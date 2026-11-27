«Jalolov Teremoanani mag‘lub etishga qodir»: britaniyalik ekspertdan Eddi Xirnga javob
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sport jurnalisti Jonni Rashman Bahodir Jalolov texnik ustunligi va havaskor ringdagi tajribasi evaziga Teremoana Teremoanani mag‘lub etishga to‘laqonli qodir ekanligini ta’kidladi.
- U promouter Eddi Xirnning avstraliyalik bokschi g‘alaba qozonishi haqidagi fikrlariga qarshi chiqib, o‘zbekistonlik sportchi havaskorlar o‘rtasidagi ikki o‘zaro bahsda ham raqibidan ustun kelganini eslatdi.
Britaniyalik taniqli sport jurnalisti Jonni Rashman o‘zbekistonlik superog‘ir vaznli bokschi Bahodir Jalolov va avstraliyalik Teremoana Teremoana o‘rtasidagi ehtimoliy to‘qnashuv hamda taniqli promouter Eddi Xirnning shov-shuvli fikrlariga munosabat bildirdi. Har ikki boks yulduzi professional ringda mag‘lubiyatsiz odimlamoqda va o‘z oldiga yuksak maqsadlarni qo‘ygan.
«Gapning qiymati yo‘q»: Jonni Rashmanning tahlili
Avvalroq promouter Eddi Xirn ayni paytda Teremoana Jalolovni «yeb qo‘yishini» ta’kidlagan edi. Jonni Rashman esa bu bayonotga nisbatan Bahodir Jalolovning texnik ustunligi va havaskor ringdagi o‘zaro tajribasini eslatib o‘tdi:
«Eddi Xirn hozirgi paytda Teremoana Jalolovni „yeb qo‘yishini“ aytdi. Lekin bu yerda eski bir maqolni eslash kerak: „Gapning qiymati yo‘q, chunki uni har kim ayta oladi“. Shunga qaramasdan, agar bu jang tashkil etilsa, hamma uchun ham juda qiziqarli bo‘ladi. Balki Jalolov eng tomoshabop bokschi emasdir, lekin ayrimlar o‘ylaganidek unchalik zerikarli ham emas. Bokschi texnik jihatdan juda kuchli bo‘lsa, uni ko‘pincha „zerikarli“ deb atashadi. Aslida esa Bahodir Jalolov ringda Teremoanani butunlay ustunlik bilan mag‘lub etishga to‘laqonli qodir bokschi. U uni havaskor boksda allaqachon ikki marta yengib bo‘lgan», — deb yozdi Jonni Rashman.
Shuningdek, ekspert avstraliyalik bokschini ehtiyotkorlikka chaqirdi:
«Menga Teremoana yoqadi. U tomoshabop, hujumkor superog‘ir vaznli bokschi. Lekin u jiddiy xatoga yo‘l qo‘yish ostonasida turibdi, deb o‘ylayman», — deya qo‘shimcha qildi u.
Bokschilarning so‘nggi janglari va o‘zaro tarixi
Har ikki sportchi professional faoliyatidagi so‘nggi janglarini muvaffaqiyatli yakunlagan, biroq havaskor boksdagi o‘zaro hisob-kitob to‘liq o‘zbekistonlik chempion foydasiga hal bo‘lgan:
Ko‘rsatkichlar
Bahodir Jalolov (O‘zbekiston)
Teremoana Teremoana (Avstraliya)
So‘nggi professional jangi
17 oktyabr kuni Londondagi O2 Arena majmuasida (Dyubua — Uordli anderkardi)
Kuni kecha Avstraliyaning Melburn shahrida
So‘nggi raqib va natija
Britaniyalik Solomon Dakresni 10 raundlik jangda hakamlarning yakdil qarori bilan mag‘lub etdi
Yangi zelandiyalik Xemi Axioni (25-2, 19 KO) 2-raundda yengib, bo‘sh turgan IBF Inter-Continental kamarini qo‘lga kiritdi
Havaskor ringdagi o‘zaro bahslar
2023 yilgi Jahon chempionati yarim finali va 2024 yilgi Parij Olimpiadasi chorak finalida g‘alaba qozonib, har ikki musobaqa chempioni bo‘lgan
Har ikki nufuzli musobaqada Bahodir Jalolovga imkoniyatni boy bergan
Sizningcha, agar Bahodir Jalolov va Teremoana Teremoana o‘rtasida professional boks jangi tashkil etilsa, bahs qanday yakun topadi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek boksi hamda jahon sportidagi eng qiziqarli yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…