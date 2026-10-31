“An-Nasr” Toshkentga yetib keldi: Ronaldu va 2 yulduz nega “Paxtakor”ga qarshi o‘ynamaydi?

·1·Sport
“An-Nasr” Toshkentga yetib keldi: Ronaldu va 2 yulduz nega “Paxtakor”ga qarshi o‘ynamaydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi 31-oktyabr kuni Toshkentga yetib keldi, biroq jamoaning asosiy yulduzi Krishtianu Ronaldu tarkibda yo‘q.
  • Bosh murabbiy Ange Postekoglu Saudiya chempionatidagi tig‘iz taqvim sababli Ronaldu bilan birga Kingsli Koman va Muhammad Simakanga ham dam berishga qaror qildi.
  • «Paxtakor» va «An-Nasr» o‘rtasidagi Osiyo Chempionlar ligasi Elit musobaqasining 4-tur uchrashuvi 2-noyabr kuni soat 18:45 da bo‘lib o‘tadi.

Saudiya Arabistonining grand klubi hisoblangan «An-Nasr» bugun, 31 oktyabr kuni Toshkentga yetib keldi. Biroq poytaxtimizdagi minglab futbol ixlosmandlari intiqlik bilan kutgan asosiy yangilik muxlislar uchun kutilmagan hafsala pirligini keltirib chiqardi — jamoaning asosiy yulduzi, 41 yoshli portugaliyalik to‘purar Krishtianu Ronaldu Toshkentga kelgan delegatsiya safida yo‘q.

Saudiyaning nufuzli Arriyadiyah nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, bosh murabbiy Ange Postekoglu ushbu safar uchun tarkibni jiddiy ravishda rotatsiya qilishga qaror qilgan.

Toshkentga kelmagan yulduzlar triosi

Avstraliyalik mutaxassis Ange Postekoglu Saudiya chempionatidagi tig‘iz taqvim va yuqori bosimni hisobga olgan holda bir yo‘la uch nafar yetakchi o‘yinchiga Toshkent safarida dam berishni ma’qul ko‘rdi:

  • Krishtianu Ronaldu: Portugaliyalik afsonaviy hujumchi Toshkentga keladigan yakuniy qaydnomaga kiritilmadi;

  • Kingsli Koman: Jamoaning fransuz vingeri ham O‘zbekistonga uchmagan futbolchilar safida;

  • Muhammad Simakan: Mudofaa markazining asosiy tayanchi bo‘lgan himoyachi ham Toshkentdagi bahsni o‘tkazib yuboradi.

«Paxtakor» — «An-Nasr»: O‘yin vaqti va turnirdagi holat

Osiyo Chempionlar ligasi Elit musobaqasi G‘arb mintaqasining 4-turi doirasidagi markaziy qarama-qarshilik tafsilotlari quyidagicha:

  • Uchrashuv kuni va vaqti: 2 noyabr, Toshkent vaqti bilan soat 18:45;

  • «Paxtakor»ning holati: «Sherlar» ortda qolgan 3 tur natijasiga ko‘ra 2 ochko bilan musobaqa jadvalining 12-pog‘onasida bormoqda;

  • «An-Nasr»ning holati: Riyod klubi 3 turdan so‘ng 3 ochko jamg‘arib, 9-o‘rinni egallab turibdi.

«An-Nasr» Saudiya Pro-ligasida kurash markazida

Postekoglu shogirdlari ichki chempionatda juda kuchli va ishonchli tempni namoyish etmoqda:

  • 11 ta o‘yindan 9 ta g‘alaba: Riyodliklar mavsum boshidan buyon 11 ta uchrashuvning 9 tasida zafar quchdi;

  • Peshqadamlar poygasi: Jamoa 28 ochko bilan turnir jadvalining 2-pog‘onasida bormoqda va chempionat yetakchisi bo‘lgan «Al-Qodisiya» (28 ochko) bilan bir xil ochkoga ega.

Ichki chempionatdagi chempionlik intrigasining yuqoriligi «An-Nasr» murabbiylar shtabini Toshkentdagi Elit OCHL bahsida asosiy kuchlarni asrab qolishga majbur qilgan asosiy omil bo‘ldi.

An-NasrPaxtakorKrishtianu RonalduOsiyo Chempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda futbol bayrami: Krishtianu Ronaldu “Paxtakor” stadionida to‘p surishi kutilmoqdaToshkentda futbol bayrami: Krishtianu Ronaldu “Paxtakor” stadionida to‘p surishi kutilmoqda29 oktabr 20:59Aleksandr Usik nima uchun Krishtianu Ronalduning ashaddiy muxlisiga aylandi?Aleksandr Usik nima uchun Krishtianu Ronalduning ashaddiy muxlisiga aylandi?Bugun 20:13Shov-shuvli ma’lumot: Murabbiy bilan shartlashgan Krishtianu terma jamoaga qaytmoqdami?Shov-shuvli ma’lumot: Murabbiy bilan shartlashgan Krishtianu terma jamoaga qaytmoqdami?27 oktabr 10:20Ronalduning bahsli goli bo‘yicha yakuniy qaror: U yana bir golni o‘z hisobiga yozdirib oldiRonalduning bahsli goli bo‘yicha yakuniy qaror: U yana bir golni o‘z hisobiga yozdirib oldi26 oktabr 22:07Futbol tarixidagi mutlaq rekord: Ronalduning daromadi 2 milliard dollardan oshdiFutbol tarixidagi mutlaq rekord: Ronalduning daromadi 2 milliard dollardan oshdi22 oktabr 22:47Ronaldu «Neftchi» ustidan qozonilgan muvaffaqiyat va 981-goli haqida fikr bildirdiRonaldu «Neftchi» ustidan qozonilgan muvaffaqiyat va 981-goli haqida fikr bildirdi13 oktabr 07:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi