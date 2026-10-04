Zagrebdagi dahshat: Angliya Xorvatiya darvozasiga javobsiz 7 ta gol urdi!

·24·Sport
Zagrebdagi dahshat: Angliya Xorvatiya darvozasiga javobsiz 7 ta gol urdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya terma jamoasi UYeFA Millatlar ligasining 3-turida safarda Xorvatiyani 7:0 hisobida mag'lub etib, musobaqa tarixidagi eng yirik g'alabalaridan birini qayd etdi.
  • Harri Keyn va Bukayo Sakadan dubl hamda Jud Bellinghem, Entoni Gordon va Morgan Rojersning gollari Angliyaga muhim g'alabani taqdim etdi.
  • Ushbu natija Angliyani 6 ochko bilan guruhda ikkinchi o'ringa olib chiqdi, Ispaniya esa 6 ochko bilan peshqadamlikni saqlab qoldi.

UYEFA Millatlar ligasining 3-turi doirasida chinakam sensatsion va tarixiy hisob qayd etildi. Safarda Xorvatiya terma jamoasi mehmoni bo‘lgan Angliya milliy jamoasi raqibini 7:0 hisobida tor-mor keltirib, musobaqa tarixidagi eng yirik g‘alabalardan birini rasmiylashtirdi.

Luka Modrich boshliq xorvatlar o‘z maydonida inglizlarning shiddatli hujumlari qarshisida ojiz qolishdi.

Harri Keyn va Sakadan dubl, yirik tablo

Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab Angliyaning to‘liq hukmronligi ostida o‘tdi:

  • 8 va 53-daqiqalar: Sardor Harri Keyn hisobni ochib, ikkinchi bo‘limda dublini rasmiylashtirdi.

  • 21 va 39-daqiqalar: Jud Bellinghem hamda Entoni Gordon raqib himoyasini shok holatiga solib, hisobni yiriklashtirdi.

  • 45 va 68-daqiqalar: Bukayo Saka qanotdagi faolligini ikkita ajoyib gol bilan mustahkamladi.

  • 87-daqiqa: Zaxiradan tushgan Morgan Rojers yakuniy nuqtani qo‘ydi — 0:7!

Xorvatiya terma jamoasi murabbiylar shtabi ikkinchi bo‘lim boshida uchta o‘zgarishni amalga oshirgan bo‘lsa-da, o‘yin yo‘nalishini o‘zgartira olmadi.

Turnir jadvalidagi vaziyat

Ushbu g‘alaba inglizlar uchun guruh bosqichida muhim ahamiyat kasb etdi:

  • Angliya 6 ochko bilan to‘plar nisbati bo‘yicha guruhda 2-o‘rinda bormoqda.

  • Ispaniya ham 6 ochko bilan guruh peshqadami hisoblanadi.

  • Xorvatiya 3 ochko bilan 3-pog‘onada qoldi.

  • Chexiya esa hali birorta ham ochko jamg‘ara olgani yo‘q.

Millatlar ligasi. 3-tur

Xorvatiya – Angliya 0:7

Gollar: Keyn (8, 53), Bellinghem (21), Gordon (39), Saka (45, 68), Rojers (87).

  • Xorvatiya: Livakovich, Stanishich (Shutalo, 76), Vushkovich, Gvardiol, Perishich, P.Suchich (Pashalich, 46), Kovachich, Modrich (Yakich, 57), Ivanovich, Baturina (Vlashich, 46), Musa (Matanovich, 46).

  • Angliya: Pikford, Holl (Lyuis-Skelli, 79), Skott (Garner, 70), Konsa, Kuansa, Gehi, Saka, Anderson (Gibbs-Uayt, 79), Bellinghem, Gordon (Eze, 70), Keyn (Rojers, 70).

Xorvatiya – Angliya 0:7Luka ModrichHarri KeynUYEFA Millatlar ligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

De Bryuyne va Levandovski porlagan oqshom: Millatlar ligasi 3-tur natijalariDe Bryuyne va Levandovski porlagan oqshom: Millatlar ligasi 3-tur natijalariKecha 07:12Niderlandiya Belgradda Serbiyani taslim etdi, Daniya va Avstriyadan ishonchli g‘alabalar!Niderlandiya Belgradda Serbiyani taslim etdi, Daniya va Avstriyadan ishonchli g‘alabalar!27 sentabr 23:12Yamaldan dubl, Ispaniyadan yirik g‘alaba: Millatlar ligasida 2-tur natijalariYamaldan dubl, Ispaniyadan yirik g‘alaba: Millatlar ligasida 2-tur natijalari30 sentabr 08:08Slaven Bilich Xorvatiyaga qaytdi: Dalichdan keyin yangi davr...Slaven Bilich Xorvatiyaga qaytdi: Dalichdan keyin yangi davr...13 iyul 19:40Bilich yana Xorvatiyaga qaytmoqda: yangi davr boshlanadimi?Bilich yana Xorvatiyaga qaytmoqda: yangi davr boshlanadimi?13 iyul 10:34Ivan Rakitich 2018 yilgi mundial finalini hamon ko‘ra olmasligini aytdiIvan Rakitich 2018 yilgi mundial finalini hamon ko‘ra olmasligini aytdi28 sentabr 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi