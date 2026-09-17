O‘zbekiston kubogida dahshatli to‘qnashuvlar: 1/4 finalda sensatsiya davom etadimi?!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston kubogining 1/4 final bosqichida «Neftchi» — «Lokomotiv», «So‘g‘diyona» — «Andijon», OKMK — «Guliston» va «Navbahor» — «G‘azalkent» kabi qiziqarli o‘yinlar bo‘lib o‘tadi.
- Yarimfinalda «Neftchi» yoki «Lokomotiv» hamda «So‘g‘diyona» yoki «Andijon» g‘oliblari, shuningdek, OKMK yoki «Guliston» hamda «Navbahor» yoki «G‘azalkent» g‘oliblari o‘zaro kuch sinashadi.
Milliy kubok bahslarida intriga o‘zining eng yuqori cho‘qqisiga chiqdi! Saralashning eng og‘ir bosqichlari ortda qolib, kubokni boshi uzra ko‘tarish uchun jang qiladigan sakkiz jamoaning nomi va ularning finalgacha bo‘lgan xaritasi rasman aniq bo‘ldi. Muxlislarni vodiy derbisi ehtimoli, Toshkent va Farg‘ona klassikasi hamda quyi liga vakillarining grandlarga qarshi haqiqiy jasorati kutmoqda. Xo‘sh, finalga yo‘l kimlar uchun osonroq va yarimfinalda qanday super to‘qnashuv kutilmoqda?
Chorakfinal dramasi: Kim kimga qarshi?
Qur’a natijalariga ko‘ra, 1/4 final bosqichida murosasiz va kutilmagan to‘qnashuvlar yuz beradi:
«Neftchi» — «Lokomotiv»: Farg‘onada yana katta futbol nafasi va Toshkentning eng tajribali «temiryo‘lchilari»ga qarshi kurash;
«So‘g‘diyona» — «Andijon»: Jizzaxda kechadigan, har ikki jamoa uchun ham mavsum qutqaruvchisiga aylanishi mumkin bo‘lgan jang;
OKMK — «Guliston»: Mirjalol Qosimov jamoasi sensatsiyachi sirdaryoliklar sinovidan o‘ta oladimi?
«Navbahor» — «G‘azalkent»: Namanganlik «lochinlar»ga qarshi sensatsiya ko‘rsatishga shay turgan Bo‘stonliq jamoasining yurishi.
Final sari tor yo‘l: Yarimfinal setkasi
Musobaqa reglamentiga ko‘ra, yarimfinal juftliklarining sxemasi ham allaqachon aniq: bu yerda hech qanday ikkinchi imkoniyat bo‘lmaydi — yutqazgan jamoa uyga qaytadi.
Kubok setkasi quyidagicha ko‘rinish oldi:
Bosqich
1-juftlik g‘oliblari to‘qnashuvi
2-juftlik g‘oliblari to‘qnashuvi
1/4 final
«Neftchi» vs «Lokomotiv»
«So‘g‘diyona» vs «Andijon»
1/2 final to‘qnashuvi
«Neftchi» / «Lokomotiv»
«So‘g‘diyona» / «Andijon»
1/4 final
OKMK vs «Guliston»
«Navbahor» vs «G‘azalkent»
1/2 final to‘qnashuvi
OKMK / «Guliston»
«Navbahor» / «G‘azalkent»
Agar «Neftchi» va «Andijon» o‘z raqiblarini mahv etsa, muxlislar yarimfinaldayoq qonni qaynatuvchi shiddatli Vodiy derbisiga guvoh bo‘lishi mumkin. Ikkinchi tomondan esa OKMK va «Navbahor» final ostonasida to‘qnash kelishga asosiy da’vogar bo‘lib turibdi.
Sizningcha, bu mavsumda O‘zbekiston kubogini kim boshi uzra ko‘taradi? Qaysi sensatsion jamoa grandlarga «dars» berib qo‘yishi mumkin?
O‘z taxminingizni pastda izohlarda yozib qoldiring va o‘zbek futboli ixlosmandlari bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu qaynoq xaritani Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…