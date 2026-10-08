Isroil Madrimovning Toshkentdagi shov-shuvli jangi tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Isroil Madrimov 30 oktyabr kuni Toshkentdagi «Humo Arena»da ozarbayjonlik Seymur Isayevga qarshi jang o‘tkazadi.
- Madrimov 2024 yil mart oyida Magomed Kurbanovni mag‘lub etib, WBA jahon chempionlik kamarini qo‘lga kiritgan edi.
- Seymur Isayev esa UBO jahon chempioni bo‘lgan va o‘zining noqulay uslubi bilan tanilgan.
- Ushbu jang Madrimov uchun jahon chempionlik kamari uchun da’vogarlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.
O‘zbekiston professional boksining yorqin yulduzlaridan biri, sobiq jahon chempioni Isroil Madrimov poytaxtlik boks ixlosmandlari ko‘z o‘ngida navbatdagi katta jangini o‘tkazadi. O‘zbekiston Professional boks federatsiyasi matbuot xizmati ma’lum qilishicha, «The Dream» taxallusi bilan mashhur charm qo‘lqop ustamiz 30 oktyabr kuni Toshkentdagi muhtasham «Humo Arena» majmuasida ringga ko‘tariladi.
Madrimovga mazkur jang oqshomida ozarbayjonlik tajribali nokautchi, professional ringda o‘zining keskin zarbalari bilan tanilgan Seymur «Grey Wolf» Isayev raqiblik qiladi.
«The Dream»ning yo‘li: Magomed Kurbanovdan Krouford va Ortisgacha
Isroil Madrimov jahon boksi elitasida eng jiddiy raqiblarga qarshi bellashgan sanoqli o‘zbek bokschilaridan biridir:
Jahon chempionligiga erishish: Hamyurtimiz 2024 yilning mart oyida rossiyalik Magomed Kurbanovni 5-raundda yorqin texnik nokautga uchratib, birinchi o‘rta vazn toifasida nufuzli WBA jahon chempionlik kamarini boshi uzra baland ko‘targan edi;
Superyulduzlar bilan to‘qnashuv: Keyinchalik Madrimov zamonaviy boksning eng buyuk nomlari — mutlaq chempion Terens Krouford hamda mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan mashhur pancher Vyordjil Ortis bilan 12 raundlik dramatik va tengma-teng janglar o‘tkazib, butun dunyo e’tirofiga sazovor bo‘ldi;
Muvaffaqiyatli qaytish: 2026 yilning yanvar oyida yana ringga qaytgan Isroil kolumbiyalik Luis David Salazarni ochkolar hisobiga ko‘ra ishonchli tarzda mag‘lub etib, g‘alabali odimini davom ettirgan edi.
Raqib kim? Xavfli chapaqay va nokautchi — Seymur Isayev
Toshkentga tashrif buyuradigan ozarbayjonlik charm qo‘lqop ustasi ham o‘z faoliyatida jiddiy yutuqlarga ega:
«Bo‘z bo‘ri»ning uslubi: «Grey Wolf» taxallusiga ega Seymur Isayev noqulay chapaqay uslubi va bitta kuchli zarba bilan raqibni muvozanatdan chiqara olish qobiliyati bilan ajralib turadi;
Unvonlari: Isayev professional faoliyati davomida UBO (Universal Boxing Organization) versiyasi bo‘yicha jahon chempionligi unvoniga ega chiqqan va bir qator muhim xalqaro janglarda muvaffaqiyat qozongan.
Titrlar va boy tajriba: Havaskorlikdan elitagacha
Isroil Madrimov nafaqat professional, balki havaskor boksda ham o‘zbek sporti zarvaraqlariga o‘z nomini yozdirgan:
Havaskorlikdagi yutuqlar: U 75 kilogrammgacha bo‘lgan vaznda 2017 yilgi Osiyo chempioni, 2018 yilgi Osiyo o‘yinlari oltin medali hamda 2014 yilgi Osiyo o‘yinlari kumush sovrindori hisoblanadi;
Mintaqaviy kamarlar: Professional ringda jahon chempionligidan tashqari birinchi o‘rta vazn toifasida WBA Inter-Continental va IBF Inter-Continental unvonlarini ham muvaffaqiyatli qo‘lga kiritgan.
30 oktyabr kuni «Humo Arena»da bo‘lib o‘tadigan mazkur qarama-qarshilik Isroil Madrimov uchun jahon chempionlik kamari uchun qayta da’vogarlik maqomini mustahkamlash yo‘lidagi navbatdagi muhim strategik qadam bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…