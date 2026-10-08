Taniqli ekspert O‘zbekistonning Osiyo kubogidagi maqsadlariga real baho berdi

·12·Sport
Taniqli ekspert O‘zbekistonning Osiyo kubogidagi maqsadlariga real baho berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi FIFAning kuzgi yig‘inini yakunlab, Janubiy Koreyaga qarshi o‘yinda mag‘lub bo‘ldi.
  • Futbol jurnalisti Nikolay Yegorichev Osiyo kubogi oldidan jamoaning real imkoniyatlarini baholab, muxlislar orasidagi yuqori kutilmalar tarixiy statistikaga mos kelmasligini ta’kidladi.

Tarixiy Jahon chempionati ishtirokidan so‘ng yangi davrni boshlagan O‘zbekiston milliy terma jamoasi FIFAning kuzgi kunlari doirasida navbatdagi yig‘inini yakunladi. Toshkentda Eron (3:1) hamda Suriya (4:1) ustidan qozonilgan yorqin g‘alabalardan so‘ng, bosh murabbiy Fabio Kannavaro shogirdlari safarda qit’a grandi — Janubiy Koreyaga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.

6 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan ushbu bahs va milliy jamoa atrofidagi haddan tashqari yuqori eyforiyaga taniqli futbol jurnalisti Nikolay Yegorichev tanqidiy va pragmatik baho berib, yaqinlashib kelayotgan Osiyo kubogi oldidan jamoaning asl imkoniyatlarini ko‘rsatib o‘tdi.

«Janubiy Koreya bilan bahs — eng to‘g‘ri mezon»

Ekspert o‘z telegram-kanalida muxlislar orasida shakllanayotgan baland kutilmalar va real voqelik o‘rtasidagi farqqa diqqat qaratdi:

  • Kutilmalar va tarix: «Izohlarda ko‘pchilik Osiyo kubogida O‘zbekiston kamida yarim finalgacha yetib borishi shart, degan fikrni yozmoqda. Garchi tarixda bu bosqichga faqat bir marta chiqilgan bo‘lsa-da, shunday talablar paydo bo‘lgan», — deydi Yegorichev;

  • Koreya fenomeni: Mutaxassis qit’a gegemonlarining barqarorligiga urg‘u berdi: «Janubiy Koreya bilan o‘yin — qit’a chempionati oldidan imkoniyatlarimizni baholash uchun eng to‘g‘ri ko‘zgudir. Ular XXI asrda o‘tkazilgan yettita Osiyo kubogining naq beshtasida yarim finalgacha yetib borgan, ikki bor chorak finalda to‘xtagan».

Kannavaro va Katanes tajribasi: «Imkoniyat chegarasidan chiqib bo‘lmaydi»

Jurnalist Fabio Kannavaro boshchiligidagi murabbiylar shtabining faoliyatiga ham hissiyotsiz yondashish zarurligini ta’kidladi:

  • Ko‘r-ko‘rona ishonchdan tiyilish: «Men Kannavaroni asossiz tanqid qilish niyatida emasman, lekin unga ko‘r-ko‘rona ishonadiganlar toifasiga ham kirmayman. Har qanday holatda ham jamoa o‘z imkoniyati chegarasidan tashqariga sakray olmaydi»;

  • Natija emas, sifat ustuvorligi: Ekspert Srechko Katanes davridagi turnirni eslatib o‘tdi: «O‘tgan Osiyo kubogida Katanes boshchiligidagi jamoamiz juda yaxshi taassurot qoldirgan bo‘lsa-da, bo‘lajak chempion Qatarga qarshi penaltilar seriyasida imkoniyatni boy bergan edi. Shu sababli Osiyo kubogida yarim finalni kafolatlangan maqsad qilib olish emas, avvalo maydondagi o‘yin sifatini oshirishga e’tibor qaratish shart».

Kuzgi sinov yakunlari: Oldinda muhim xulosalar

Eslatib o‘tamiz, Janubiy Koreyaning «Yongin Mireu» stadionida kechgan bellashuvda vakillarimiz faol va hujumkor o‘yin ko‘rsatishga intilgan bo‘lsa-da, mezbonlarning yuqori klass va qarshi hujumdagi sovuqqonligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi.

Kuzgi yig‘inning 3 ta bahsida qayd etilgan ikki yirik g‘alaba va bir jiddiy mag‘lubiyat Fabio Kannavaro uchun Osiyo kubogi oldidan jamoaning zaif nuqtalarini aniqlash va himoyani tartibga solish uchun eng muhim saboq bo‘ldi.

FIFAO‘zbekiston milliy futbol jamoasiFabio KannavaroOsiyo kubogi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fabio Kannavaro Janubiy Koreyadan keyin sirni ochdi: O‘zbekistonda nima o‘zgaradi?Fabio Kannavaro Janubiy Koreyadan keyin sirni ochdi: O‘zbekistonda nima o‘zgaradi?6 oktabr 19:29Infantinoni hayratda qoldirgan jasorat: U O‘zbekistonning JCH-2026'dagi o‘yinlariga baho berdiInfantinoni hayratda qoldirgan jasorat: U O‘zbekistonning JCH-2026'dagi o‘yinlariga baho berdi1 oktabr 11:46O‘zbekiston milliy terma jamoasi Suriyani yirik hisobda mag‘lub etmoqda (video)O‘zbekiston milliy terma jamoasi Suriyani yirik hisobda mag‘lub etmoqda (video)1 oktabr 20:20Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!20 sentabr 15:5732 yillik "qora an’ana": «Oq bo‘rilar» Seulda qanday tarkib bilan maydonga tushadi?32 yillik "qora an’ana": «Oq bo‘rilar» Seulda qanday tarkib bilan maydonga tushadi?4 oktabr 21:47Kannavarodan Eron qanday mag‘lub etilgani haqida bayonot — Osiyo kubogi rejasi tahliliKannavarodan Eron qanday mag‘lub etilgani haqida bayonot — Osiyo kubogi rejasi tahlili24 sentabr 23:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?