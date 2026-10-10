980-gol! Ronaldu, Koshta va Komanning gollari «An Nasr»ga yirik g‘alaba keltirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «An Nasr»
- «Ad Diriya»ni 3:0 hisobida mag‘lub etib, Saudiya Arabistoni Proligasida 2-o‘ringa ko‘tarildi.
- Krishtianu Ronaldu o‘yinda o‘zining professional faoliyatidagi 980-golini urib, jamoasiga ustunlikni taqdim etdi.
- Samu Koshta va Kingsli Koman ham o‘z gollari bilan hisobni yiriklashtirdi.
Saudiya Arabistoni Proligasining 9-turi doirasida Ar-Riyodda kechgan bellashuvda «An Nasr» klubi o‘z maydonida «Ad Diriya» jamoasini qabul qildi. Yulduzlarga boy tarkibga ega mezbonlar raqib darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritib, 3:0 hisobida ishonchli va yirik g‘alabani rasmiylashtirdi.
Uchrashuv nafaqat uch ochko, balki futbol tarixidagi mutlaq rekordlar nuqtayi nazaridan ham ramziy va tarixiy ahamiyat kasb etdi.
Ronaldudan tarixiy natija va «An Nasr»ning g‘alabali zarbalari
O‘yin davomida maydon egalari to‘liq tashabbusga ega bo‘lib, raqib himoyasiga tinimsiz bosim o‘tkazdi:
980-gol qayd etildi (23-daqiqa): Portugaliyalik afsona Krishtianu Ronaldu hisobni ochdi. Bu gol 41 yoshli hujumchining professional faoliyatidagi naqd 980-rasmiy goli sifatida tarixga kirdi va uni mingtalik sehrli dovonga yanada yaqinlashtirdi;
Farqning ikkitaga oshishi (35-daqiqa): «An Nasr»ning yarimhimoyachisi Samu Koshta raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasining ustunligini mustahkamladi;
Yakuniy zarba (77-daqiqa): Fransiyalik vinger Kingsli Koman o‘zining yuqori mahoratini ko‘rsatgan holda hisobni 3:0 ko‘rinishiga keltirdi va bahs taqdiriga uzil-kesil nuqta qo‘ydi.
Turnir jadvali: Chempionlik poygasida yangi pog‘ona
Ushbu yirik g‘alabadan keyin Riyod grandi turnir jadvalida yuqori sakrashni amalga oshirdi:
«An Nasr» 2-o‘rinda: Qo‘lga kiritilgan muhim uch ochko evaziga jamoa o‘z hisobidagi ochkolar sonini 19 taga yetkazib, Proliga jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarilib oldi;
«Ad Diriya»ning holati: Mag‘lubiyatga uchragan mehmonlar 11 ochko bilan 9-pog‘onada qolmoqda.
O‘yin qaydnomasi va yulduzli tarkiblar
«An Nasr» — «Ad Diriya» 3:0
Gollar: Krishtianu Ronaldu (23), Samu Koshta (35), Kingsli Koman (77).
«An Nasr»: Bento, Al Bushal, Simakan, Inigo Martines, Aman (Nosir, 84), Al Haybari, Samu Koshta, Koman (Yahyo, 78), Sadio Mane, Joau Feliks (Al Hamdan, 78), Krishtianu Ronaldu.
«Ad Diriya»: Volid Abdulla, Huseyn (Muhammad Xeban, 68), Al Faraj, Jimsiti, Lajami, Mbemba, Bulbina (Al Qohtani, 84), Idrissa Guye, Enso Miyo, Oskar Rodriges (Vadi, 83), Darvin Nunes.
Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi «An Nasr» chempionlik poygasidagi kurashni davom ettirmoqda, forvardning o‘zi esa faoliyatidagi 1000 talik fantastik ko‘rsatkichga kun sayin yaqinlashib bormoqda.
Izohlar 0
…