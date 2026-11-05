Ronalduning butun dunyoni yig‘latgan vidolashuv nutqi: Portugaliya xalqiga yurak so‘zlari

·196·Sport
Ronalduning butun dunyoni yig‘latgan vidolashuv nutqi: Portugaliya xalqiga yurak so‘zlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 41 yoshli futbol afsonasi Krishtianu Ronaldu 23 yillik faoliyatidan so‘ng Portugaliya milliy terma jamoasidagi o‘yinlarini yakunlashga qaror qildi.
  • 2003-yil 20-avgustda Qozog‘istonga qarshi o‘yinda debyut qilgan hujumchi jami 234 ta uchrashuvda 146 ta gol urib, jahon rekordini o‘rnatdi.
  • Ronaldu o‘z murojaatida Yevro-2016 chempionligi va Millatlar ligasidagi g‘alabalarni eslab, endi estafetani yangi avlodga topshirish vaqti kelganini ta’kidladi.

Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi hujumchisi, futbol afsonasi Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash bo‘yicha qabul qilgan qarori hayotidagi eng og‘ir tanlovlardan biri bo‘lganini ochiqladi. 41 yoshli to‘purar o‘zining ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifasida maxsus emotsional videomurojaat e’lon qilib, olis 2003 yilda boshlangan ulug‘vor sayohatga nuqta qo‘yish va estafetani yangi avlodga topshirish fursati yetganini bildirdi.

Ronaldu o‘z nutqida bu qaror shunchaki sport mantig‘i emas, balki yurak amri bilan qabul qilinganini ta’kidlab, butun Portugaliya xalqi va millionlab muxlislariga minnatdorchilik izhor etdi.

«Futbol — shunchaki o‘yin emas, futbol — bu insonlar»

Afsonaviy yulduzning murojaati faqat statistikaga emas, balki chuqur insoniy qadriyatlarga boy bo‘ldi:

  • Muqaddas raqam va bog‘ich: «Portugaliya xalqiga murojaat qilmoqchiman. 7-raqamli libos va milliy jamoa sardorlik bog‘ichini qaytarish vaqti keldi. Ular faqat menga tegishli bo‘lmagan, balki barchamizga tegishli edi. 23 yil davomida ushbu libosni kiyish, uni himoya qilish men uchun oliy sharaf bo‘ldi», — dedi futbolchi;

  • Yurak amri bilan qabul qilingan tanlov: «Bu oson qaror bo‘lmadi. Chunki ayrim masalalarni faqat aql bilan hal qilib bo‘lmaydi — bunda yurak ham o‘z so‘zini aytadi. Ortga nazar tashlasam, faqat bahslar, gollar va sovrinlarni emas, balki insonlarni ko‘raman. Futbol — bu insonlar»;

  • Chin meros: «Gollar unutilishi, kuboklar muzeylarga qo‘yilishi va rekordlar qachondir yangilanishi mumkin. Ammo insonlar qalbidagi xotira va tuyg‘ularni vaqt o‘chira olmaydi. Agar hech bo‘lmaganda bir marta sizni xursand qilgan bo‘lsam, golim tufayli kimnidir bag‘ringizga bosgan, tashvishlaringizni unutgan yoki o‘z vataningiz bilan faxrlangan bo‘lsangiz, demak, bularning barchasi bejiz emas edi».

23 yillik buyuk saltanat: Debyutdan eng yuqori cho‘qqigacha

Krishtianu Ronalduning xalqaro maydondagi ko‘rsatkichlari uzoq yillar davomida yetib bo‘lmas marra sifatida saqlanib qolishi shubhasiz:

  • Qozog‘istonga qarshi ilk qadam: Uning milliy jamoa libosidagi debyuti 2003 yil 20 avgust kuni Qozog‘istonga qarshi uchrashuvda boshlangan edi;

  • Jahon futboli rekordi: Ronaldu 23 yil ichida Portugaliya safida jami 234 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 146 ta gol urdi — bu barcha zamonlarning milliy jamoalar kesimidagi mutlaq jahon rekordidir;

  • Tarixiy g‘alabalar: Hujumchi sardor sifatida o‘z mamlakati tarixidagi ilk yirik g‘alaba — Yevro-2016 chempionligini taqdim etdi va ikki marta UYEFA Millatlar ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritdi.

Ronaldu so‘zi yakunida Portugaliyaning yangi, yosh futbolchilariga ishonch bildirib, ular taslim bo‘lmasdan, hali hech kim zabt etmagan yangi cho‘qqilarni ko‘zlashlari shartligini uqtirdi.

Krishtianu RonalduPortugaliya milliy terma jamoasiAn-Nasr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shov-shuvli ma’lumot: Murabbiy bilan shartlashgan Krishtianu terma jamoaga qaytmoqdami?Shov-shuvli ma’lumot: Murabbiy bilan shartlashgan Krishtianu terma jamoaga qaytmoqdami?27 oktabr 10:20Portugaliya futbol federatsiyasi Krishtianu Ronaldu bo‘yicha rasmiy bayonot berdiPortugaliya futbol federatsiyasi Krishtianu Ronaldu bo‘yicha rasmiy bayonot berdiBugun 19:21Bir buyuk davr yakunlandi: Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasi bilan xayrlashdiBir buyuk davr yakunlandi: Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasi bilan xayrlashdiBugun 16:23Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaydiKrishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaydiBugun 15:58Vidigal Ronaldu va Jezush o‘rtasidagi mojaroda murabbiy tarafini oldi...Vidigal Ronaldu va Jezush o‘rtasidagi mojaroda murabbiy tarafini oldi...11 oktabr 21:21PFF rahbari Pedru Proensa Krishtianu Ronaldu bo‘yicha yakuniy nuqtani qo‘ydiPFF rahbari Pedru Proensa Krishtianu Ronaldu bo‘yicha yakuniy nuqtani qo‘ydi11 oktabr 09:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi