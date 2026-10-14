Turkiy davlatlar uchun «Turk kubogi» turniri yo‘lga qo‘yilmoqda: yangi turnir tafsilotlari

·1·Sport
Turkiy davlatlar uchun «Turk kubogi» turniri yo‘lga qo‘yilmoqda: yangi turnir tafsilotlari

Osiyoning eng qudratli jamoalaridan biri hisoblangan O‘zbekiston milliy terma jamoasi yaqin kelajakda yangi va nufuzli xalqaro musobaqada ishtirok etishi mumkin. Turkiyaning nufuzli TRT Haber nashri bergan xabarga ko‘ra, turkiy dunyo milliy terma jamoalarini birlashtiruvchi «Turk kubogi» futbol turnirini ta’sis etish bo‘yicha rasmiy tashabbus ilgari surildi.

Mazkur tashabbus haqida Turkiya hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi (AK Parti) raisi o‘rinbosari Kyurshad Zorlu ma’lum qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Turkiya futbol federatsiyasi hamda mamlakat yoshlar va sport vazirligi hamkorlikda yangi musobaqa konsepsiyasi ustida amaliy ishlarni boshlab yuborgan.

Har ikki yilda bir marta: Musobaqa formati qanday bo‘ladi?

Yangi tashkil etilayotgan futbol loyihasi bir qator muhim jihatlarni o‘z ichiga oladi:

  • Davririylik: «Turk kubogi» musobaqasi muntazam ravishda har ikki yilda bir marta o‘tkazilishi rejalashtirilmoqda;

  • Asosiy maqsad: Turkiy davlatlar o‘rtasidagi sport aloqalarini mustahkamlash, milliy jamoalarga qo‘shimcha xalqaro o‘yin amaliyoti taqdim etish va mintaqaviy futbol darajasini yuqori bosqichga ko‘tarish;

  • Tashkilotchilar: Musobaqa Turkiya futbol federatsiyasi hamda Turkiya yoshlar va sport vazirligi boshchiligida xalqaro talablar darajasida yo‘lga qo‘yilishi ko‘zda tutilgan.

Qaysi davlatlar terma jamoalari ishtirok etadi?

Turnirga Turkiy davlatlar tashkilotiga (TDT) a’zo hamda kuzatuvchi maqomiga ega mamlakatlarning asosiy milliy terma jamoalari jalb etiladi:

  • To‘la huquqli a’zo mamlakatlar: O‘zbekiston, Turkiya, Ozarbayjon, Qozog‘iston va Qirg‘iziston;

  • Kuzatuvchi maqomidagi mamlakatlar: Vengriya, Turkmaniston hamda Shimoliy Kipr.

Musobaqada O‘zbekiston va Turkiya kabi qit’aning kuchli jamoalari, shuningdek, Yevropaning nomdor vakili bo‘lgan Vengriya termasining qatnashishi «Turk kubogi»ning sport darajasi va nufuzini sezilarli ravishda oshirishi kutilmoqda.

O‘zbekiston milliy terma jamoasiTurk kubogiTurkiya futbol federatsiyasiAK Parti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonlik futbolchilar uchun Turkiya Superligasida katta o‘zgarish kutilmoqdaO‘zbekistonlik futbolchilar uchun Turkiya Superligasida katta o‘zgarish kutilmoqdaBugun 06:51Arda Turon Turkiya milliy jamoasi bosh murabbiyi bo‘lishi mumkinArda Turon Turkiya milliy jamoasi bosh murabbiyi bo‘lishi mumkin10 oktabr 11:07Turkiya futbol federatsiyasi Vinchenso Montella bilan xayrlashdiTurkiya futbol federatsiyasi Vinchenso Montella bilan xayrlashdi10 oktabr 01:11VAR xonasida shoshilinch tintuv! Turkiya futbolida katta hibsga olishlar boshlandiVAR xonasida shoshilinch tintuv! Turkiya futbolida katta hibsga olishlar boshlandi3 oktabr 18:36Yangi Toshkentda 500 o‘rinli shaxmat saroyi quriladiYangi Toshkentda 500 o‘rinli shaxmat saroyi quriladi29 sentabr 21:06O‘zbekiston shaxmatchilari Turkiy chempionatda ishtirok etmoqdaO‘zbekiston shaxmatchilari Turkiy chempionatda ishtirok etmoqda15 may 14:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi