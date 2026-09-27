Niderlandiya Belgradda Serbiyani taslim etdi, Daniya va Avstriyadan ishonchli g‘alabalar!

·47·Sport
Niderlandiya Belgradda Serbiyani taslim etdi, Daniya va Avstriyadan ishonchli g‘alabalar!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UYEFA Millatlar ligasi 2-turida Niderlandiya Belgradda Serbiya ustidan Meyerdinkning dubli evaziga 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Shu kuni Daniya o‘z maydonida Uelsni 2:0 hisobida mag‘lub etgan bo‘lsa, Avstriya Kosovoga qarshi 3:1 hisobida zafar quchdi.
  • Ushbu natijalar guruhlardagi raqobatni kuchaytirib, pley-off yo‘llanmasi uchun kurashni avjiga chiqardi.

UYEFA Millatlar ligasi guruh bosqichi 2-turi doirasida Yevropaning qator yashil maydonlarida navbatdagi shiddatli va murosasiz bahslar bo‘lib o‘tdi. Turning markaziy qarama-qarshiliklaridan birida Niderlandiya milliy terma jamoasi Belgrad safarida Serbiya bilan kuch sinashib, 2:1 hisobida muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi. «Lolalar yurti» vakillarining muvaffaqiyatida hujumchi Meyerdink haqiqiy qahramonga aylanib, 30-daqiqada penaltidan hisobni ochdi va 69-daqiqada dublini rasmiylashtirib, jamoasiga qimmatli 3 ochkoni taqdim etdi.

Mezbonlardan Luka Yovich ikkinchi bo‘lim boshida kiritgan to‘p serblarni mag‘lubiyatdan qutqarib qola olmadi. Kunning boshqa qiziqarli uchrashuvlarida esa Daniya o‘z maydonida Uelsni 2:0 hisobida ishonchli tarzda mag‘lub etgan bo‘lsa, Avstriya terma jamoasi Kosovo darvozasiga javobsiz uchta gol urib, bahsni 3:1 hisobidagi yorqin g‘alaba bilan yakunladi.

«Meyerdink benefisi, Serbiyaning qarshiligi va Daniyaning qayta tiklanishi»: 2-turning 5 ta asosiy nuqtasi

Millatlar ligasining 2-turi doirasida qayd etilgan eng muhim rasmiy ko‘rsatkichlar:

  • Niderlandiyadan muhim safar g‘alabasi: «Uchranglilar» murakkab safarda Serbiyani 2:1 hisobida dog‘da qoldirdi;

  • Meyerdinkning hal qiluvchi dubli: 30 va 69-daqiqalarda ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qilgan hujumchi uchrashuvning eng yaxshi o‘yinchisi bo‘ldi;

  • Daniyadan ishonchli reabilitatsiya: O‘z maydonida Uelsni qabul qilgan daniyaliklar Devisning avtogoli va Isaksenning aniq zarbasi evaziga 2:0 hisobida zafar quchdi;

  • Avstriyaning Kosovo ustidan yirik yurishi: Affengruber, Adamu va Chukvuemekaning gollari Avstriyaga 3:1 hisobidagi muhim ustunlikni ta’minladi;

  • Guruhlardagi raqobatning kuchayishi: Qayd etilgan natijalar guruh jadvalidagi kuchlar muvozanatini yanada qizdirib, pley-off yo‘llanmasi uchun kurashni avjiga chiqardi.

UYEFA Millatlar ligasi: 2-turdagi uchrashuvlar va gollar statistikasi

Bo‘lib o‘tgan markaziy uchrashuvlarning natijalari va mualliflari taqqosi:

Uchrashuv va juftliklar

Yakuniy hisob

Gol mualliflari

O‘yinning hal qiluvchi omili

Serbiya — Niderlandiya

1 : 2

Yovich (46') — Meyerdink (30' pen, 69')

Meyerdinkning sovuqqonligi va qarshi hujumdagi aniqlik

Daniya — Uels

2 : 0

Devis (53' avt), Isaksen (66')

To‘liq maydon nazorati va Uels himoyasidagi bosim

Avstriya — Kosovo

3 : 1

Affengruber (23'), Adamu (45+2'), Chukvuemeka (61') — Jegrova (83' pen)

Birinchi bo‘limdagi faollik va hujumlarning yuqori samarasi

Futbol ekspertizasi: Nega ushbu g‘alabalar guruh taqdiri uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega?

Xalqaro sport ekspertlari, taktik tahlilchilar va sharhlovchilarning xulosalari:

  • «Niderlandiyaning taktik moslashuvchanligi»: Belgraddagi shiddatli muhitda serblarning bosimiga qaramay, niderlandlar to‘p nazoratini saqlab, qanotlardan uyushtirilgan hujumlar bilan raqib himoyasini yorib o‘tishga muvaffaq bo‘ldi; Meyerdinkning ikkinchi goli jamoaning sovuqqon klassini ko‘rsatdi;

  • Daniyaning xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarishi: 1-turda Norvegiyaga qarshi kechgan dramatik mag‘lubiyatdan so‘ng (2:3) daniyaliklar o‘z muxlislari qarshisida mudofaani sezilarli darajada tartibga keltirdi va Uelsning tezkor hujumlarini batamom zararsizlantirdi;

  • Avstriyaning avlodlar yangilanishi: Chukvuemeka va Adamu kabi yosh iqtidorlarning gollari Avstriya milliy terma jamoasida Ralf Rangnik uslubidagi yuqori pressing va tezkor hujumlar o‘z samarasini berayotganini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, Niderlandiya terma jamoasi ushbu g‘alabali yurishini davom ettirib, Millatlar ligasining «To‘rtlik finali»ga chiqa oladimi? Serbiyaga qarshi dubl qayd etgan Meyerdink «lolalar yurti»ning yangi asosiy to‘purariga aylana oladimi? Shaxsiy tahlil va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda Yevropa futbolining qaynoq oqshomiga bag‘ishlangan ushbu maqolani barcha ishqibozlar bilan baham ko‘ring!

UYEFA Millatlar ligiNiderlandiyaMeyerdinkAvstriya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Millatlar ligasi 1-turida super to‘qnashuvlar — top-jamoalar bahsi to‘liq tahliliYevropa Millatlar ligasi 1-turida super to‘qnashuvlar — top-jamoalar bahsi to‘liq tahlili25 sentabr 06:16Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!28 avgust 12:17Niderlandiya Yaponiya bilan o‘yinda g‘alabani boy berdi (video)Niderlandiya Yaponiya bilan o‘yinda g‘alabani boy berdi (video)15 iyun 05:08YEKLda gollar shousi: Dastlabki o‘yinlarning to‘liq sharhi va hisoblarYEKLda gollar shousi: Dastlabki o‘yinlarning to‘liq sharhi va hisoblar7 avgust 09:21Ten Xag Niderlandiya terma jamoasiga asosiy nomzod bo‘ldiTen Xag Niderlandiya terma jamoasiga asosiy nomzod bo‘ldi2 iyul 21:15Van Deykning kechagi o‘yin haqidagi gaplari yurtida bahslarga sabab bo‘ldiVan Deykning kechagi o‘yin haqidagi gaplari yurtida bahslarga sabab bo‘ldi9 iyun 10:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi