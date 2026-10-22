Futbol tarixidagi mutlaq rekord: Ronalduning daromadi 2 milliard dollardan oshdi

·10·Sport
Futbol tarixidagi mutlaq rekord: Ronalduning daromadi 2 milliard dollardan oshdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliyalik futbolchi Krishtianu Ronaldu faoliyati davomida 2 milliard dollardan ortiq daromad topgan sport tarixidagi ilk futbolchiga aylandi.
  • Forbes nashri ma'lumotlariga ko'ra, 41 yoshli hujumchining 2026/2027 yilgi mavsumdagi umumiy tushumi 300 million dollarni tashkil etib, u dunyoning eng ko'p maosh oluvchi futbolchilari ro'yxatida yetakchilik qilmoqda.

Portugaliya milliy terma jamoasi va Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi yulduzi Krishtianu Ronaldu jahon sportida yangi moliyaviy cho‘qqini zabt etdi.

AQSHning nufuzli Forbes nashri hisob-kitoblariga ko‘ra, 41 yoshli afsonaviy hujumchi butun faoliyati davomida topgan umumiy daromadi 2 milliard dollardan oshgan sport tarixidagi ilk futbolchi sifatida rasman qayd etildi. U nafaqat maydondagi natijalari, balki yirik biznes imperiyasi bilan ham rekordlarni yangilashda davom etmoqda.

Bir mavsumda 300 million dollar: Ronalduning daromadi nimalardan iborat?

Krishtianu dunyoning eng ko‘p maosh oluvchi futbolchilari ro‘yxatida yakkapeshqadamlikni mustahkam saqlab turibdi. Uning 2026/2027 yilgi mavsumdagi umumiy tushumi 300 million dollarga baholanmoqda:

  • Klubdagi maosh va bonuslar: 250 million dollar — «An-Nasr» safidagi o‘yinlari uchun to‘lanadigan kafolatlangan mablag‘;

  • Tijorat va reklama shartnomalari: 50 million dollar — shaxsiy brendi (CR7), yirik global homiylik bitimlari va tadbirkorlik faoliyati orqali topiladigan daromad.

Ro‘yxatda Ronalduning asosiy ta’qibchisi bo‘lgan Lionel Messi undan ikki barobardan ko‘proq ortda qolmoqda (145 million dollar), kuchli uchlikni esa 100 million dollar ko‘rsatkich bilan Kilian Mbappe yakunlab turibdi.

Forbes talqini: Eng ko‘p daromad topuvchi TOP-10 futbolchi

Reytingdagi barcha 10 nafar to‘purarning umumiy yillik daromadi qariyb 942 million dollarni tashkil etmoqda (soliqlar va agentlik to‘lovlari chegirilmasidan oldin):

  • Krishtianu Ronaldu («An-Nasr») — $300 mln

  • Lionel Messi («Inter Mayami») — $145 mln

  • Kilian Mbappe («Real Madrid») — $100 mln

  • Erling Holand («Manchester Siti») — $85 mln

  • Vinisius Junior («Real Madrid») — $76 mln

  • Lamin Yamal («Barselona») — $55 mln

  • Sadio Mane («An-Nasr») — $54 mln

  • Jud Bellingem («Real Madrid») — $45 mln

  • Xarri Keyn («Bavariya») — $42 mln

  • Muhammad Saloh («Liverpul») — $40 mln

Ro‘yxatdan ko‘rinib turibdiki, 40 yoshdan oshgan bo‘lishiga qaramay, Ronaldu ham sport, ham moliyaviy jihatdan yosh avlod vakillari uchun hamon yetib bo‘lmas ko‘rsatkichlarni namoyish etmoqda.

Krishtianu RonalduAn-NasrForbesFutbolchilar daromadi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu «Neftchi» ustidan qozonilgan muvaffaqiyat va 981-goli haqida fikr bildirdiRonaldu «Neftchi» ustidan qozonilgan muvaffaqiyat va 981-goli haqida fikr bildirdi13 oktabr 07:05“Messi yoki Peleni tanlash — did masalasi, ammo men...”: Ronaldu shov-shuvli bayonot berdi“Messi yoki Peleni tanlash — did masalasi, ammo men...”: Ronaldu shov-shuvli bayonot berdi12 oktabr 21:58Ronaldu Jezush bilan janjaldan so‘ng Saudiya klubiga qanday kayfiyatda qaytdi?Ronaldu Jezush bilan janjaldan so‘ng Saudiya klubiga qanday kayfiyatda qaytdi?7 oktabr 22:176 oygacha chetlatish va jarima: Ronaldu termani tashlab ketgani uchun jazolanishi mumkin6 oygacha chetlatish va jarima: Ronaldu termani tashlab ketgani uchun jazolanishi mumkin1 oktabr 11:57Joau Feliks Krishtianu Ronalduga tarixiy gol uzatmasini berishni istashini aytdiJoau Feliks Krishtianu Ronalduga tarixiy gol uzatmasini berishni istashini aytdi27 sentabr 22:12Krishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildiKrishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildi24 sentabr 09:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi