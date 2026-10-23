Krishtianu Ronaldu rekordlar sari: “An Nasr” safarda “Al Faysali”ni mag‘lub etdi

·76·Sport
Krishtianu Ronaldu rekordlar sari: “An Nasr” safarda “Al Faysali”ni mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistoni Proligasining 11-turida «An Nasr» klubi safarda «Al Faysali» jamoasini 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • Uchrashuvda Krishtianu Ronaldu 49-daqiqada gol urib, o‘zining professional faoliyatidagi 982-golini rasmiylashtirdi.
  • «An Nasr» safida shuningdek Abdulloh Al Hamdan va Anjelo ham o‘z nomlarini tabloga yozdirib qo‘yishdi.
  • Ushbu g‘alabadan so‘ng 25 ochkoga ega bo‘lgan Riyod klubi turnir jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarildi.

Saudiya Arabistoni Proligasining 11-turida chempionlik uchun kurashayotgan «An Nasr» klubi safarda «Al Faysali» jamoasi ustidan 3:1 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuvning bosh qahramoni yana portugaliyalik yulduz Krishtianu Ronaldu bo‘ldi. Hujumchi faoliyatidagi navbatdagi muhim marrani zabt etib, jamoasining turnir jadvalida yuqoriga ko‘tarilishini ta’minladi.

Ronaldudan 982-gol va VAR aralashuvi

Uchrashuv davomida Krishtianu Ronaldu faol harakat qildi:

  • Tarixiy marra: Portugaliyalik to‘purar 49-daqiqada raqib darvozasini aniq nishonga olib, professional futbolchilik faoliyatidagi 982-golini rasman o‘z hisobiga yozib qo‘ydi;

  • Bekor qilingan dubl: Hujumchi bahs davomida yana bir bor to‘p kiritgan edi, biroq hakamlar VAR tizimini ko‘rib chiqqach, ushbu golni bekor qilishdi.

O‘yin rivoji: Tezkor start va yakuniy nuqta

«An Nasr» butun bahs davomida ustunlikni o‘z qo‘lida ushlab turdi:

  • Tezkor gol: O‘yinning 4-daqiqasidayoq Abdulloh Al Hamdan hisobni ochdi (0:1);

  • Ronalduning zarbasi: 49-daqiqada Ronaldu oradagi farqni oshirdi (0:2);

  • Mezbonlarning javobi: 66-daqiqada «Al Faysali» vakili Teo Bongonda hisobni qisqartirdi (1:2);

  • Nuqta qo‘yildi: 79-daqiqada zaxiradan tushgan braziliyalik Anjelo raqib darvozasiga 3-to‘pni kiritib, yakuniy hisobni o‘rnatdi (1:3).

Musobaqa jadvali: 2-o‘ringa ko‘tarilish

Ushbu g‘alaba Riyod klubiga musobaqa jadvalida o‘z mavqeini mustahkamlashga yordam berdi:

  • «An Nasr»: Ochkolari sonini 25 taga yetkazib, Proliga turnir jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarildi;

  • «Al Faysali»: 7 ochko bilan xavfli zona — 15-pog‘onada qolmoqda.

O‘yin qaydnomasi:

Saudiya Proligasi. 11-tur

«Al Faysali» — «An Nasr» 1:3

  • Gollar: Teo Bongonda 66 — Abdulloh Al Hamdan 4, Krishtianu Ronaldu 49, Anjelo 79.

  • «Al Faysali»: Pacheko, Andrey Jirotto, Abdullay Sek, Jahfaliy (Subayt, 61), Barnaviy, Flavio, Al Muvallad, Al Shanqitiy (Al Safari, 85), Al Bishiy (Bongonda, 61), Mendi, Al Muqrin.

  • «An Nasr»: Bento, Bushal, Al Amri, Inigo Martines, Aman (Yahyo, 46), Joau Feliks, Samu Koshta (Anjelo, 67), Al Haybariy, Sadio Mane (Al Najdi, 86), Al Hamdan, Krishtianu Ronaldu.

Krishtianu RonalduAn NasrSaudiya ProligasiAl Faysali
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarix yangilanmoqda: Krishtianu Ronaldu faoliyatidagi 979-golini urdi!Tarix yangilanmoqda: Krishtianu Ronaldu faoliyatidagi 979-golini urdi!10 sentabr 06:45980-gol! Ronaldu, Koshta va Komanning gollari «An Nasr»ga yirik g‘alaba keltirdi980-gol! Ronaldu, Koshta va Komanning gollari «An Nasr»ga yirik g‘alaba keltirdi10 oktabr 01:052026/2027 yilgi mavsumning eng boy futbolchilari e’lon qilindi — Ronaldu mutlaq yetakchi2026/2027 yilgi mavsumning eng boy futbolchilari e’lon qilindi — Ronaldu mutlaq yetakchi19 oktabr 11:37Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)13 oktabr 06:47«Neftchi» bosh murabbiyi «An Nasr»ga qarshi o‘yindan oldin nimalar dedi?«Neftchi» bosh murabbiyi «An Nasr»ga qarshi o‘yindan oldin nimalar dedi?12 oktabr 11:04Ronaldu «An Nasr»ga qaytdi: terma jamoadagi taqdiri hali noma’lumRonaldu «An Nasr»ga qaytdi: terma jamoadagi taqdiri hali noma’lum6 oktabr 06:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi