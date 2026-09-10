O‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdi

·98·Sport
O‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdi

Jahon professional boksining eng nufuzli tashkilotlaridan biri hisoblangan Xalqaro boks federatsiyasi (IBF) super og‘ir vazn toifasidagi yangilangan sentyabr oyi reytingini rasman e’lon qildi. Ushbu ro‘yxat o‘zbekistonlik sport ixlosmandlari uchun haqiqiy faxrli yangilikni taqdim etdi: ikki karra Olimpiada chempioni Bahodir Jalolov dunyoning eng kuchli bokschilari ro‘yxatida bir yo‘la ikki pog‘ona yuqorilab, kuchli to‘rtlikka kirdi. «Big Uzbek» o‘z ortida Tayson Fyuri, Deontey Uaylder kabi sayyoramizning eng nomdor afsonalarini qoldirib, chempionlik jangiga juda yaqin keldi. Xo‘sh, IBF kamarining hozirgi chempioni kim, birinchi raqamli da’vogar maqomida kim turibdi va Bahodir Jalolovning titul uchun jang qilish imkoniyatlari qanday? Maqola oxirida esa asosiy intriga — IBF super og‘ir vazn toifasining rasmiy TOP-15 jadvali va chempionlik kamari atrofidagi ssenariylar bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.

«Big Uzbek»ning shiddatli yurishi: 6-o‘rindan 4-pog‘onaga!

O‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasining yangilangan reytingdagi siljishi quyidagi muhim jihatlarni ko‘rsatmoqda:

  • Ikki pog‘onalik yuqorilash: Bundan avvalgi oyda IBF reytingida 6-o‘rinni egallab turgan Bahodir Jalolov tashkilotning sentyabr oyi uchun chiqargan yangi ro‘yxatida faxrli 4-o‘ringa ko‘tarildi;

  • Afsonalardan o‘zib ketdi: Jalolov o‘z ortida Britaniya boksi yulduzi Tayson Fyuri (5-o‘rin) hamda amerikalik nokautchi Deontey Uaylderni (6-o‘rin) qoldirishga muvaffaq bo‘ldi;

  • Entoni Joshua bilan yonma-yon: Jalolovning bevosita oldida — 3-pog‘onada britaniyalik sobiq sobiq birlashgan jahon chempioni Entoni Joshua qayd etilgan bo‘lsa, 2-o‘rin tashkilot qoidalariga muvofiq vaqtincha bo‘sh qoldirilgan (NOT RATED).

«Bahodir Jalolovning IBF reytingida kuchli to‘rtlikka kirib kelishi — uning yaqin orada to‘laqonli jahon chempionlik kamari uchun eliminator yoki rasmiy majburiy da’vogarlik maqomiga ko‘tarilishiga yo‘l ochadi», — deya ta’kidlamoqda xalqaro boks insayderlari.

Diviziondagi vaziyat: Xrgovichning chempionligi va Sanchesning maqomi

Super og‘ir vazn toifasida chempionlik kamari atrofidagi kurash tobora keskinlashmoqda:

  • Yangi jahon chempioni: Ilgariroq xorvatiyalik taniqli bokschi Filip Xrgovich Buyuk Britaniyaning yengilmas hisoblangan yosh yulduzi Mozes Itaumaga qarshi murakkab jangda g‘alaba qozonib, IBF yo‘nalishi bo‘yicha Jahon chempioni (CH) unvonini qo‘lga kiritgan edi;

  • Birinchi raqamli da’vogar: Ayni paytda ushbu kamar uchun rasmiy majburiy da’vogar sifatida kubalik mahoratli jangchi Frenk Sanches (1-o‘rin) qayd etilgan;

  • Chempionlik chizig‘i: Bahodir Jalolovning 4-o‘ringa chiqishi uning Sanches va Joshuadan keyingi asosiy eliminator janglariga eng yaqin nomzod ekanini yaqqol anglatadi.

IBF super og‘ir vazn toifasining rasmiy TOP-15 reytingi

Xalqaro boks federatsiyasi tomonidan tasdiqlangan rasmiy jadval quyidagicha ko‘rinish olgan:

O‘rin

Bokschi

Mamlakat

CH

Filip Xrgovich (Chempion)

Xorvatiya

#1

Frenk Sanches (Majburiy da’vogar)

Kuba

#2

Baholanmagan (NOT RATED)

#3

Entoni Joshua

Buyuk Britaniya

#4

Bahodir Jalolov

O‘zbekiston

#5

Tayson Fyuri

Buyuk Britaniya

#6

Deontey Uaylder

AQSH

#7

Mozes Itauma

Buyuk Britaniya

#8

Richard Riakporxe

Buyuk Britaniya

#9

Richard Torrez Jr.

AQSH

#10

Djastis Xani

Avstraliya

#11

Efe Ajagba

Nigeriya

#12

Djarrell Miller

AQSH

#13

Guido Vianello

Italiya

#14

Petar Milas

Xorvatiya

#15

Teremoana Teremoana

Avstraliya

Bahodir Jalolovning chempionlik imkoniyatlari

Ko‘pchilik o‘zbekistonlik muxlislar va sport mutaxassislarini qiziqtirgan eng muhim masala — Bahodir Jalolov chempionlik kamari uchun qachon jang qila olishidir. Eng muhim xulosa shundaki, 2-pog‘ona ochiq qolayotgan va 1-o‘rindagi Frenk Sanches chempion Filip Xrgovich bilan majburiy himoya jangiga tayyorlanayotgan bir paytda, Entoni Joshua va Bahodir Jalolov keyingi majburiy eliminator jangining eng asosiy ishtirokchilariga aylanishi mumkin. Agar Joshua boshqa yo‘nalishlarni tanlasa yoki rejalarini o‘zgartirsa, tashkilot reglamentiga ko‘ra Jalolovga to‘g‘ridan to‘g‘ri yakuniy chempionlik saralash bahsida qatnashish huquqi beriladi. O‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasining 4-pog‘onaga mustahkam o‘rnashib olishi — uning professional ringdagi faoliyatida mutlaq jahon chempionligiga juda oz masofa qolganini isbotlaydi.

Sizningcha, Bahodir Jalolov IBF kamari uchun jangda Filip Xrgovich yoki Frenk Sanchesni nokautga uchrata oladimi? Bahodir Jalolov va Entoni Joshua o‘rtasida eliminator jangi tashkil etilsa, unda kimning qo‘li baland keladi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining professional ringdagi ushbu ulkan natijasini yaqinlaringiz hamda boks muxlislariga ulashing!

Bahodir JalolovIBFsuper og‘irboksTayson FyuriFilip XrgovichChempionlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiOktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiBugun, 08:06Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Bugun, 08:02Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Bugun, 07:59Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»Bugun, 07:12O‘zbekistonlik bokschi Germaniyada raqibini birinchi raundda nokaut qildiO‘zbekistonlik bokschi Germaniyada raqibini birinchi raundda nokaut qildiBugun, 07:049 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondi9 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondiBugun, 06:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi