980-gol! Ronaldu, Koshta va Komanning gollari «An Nasr»ga yirik g‘alaba keltirdi

·57·Sport
980-gol! Ronaldu, Koshta va Komanning gollari «An Nasr»ga yirik g‘alaba keltirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «An Nasr»
  • «Ad Diriya»ni 3:0 hisobida mag‘lub etib, Saudiya Arabistoni Proligasida 2-o‘ringa ko‘tarildi.
  • Krishtianu Ronaldu o‘yinda o‘zining professional faoliyatidagi 980-golini urib, jamoasiga ustunlikni taqdim etdi.
  • Samu Koshta va Kingsli Koman ham o‘z gollari bilan hisobni yiriklashtirdi.

Saudiya Arabistoni Proligasining 9-turi doirasida Ar-Riyodda kechgan bellashuvda «An Nasr» klubi o‘z maydonida «Ad Diriya» jamoasini qabul qildi. Yulduzlarga boy tarkibga ega mezbonlar raqib darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritib, 3:0 hisobida ishonchli va yirik g‘alabani rasmiylashtirdi.

Uchrashuv nafaqat uch ochko, balki futbol tarixidagi mutlaq rekordlar nuqtayi nazaridan ham ramziy va tarixiy ahamiyat kasb etdi.

Ronaldudan tarixiy natija va «An Nasr»ning g‘alabali zarbalari

O‘yin davomida maydon egalari to‘liq tashabbusga ega bo‘lib, raqib himoyasiga tinimsiz bosim o‘tkazdi:

  • 980-gol qayd etildi (23-daqiqa): Portugaliyalik afsona Krishtianu Ronaldu hisobni ochdi. Bu gol 41 yoshli hujumchining professional faoliyatidagi naqd 980-rasmiy goli sifatida tarixga kirdi va uni mingtalik sehrli dovonga yanada yaqinlashtirdi;

  • Farqning ikkitaga oshishi (35-daqiqa): «An Nasr»ning yarimhimoyachisi Samu Koshta raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasining ustunligini mustahkamladi;

  • Yakuniy zarba (77-daqiqa): Fransiyalik vinger Kingsli Koman o‘zining yuqori mahoratini ko‘rsatgan holda hisobni 3:0 ko‘rinishiga keltirdi va bahs taqdiriga uzil-kesil nuqta qo‘ydi.

Turnir jadvali: Chempionlik poygasida yangi pog‘ona

Ushbu yirik g‘alabadan keyin Riyod grandi turnir jadvalida yuqori sakrashni amalga oshirdi:

  • «An Nasr» 2-o‘rinda: Qo‘lga kiritilgan muhim uch ochko evaziga jamoa o‘z hisobidagi ochkolar sonini 19 taga yetkazib, Proliga jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarilib oldi;

  • «Ad Diriya»ning holati: Mag‘lubiyatga uchragan mehmonlar 11 ochko bilan 9-pog‘onada qolmoqda.

O‘yin qaydnomasi va yulduzli tarkiblar

Saudiya Proligasi. 9-tur

«An Nasr» — «Ad Diriya» 3:0

Gollar: Krishtianu Ronaldu (23), Samu Koshta (35), Kingsli Koman (77).

  • «An Nasr»: Bento, Al Bushal, Simakan, Inigo Martines, Aman (Nosir, 84), Al Haybari, Samu Koshta, Koman (Yahyo, 78), Sadio Mane, Joau Feliks (Al Hamdan, 78), Krishtianu Ronaldu.

  • «Ad Diriya»: Volid Abdulla, Huseyn (Muhammad Xeban, 68), Al Faraj, Jimsiti, Lajami, Mbemba, Bulbina (Al Qohtani, 84), Idrissa Guye, Enso Miyo, Oskar Rodriges (Vadi, 83), Darvin Nunes.

Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi «An Nasr» chempionlik poygasidagi kurashni davom ettirmoqda, forvardning o‘zi esa faoliyatidagi 1000 talik fantastik ko‘rsatkichga kun sayin yaqinlashib bormoqda.

Al NasrKrishtianu RonalduSaudiya Proligasi9-tur
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarix yangilanmoqda: Krishtianu Ronaldu faoliyatidagi 979-golini urdi!Tarix yangilanmoqda: Krishtianu Ronaldu faoliyatidagi 979-golini urdi!10 sentabr 06:45«Al-Nasr»da $213 millionlik xavf: transferlar to‘xtaydimi?«Al-Nasr»da $213 millionlik xavf: transferlar to‘xtaydimi?26 iyul 22:30Ronaldu «An Nasr»ga qaytdi: terma jamoadagi taqdiri hali noma’lumRonaldu «An Nasr»ga qaytdi: terma jamoadagi taqdiri hali noma’lum6 oktabr 06:37«Al-Ayn» «An-Nasr» darvozasiga javobsiz 4 ta gol urdi — Elit OCHL da ulkan sensatsiya!«Al-Ayn» «An-Nasr» darvozasiga javobsiz 4 ta gol urdi — Elit OCHL da ulkan sensatsiya!15 sentabr 23:16Ronaldu «An-Nasr»ga g‘alaba keltirib, sirli murojaat yo‘lladi — faoliyatidagi 979-gol!Ronaldu «An-Nasr»ga g‘alaba keltirib, sirli murojaat yo‘lladi — faoliyatidagi 979-gol!10 sentabr 21:43Ronaldu jamoasi autsayderga qarshi shokka tushdi: «An Nasr» kutilmagan durang qayd etdiRonaldu jamoasi autsayderga qarshi shokka tushdi: «An Nasr» kutilmagan durang qayd etdi13 sentabr 06:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?