«Kubokda katta shov-shuv»: «Lokomotiv» «Neftchi»ni 4:2 hisobida dog‘da qoldirdi

·54·Sport
«Kubokda katta shov-shuv»: «Lokomotiv» «Neftchi»ni 4:2 hisobida dog‘da qoldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston kubogining 1/4 final bosqichida «Lokomotiv» safarda «Neftchi»ni 4:2 hisobida mag‘lub etib, yarimfinalga yo‘l oldi.
  • Toshkentliklar safida Jasurbek Yaxshiboyev dubl qayd etgan bo‘lsa, Tupliyev va Turopov ham bittadan gol urib, jamoasining g‘alabasini ta'minladi.
  • Shuningdek, «Andijon» klubi «So‘g‘diyona» maydonida 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishib, musobaqaning keyingi bosqichiga chiqdi.

Futbol bo‘yicha O‘zbekiston kubogining 1/4 final bahslari kutilmagan natijalar va haqiqiy sensatsiyalarga boy bo‘ldi. Chorakfinal doirasida kechgan ikki muhim to‘qnashuvda «Lokomotiv» va «Andijon» jamoalari yorqin g‘alabalarni qo‘lga kiritib, musobaqaning yarimfinaliga yo‘l olishdi.

Ayniqsa, Farg‘onada amaldagi mamlakat chempioni hisoblangan «Neftchi»ning musobaqa bilan xayrlashishi kubok bahslarining eng katta shov-shuvi sifatida qayd etildi.

Farg‘onadagi gollar shousi: «Lokomotiv» chempionni kubokdan chiqarib yubordi

Kunning asosiy va dramatik voqeasi Farg‘onada kechdi. Toshkentning «Lokomotiv» jamoasi safarda «Neftchi» mehmoni bo‘lib, haqiqiy gollar shousi namoyish etdi va raqibini 4:2 hisobida taslim etdi:

  • «Temiryo‘lchilar»ning dahshatli birinchi bo‘limi: «Lokomotiv» birinchi bo‘limning o‘zidayoq mezbonlar darvozasiga 4 ta gol urdi. Jasurbek Yaxshiboyev 11-daqiqada penaltini aniq bajarib hisobni ochgan bo‘lsa, 33-daqiqada dublini rasmiylashtirdi;

  • Tupliyev va Turopov zarbalari: Shuningdek, 23-daqiqada Tupliyev hamda 43-daqiqada Turopov farg‘onaliklar darvozasini ishg‘ol qilib, toshkentliklarning ustunligini mustahkamladi;

  • «Neftchi»ning javob to‘plari: Mezbonlar safida 36-daqiqada G‘iyosov va 45+3-daqiqada Ismoilov hisobni qisqartirgan bo‘lsa-da, bu amaldagi chempionni mag‘lubiyatdan qutqarib qolish uchun kamlik qildi.

Zomindagi murosasiz jang: «Andijon» «So‘g‘diyona»ni mahv etdi

Jizzax viloyatining Zomin shahrida kechgan ikkinchi bahsda «Andijon» klubi «So‘g‘diyona» maydonida irodali g‘alabaga erishdi (2:1):

  • Avtogol va Boakedan gol: Ikkinchi bo‘limda andijonliklar bosimni oshirdi. 59-daqiqada Petar Michinning avtogoli evaziga mehmonlar oldinga chiqib olgan bo‘lsa, 80-daqiqada Martin Boake hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Jamolovning goli kech qoldi: Mezbonlar safida 84-daqiqada Sardor Jamolov bir to‘p kiritib, intrigani qaytardi, biroq «burgutlar» himoyasi bahs oxirigacha hisobni ushlab qolishga muvaffaq bo‘ldi.

O‘yinlar bayoni va raqamlar

O‘zbekiston kubogi. 1/4 final natijalari:

  • «Neftchi» — «Lokomotiv» 2:4

    Gollar: G‘iyosov (36), Ismoilov (45+3) — Yaxshiboyev (11 pen, 33), Tupliyev (23), Turopov (43).

  • «So‘g‘diyona» — «Andijon» 1:2

    Gollar: Jamolov (84) — Michin (59 avt), Boake (80).

Shu tariqa, OKMK jamoasidan so‘ng «Lokomotiv» va «Andijon» ham O‘zbekiston kubogining yarimfinal bosqichi yo‘llanmasini rasmiylashtirdi.

LokomotivAndijonNeftchiO‘zbekiston kubogi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston kubogida dahshatli to‘qnashuvlar: 1/4 finalda sensatsiya davom etadimi?!O‘zbekiston kubogida dahshatli to‘qnashuvlar: 1/4 finalda sensatsiya davom etadimi?!17 sentabr 11:42Superliga 16-tur ramziy jamoasi e’lon qilindi: Tarkibda kimlar bor?Superliga 16-tur ramziy jamoasi e’lon qilindi: Tarkibda kimlar bor?9 avgust 21:32Islom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdiIslom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdi21 sentabr 07:01«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!20 sentabr 22:13«Lokomotiv» «Bunyodkor»ni safdan chiqarib, chorak finalga yo‘l oldi«Lokomotiv» «Bunyodkor»ni safdan chiqarib, chorak finalga yo‘l oldi15 sentabr 21:37«Andijon» «Olimpik-MobiUz» to‘sig‘ini dramatik tarzda yengib, chorak finalga chiqdi«Andijon» «Olimpik-MobiUz» to‘sig‘ini dramatik tarzda yengib, chorak finalga chiqdi15 sentabr 22:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi