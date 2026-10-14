Turkiy davlatlar uchun «Turk kubogi» turniri yo‘lga qo‘yilmoqda: yangi turnir tafsilotlari
Osiyoning eng qudratli jamoalaridan biri hisoblangan O‘zbekiston milliy terma jamoasi yaqin kelajakda yangi va nufuzli xalqaro musobaqada ishtirok etishi mumkin. Turkiyaning nufuzli TRT Haber nashri bergan xabarga ko‘ra, turkiy dunyo milliy terma jamoalarini birlashtiruvchi «Turk kubogi» futbol turnirini ta’sis etish bo‘yicha rasmiy tashabbus ilgari surildi.
Mazkur tashabbus haqida Turkiya hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi (AK Parti) raisi o‘rinbosari Kyurshad Zorlu ma’lum qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Turkiya futbol federatsiyasi hamda mamlakat yoshlar va sport vazirligi hamkorlikda yangi musobaqa konsepsiyasi ustida amaliy ishlarni boshlab yuborgan.
Har ikki yilda bir marta: Musobaqa formati qanday bo‘ladi?
Yangi tashkil etilayotgan futbol loyihasi bir qator muhim jihatlarni o‘z ichiga oladi:
Davririylik: «Turk kubogi» musobaqasi muntazam ravishda har ikki yilda bir marta o‘tkazilishi rejalashtirilmoqda;
Asosiy maqsad: Turkiy davlatlar o‘rtasidagi sport aloqalarini mustahkamlash, milliy jamoalarga qo‘shimcha xalqaro o‘yin amaliyoti taqdim etish va mintaqaviy futbol darajasini yuqori bosqichga ko‘tarish;
Tashkilotchilar: Musobaqa Turkiya futbol federatsiyasi hamda Turkiya yoshlar va sport vazirligi boshchiligida xalqaro talablar darajasida yo‘lga qo‘yilishi ko‘zda tutilgan.
Qaysi davlatlar terma jamoalari ishtirok etadi?
Turnirga Turkiy davlatlar tashkilotiga (TDT) a’zo hamda kuzatuvchi maqomiga ega mamlakatlarning asosiy milliy terma jamoalari jalb etiladi:
To‘la huquqli a’zo mamlakatlar: O‘zbekiston, Turkiya, Ozarbayjon, Qozog‘iston va Qirg‘iziston;
Kuzatuvchi maqomidagi mamlakatlar: Vengriya, Turkmaniston hamda Shimoliy Kipr.
Musobaqada O‘zbekiston va Turkiya kabi qit’aning kuchli jamoalari, shuningdek, Yevropaning nomdor vakili bo‘lgan Vengriya termasining qatnashishi «Turk kubogi»ning sport darajasi va nufuzini sezilarli ravishda oshirishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…