‘proq imkoniyat berish.
Bu jarayon tasodifiy qaror emas. Murabbiy O‘zbekiston Futbol Assotsiatsiyasi yoshlar futboliga katta e’tibor qaratayotganini, ushbu yo‘nalishga jiddiy investitsiya kiritilayotganini qayd etdi.
Infratuzilmaning rivojlanishi, futbolchilar uchun zarur sharoitlarning yaratilishi milliy jamoaning kelajagi uchun ham muhim omil bo‘lmoqda.
Shu sababli Kannavaro jamoani bosqichma-bosqich yangilash yo‘lini tanlagan.
Bu yerda asosiy maqsad bir-ikki uchrashuv natijasidan ko‘ra uzoqroq muddatli istiqbolga qaratilgan.
Kannavaro O‘zbekiston futboli uchun qanday falsafa qurmoqda?
Italiyalik mutaxassisning bayonotlaridan ko‘rinib turibdiki, u milliy jamoada faqat natijaga emas, balki muayyan futbol falsafasini shakllantirishga ham e’tibor qaratmoqda.
Yuqori intensivlik, faol harakat, to‘p nazorati, kuchli raqibdan qo‘rqmaslik va futbolchilarning o‘z kuchiga ishonchi — Kannavaro tilga olgan asosiy tushunchalar.
Bunga yosh futbolchilarning bosqichma-bosqich jalb etilishi ham qo‘shilmoqda.
Koreyaga qarshi uchrashuv esa ushbu jarayondagi muhim tajriba vazifasini o‘tadi. Chunki yosh futbolchilar kuchli Osiyo jamoasiga qarshi maydonga tushib, yuqori darajadagi futbol muhitini his qilish imkoniga ega bo‘ldi.
Natijadan ko‘ra jarayon muhim bo‘lgan o‘yin
Koreyaga qarshi bahsdan keyin Kannavaroning asosiy xulosasi aniq: O‘zbekiston hali takomillashtirishi kerak bo‘lgan jihatlar bor, ammo jamoa o‘z yo‘nalishini topish jarayonida.
Kuchli raqibga qarshi ko‘plab vaziyatlar yaratish — ijobiy belgi. Biroq ulardan foydalanish, o‘yinning hal qiluvchi pallasida sovuqqonlikni saqlash va mayda xatolarni kamaytirish — keyingi qadam.
Jahon chempionatidan keyin milliy jamoada yangi davr boshlangan bir paytda Kannavaro yoshlarga imkoniyat berish va mavjud jamoani bosqichma-bosqich yangilash yo‘lini tanlamoqda.
Eng muhimi, bu o‘zgarishlar bir kechada natija bermasligi mumkin. Ammo Koreyaga qarshi uchrashuv Kannavaro qurmoqchi bo‘lgan O‘zbekiston jamoasining qanday ko‘rinish olishini ma’lum darajada ko‘rsatib berdi.
Endi asosiy vazifa — yaratilgan imkoniyatlarni golga aylantirish, kuchli raqiblarga qarshi o‘yindagi ishonchni saqlab qolish va yosh avlodni milliy jamoaning asosiy kuchiga aylantirish.
Agar Kannavaro aytgan yagona falsafa izchil ravishda shakllansa, bugungi mag‘lubiyat yoki omadsiz natija ertangi katta maqsadlar uchun muhim saboqqa aylanishi mumkin.
Izohlar 0
…