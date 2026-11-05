Jiddiy sinov: “Oq bo‘rilar”ning noyabr oyidagi raqiblari va o‘yin vaqtlari ma’lum bo‘ldi

·94·Sport
Jiddiy sinov: “Oq bo‘rilar”ning noyabr oyidagi raqiblari va o‘yin vaqtlari ma’lum bo‘ldi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi noyabr oyidagi rasmiy FIFA kunlari doirasida ikkita nufuzli va murosasiz xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Dunyo futboli afsonasi, bosh murabbiy Fabio Kannavaro boshchiligidagi vakillarimiz 9–17 noyabr kunlari Rossiya hamda Saudiya Arabistoni terma jamoalariga qarshi kuch sinashadi.

Mazkur bahslar «oq bo‘rilar» uchun jiddiy sinov va tarkib salohiyatini yana bir bor ko‘rikdan o‘tkazishda muhim bosqich bo‘ladi.

Toshkentda markaziy bahs: Rossiya bilan «Paxtakor»da qarama-qarshilik

Milliy terma jamoamiz noyabrdagi dastlabki sinovni o‘z muxlislari qarshisida o‘tkazadi:

  • Raqib va makon: 12 noyabr kuni O‘zbekiston milliy jamoasi poytaxtdagi markaziy «Paxtakor» stadionida Rossiya terma jamoasini qabul qiladi;

  • Boshlanish vaqti: Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da start oladi. Poytaxtlik ishqibozlarni murosasiz va shiddatli qarama-qarshilik kutmoqda.

Doha safari: «Jassim bin Hamad»da Saudiya Arabistoniga qarshi bahs

Ikkinchi xalqaro uchrashuv neytral maydon sifatida Qatarda tashkil etiladi:

  • Safardagi sinov: 17 noyabr kuni vakillarimiz Qatar poytaxti Doha shahridagi mashhur «Jassim bin Hamad» stadionida Osiyoning yetakchi grandlaridan biri — Saudiya Arabistoni milliy jamoasi bilan to‘qnash keladi;

  • O‘yin vaqti: Mazkur bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 20:30 da boshlanadi.

Fabio Kannavaro shogirdlari uchun ushbu ikki markaziy bahs kelajakdagi katta turnirlar va muhim rasmiy uchrashuvlar oldidan taktik uslubni silliqlash va yangi nomlarni sinab ko‘rishda katta ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasiFabio KannavaroPaxtakor stadioniFIFA kunlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

32 yillik noxush seriyaga chek qo‘yiladimi? O‘zbekiston ertaga Janubiy Koreya bilan o‘ynaydi32 yillik noxush seriyaga chek qo‘yiladimi? O‘zbekiston ertaga Janubiy Koreya bilan o‘ynaydi5 oktabr 12:02Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston terma jamoasi Rossiyaga qarshi maydonga tushadiFabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston terma jamoasi Rossiyaga qarshi maydonga tushadi20 oktabr 14:56“Ular mundial ishtirokchisi”: Denis Popov O‘zbekiston terma jamoasining kuchini baholadi“Ular mundial ishtirokchisi”: Denis Popov O‘zbekiston terma jamoasining kuchini baholadi23 oktabr 17:34“Kuchli tomonlarini o‘rganamiz”: Karpin O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan fikr bildirdi“Kuchli tomonlarini o‘rganamiz”: Karpin O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan fikr bildirdi23 oktabr 09:27O‘zbekiston termasi ustozi yangi ish izlayaptimi? Xorij OAVda shov-shuvli xabar tarqaldiO‘zbekiston termasi ustozi yangi ish izlayaptimi? Xorij OAVda shov-shuvli xabar tarqaldi23 oktabr 12:44«Bu mo‘jiza» :Norchayevning Suriyaga qarshi dahshatli dublidan so‘ng rus eksperti hayratdan yoqa ushladi!«Bu mo‘jiza» :Norchayevning Suriyaga qarshi dahshatli dublidan so‘ng rus eksperti hayratdan yoqa ushladi!2 oktabr 10:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi