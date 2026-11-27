Bahodir Jalolovning sobiq raqibi prof-ringda nokautli g‘alabasini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Avstraliyalik bokschi Teremoana Teremoana Melburn shahrida o‘tkazilgan jangda Xemi Axioni ikkinchi raundda texnik nokautga uchratib, IBF Inter-Continental chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi.
- Ushbu g‘alaba orqali Teremoana o‘zining professional faoliyatidagi 13 ta jangning barchasini muddatidan oldin yakunlashga muvaffaq bo‘ldi.
O‘ta og‘ir vazn toifasida mag‘lubiyatsiz odimlayotgan avstraliyalik bokschi Teremoana Teremoana (13-0, 13 KO) Avstraliyaning Melburn shahrida o‘tkazilgan boks kechasida Yangi Zelandiya vakili Xemi Axioga (25-2, 19 KO) qarshi ringga ko‘tarilib, navbatdagi muddatidan oldingi g‘alabasini rasmiylashtirdi. Vakant turgan IBF Inter-Continental chempionlik kamari uchun kechgan bellashuv ikkinchi raunddayoq yakunlandi.
Ikkinchi raunddagi nokaut va 100 foizlik ko‘rsatkich
Hal qiluvchi zarba: O‘n raundga mo‘ljallangan to‘qnashuvning ikkinchi raundida Teremoana raqibini o‘ng qo‘l bilan yo‘llagan kuchli xuk zarbasi orqali nokdaunga tushirdi. Referi hisobni boshlaganidan so‘ng, Xemi Axio jangni davom ettira olmasligi ma’lum bo‘ldi va hakam bahsni 1:36-daqiqada to‘xtatib, texnik nokaut (TKO) qayd etdi.
Mukammal nokautlar seriyasi: Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng Teremoana Teremoananing professional ringdagi g‘alabalari soni 13 taga yetdi va e’tiborlisi, u barcha 13 ta jangini muddatidan oldin yakunlagan.
Bahodir Jalolov bilan tarixiy to‘qnashuvlar
Eslatib o‘tamiz, havaskorlar boksida Teremoana Teremoana o‘zbekistonlik Olimpiada va jahon chempioni Bahodir Jalolov bilan ikki bor ringda to‘qnash kelgan:
2023 yilgi Jahon chempionati yarim finalida;
Parij-2024 Olimpiya o‘yinlari chorak finalida.
Har ikki bellashuvda ham Bahodir Jalolov raqibi ustidan ishonchli g‘alaba qozongan va yakunda har ikki yirik musobaqaning oltin medaliga sazovor bo‘lgan.
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
G‘olib va yangi rekordi
Teremoana Teremoana (13-0, 13 KO — 100% nokaut)
Raqib va uning rekordi
Xemi Axio (25-2, 19 KO)
O‘rtaga tikilgan sovrin
Vakant IBF Inter-Continental chempionlik kamari
Jang natijasi
2-raundda texnik nokaut (TKO, o‘ng qo‘l xuk zarbasidan so‘ng)
O‘tkazilgan manzil
Melburn, Avstraliya
Sizningcha, professional boksda 100 foizlik nokautlar seriyasi bilan odimlayotgan Teremoana Teremoana va Bahodir Jalolov yaqin yillarda prof-ringda ham to‘qnash kelishadimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek boksi muxlislariga ushbu qiziqarli xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…