Jorj Jezushning bayonotidan so‘ng Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishdan bosh tortdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu bosh murabbiy Jorj Jezushning bayonotidan so‘ng Portugaliya terma jamoasiga qaytmaslikka qaror qildi.
- Bu qarorga Millatlar ligasining Norvegiya bilan bo‘lgan o‘yinida Jezushning Ronalduga maydonga tushirish haqidagi va’dasini bajarmasligi sabab bo‘lgan.
- Murabbiyning keyinchalik uzr so‘rashdan bosh tortishi Ronalduning jamoani tark etishiga va uzil-kesil qaror qabul qilishiga olib keldi.
Portugaliya milliy terma jamoasida haqiqiy mojaro avj oldi. «An Nasr» safida to‘p surayotgan 41 yoshli afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronaldu bosh murabbiy Jorj Jezush qo‘l ostidagi milliy jamoaga boshqa qaytmaslikka qaror qildi. Bu haqda nufuzli CNN Portugal telekanalining taniqli insayderi va jurnalisti Rui Santush ma’lum qildi.
Manbalarning xabar berishicha, Ronaldu va bosh murabbiy o‘rtasidagi ziddiyat UYEFA Millatlar ligasi doirasida kechgan so‘nggi uchrashuvlar chog‘ida cho‘qqisiga chiqqan.
Barchasi qanday boshlandi: Zaxira o‘rindig‘i va buzilgan va’da
Yulduzli futbolchi hamda tajribali mutaxassis o‘rtasidagi tushunmovchilik Millatlar ligasining 2-turidan o‘rin olgan Portugaliya – Norvegiya (2:1) bahsida yuzaga kelgan:
Maydonga tushirmaslik: Jorj Jezush Ronalduga o‘yinning so‘nggi daqiqalarida uni maydonga tushirishni va’da qilgan bo‘lsa-da, amalda 41 yoshli hujumchini butun uchrashuv davomida zaxira o‘rindig‘ida qoldirgan;
Norozilik va lagerni tark etish: Ushbu holatdan qattiq g‘azablangan Ronaldu Daniyaga qarshi kechgan 3-tur o‘yini (4:2) oldidan terma jamoaning rasmiy mashg‘ulotlariga chiqishdan bosh tortgan va milliy terma qarorgohini butunlay tashlab ketgan.
«Uzr so‘rashga hech qanday sabab ko‘rmayapman»
Kelishmovchilikni yumshatish o‘rniga, UYEFA Millatlar ligasining 4-turidan o‘rin olgan Norvegiya bilan takroriy o‘yindan (2:1) keyin o‘tkazilgan matbuot anjumanida bosh murabbiy Jorj Jezush vaziyatni yanada keskinlashtirgan:
Murabbiyning qat’iy pozitsiyasi: Jezush OAV xodimlari savollariga javob berar ekan, yuz bergan holat yuzasidan hech kimdan uzr so‘rash niyatida emasligini, chunki buning uchun hech qanday sabab yoki asos ko‘rmayotganini ochiq bildirgan;
Yakuniy qaror: Mutaxassisning ana shu bayonotidan so‘ng Krishtianu Ronaldu bu murabbiy boshqaruvi davrida milliy terma jamoa safiga qaytmaslik to‘g‘risida uzil-kesil to‘xtamga kelgan.
Jahon futboli afsonasi va Portugaliya termasining yangi bosh murabbiyi o‘rtasidagi bu ochiq teketma-teketlik milliy jamoa atrofidagi muhitni keskinlashtirib, muxlislar va sport ekspertlari orasida jiddiy bahslarga sabab bo‘lmoqda.
Izohlar 0
…