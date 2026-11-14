Rudi Garsiya Krishtianu Ronaldu bilan ishlash qanday ekanini aytdi: «U haqiqiy professional»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «An-Nasr» klubining sobiq bosh murabbiyi Rudi Garsiya Krishtianu Ronalduni o‘ta mas’uliyatli va haqiqiy professional futbolchi sifatida ta’rifladi.
- Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, portugaliyalik yulduz mashg‘ulotlarga birinchi bo‘lib kelib, eng oxirida ketgan hamda o‘z munosabati bilan yosh o‘yinchilarga o‘rnak bo‘lgan.
«An-Nasr» klubining sobiq bosh murabbiyi Rudi Garsiya mashhur hujumchi Krishtianu Ronaldu bilan Saudiya Arabistonida birga ishlagan davri haqidagi o‘z taassurotlari va qiziqarli xotiralari bilan o‘rtoqlashdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, portugaliyalik yulduz bilan faoliyat yuritish naqadar oson va ayni paytda mas’uliyatli bo‘lgan.
«U mashg‘ulotlarga birinchi kelib, eng oxirida ketardi»
The Athletic nashri keltirgan ma’lumotlarga ko‘ra, Rudi Garsiya Ronalduning futbolga bo‘lgan cheksiz muhabbati va professionalligini yuqori baholagan. Murabbiyning ta’kidlashicha, Krishtianu o‘z munosabati bilan jamoadagi boshqa yosh futbolchilarga ham doim o‘rnak bo‘lgan.
«U bilan ishlash juda oson edi, chunki u ajoyib futbolchi va buni hamma biladi. Shu bilan birga, u juda yaxshi inson va haqiqiy professional hamdir. Uning hissiyotlarini ko‘rganingizda, futbol bilan yashashini tushunasiz», — dedi Garsiya.
Shuningdek, sobiq murabbiy Ronalduning mashg‘ulotlardagi o‘ta jiddiy yondashuvini alohida eslab o‘tdi:
«Buning o‘zim ham guvohi bo‘lganman. U mashg‘ulotlarga birinchi bo‘lib kelar, eng oxirida ketardi. Hatto mashg‘ulotlardagi kichik musobaqalardagi g‘alabalarni ham xuddi Chempionlar ligasida zafar quchgandek nishonlar, mashhur goldan keyingi harakatini takrorlardi».
Murabbiy va futbolchi faoliyati
Tafsilotlar
Rudi Garsiyaning «An-Nasr»dagi davri
2022 yil iyun — 2023 yil aprel
Krishtianu Ronalduning klubi
2023 yil boshidan buyon «An-Nasr» safida
Asosiy fazilati
Yuqori professionallik, yetakchilik va tinimsiz mehnat
Mashg‘ulotdagi muhiti
Kichik o‘yinlardagi g‘alabalarni ham katta ishtiyoq bilan nishonlash
Murabbiy va yulduz o‘rtasidagi hamkorlik tarixi
Eslatib o‘tamiz, aynan Rudi Garsiya boshqaruvi davrida Saudiya Arabistoni klubi Krishtianu Ronaldu bilan shartnoma imzolagan edi. Garchi murabbiy 2023 yilning aprel oyida klubni tark etgan bo‘lsa-da, u portugaliyalik hujumchi haqida hamisha iliq fikrlar bildirib keladi. Ronaldu esa bugungi kunga qadar «An-Nasr» safida o‘z rekordlarini yangilashda davom etmoqda.
Sizningcha, 41 yoshni qarshilaganiga qaramay hamon yuqori sport formasini saqlab qolgan Krishtianu Ronalduning asosiy siri nimada? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…