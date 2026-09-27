Niderlandiya Belgradda Serbiyani taslim etdi, Daniya va Avstriyadan ishonchli g‘alabalar!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UYEFA Millatlar ligasi 2-turida Niderlandiya Belgradda Serbiya ustidan Meyerdinkning dubli evaziga 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.
- Shu kuni Daniya o‘z maydonida Uelsni 2:0 hisobida mag‘lub etgan bo‘lsa, Avstriya Kosovoga qarshi 3:1 hisobida zafar quchdi.
- Ushbu natijalar guruhlardagi raqobatni kuchaytirib, pley-off yo‘llanmasi uchun kurashni avjiga chiqardi.
UYEFA Millatlar ligasi guruh bosqichi 2-turi doirasida Yevropaning qator yashil maydonlarida navbatdagi shiddatli va murosasiz bahslar bo‘lib o‘tdi. Turning markaziy qarama-qarshiliklaridan birida Niderlandiya milliy terma jamoasi Belgrad safarida Serbiya bilan kuch sinashib, 2:1 hisobida muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi. «Lolalar yurti» vakillarining muvaffaqiyatida hujumchi Meyerdink haqiqiy qahramonga aylanib, 30-daqiqada penaltidan hisobni ochdi va 69-daqiqada dublini rasmiylashtirib, jamoasiga qimmatli 3 ochkoni taqdim etdi.
Mezbonlardan Luka Yovich ikkinchi bo‘lim boshida kiritgan to‘p serblarni mag‘lubiyatdan qutqarib qola olmadi. Kunning boshqa qiziqarli uchrashuvlarida esa Daniya o‘z maydonida Uelsni 2:0 hisobida ishonchli tarzda mag‘lub etgan bo‘lsa, Avstriya terma jamoasi Kosovo darvozasiga javobsiz uchta gol urib, bahsni 3:1 hisobidagi yorqin g‘alaba bilan yakunladi.
«Meyerdink benefisi, Serbiyaning qarshiligi va Daniyaning qayta tiklanishi»: 2-turning 5 ta asosiy nuqtasi
Millatlar ligasining 2-turi doirasida qayd etilgan eng muhim rasmiy ko‘rsatkichlar:
Niderlandiyadan muhim safar g‘alabasi: «Uchranglilar» murakkab safarda Serbiyani 2:1 hisobida dog‘da qoldirdi;
Meyerdinkning hal qiluvchi dubli: 30 va 69-daqiqalarda ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qilgan hujumchi uchrashuvning eng yaxshi o‘yinchisi bo‘ldi;
Daniyadan ishonchli reabilitatsiya: O‘z maydonida Uelsni qabul qilgan daniyaliklar Devisning avtogoli va Isaksenning aniq zarbasi evaziga 2:0 hisobida zafar quchdi;
Avstriyaning Kosovo ustidan yirik yurishi: Affengruber, Adamu va Chukvuemekaning gollari Avstriyaga 3:1 hisobidagi muhim ustunlikni ta’minladi;
Guruhlardagi raqobatning kuchayishi: Qayd etilgan natijalar guruh jadvalidagi kuchlar muvozanatini yanada qizdirib, pley-off yo‘llanmasi uchun kurashni avjiga chiqardi.
UYEFA Millatlar ligasi: 2-turdagi uchrashuvlar va gollar statistikasi
Bo‘lib o‘tgan markaziy uchrashuvlarning natijalari va mualliflari taqqosi:
Uchrashuv va juftliklar
Yakuniy hisob
Gol mualliflari
O‘yinning hal qiluvchi omili
Serbiya — Niderlandiya
1 : 2
Yovich (46') — Meyerdink (30' pen, 69')
Meyerdinkning sovuqqonligi va qarshi hujumdagi aniqlik
Daniya — Uels
2 : 0
Devis (53' avt), Isaksen (66')
To‘liq maydon nazorati va Uels himoyasidagi bosim
Avstriya — Kosovo
3 : 1
Affengruber (23'), Adamu (45+2'), Chukvuemeka (61') — Jegrova (83' pen)
Birinchi bo‘limdagi faollik va hujumlarning yuqori samarasi
Futbol ekspertizasi: Nega ushbu g‘alabalar guruh taqdiri uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega?
Xalqaro sport ekspertlari, taktik tahlilchilar va sharhlovchilarning xulosalari:
«Niderlandiyaning taktik moslashuvchanligi»: Belgraddagi shiddatli muhitda serblarning bosimiga qaramay, niderlandlar to‘p nazoratini saqlab, qanotlardan uyushtirilgan hujumlar bilan raqib himoyasini yorib o‘tishga muvaffaq bo‘ldi; Meyerdinkning ikkinchi goli jamoaning sovuqqon klassini ko‘rsatdi;
Daniyaning xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarishi: 1-turda Norvegiyaga qarshi kechgan dramatik mag‘lubiyatdan so‘ng (2:3) daniyaliklar o‘z muxlislari qarshisida mudofaani sezilarli darajada tartibga keltirdi va Uelsning tezkor hujumlarini batamom zararsizlantirdi;
Avstriyaning avlodlar yangilanishi: Chukvuemeka va Adamu kabi yosh iqtidorlarning gollari Avstriya milliy terma jamoasida Ralf Rangnik uslubidagi yuqori pressing va tezkor hujumlar o‘z samarasini berayotganini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, Niderlandiya terma jamoasi ushbu g‘alabali yurishini davom ettirib, Millatlar ligasining «To‘rtlik finali»ga chiqa oladimi? Serbiyaga qarshi dubl qayd etgan Meyerdink «lolalar yurti»ning yangi asosiy to‘purariga aylana oladimi? Shaxsiy tahlil va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda Yevropa futbolining qaynoq oqshomiga bag‘ishlangan ushbu maqolani barcha ishqibozlar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…