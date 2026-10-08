Taniqli ekspert O‘zbekistonning Osiyo kubogidagi maqsadlariga real baho berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi FIFAning kuzgi yig‘inini yakunlab, Janubiy Koreyaga qarshi o‘yinda mag‘lub bo‘ldi.
- Futbol jurnalisti Nikolay Yegorichev Osiyo kubogi oldidan jamoaning real imkoniyatlarini baholab, muxlislar orasidagi yuqori kutilmalar tarixiy statistikaga mos kelmasligini ta’kidladi.
Tarixiy Jahon chempionati ishtirokidan so‘ng yangi davrni boshlagan O‘zbekiston milliy terma jamoasi FIFAning kuzgi kunlari doirasida navbatdagi yig‘inini yakunladi. Toshkentda Eron (3:1) hamda Suriya (4:1) ustidan qozonilgan yorqin g‘alabalardan so‘ng, bosh murabbiy Fabio Kannavaro shogirdlari safarda qit’a grandi — Janubiy Koreyaga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.
6 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan ushbu bahs va milliy jamoa atrofidagi haddan tashqari yuqori eyforiyaga taniqli futbol jurnalisti Nikolay Yegorichev tanqidiy va pragmatik baho berib, yaqinlashib kelayotgan Osiyo kubogi oldidan jamoaning asl imkoniyatlarini ko‘rsatib o‘tdi.
«Janubiy Koreya bilan bahs — eng to‘g‘ri mezon»
Ekspert o‘z telegram-kanalida muxlislar orasida shakllanayotgan baland kutilmalar va real voqelik o‘rtasidagi farqqa diqqat qaratdi:
Kutilmalar va tarix: «Izohlarda ko‘pchilik Osiyo kubogida O‘zbekiston kamida yarim finalgacha yetib borishi shart, degan fikrni yozmoqda. Garchi tarixda bu bosqichga faqat bir marta chiqilgan bo‘lsa-da, shunday talablar paydo bo‘lgan», — deydi Yegorichev;
Koreya fenomeni: Mutaxassis qit’a gegemonlarining barqarorligiga urg‘u berdi: «Janubiy Koreya bilan o‘yin — qit’a chempionati oldidan imkoniyatlarimizni baholash uchun eng to‘g‘ri ko‘zgudir. Ular XXI asrda o‘tkazilgan yettita Osiyo kubogining naq beshtasida yarim finalgacha yetib borgan, ikki bor chorak finalda to‘xtagan».
Kannavaro va Katanes tajribasi: «Imkoniyat chegarasidan chiqib bo‘lmaydi»
Jurnalist Fabio Kannavaro boshchiligidagi murabbiylar shtabining faoliyatiga ham hissiyotsiz yondashish zarurligini ta’kidladi:
Ko‘r-ko‘rona ishonchdan tiyilish: «Men Kannavaroni asossiz tanqid qilish niyatida emasman, lekin unga ko‘r-ko‘rona ishonadiganlar toifasiga ham kirmayman. Har qanday holatda ham jamoa o‘z imkoniyati chegarasidan tashqariga sakray olmaydi»;
Natija emas, sifat ustuvorligi: Ekspert Srechko Katanes davridagi turnirni eslatib o‘tdi: «O‘tgan Osiyo kubogida Katanes boshchiligidagi jamoamiz juda yaxshi taassurot qoldirgan bo‘lsa-da, bo‘lajak chempion Qatarga qarshi penaltilar seriyasida imkoniyatni boy bergan edi. Shu sababli Osiyo kubogida yarim finalni kafolatlangan maqsad qilib olish emas, avvalo maydondagi o‘yin sifatini oshirishga e’tibor qaratish shart».
Kuzgi sinov yakunlari: Oldinda muhim xulosalar
Eslatib o‘tamiz, Janubiy Koreyaning «Yongin Mireu» stadionida kechgan bellashuvda vakillarimiz faol va hujumkor o‘yin ko‘rsatishga intilgan bo‘lsa-da, mezbonlarning yuqori klass va qarshi hujumdagi sovuqqonligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi.
Kuzgi yig‘inning 3 ta bahsida qayd etilgan ikki yirik g‘alaba va bir jiddiy mag‘lubiyat Fabio Kannavaro uchun Osiyo kubogi oldidan jamoaning zaif nuqtalarini aniqlash va himoyani tartibga solish uchun eng muhim saboq bo‘ldi.
Izohlar 0
…