O‘zbekiston kubogida dahshatli to‘qnashuvlar: 1/4 finalda sensatsiya davom etadimi?!

·47·Sport
O‘zbekiston kubogida dahshatli to‘qnashuvlar: 1/4 finalda sensatsiya davom etadimi?!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston kubogining 1/4 final bosqichida «Neftchi» — «Lokomotiv», «So‘g‘diyona» — «Andijon», OKMK — «Guliston» va «Navbahor» — «G‘azalkent» kabi qiziqarli o‘yinlar bo‘lib o‘tadi.
  • Yarimfinalda «Neftchi» yoki «Lokomotiv» hamda «So‘g‘diyona» yoki «Andijon» g‘oliblari, shuningdek, OKMK yoki «Guliston» hamda «Navbahor» yoki «G‘azalkent» g‘oliblari o‘zaro kuch sinashadi.

Milliy kubok bahslarida intriga o‘zining eng yuqori cho‘qqisiga chiqdi! Saralashning eng og‘ir bosqichlari ortda qolib, kubokni boshi uzra ko‘tarish uchun jang qiladigan sakkiz jamoaning nomi va ularning finalgacha bo‘lgan xaritasi rasman aniq bo‘ldi. Muxlislarni vodiy derbisi ehtimoli, Toshkent va Farg‘ona klassikasi hamda quyi liga vakillarining grandlarga qarshi haqiqiy jasorati kutmoqda. Xo‘sh, finalga yo‘l kimlar uchun osonroq va yarimfinalda qanday super to‘qnashuv kutilmoqda?

Chorakfinal dramasi: Kim kimga qarshi?

Qur’a natijalariga ko‘ra, 1/4 final bosqichida murosasiz va kutilmagan to‘qnashuvlar yuz beradi:

  • «Neftchi» — «Lokomotiv»: Farg‘onada yana katta futbol nafasi va Toshkentning eng tajribali «temiryo‘lchilari»ga qarshi kurash;

  • «So‘g‘diyona» — «Andijon»: Jizzaxda kechadigan, har ikki jamoa uchun ham mavsum qutqaruvchisiga aylanishi mumkin bo‘lgan jang;

  • OKMK — «Guliston»: Mirjalol Qosimov jamoasi sensatsiyachi sirdaryoliklar sinovidan o‘ta oladimi?

  • «Navbahor» — «G‘azalkent»: Namanganlik «lochinlar»ga qarshi sensatsiya ko‘rsatishga shay turgan Bo‘stonliq jamoasining yurishi.

Final sari tor yo‘l: Yarimfinal setkasi

Musobaqa reglamentiga ko‘ra, yarimfinal juftliklarining sxemasi ham allaqachon aniq: bu yerda hech qanday ikkinchi imkoniyat bo‘lmaydi — yutqazgan jamoa uyga qaytadi.

Kubok setkasi quyidagicha ko‘rinish oldi:

Bosqich

1-juftlik g‘oliblari to‘qnashuvi

2-juftlik g‘oliblari to‘qnashuvi

1/4 final

«Neftchi» vs «Lokomotiv»

«So‘g‘diyona» vs «Andijon»

1/2 final to‘qnashuvi

«Neftchi» / «Lokomotiv»

«So‘g‘diyona» / «Andijon»

1/4 final

OKMK vs «Guliston»

«Navbahor» vs «G‘azalkent»

1/2 final to‘qnashuvi

OKMK / «Guliston»

«Navbahor» / «G‘azalkent»

O‘zbekiston kubogida dahshatli to‘qnashuvlar: 1/4 finalda sensatsiya davom etadimi?!

Agar «Neftchi» va «Andijon» o‘z raqiblarini mahv etsa, muxlislar yarimfinaldayoq qonni qaynatuvchi shiddatli Vodiy derbisiga guvoh bo‘lishi mumkin. Ikkinchi tomondan esa OKMK va «Navbahor» final ostonasida to‘qnash kelishga asosiy da’vogar bo‘lib turibdi.

Sizningcha, bu mavsumda O‘zbekiston kubogini kim boshi uzra ko‘taradi? Qaysi sensatsion jamoa grandlarga «dars» berib qo‘yishi mumkin?

O‘z taxminingizni pastda izohlarda yozib qoldiring va o‘zbek futboli ixlosmandlari bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu qaynoq xaritani Telegram orqali yuboring!

O‘zbekiston kubogiNeftchiLokomotivVodiy derbisi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bekhem Messini 9-«Oltin to‘p» uchun asosiy da’vogar deb atadiBekhem Messini 9-«Oltin to‘p» uchun asosiy da’vogar deb atadiBugun, 11:49Flik g‘azabdami? Murabbiy 9 ta golli trillerdan so‘ng kimlarni tanqid qildi?Flik g‘azabdami? Murabbiy 9 ta golli trillerdan so‘ng kimlarni tanqid qildi?Bugun, 11:46Lionel Messi Inter Mayami safida oʻzining yubiley golini urdiLionel Messi Inter Mayami safida oʻzining yubiley golini urdiBugun, 11:30«UFC shartnomasi!»: Dana Uayt 4 nafar jangchini tanlab oldi!«UFC shartnomasi!»: Dana Uayt 4 nafar jangchini tanlab oldi!Bugun, 09:20Shaxmat Olimpiadasida o‘zbek qizlari 2-turda kimlarga qarshi doska uzra o‘tiradi?Shaxmat Olimpiadasida o‘zbek qizlari 2-turda kimlarga qarshi doska uzra o‘tiradi?Bugun, 08:58Samarqandda 2-tur: Shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston termalari yangi sinov qarshisidaSamarqandda 2-tur: Shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston termalari yangi sinov qarshisidaBugun, 08:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi