Jorj Jezushning bayonotidan so‘ng Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishdan bosh tortdi

·72·Sport
Jorj Jezushning bayonotidan so‘ng Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishdan bosh tortdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu bosh murabbiy Jorj Jezushning bayonotidan so‘ng Portugaliya terma jamoasiga qaytmaslikka qaror qildi.
  • Bu qarorga Millatlar ligasining Norvegiya bilan bo‘lgan o‘yinida Jezushning Ronalduga maydonga tushirish haqidagi va’dasini bajarmasligi sabab bo‘lgan.
  • Murabbiyning keyinchalik uzr so‘rashdan bosh tortishi Ronalduning jamoani tark etishiga va uzil-kesil qaror qabul qilishiga olib keldi.

Portugaliya milliy terma jamoasida haqiqiy mojaro avj oldi. «An Nasr» safida to‘p surayotgan 41 yoshli afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronaldu bosh murabbiy Jorj Jezush qo‘l ostidagi milliy jamoaga boshqa qaytmaslikka qaror qildi. Bu haqda nufuzli CNN Portugal telekanalining taniqli insayderi va jurnalisti Rui Santush ma’lum qildi.

Manbalarning xabar berishicha, Ronaldu va bosh murabbiy o‘rtasidagi ziddiyat UYEFA Millatlar ligasi doirasida kechgan so‘nggi uchrashuvlar chog‘ida cho‘qqisiga chiqqan.

Barchasi qanday boshlandi: Zaxira o‘rindig‘i va buzilgan va’da

Yulduzli futbolchi hamda tajribali mutaxassis o‘rtasidagi tushunmovchilik Millatlar ligasining 2-turidan o‘rin olgan Portugaliya – Norvegiya (2:1) bahsida yuzaga kelgan:

  • Maydonga tushirmaslik: Jorj Jezush Ronalduga o‘yinning so‘nggi daqiqalarida uni maydonga tushirishni va’da qilgan bo‘lsa-da, amalda 41 yoshli hujumchini butun uchrashuv davomida zaxira o‘rindig‘ida qoldirgan;

  • Norozilik va lagerni tark etish: Ushbu holatdan qattiq g‘azablangan Ronaldu Daniyaga qarshi kechgan 3-tur o‘yini (4:2) oldidan terma jamoaning rasmiy mashg‘ulotlariga chiqishdan bosh tortgan va milliy terma qarorgohini butunlay tashlab ketgan.

«Uzr so‘rashga hech qanday sabab ko‘rmayapman»

Kelishmovchilikni yumshatish o‘rniga, UYEFA Millatlar ligasining 4-turidan o‘rin olgan Norvegiya bilan takroriy o‘yindan (2:1) keyin o‘tkazilgan matbuot anjumanida bosh murabbiy Jorj Jezush vaziyatni yanada keskinlashtirgan:

  • Murabbiyning qat’iy pozitsiyasi: Jezush OAV xodimlari savollariga javob berar ekan, yuz bergan holat yuzasidan hech kimdan uzr so‘rash niyatida emasligini, chunki buning uchun hech qanday sabab yoki asos ko‘rmayotganini ochiq bildirgan;

  • Yakuniy qaror: Mutaxassisning ana shu bayonotidan so‘ng Krishtianu Ronaldu bu murabbiy boshqaruvi davrida milliy terma jamoa safiga qaytmaslik to‘g‘risida uzil-kesil to‘xtamga kelgan.

Jahon futboli afsonasi va Portugaliya termasining yangi bosh murabbiyi o‘rtasidagi bu ochiq teketma-teketlik milliy jamoa atrofidagi muhitni keskinlashtirib, muxlislar va sport ekspertlari orasida jiddiy bahslarga sabab bo‘lmoqda.

Krishtianu RonalduJorj JezushPortugaliya milliy jamoasiUYEFA Millatlar ligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zagrebdagi dahshat: Angliya Xorvatiya darvozasiga javobsiz 7 ta gol urdi!Zagrebdagi dahshat: Angliya Xorvatiya darvozasiga javobsiz 7 ta gol urdi!4 oktabr 00:51De Bryuyne va Levandovski porlagan oqshom: Millatlar ligasi 3-tur natijalariDe Bryuyne va Levandovski porlagan oqshom: Millatlar ligasi 3-tur natijalari3 oktabr 07:121000-gol va so‘nggi vidolashuv o‘yini: Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishi mumkin1000-gol va so‘nggi vidolashuv o‘yini: Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishi mumkin4 oktabr 21:28Niderlandiya Belgradda Serbiyani taslim etdi, Daniya va Avstriyadan ishonchli g‘alabalar!Niderlandiya Belgradda Serbiyani taslim etdi, Daniya va Avstriyadan ishonchli g‘alabalar!27 sentabr 23:12Portugaliya Ronaldusiz kuchliroqmi? Jezushning qat’iyati va afsonaning og‘riqli demarshi...Portugaliya Ronaldusiz kuchliroqmi? Jezushning qat’iyati va afsonaning og‘riqli demarshi...3 oktabr 09:17«Hatto sherlar ham ov qachon tugaganini biladi»: Ibrahimovich Ronalduning demarshi haqida«Hatto sherlar ham ov qachon tugaganini biladi»: Ibrahimovich Ronalduning demarshi haqida3 oktabr 09:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?