Eddi Hirnning "Teremoana Jalolovni yeb qo‘yadi” degan gapiga keskin reaksiya

·44·Sport
Eddi Hirnning "Teremoana Jalolovni yeb qo‘yadi” degan gapiga keskin reaksiya
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Promouter Eddi Hirnning avstraliyalik Teremoana Teremoana Bahodir Jalolovni mag‘lub etishi haqidagi bayonoti xalqaro matbuotda qizg‘in bahslarga sabab bo‘ldi.
  • Britaniyalik jurnalist Jonni Rashman promouterning bu iddaosiga qarshi chiqib, o‘zbekistonlik bokschining texnik mahorati va havaskorlar o‘rtasidagi ikki karra g‘alabasi uning ustunligini ko‘rsatishini ta’kidladi.

Super og‘ir vazn toifasida ikki karra Olimpiya o‘yinlari chempioni, o‘zbekistonlik yengilmas bokschi Bahodir Jalolov hamda mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan avstraliyalik nokautchi Teremoana Teremoana o‘rtasidagi ehtimoliy jang muhokamasi xalqaro matbuotda avj olmoqda.

Avvalroq mashhur britaniyalik promouter Eddi Hirn Teremoana ringda Jalolovni «yeb qo‘yishi»ni ta’kidlab, shov-shuvli bayonot bergan edi. Biroq taniqli britaniyalik sport jurnalisti Jonni Rashman promouterning ushbu iddaosiga qo‘shilmasligini ochiq bayon qilib, bahsga o‘z munosabatini bildirdi.

«Gapirish oson»: Rashman Eddi Hirnga qarshi

Jonni Rashman promouterlarning balandparvoz va’dalariga e’tiroz bildirib, haqiqiy boks saviyasi ringda namoyon bo‘lishini eslatdi:

  • Iddaolarga munosabat: «Eddi Hirn Teremoana Jalolovni “yeb qo‘yadi”, deb bayonot berdi. Ammo bu vaziyatda eski bir hikmat juda o‘rinli: “Gapirish oson, chunki buni har kim eplay oladi”», — deb yozdi tahlilchi;

  • Qarama-qarshilik darajasi: Rashmanning fikricha, ushbu ikki gigant o‘rtasidagi to‘qnashuv og‘ir vazn muxlislari uchun chinakam shiddatli va taktik qarama-qarshilikka aylanadi.

Nima uchun Bahodir Jalolov ustunlikka ega?

Britaniyalik jurnalist o‘zbek bokschisining jang olib borish uslubi tanqid qilinishiga ham izoh berib, uning yuqori mahoratini alohida ko‘rsatib o‘tdi:

  • «Zerikarli» tamg‘asining sababi: «Jalolov balki ringdagi eng tomoshabop va tavakkalchi jangchi emasdir, ammo ayrimlar aytayotganidek mutlaqo zerikarli ham emas. Odatda, agar bokschi texnik jihatdan benuqson va juda kuchli bo‘lsa, uni osongina “zerikarli” deb atay boshlashadi;

  • Ringdagi sinf farqi: Jalolov Teremoanani ringda texnik tomondan butunlay ojiz qoldirishga to‘liq qodir. Eng muhimi, u havaskorlar boksida Teremoana ustidan allaqachon ikki bor ishonchli g‘alaba qozonib ulgurgan», — deya ta’kidladi Jonni Rashman.

Londondagi muvaffaqiyatli qadam

Eslatib o‘tamiz, Bahodir Jalolov yaqinda, 17 oktyabr kuni Buyuk Britaniya poytaxti Londondagi muhtasham «O2 Arena»da bo‘lib o‘tgan yirik boks kechasida (Daniel Dyubua — Fabio Uordli 2 oqshomi doirasida) mahalliy da’vogar Solomon Dakresga qarshi ringga ko‘tarilib, ochkolar hisobiga ko‘ra g‘alaba qozongan edi.

Havaskorlar orasidagi qarama-qarshilik tarixi hamda profi-boksdagi keskin rivojlanish Bahodir Jalolov va Teremoana Teremoana o‘rtasidagi ehtimoliy jangning ahamiyatini yanada oshirmoqda.

Bahodir JalolovTeremoana TeremoanaEddi HirnJonni Rashman
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dana Uayt Eddi Hirnni ayovsiz fosh qildi: Fyuri — Joshua jangi bekor bo‘lish yoqasidaDana Uayt Eddi Hirnni ayovsiz fosh qildi: Fyuri — Joshua jangi bekor bo‘lish yoqasida27 sentabr 23:10«Ringda mushukdek qochib yurdi»: Avstraliyalik bokschi Jalolovga kutilmagan ayblov qo‘ydi«Ringda mushukdek qochib yurdi»: Avstraliyalik bokschi Jalolovga kutilmagan ayblov qo‘ydi12 avgust 20:10Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi amalga oshish arafasidaTayson Fyuri va Entoni Joshua jangi amalga oshish arafasida7 sentabr 13:15UFC yulduzi Paulo Kosta Eddi Xirn bilan ittifoq tuzdi — Boks sari yo‘l ochildimi?UFC yulduzi Paulo Kosta Eddi Xirn bilan ittifoq tuzdi — Boks sari yo‘l ochildimi?11 sentabr 09:23Eddi Xau Bruno Guimaraesning transferi borasidagi xavotirlarini ochiqladiEddi Xau Bruno Guimaraesning transferi borasidagi xavotirlarini ochiqladi26 iyul 20:38Midtyullann — Sent-Tryuyden: tarkiblar va jonli matnMidtyullann — Sent-Tryuyden: tarkiblar va jonli matnBugun 00:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi