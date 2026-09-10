O‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdi
Jahon professional boksining eng nufuzli tashkilotlaridan biri hisoblangan Xalqaro boks federatsiyasi (IBF) super og‘ir vazn toifasidagi yangilangan sentyabr oyi reytingini rasman e’lon qildi. Ushbu ro‘yxat o‘zbekistonlik sport ixlosmandlari uchun haqiqiy faxrli yangilikni taqdim etdi: ikki karra Olimpiada chempioni Bahodir Jalolov dunyoning eng kuchli bokschilari ro‘yxatida bir yo‘la ikki pog‘ona yuqorilab, kuchli to‘rtlikka kirdi. «Big Uzbek» o‘z ortida Tayson Fyuri, Deontey Uaylder kabi sayyoramizning eng nomdor afsonalarini qoldirib, chempionlik jangiga juda yaqin keldi. Xo‘sh, IBF kamarining hozirgi chempioni kim, birinchi raqamli da’vogar maqomida kim turibdi va Bahodir Jalolovning titul uchun jang qilish imkoniyatlari qanday? Maqola oxirida esa asosiy intriga — IBF super og‘ir vazn toifasining rasmiy TOP-15 jadvali va chempionlik kamari atrofidagi ssenariylar bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.
«Big Uzbek»ning shiddatli yurishi: 6-o‘rindan 4-pog‘onaga!
O‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasining yangilangan reytingdagi siljishi quyidagi muhim jihatlarni ko‘rsatmoqda:
Ikki pog‘onalik yuqorilash: Bundan avvalgi oyda IBF reytingida 6-o‘rinni egallab turgan Bahodir Jalolov tashkilotning sentyabr oyi uchun chiqargan yangi ro‘yxatida faxrli 4-o‘ringa ko‘tarildi;
Afsonalardan o‘zib ketdi: Jalolov o‘z ortida Britaniya boksi yulduzi Tayson Fyuri (5-o‘rin) hamda amerikalik nokautchi Deontey Uaylderni (6-o‘rin) qoldirishga muvaffaq bo‘ldi;
Entoni Joshua bilan yonma-yon: Jalolovning bevosita oldida — 3-pog‘onada britaniyalik sobiq sobiq birlashgan jahon chempioni Entoni Joshua qayd etilgan bo‘lsa, 2-o‘rin tashkilot qoidalariga muvofiq vaqtincha bo‘sh qoldirilgan (NOT RATED).
«Bahodir Jalolovning IBF reytingida kuchli to‘rtlikka kirib kelishi — uning yaqin orada to‘laqonli jahon chempionlik kamari uchun eliminator yoki rasmiy majburiy da’vogarlik maqomiga ko‘tarilishiga yo‘l ochadi», — deya ta’kidlamoqda xalqaro boks insayderlari.
Diviziondagi vaziyat: Xrgovichning chempionligi va Sanchesning maqomi
Super og‘ir vazn toifasida chempionlik kamari atrofidagi kurash tobora keskinlashmoqda:
Yangi jahon chempioni: Ilgariroq xorvatiyalik taniqli bokschi Filip Xrgovich Buyuk Britaniyaning yengilmas hisoblangan yosh yulduzi Mozes Itaumaga qarshi murakkab jangda g‘alaba qozonib, IBF yo‘nalishi bo‘yicha Jahon chempioni (CH) unvonini qo‘lga kiritgan edi;
Birinchi raqamli da’vogar: Ayni paytda ushbu kamar uchun rasmiy majburiy da’vogar sifatida kubalik mahoratli jangchi Frenk Sanches (1-o‘rin) qayd etilgan;
Chempionlik chizig‘i: Bahodir Jalolovning 4-o‘ringa chiqishi uning Sanches va Joshuadan keyingi asosiy eliminator janglariga eng yaqin nomzod ekanini yaqqol anglatadi.
IBF super og‘ir vazn toifasining rasmiy TOP-15 reytingi
Xalqaro boks federatsiyasi tomonidan tasdiqlangan rasmiy jadval quyidagicha ko‘rinish olgan:
O‘rin
Bokschi
Mamlakat
CH
Filip Xrgovich (Chempion)
Xorvatiya
#1
Frenk Sanches (Majburiy da’vogar)
Kuba
#2
Baholanmagan (NOT RATED)
—
#3
Entoni Joshua
Buyuk Britaniya
#4
Bahodir Jalolov
O‘zbekiston
#5
Tayson Fyuri
Buyuk Britaniya
#6
Deontey Uaylder
AQSH
#7
Mozes Itauma
Buyuk Britaniya
#8
Richard Riakporxe
Buyuk Britaniya
#9
Richard Torrez Jr.
AQSH
#10
Djastis Xani
Avstraliya
#11
Efe Ajagba
Nigeriya
#12
Djarrell Miller
AQSH
#13
Guido Vianello
Italiya
#14
Petar Milas
Xorvatiya
#15
Teremoana Teremoana
Avstraliya
Bahodir Jalolovning chempionlik imkoniyatlari
Ko‘pchilik o‘zbekistonlik muxlislar va sport mutaxassislarini qiziqtirgan eng muhim masala — Bahodir Jalolov chempionlik kamari uchun qachon jang qila olishidir. Eng muhim xulosa shundaki, 2-pog‘ona ochiq qolayotgan va 1-o‘rindagi Frenk Sanches chempion Filip Xrgovich bilan majburiy himoya jangiga tayyorlanayotgan bir paytda, Entoni Joshua va Bahodir Jalolov keyingi majburiy eliminator jangining eng asosiy ishtirokchilariga aylanishi mumkin. Agar Joshua boshqa yo‘nalishlarni tanlasa yoki rejalarini o‘zgartirsa, tashkilot reglamentiga ko‘ra Jalolovga to‘g‘ridan to‘g‘ri yakuniy chempionlik saralash bahsida qatnashish huquqi beriladi. O‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasining 4-pog‘onaga mustahkam o‘rnashib olishi — uning professional ringdagi faoliyatida mutlaq jahon chempionligiga juda oz masofa qolganini isbotlaydi.
Sizningcha, Bahodir Jalolov IBF kamari uchun jangda Filip Xrgovich yoki Frenk Sanchesni nokautga uchrata oladimi? Bahodir Jalolov va Entoni Joshua o‘rtasida eliminator jangi tashkil etilsa, unda kimning qo‘li baland keladi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining professional ringdagi ushbu ulkan natijasini yaqinlaringiz hamda boks muxlislariga ulashing!
…