Krishtianu Ronaldu rekordlar sari: “An Nasr” safarda “Al Faysali”ni mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saudiya Arabistoni Proligasining 11-turida «An Nasr» klubi safarda «Al Faysali» jamoasini 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Uchrashuvda Krishtianu Ronaldu 49-daqiqada gol urib, o‘zining professional faoliyatidagi 982-golini rasmiylashtirdi.
- «An Nasr» safida shuningdek Abdulloh Al Hamdan va Anjelo ham o‘z nomlarini tabloga yozdirib qo‘yishdi.
- Ushbu g‘alabadan so‘ng 25 ochkoga ega bo‘lgan Riyod klubi turnir jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarildi.
Saudiya Arabistoni Proligasining 11-turida chempionlik uchun kurashayotgan «An Nasr» klubi safarda «Al Faysali» jamoasi ustidan 3:1 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Uchrashuvning bosh qahramoni yana portugaliyalik yulduz Krishtianu Ronaldu bo‘ldi. Hujumchi faoliyatidagi navbatdagi muhim marrani zabt etib, jamoasining turnir jadvalida yuqoriga ko‘tarilishini ta’minladi.
Ronaldudan 982-gol va VAR aralashuvi
Uchrashuv davomida Krishtianu Ronaldu faol harakat qildi:
Tarixiy marra: Portugaliyalik to‘purar 49-daqiqada raqib darvozasini aniq nishonga olib, professional futbolchilik faoliyatidagi 982-golini rasman o‘z hisobiga yozib qo‘ydi;
Bekor qilingan dubl: Hujumchi bahs davomida yana bir bor to‘p kiritgan edi, biroq hakamlar VAR tizimini ko‘rib chiqqach, ushbu golni bekor qilishdi.
O‘yin rivoji: Tezkor start va yakuniy nuqta
«An Nasr» butun bahs davomida ustunlikni o‘z qo‘lida ushlab turdi:
Tezkor gol: O‘yinning 4-daqiqasidayoq Abdulloh Al Hamdan hisobni ochdi (0:1);
Ronalduning zarbasi: 49-daqiqada Ronaldu oradagi farqni oshirdi (0:2);
Mezbonlarning javobi: 66-daqiqada «Al Faysali» vakili Teo Bongonda hisobni qisqartirdi (1:2);
Nuqta qo‘yildi: 79-daqiqada zaxiradan tushgan braziliyalik Anjelo raqib darvozasiga 3-to‘pni kiritib, yakuniy hisobni o‘rnatdi (1:3).
Musobaqa jadvali: 2-o‘ringa ko‘tarilish
Ushbu g‘alaba Riyod klubiga musobaqa jadvalida o‘z mavqeini mustahkamlashga yordam berdi:
«An Nasr»: Ochkolari sonini 25 taga yetkazib, Proliga turnir jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarildi;
«Al Faysali»: 7 ochko bilan xavfli zona — 15-pog‘onada qolmoqda.
O‘yin qaydnomasi:
Saudiya Proligasi. 11-tur
«Al Faysali» — «An Nasr» 1:3
Gollar: Teo Bongonda 66 — Abdulloh Al Hamdan 4, Krishtianu Ronaldu 49, Anjelo 79.
«Al Faysali»: Pacheko, Andrey Jirotto, Abdullay Sek, Jahfaliy (Subayt, 61), Barnaviy, Flavio, Al Muvallad, Al Shanqitiy (Al Safari, 85), Al Bishiy (Bongonda, 61), Mendi, Al Muqrin.
«An Nasr»: Bento, Bushal, Al Amri, Inigo Martines, Aman (Yahyo, 46), Joau Feliks, Samu Koshta (Anjelo, 67), Al Haybariy, Sadio Mane (Al Najdi, 86), Al Hamdan, Krishtianu Ronaldu.
Izohlar 0
…