Zagrebdagi dahshat: Angliya Xorvatiya darvozasiga javobsiz 7 ta gol urdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya terma jamoasi UYeFA Millatlar ligasining 3-turida safarda Xorvatiyani 7:0 hisobida mag'lub etib, musobaqa tarixidagi eng yirik g'alabalaridan birini qayd etdi.
- Harri Keyn va Bukayo Sakadan dubl hamda Jud Bellinghem, Entoni Gordon va Morgan Rojersning gollari Angliyaga muhim g'alabani taqdim etdi.
- Ushbu natija Angliyani 6 ochko bilan guruhda ikkinchi o'ringa olib chiqdi, Ispaniya esa 6 ochko bilan peshqadamlikni saqlab qoldi.
UYEFA Millatlar ligasining 3-turi doirasida chinakam sensatsion va tarixiy hisob qayd etildi. Safarda Xorvatiya terma jamoasi mehmoni bo‘lgan Angliya milliy jamoasi raqibini 7:0 hisobida tor-mor keltirib, musobaqa tarixidagi eng yirik g‘alabalardan birini rasmiylashtirdi.
Luka Modrich boshliq xorvatlar o‘z maydonida inglizlarning shiddatli hujumlari qarshisida ojiz qolishdi.
Harri Keyn va Sakadan dubl, yirik tablo
Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab Angliyaning to‘liq hukmronligi ostida o‘tdi:
8 va 53-daqiqalar: Sardor Harri Keyn hisobni ochib, ikkinchi bo‘limda dublini rasmiylashtirdi.
21 va 39-daqiqalar: Jud Bellinghem hamda Entoni Gordon raqib himoyasini shok holatiga solib, hisobni yiriklashtirdi.
45 va 68-daqiqalar: Bukayo Saka qanotdagi faolligini ikkita ajoyib gol bilan mustahkamladi.
87-daqiqa: Zaxiradan tushgan Morgan Rojers yakuniy nuqtani qo‘ydi — 0:7!
Xorvatiya terma jamoasi murabbiylar shtabi ikkinchi bo‘lim boshida uchta o‘zgarishni amalga oshirgan bo‘lsa-da, o‘yin yo‘nalishini o‘zgartira olmadi.
Turnir jadvalidagi vaziyat
Ushbu g‘alaba inglizlar uchun guruh bosqichida muhim ahamiyat kasb etdi:
Angliya 6 ochko bilan to‘plar nisbati bo‘yicha guruhda 2-o‘rinda bormoqda.
Ispaniya ham 6 ochko bilan guruh peshqadami hisoblanadi.
Xorvatiya 3 ochko bilan 3-pog‘onada qoldi.
Chexiya esa hali birorta ham ochko jamg‘ara olgani yo‘q.
Millatlar ligasi. 3-tur
Gollar: Keyn (8, 53), Bellinghem (21), Gordon (39), Saka (45, 68), Rojers (87).
Xorvatiya: Livakovich, Stanishich (Shutalo, 76), Vushkovich, Gvardiol, Perishich, P.Suchich (Pashalich, 46), Kovachich, Modrich (Yakich, 57), Ivanovich, Baturina (Vlashich, 46), Musa (Matanovich, 46).
Angliya: Pikford, Holl (Lyuis-Skelli, 79), Skott (Garner, 70), Konsa, Kuansa, Gehi, Saka, Anderson (Gibbs-Uayt, 79), Bellinghem, Gordon (Eze, 70), Keyn (Rojers, 70).
Izohlar 0
…