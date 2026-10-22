Eddi Hirnning "Teremoana Jalolovni yeb qo‘yadi” degan gapiga keskin reaksiya
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Promouter Eddi Hirnning avstraliyalik Teremoana Teremoana Bahodir Jalolovni mag‘lub etishi haqidagi bayonoti xalqaro matbuotda qizg‘in bahslarga sabab bo‘ldi.
- Britaniyalik jurnalist Jonni Rashman promouterning bu iddaosiga qarshi chiqib, o‘zbekistonlik bokschining texnik mahorati va havaskorlar o‘rtasidagi ikki karra g‘alabasi uning ustunligini ko‘rsatishini ta’kidladi.
Super og‘ir vazn toifasida ikki karra Olimpiya o‘yinlari chempioni, o‘zbekistonlik yengilmas bokschi Bahodir Jalolov hamda mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan avstraliyalik nokautchi Teremoana Teremoana o‘rtasidagi ehtimoliy jang muhokamasi xalqaro matbuotda avj olmoqda.
Avvalroq mashhur britaniyalik promouter Eddi Hirn Teremoana ringda Jalolovni «yeb qo‘yishi»ni ta’kidlab, shov-shuvli bayonot bergan edi. Biroq taniqli britaniyalik sport jurnalisti Jonni Rashman promouterning ushbu iddaosiga qo‘shilmasligini ochiq bayon qilib, bahsga o‘z munosabatini bildirdi.
«Gapirish oson»: Rashman Eddi Hirnga qarshi
Jonni Rashman promouterlarning balandparvoz va’dalariga e’tiroz bildirib, haqiqiy boks saviyasi ringda namoyon bo‘lishini eslatdi:
Iddaolarga munosabat: «Eddi Hirn Teremoana Jalolovni “yeb qo‘yadi”, deb bayonot berdi. Ammo bu vaziyatda eski bir hikmat juda o‘rinli: “Gapirish oson, chunki buni har kim eplay oladi”», — deb yozdi tahlilchi;
Qarama-qarshilik darajasi: Rashmanning fikricha, ushbu ikki gigant o‘rtasidagi to‘qnashuv og‘ir vazn muxlislari uchun chinakam shiddatli va taktik qarama-qarshilikka aylanadi.
Nima uchun Bahodir Jalolov ustunlikka ega?
Britaniyalik jurnalist o‘zbek bokschisining jang olib borish uslubi tanqid qilinishiga ham izoh berib, uning yuqori mahoratini alohida ko‘rsatib o‘tdi:
«Zerikarli» tamg‘asining sababi: «Jalolov balki ringdagi eng tomoshabop va tavakkalchi jangchi emasdir, ammo ayrimlar aytayotganidek mutlaqo zerikarli ham emas. Odatda, agar bokschi texnik jihatdan benuqson va juda kuchli bo‘lsa, uni osongina “zerikarli” deb atay boshlashadi;
Ringdagi sinf farqi: Jalolov Teremoanani ringda texnik tomondan butunlay ojiz qoldirishga to‘liq qodir. Eng muhimi, u havaskorlar boksida Teremoana ustidan allaqachon ikki bor ishonchli g‘alaba qozonib ulgurgan», — deya ta’kidladi Jonni Rashman.
Londondagi muvaffaqiyatli qadam
Eslatib o‘tamiz, Bahodir Jalolov yaqinda, 17 oktyabr kuni Buyuk Britaniya poytaxti Londondagi muhtasham «O2 Arena»da bo‘lib o‘tgan yirik boks kechasida (Daniel Dyubua — Fabio Uordli 2 oqshomi doirasida) mahalliy da’vogar Solomon Dakresga qarshi ringga ko‘tarilib, ochkolar hisobiga ko‘ra g‘alaba qozongan edi.
Havaskorlar orasidagi qarama-qarshilik tarixi hamda profi-boksdagi keskin rivojlanish Bahodir Jalolov va Teremoana Teremoana o‘rtasidagi ehtimoliy jangning ahamiyatini yanada oshirmoqda.
Izohlar 0
…