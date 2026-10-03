De Bryuyne va Levandovski porlagan oqshom: Millatlar ligasi 3-tur natijalari

·0·Sport
De Bryuyne va Levandovski porlagan oqshom: Millatlar ligasi 3-tur natijalari

UYEFA Millatlar ligasida 3-tur bahslari qizg‘in davom etmoqda. 2 oktyabr oqshomida A ligasining markaziy to‘qnashuvi durang bilan yakunlangan bo‘lsa, Belgiya va Polsha yirik hisobdagi g‘alabalarni nishonladi.

Yevropa maydonlarida navbatdagi tur bellashuvlari shiddatli va kutilmagan natijalarga boy bo‘ldi.

A liga: Fransiya va Italiya ochkolarni bo‘lishdi, Belgiya Turkiyani tor-mor etdi

1-guruhning markaziy uchrashuvida Fransiya va Italiya o‘zaro bahs yuritdi. 55-daqiqada Maykl Olise mezbonlarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 68-daqiqada Alessandro Bastoni muvozanatni tikladi — 1:1. O‘yin yakunida fransuzlar himoyachisi Dayo Upamekano maydondan chetlatildi. Ushbu durangdan so‘ng Fransiya hisobidagi ochkolar 7 taga, Italiyaniki esa 4 taga yetdi.

Guruhning ikkinchi o‘yinida Belgiya o‘z maydonida Turkiyani yirik 3:0 hisobida taslim etdi. Kevin de Bryuyne dubl qayd etgan bo‘lsa (10, 59-daqiqalar), yana bir golga zaxiradan tushgan Romelu Lukaku (76) mualliflik qildi. Belgiya ochkolari sonini 6 taga yetkazib, yetakchilar ta’qibini davom ettirmoqda. Turkiya esa hozircha ochko jamg‘ara olmadi (0).

B liga: Levandovskidan benefis, Ukraina kutilmaganda mag‘lub bo‘ldi

  • Polsha — Ruminiya 6:0: Robert Levandovskining haqiqiy benefisiga aylangan bellashuvda hujumchi het-trik qayd etdi (24-p, 47, 86). Shuningdek, Zelinski, Bednarek va raqibning avtogoli evaziga ruminlar darvozasiga javobsiz 6 ta to‘p kiritildi.

  • Ukraina — Shimoliy Irlandiya 0:3: 2-guruhda kutilmagan natija qayd etildi — Shimoliy Irlandiya safarda Ukrainani tor-mor etib, ochkolarini 7 taga yetkazib oldi.

  • Vengriya — Gruziya 1:0: Kerkezning 35-daqiqada kiritgan yagona goli vengrlarga muhim uch ochkoni taqdim etdi.

  • Bosniya va Hersegovina — Shvetsiya 1:1: Gokereshning goliga (61) mezbonlar safida Alaybegovich (80) javob qaytardi.

C liga: Qozog‘istonda mag‘lubiyat, Farer orollaridan sensatsiya

  • Qozog‘iston — Moldova 1:2: Qozog‘iston o‘z maydonida muhim o‘yinda yutqazib qo‘ydi. Alipning 64-daqiqadagi goli qozog‘istonliklarni mag‘lubiyatdan qutqarib qola olmadi.

  • Farer orollari — Slovakiya 1:1: Farerliklar kuchli raqib Slovakiyadan ochko tortib olishni uddaladi.

  • Latviya — Chernogoriya 1:2: Chernogoriya Adzichning dubli evaziga navbatdagi g‘alabasini qo‘lga kiritib, guruhda 9 ochko bilan yakkapeshqadam bo‘lib oldi.

  • Kipr — Armaniston 2:0: Kiprliklar o‘z maydonida ishonchli harakat qilib, muhim uch ochkoga ega bo‘ldi.

UYEFA Millatlar ligiBelgiyaTurkiyaFarer orollari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niderlandiya Belgradda Serbiyani taslim etdi, Daniya va Avstriyadan ishonchli g‘alabalar!Niderlandiya Belgradda Serbiyani taslim etdi, Daniya va Avstriyadan ishonchli g‘alabalar!27 sentabr 23:12Fransiya terma jamoasi Belgiya bilan oʻyinga tayyorgarlik koʻrmoqdaFransiya terma jamoasi Belgiya bilan oʻyinga tayyorgarlik koʻrmoqda27 sentabr 19:10Belgiya futbol assotsiatsiyasi FIFAdan Folarin Balogun mojarosi boʻyicha tushuntirish talab qildiBelgiya futbol assotsiatsiyasi FIFAdan Folarin Balogun mojarosi boʻyicha tushuntirish talab qildi7 sentabr 15:5791-raqamli futbolchi 91-daqiqada hammasini barbod qildi (video)91-raqamli futbolchi 91-daqiqada hammasini barbod qildi (video)18 iyul 15:14Ebola virusi 30 kunda Yevropa va Osiyoga yetishi mumkinEbola virusi 30 kunda Yevropa va Osiyoga yetishi mumkin16 iyun 22:24Belgiya terma jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi: Mark van Bommel "qizil iblislar"ni boshqaradiBelgiya terma jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi: Mark van Bommel "qizil iblislar"ni boshqaradi24 iyul 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi