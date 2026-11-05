Jiddiy sinov: “Oq bo‘rilar”ning noyabr oyidagi raqiblari va o‘yin vaqtlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi noyabr oyidagi rasmiy FIFA kunlari doirasida ikkita nufuzli va murosasiz xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Dunyo futboli afsonasi, bosh murabbiy Fabio Kannavaro boshchiligidagi vakillarimiz 9–17 noyabr kunlari Rossiya hamda Saudiya Arabistoni terma jamoalariga qarshi kuch sinashadi.
Mazkur bahslar «oq bo‘rilar» uchun jiddiy sinov va tarkib salohiyatini yana bir bor ko‘rikdan o‘tkazishda muhim bosqich bo‘ladi.
Toshkentda markaziy bahs: Rossiya bilan «Paxtakor»da qarama-qarshilik
Milliy terma jamoamiz noyabrdagi dastlabki sinovni o‘z muxlislari qarshisida o‘tkazadi:
Raqib va makon: 12 noyabr kuni O‘zbekiston milliy jamoasi poytaxtdagi markaziy «Paxtakor» stadionida Rossiya terma jamoasini qabul qiladi;
Boshlanish vaqti: Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da start oladi. Poytaxtlik ishqibozlarni murosasiz va shiddatli qarama-qarshilik kutmoqda.
Doha safari: «Jassim bin Hamad»da Saudiya Arabistoniga qarshi bahs
Ikkinchi xalqaro uchrashuv neytral maydon sifatida Qatarda tashkil etiladi:
Safardagi sinov: 17 noyabr kuni vakillarimiz Qatar poytaxti Doha shahridagi mashhur «Jassim bin Hamad» stadionida Osiyoning yetakchi grandlaridan biri — Saudiya Arabistoni milliy jamoasi bilan to‘qnash keladi;
O‘yin vaqti: Mazkur bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 20:30 da boshlanadi.
Fabio Kannavaro shogirdlari uchun ushbu ikki markaziy bahs kelajakdagi katta turnirlar va muhim rasmiy uchrashuvlar oldidan taktik uslubni silliqlash va yangi nomlarni sinab ko‘rishda katta ahamiyat kasb etadi.
Izohlar 0
…