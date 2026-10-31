“An-Nasr” Toshkentga yetib keldi: Ronaldu va 2 yulduz nega “Paxtakor”ga qarshi o‘ynamaydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi 31-oktyabr kuni Toshkentga yetib keldi, biroq jamoaning asosiy yulduzi Krishtianu Ronaldu tarkibda yo‘q.
- Bosh murabbiy Ange Postekoglu Saudiya chempionatidagi tig‘iz taqvim sababli Ronaldu bilan birga Kingsli Koman va Muhammad Simakanga ham dam berishga qaror qildi.
- «Paxtakor» va «An-Nasr» o‘rtasidagi Osiyo Chempionlar ligasi Elit musobaqasining 4-tur uchrashuvi 2-noyabr kuni soat 18:45 da bo‘lib o‘tadi.
Saudiya Arabistonining grand klubi hisoblangan «An-Nasr» bugun, 31 oktyabr kuni Toshkentga yetib keldi. Biroq poytaxtimizdagi minglab futbol ixlosmandlari intiqlik bilan kutgan asosiy yangilik muxlislar uchun kutilmagan hafsala pirligini keltirib chiqardi — jamoaning asosiy yulduzi, 41 yoshli portugaliyalik to‘purar Krishtianu Ronaldu Toshkentga kelgan delegatsiya safida yo‘q.
Saudiyaning nufuzli Arriyadiyah nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, bosh murabbiy Ange Postekoglu ushbu safar uchun tarkibni jiddiy ravishda rotatsiya qilishga qaror qilgan.
Toshkentga kelmagan yulduzlar triosi
Avstraliyalik mutaxassis Ange Postekoglu Saudiya chempionatidagi tig‘iz taqvim va yuqori bosimni hisobga olgan holda bir yo‘la uch nafar yetakchi o‘yinchiga Toshkent safarida dam berishni ma’qul ko‘rdi:
Krishtianu Ronaldu: Portugaliyalik afsonaviy hujumchi Toshkentga keladigan yakuniy qaydnomaga kiritilmadi;
Kingsli Koman: Jamoaning fransuz vingeri ham O‘zbekistonga uchmagan futbolchilar safida;
Muhammad Simakan: Mudofaa markazining asosiy tayanchi bo‘lgan himoyachi ham Toshkentdagi bahsni o‘tkazib yuboradi.
«Paxtakor» — «An-Nasr»: O‘yin vaqti va turnirdagi holat
Osiyo Chempionlar ligasi Elit musobaqasi G‘arb mintaqasining 4-turi doirasidagi markaziy qarama-qarshilik tafsilotlari quyidagicha:
Uchrashuv kuni va vaqti: 2 noyabr, Toshkent vaqti bilan soat 18:45;
«Paxtakor»ning holati: «Sherlar» ortda qolgan 3 tur natijasiga ko‘ra 2 ochko bilan musobaqa jadvalining 12-pog‘onasida bormoqda;
«An-Nasr»ning holati: Riyod klubi 3 turdan so‘ng 3 ochko jamg‘arib, 9-o‘rinni egallab turibdi.
«An-Nasr» Saudiya Pro-ligasida kurash markazida
Postekoglu shogirdlari ichki chempionatda juda kuchli va ishonchli tempni namoyish etmoqda:
11 ta o‘yindan 9 ta g‘alaba: Riyodliklar mavsum boshidan buyon 11 ta uchrashuvning 9 tasida zafar quchdi;
Peshqadamlar poygasi: Jamoa 28 ochko bilan turnir jadvalining 2-pog‘onasida bormoqda va chempionat yetakchisi bo‘lgan «Al-Qodisiya» (28 ochko) bilan bir xil ochkoga ega.
Ichki chempionatdagi chempionlik intrigasining yuqoriligi «An-Nasr» murabbiylar shtabini Toshkentdagi Elit OCHL bahsida asosiy kuchlarni asrab qolishga majbur qilgan asosiy omil bo‘ldi.
Izohlar 0
…