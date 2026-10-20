«Kubokda katta shov-shuv»: «Lokomotiv» «Neftchi»ni 4:2 hisobida dog‘da qoldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston kubogining 1/4 final bosqichida «Lokomotiv» safarda «Neftchi»ni 4:2 hisobida mag‘lub etib, yarimfinalga yo‘l oldi.
- Toshkentliklar safida Jasurbek Yaxshiboyev dubl qayd etgan bo‘lsa, Tupliyev va Turopov ham bittadan gol urib, jamoasining g‘alabasini ta'minladi.
- Shuningdek, «Andijon» klubi «So‘g‘diyona» maydonida 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishib, musobaqaning keyingi bosqichiga chiqdi.
Futbol bo‘yicha O‘zbekiston kubogining 1/4 final bahslari kutilmagan natijalar va haqiqiy sensatsiyalarga boy bo‘ldi. Chorakfinal doirasida kechgan ikki muhim to‘qnashuvda «Lokomotiv» va «Andijon» jamoalari yorqin g‘alabalarni qo‘lga kiritib, musobaqaning yarimfinaliga yo‘l olishdi.
Ayniqsa, Farg‘onada amaldagi mamlakat chempioni hisoblangan «Neftchi»ning musobaqa bilan xayrlashishi kubok bahslarining eng katta shov-shuvi sifatida qayd etildi.
Farg‘onadagi gollar shousi: «Lokomotiv» chempionni kubokdan chiqarib yubordi
Kunning asosiy va dramatik voqeasi Farg‘onada kechdi. Toshkentning «Lokomotiv» jamoasi safarda «Neftchi» mehmoni bo‘lib, haqiqiy gollar shousi namoyish etdi va raqibini 4:2 hisobida taslim etdi:
«Temiryo‘lchilar»ning dahshatli birinchi bo‘limi: «Lokomotiv» birinchi bo‘limning o‘zidayoq mezbonlar darvozasiga 4 ta gol urdi. Jasurbek Yaxshiboyev 11-daqiqada penaltini aniq bajarib hisobni ochgan bo‘lsa, 33-daqiqada dublini rasmiylashtirdi;
Tupliyev va Turopov zarbalari: Shuningdek, 23-daqiqada Tupliyev hamda 43-daqiqada Turopov farg‘onaliklar darvozasini ishg‘ol qilib, toshkentliklarning ustunligini mustahkamladi;
«Neftchi»ning javob to‘plari: Mezbonlar safida 36-daqiqada G‘iyosov va 45+3-daqiqada Ismoilov hisobni qisqartirgan bo‘lsa-da, bu amaldagi chempionni mag‘lubiyatdan qutqarib qolish uchun kamlik qildi.
Zomindagi murosasiz jang: «Andijon» «So‘g‘diyona»ni mahv etdi
Jizzax viloyatining Zomin shahrida kechgan ikkinchi bahsda «Andijon» klubi «So‘g‘diyona» maydonida irodali g‘alabaga erishdi (2:1):
Avtogol va Boakedan gol: Ikkinchi bo‘limda andijonliklar bosimni oshirdi. 59-daqiqada Petar Michinning avtogoli evaziga mehmonlar oldinga chiqib olgan bo‘lsa, 80-daqiqada Martin Boake hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;
Jamolovning goli kech qoldi: Mezbonlar safida 84-daqiqada Sardor Jamolov bir to‘p kiritib, intrigani qaytardi, biroq «burgutlar» himoyasi bahs oxirigacha hisobni ushlab qolishga muvaffaq bo‘ldi.
O‘yinlar bayoni va raqamlar
O‘zbekiston kubogi. 1/4 final natijalari:
«Neftchi» — «Lokomotiv» 2:4
Gollar: G‘iyosov (36), Ismoilov (45+3) — Yaxshiboyev (11 pen, 33), Tupliyev (23), Turopov (43).
«So‘g‘diyona» — «Andijon» 1:2
Gollar: Jamolov (84) — Michin (59 avt), Boake (80).
Shu tariqa, OKMK jamoasidan so‘ng «Lokomotiv» va «Andijon» ham O‘zbekiston kubogining yarimfinal bosqichi yo‘llanmasini rasmiylashtirdi.
Izohlar 0
…