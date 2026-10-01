O‘zbekiston milliy terma jamoasi Suriyani yirik hisobda mag‘lub etmoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi Suriya bilan o‘rtoqlik uchrashuvida 57-daqiqaga qadar 3:0 hisobida ustunlik qilmoqda.
- Sherzod Esanov (27-daqiqada), Akmal Mozgovoy (45-daqiqada) va Husayn Norchayev (49-daqiqada) raqib darvozasini ishg‘ol etishdi.
- O‘zbekiston terma jamoasi o‘yin davomida mutlaq ustunlikni namoyish etib, raqibga imkoniyat qoldirmayapti.
Toshkentdagi markaziy «Paxtakor» stadionida futbol bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi doirasida Suriya vakillariga qarshi bahs olib bormoqda. Poytaxtda soat 19:00 da boshlangan bellashuvda hamyurtlarimiz mutlaq ustunlik namoyish etib, ishonchli o‘yin ko‘rsatmoqda.
Uchrashuvning 57-daqiqasiga kelib, vakillarimiz tabloda yirik — 3:0 hisobini qayd etib turibdi.
Hujumkor futbol va birinchi bo‘limdagi ikki gol
O‘yin boshidanoq tashabbusni o‘z qo‘liga olgan milliy terma jamoamiz raqib darvozasi oldida ketma-ket xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirdi:
27-daqiqa | 1:0: Husayn Norchayevning qulay va aniq uzatmasidan so‘ng yarim himoyachi Sherzod Esanov darvozani ishg‘ol qilib, hisobni ochdi.
45-daqiqa | 2:0: Birinchi bo‘limning so‘nggi daqiqasida Akmal Mozgovoy uzoq masofadan yo‘llagan aniq zarbasi bilan raqib posbonini ojiz qoldirdi va jamoamiz ustunligini mustahkamladi.
Ikkinchi bo‘limdagi tezkor gol: Fayzullayev va Norchayev tandemi
Ikkinchi bo‘lim boshida suriyaliklar tarkibda bir yo‘la uchta o‘zgarishni amalga oshirgan bo‘lsa-da, vakillarimiz bosimni yanada kuchaytirdi:
49-daqiqa | 3:0: Jamoa yetakchilaridan biri Abbos Fayzullayevning mahorat bilan uzatgan to‘pini hujumchi Husayn Norchayev golga aylantirdi. Shu tariqa, Norchayev o‘z hisobiga bitta gol va bitta golli uzatmani yozdirib qo‘ydi.
Uchrashuv tafsilotlari va tarkiblar:
O‘zbekiston — Suriya 3:0 (57-daqiqa holatiga ko‘ra)
Gollar: Sherzod Esanov (27), Akmal Mozgovoy (45), Husayn Norchayev (49).
Bosh hakam: Sayyodjon Zayniddinov
Ogohlantirish: Mahmud al-Asvad (11).
O‘zbekiston milliy jamoasi tarkibi:
Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov, Behruz Karimov, Jahongir O‘rozov, Akmal Mozgovoy, Odil Hamrobekov, Aziz Amonov, Husayn Norchayev, Abbos Fayzullayev, Sherzod Esanov, Mahmud Mahamadjonov.
Suriya milliy jamoasi tarkibi:
Elias Hadaya, Ahmad Faqa, Ayham Hanz Usu, Abdulloh ash-Shomiy, Jan Yahyo Mustafo, Mahmud al-Asvad (Elmar Abraham, 46), Muhammad Usmon, Ahmad Yosin ad-Dali (Zakariyo Hannon, 46), Yohannes Danho, Nuh Leon, Alouddin Yosin ad-Dali (Muhammad al-Halloq, 46).
Ayni daqiqalarda maydonda yuqori sur’atdagi shiddatli o‘yin davom etmoqda, milliy termamiz to‘liq nazorat ostida raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmayapti.
Izohlar 0
…