Rudi Garsiya Krishtianu Ronaldu bilan ishlash qanday ekanini aytdi: «U haqiqiy professional»

1 daqiqa o'qish45
Rudi Garsiya Krishtianu Ronaldu bilan ishlash qanday ekanini aytdi: «U haqiqiy professional»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «An-Nasr» klubining sobiq bosh murabbiyi Rudi Garsiya Krishtianu Ronalduni o‘ta mas’uliyatli va haqiqiy professional futbolchi sifatida ta’rifladi.
  • Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, portugaliyalik yulduz mashg‘ulotlarga birinchi bo‘lib kelib, eng oxirida ketgan hamda o‘z munosabati bilan yosh o‘yinchilarga o‘rnak bo‘lgan.

«An-Nasr» klubining sobiq bosh murabbiyi Rudi Garsiya mashhur hujumchi Krishtianu Ronaldu bilan Saudiya Arabistonida birga ishlagan davri haqidagi o‘z taassurotlari va qiziqarli xotiralari bilan o‘rtoqlashdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, portugaliyalik yulduz bilan faoliyat yuritish naqadar oson va ayni paytda mas’uliyatli bo‘lgan.

«U mashg‘ulotlarga birinchi kelib, eng oxirida ketardi»

The Athletic nashri keltirgan ma’lumotlarga ko‘ra, Rudi Garsiya Ronalduning futbolga bo‘lgan cheksiz muhabbati va professionalligini yuqori baholagan. Murabbiyning ta’kidlashicha, Krishtianu o‘z munosabati bilan jamoadagi boshqa yosh futbolchilarga ham doim o‘rnak bo‘lgan.

«U bilan ishlash juda oson edi, chunki u ajoyib futbolchi va buni hamma biladi. Shu bilan birga, u juda yaxshi inson va haqiqiy professional hamdir. Uning hissiyotlarini ko‘rganingizda, futbol bilan yashashini tushunasiz», — dedi Garsiya.

Shuningdek, sobiq murabbiy Ronalduning mashg‘ulotlardagi o‘ta jiddiy yondashuvini alohida eslab o‘tdi:

«Buning o‘zim ham guvohi bo‘lganman. U mashg‘ulotlarga birinchi bo‘lib kelar, eng oxirida ketardi. Hatto mashg‘ulotlardagi kichik musobaqalardagi g‘alabalarni ham xuddi Chempionlar ligasida zafar quchgandek nishonlar, mashhur goldan keyingi harakatini takrorlardi».

Murabbiy va futbolchi faoliyati

Tafsilotlar

Rudi Garsiyaning «An-Nasr»dagi davri

2022 yil iyun — 2023 yil aprel

Krishtianu Ronalduning klubi

2023 yil boshidan buyon «An-Nasr» safida

Asosiy fazilati

Yuqori professionallik, yetakchilik va tinimsiz mehnat

Mashg‘ulotdagi muhiti

Kichik o‘yinlardagi g‘alabalarni ham katta ishtiyoq bilan nishonlash

Murabbiy va yulduz o‘rtasidagi hamkorlik tarixi

Eslatib o‘tamiz, aynan Rudi Garsiya boshqaruvi davrida Saudiya Arabistoni klubi Krishtianu Ronaldu bilan shartnoma imzolagan edi. Garchi murabbiy 2023 yilning aprel oyida klubni tark etgan bo‘lsa-da, u portugaliyalik hujumchi haqida hamisha iliq fikrlar bildirib keladi. Ronaldu esa bugungi kunga qadar «An-Nasr» safida o‘z rekordlarini yangilashda davom etmoqda.

Sizningcha, 41 yoshni qarshilaganiga qaramay hamon yuqori sport formasini saqlab qolgan Krishtianu Ronalduning asosiy siri nimada? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari