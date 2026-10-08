Isroil Madrimovning Toshkentdagi shov-shuvli jangi tafsilotlari

·74·Sport
Isroil Madrimovning Toshkentdagi shov-shuvli jangi tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Isroil Madrimov 30 oktyabr kuni Toshkentdagi «Humo Arena»da ozarbayjonlik Seymur Isayevga qarshi jang o‘tkazadi.
  • Madrimov 2024 yil mart oyida Magomed Kurbanovni mag‘lub etib, WBA jahon chempionlik kamarini qo‘lga kiritgan edi.
  • Seymur Isayev esa UBO jahon chempioni bo‘lgan va o‘zining noqulay uslubi bilan tanilgan.
  • Ushbu jang Madrimov uchun jahon chempionlik kamari uchun da’vogarlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

O‘zbekiston professional boksining yorqin yulduzlaridan biri, sobiq jahon chempioni Isroil Madrimov poytaxtlik boks ixlosmandlari ko‘z o‘ngida navbatdagi katta jangini o‘tkazadi. O‘zbekiston Professional boks federatsiyasi matbuot xizmati ma’lum qilishicha, «The Dream» taxallusi bilan mashhur charm qo‘lqop ustamiz 30 oktyabr kuni Toshkentdagi muhtasham «Humo Arena» majmuasida ringga ko‘tariladi.

Madrimovga mazkur jang oqshomida ozarbayjonlik tajribali nokautchi, professional ringda o‘zining keskin zarbalari bilan tanilgan Seymur «Grey Wolf» Isayev raqiblik qiladi.

«The Dream»ning yo‘li: Magomed Kurbanovdan Krouford va Ortisgacha

Isroil Madrimov jahon boksi elitasida eng jiddiy raqiblarga qarshi bellashgan sanoqli o‘zbek bokschilaridan biridir:

  • Jahon chempionligiga erishish: Hamyurtimiz 2024 yilning mart oyida rossiyalik Magomed Kurbanovni 5-raundda yorqin texnik nokautga uchratib, birinchi o‘rta vazn toifasida nufuzli WBA jahon chempionlik kamarini boshi uzra baland ko‘targan edi;

  • Superyulduzlar bilan to‘qnashuv: Keyinchalik Madrimov zamonaviy boksning eng buyuk nomlari — mutlaq chempion Terens Krouford hamda mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan mashhur pancher Vyordjil Ortis bilan 12 raundlik dramatik va tengma-teng janglar o‘tkazib, butun dunyo e’tirofiga sazovor bo‘ldi;

  • Muvaffaqiyatli qaytish: 2026 yilning yanvar oyida yana ringga qaytgan Isroil kolumbiyalik Luis David Salazarni ochkolar hisobiga ko‘ra ishonchli tarzda mag‘lub etib, g‘alabali odimini davom ettirgan edi.

Raqib kim? Xavfli chapaqay va nokautchi — Seymur Isayev

Toshkentga tashrif buyuradigan ozarbayjonlik charm qo‘lqop ustasi ham o‘z faoliyatida jiddiy yutuqlarga ega:

  • «Bo‘z bo‘ri»ning uslubi: «Grey Wolf» taxallusiga ega Seymur Isayev noqulay chapaqay uslubi va bitta kuchli zarba bilan raqibni muvozanatdan chiqara olish qobiliyati bilan ajralib turadi;

  • Unvonlari: Isayev professional faoliyati davomida UBO (Universal Boxing Organization) versiyasi bo‘yicha jahon chempionligi unvoniga ega chiqqan va bir qator muhim xalqaro janglarda muvaffaqiyat qozongan.

Titrlar va boy tajriba: Havaskorlikdan elitagacha

Isroil Madrimov nafaqat professional, balki havaskor boksda ham o‘zbek sporti zarvaraqlariga o‘z nomini yozdirgan:

  • Havaskorlikdagi yutuqlar: U 75 kilogrammgacha bo‘lgan vaznda 2017 yilgi Osiyo chempioni, 2018 yilgi Osiyo o‘yinlari oltin medali hamda 2014 yilgi Osiyo o‘yinlari kumush sovrindori hisoblanadi;

  • Mintaqaviy kamarlar: Professional ringda jahon chempionligidan tashqari birinchi o‘rta vazn toifasida WBA Inter-Continental va IBF Inter-Continental unvonlarini ham muvaffaqiyatli qo‘lga kiritgan.

30 oktyabr kuni «Humo Arena»da bo‘lib o‘tadigan mazkur qarama-qarshilik Isroil Madrimov uchun jahon chempionlik kamari uchun qayta da’vogarlik maqomini mustahkamlash yo‘lidagi navbatdagi muhim strategik qadam bo‘lishi kutilmoqda.

Isroil MadrimovSeymur IsayevHumo ArenaO‘zbekiston Professional boks federatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Isroil Madrimov Kroufordga qarshi jangini eslab, Turki Ol Ash-Shayxga murojaat qildiIsroil Madrimov Kroufordga qarshi jangini eslab, Turki Ol Ash-Shayxga murojaat qildi22 sentabr 17:30Abduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandiAbduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandiBugun 07:11«Arsenal» Dyokereshni qishda ijaraga bermaydi — hujumchining narxi ma’lum bo‘ldi«Arsenal» Dyokereshni qishda ijaraga bermaydi — hujumchining narxi ma’lum bo‘ldiBugun 06:53«Radnik» bosh murabbiyi Rendulich Otabek Shukurovning jamoadagi maxsus rolini ochiqladi«Radnik» bosh murabbiyi Rendulich Otabek Shukurovning jamoadagi maxsus rolini ochiqladiBugun 06:50Taniqli ekspert O‘zbekistonning Osiyo kubogidagi maqsadlariga real baho berdiTaniqli ekspert O‘zbekistonning Osiyo kubogidagi maqsadlariga real baho berdiBugun 06:41Krishtianu Ronaldu Messining terma jamoadan ketishiga kutilmagan izoh qoldirdiKrishtianu Ronaldu Messining terma jamoadan ketishiga kutilmagan izoh qoldirdiKecha 23:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?