World Boxing Kongressi: Bahodir Jalolov va Richard Torres uchrashuvi tafsilotlari
Bir necha kun avval Panamada World Boxing tashkilotining navbatdagi Kongressi bo‘lib o‘tdi. Mazkur tadbirda havaskor boksda ikki karra Olimpiya o‘yinlari g‘olibi Bahodir Jalolov O‘zbekiston delegatsiyasi tarkibida ishtirok etdi.
Tadbir davomida o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi amerikalik professional bokschi, Tokio-2020 Olimpiya o‘yinlari finalidagi raqibi Richard Torres bilan uchrashdi. Bu haqda Bahodir Jalolov o‘zining Instagram'dagi rasmiy sahifasida ma’lum qildi.
Suratdagi lahza va tadbir tafsilotlari
Jalolov ulashgan suratda ikki bokschi yopiq bino ichida yonma-yon turgani, Bahodir Jalolovning yelkasini Richard Torres tomonga qo‘ygani va har ikkisining qo‘lini musht tugib, samimiy kayfiyatda tushgani aks etgan. Suratda Torres qizil futbolka va ryukzak bilan, Jalolov esa bej rangli futbolka va soat bilan ko‘rinish bergan.
Jihat / Detal
Ma’lumot
Sportchilar
Bahodir Jalolov (O‘zbekiston) va Richard Torres (AQSH)
Tadbir va o‘tkazilgan joy
World Boxing Kongressi, Panama
Uchrashuv konteksti
Tokio-2020 Olimpiya o‘yinlari finali raqiblarining ko‘rishuvi
Manba
Bahodir Jalolovning Instagram sahifasi
Ringdagi kurashdan o‘zaro hurmatgacha
Tokio-2020 Olimpiadasining final to‘qnashuvida to‘qnash kelgan ushbu ikki bokschining Panamadagi tadbir doirasidagi uchrashuvi boks ixlosmandlari e’tiborini tortdi. Katta ringdagi keskin raqobatdan so‘ng ham sportchilar o‘rtasidagi o‘zaro hurmat va do‘stona munosabat saqlanib qolgani kadrda yaqqol seziladi.
Sizningcha, Bahodir Jalolov va Richard Torres kelajakda professional boks ringida yana bir bor to‘qnash kelishi mumkinmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…