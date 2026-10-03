De Bryuyne va Levandovski porlagan oqshom: Millatlar ligasi 3-tur natijalari
UYEFA Millatlar ligasida 3-tur bahslari qizg‘in davom etmoqda. 2 oktyabr oqshomida A ligasining markaziy to‘qnashuvi durang bilan yakunlangan bo‘lsa, Belgiya va Polsha yirik hisobdagi g‘alabalarni nishonladi.
Yevropa maydonlarida navbatdagi tur bellashuvlari shiddatli va kutilmagan natijalarga boy bo‘ldi.
A liga: Fransiya va Italiya ochkolarni bo‘lishdi, Belgiya Turkiyani tor-mor etdi
1-guruhning markaziy uchrashuvida Fransiya va Italiya o‘zaro bahs yuritdi. 55-daqiqada Maykl Olise mezbonlarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 68-daqiqada Alessandro Bastoni muvozanatni tikladi — 1:1. O‘yin yakunida fransuzlar himoyachisi Dayo Upamekano maydondan chetlatildi. Ushbu durangdan so‘ng Fransiya hisobidagi ochkolar 7 taga, Italiyaniki esa 4 taga yetdi.
Guruhning ikkinchi o‘yinida Belgiya o‘z maydonida Turkiyani yirik 3:0 hisobida taslim etdi. Kevin de Bryuyne dubl qayd etgan bo‘lsa (10, 59-daqiqalar), yana bir golga zaxiradan tushgan Romelu Lukaku (76) mualliflik qildi. Belgiya ochkolari sonini 6 taga yetkazib, yetakchilar ta’qibini davom ettirmoqda. Turkiya esa hozircha ochko jamg‘ara olmadi (0).
B liga: Levandovskidan benefis, Ukraina kutilmaganda mag‘lub bo‘ldi
Polsha — Ruminiya 6:0: Robert Levandovskining haqiqiy benefisiga aylangan bellashuvda hujumchi het-trik qayd etdi (24-p, 47, 86). Shuningdek, Zelinski, Bednarek va raqibning avtogoli evaziga ruminlar darvozasiga javobsiz 6 ta to‘p kiritildi.
Ukraina — Shimoliy Irlandiya 0:3: 2-guruhda kutilmagan natija qayd etildi — Shimoliy Irlandiya safarda Ukrainani tor-mor etib, ochkolarini 7 taga yetkazib oldi.
Vengriya — Gruziya 1:0: Kerkezning 35-daqiqada kiritgan yagona goli vengrlarga muhim uch ochkoni taqdim etdi.
Bosniya va Hersegovina — Shvetsiya 1:1: Gokereshning goliga (61) mezbonlar safida Alaybegovich (80) javob qaytardi.
C liga: Qozog‘istonda mag‘lubiyat, Farer orollaridan sensatsiya
Qozog‘iston — Moldova 1:2: Qozog‘iston o‘z maydonida muhim o‘yinda yutqazib qo‘ydi. Alipning 64-daqiqadagi goli qozog‘istonliklarni mag‘lubiyatdan qutqarib qola olmadi.
Farer orollari — Slovakiya 1:1: Farerliklar kuchli raqib Slovakiyadan ochko tortib olishni uddaladi.
Latviya — Chernogoriya 1:2: Chernogoriya Adzichning dubli evaziga navbatdagi g‘alabasini qo‘lga kiritib, guruhda 9 ochko bilan yakkapeshqadam bo‘lib oldi.
Kipr — Armaniston 2:0: Kiprliklar o‘z maydonida ishonchli harakat qilib, muhim uch ochkoga ega bo‘ldi.
Izohlar 0
…