O‘zbekiston milliy terma jamoasi Suriyani yirik hisobda mag‘lub etmoqda (video)

·94·Sport
O‘zbekiston milliy terma jamoasi Suriyani yirik hisobda mag‘lub etmoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi Suriya bilan o‘rtoqlik uchrashuvida 57-daqiqaga qadar 3:0 hisobida ustunlik qilmoqda.
  • Sherzod Esanov (27-daqiqada), Akmal Mozgovoy (45-daqiqada) va Husayn Norchayev (49-daqiqada) raqib darvozasini ishg‘ol etishdi.
  • O‘zbekiston terma jamoasi o‘yin davomida mutlaq ustunlikni namoyish etib, raqibga imkoniyat qoldirmayapti.

Toshkentdagi markaziy «Paxtakor» stadionida futbol bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi doirasida Suriya vakillariga qarshi bahs olib bormoqda. Poytaxtda soat 19:00 da boshlangan bellashuvda hamyurtlarimiz mutlaq ustunlik namoyish etib, ishonchli o‘yin ko‘rsatmoqda.

Uchrashuvning 57-daqiqasiga kelib, vakillarimiz tabloda yirik — 3:0 hisobini qayd etib turibdi.

Hujumkor futbol va birinchi bo‘limdagi ikki gol

O‘yin boshidanoq tashabbusni o‘z qo‘liga olgan milliy terma jamoamiz raqib darvozasi oldida ketma-ket xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirdi:

  • 27-daqiqa | 1:0: Husayn Norchayevning qulay va aniq uzatmasidan so‘ng yarim himoyachi Sherzod Esanov darvozani ishg‘ol qilib, hisobni ochdi.

  • 45-daqiqa | 2:0: Birinchi bo‘limning so‘nggi daqiqasida Akmal Mozgovoy uzoq masofadan yo‘llagan aniq zarbasi bilan raqib posbonini ojiz qoldirdi va jamoamiz ustunligini mustahkamladi.

Ikkinchi bo‘limdagi tezkor gol: Fayzullayev va Norchayev tandemi

Ikkinchi bo‘lim boshida suriyaliklar tarkibda bir yo‘la uchta o‘zgarishni amalga oshirgan bo‘lsa-da, vakillarimiz bosimni yanada kuchaytirdi:

  • 49-daqiqa | 3:0: Jamoa yetakchilaridan biri Abbos Fayzullayevning mahorat bilan uzatgan to‘pini hujumchi Husayn Norchayev golga aylantirdi. Shu tariqa, Norchayev o‘z hisobiga bitta gol va bitta golli uzatmani yozdirib qo‘ydi.

Uchrashuv tafsilotlari va tarkiblar:

  • O‘zbekiston — Suriya 3:0 (57-daqiqa holatiga ko‘ra)

  • Gollar: Sherzod Esanov (27), Akmal Mozgovoy (45), Husayn Norchayev (49).

  • Bosh hakam: Sayyodjon Zayniddinov

  • Ogohlantirish: Mahmud al-Asvad (11).

O‘zbekiston milliy jamoasi tarkibi:

Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov, Behruz Karimov, Jahongir O‘rozov, Akmal Mozgovoy, Odil Hamrobekov, Aziz Amonov, Husayn Norchayev, Abbos Fayzullayev, Sherzod Esanov, Mahmud Mahamadjonov.

Suriya milliy jamoasi tarkibi:

Elias Hadaya, Ahmad Faqa, Ayham Hanz Usu, Abdulloh ash-Shomiy, Jan Yahyo Mustafo, Mahmud al-Asvad (Elmar Abraham, 46), Muhammad Usmon, Ahmad Yosin ad-Dali (Zakariyo Hannon, 46), Yohannes Danho, Nuh Leon, Alouddin Yosin ad-Dali (Muhammad al-Halloq, 46).

Ayni daqiqalarda maydonda yuqori sur’atdagi shiddatli o‘yin davom etmoqda, milliy termamiz to‘liq nazorat ostida raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmayapti.

O‘zbekiston milliy futbol jamoasiSuriya milliy futbol jamoasiPaxtakor stadioniToshkent
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoni hayratda qoldirgan jasorat: U O‘zbekistonning JCH-2026'dagi o‘yinlariga baho berdiInfantinoni hayratda qoldirgan jasorat: U O‘zbekistonning JCH-2026'dagi o‘yinlariga baho berdiBugun 11:46Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!20 sentabr 15:57Osiyo kubogi finaliga yo‘llanma: O‘zbekiston U-20 Suriyani 3:0 hisobida tor-mor etdiOsiyo kubogi finaliga yo‘llanma: O‘zbekiston U-20 Suriyani 3:0 hisobida tor-mor etdi6 sentabr 22:40Norchayevdan dubl va assist: «Oq bo‘rilar» Suriyani yirik hisobda tor-mor etdi (video)Norchayevdan dubl va assist: «Oq bo‘rilar» Suriyani yirik hisobda tor-mor etdi (video)Bugun 21:02O‘zbekiston FIFAning yangilangan reytingida yuqoriladi — Eron ustidan g‘alaba, 59-o‘rin...O‘zbekiston FIFAning yangilangan reytingida yuqoriladi — Eron ustidan g‘alaba, 59-o‘rin...25 sentabr 07:13Kannavaro Erondan keyingi kamchiliklarni ochiq aytdi: Shomurodovga bog‘liq muammo ham borKannavaro Erondan keyingi kamchiliklarni ochiq aytdi: Shomurodovga bog‘liq muammo ham borKecha 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi