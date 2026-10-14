Isroil Madrimov va Seymur Isayev to‘qnashuvi nega qoldirildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentdagi «Humo Arena»da 30-oktyabr kuni o‘tkazilishi rejalashtirilgan xalqaro professional boks turniri tashkiliy sabablarga ko‘ra 10-dekabrga ko‘chirildi.
- Ushbu musobaqada sobiq jahon chempioni Isroil Madrimov ozarbayjonlik Seymur Isayevga qarshi jang qilishi kutilmoqda.
- Tashkilotchilar muxlislardan uzr so‘rab, tadbirning yuqori xavfsizlik talablari asosida o‘tishini ta’kidladilar.
Toshkent shahridagi muhtasham «Humo Arena» majmuasida bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan navbatdagi yirik xalqaro professional boks turniri qoldirildi. Musobaqa doirasida WBA yo‘nalishi bo‘yicha sobiq jahon chempioni, o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi Isroil Madrimovning ringga ko‘tarilishi katta qiziqish bilan kutilayotgan edi.
Turnir tashkilotchisi hisoblangan Lift Promotions promouterlik kompaniyasi muxlislarga murojaat qilib, boks oqshomi rasman 10 dekabr sanasiga ko‘chirilganini ma’lum qildi.
Tashkilotchilar izohi: Sabab nimada?
Lift Promotions va O‘zbekiston professional boks federatsiyasi hamkorligida tashkil etilayotgan boks kechasi bo‘yicha kompaniya rasmiy bayonot berdi:
Tashkiliy omillar: «Aziz muxlislar! 30 oktyabr kuni “Humo Arena”da bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan “Xalqaro Professional Boks Kechasi” tashkiliy sabablarga ko‘ra 10 DЕKABRGA ko‘chirildi», deyiladi xabarda;
Muxlislar xavfsizligi va ishonchi: Promouterlik kompaniyasi vujudga kelgan vaziyat bo‘yicha uzr so‘rab, muxlislar ishonchi hamda tadbirning yuqori xavfsizlik talablari asosida o‘tishi ustuvor vazifa ekanini ta’kidladi;
Dastur o‘zgarmaydi: Kutilayotgan janglar kardi va asosiy to‘qnashuvlar dekabr oyida o‘z kuchida qolishi kutilmoqda.
Isroil Madrimovga kim raqiblik qiladi?
Mahalliy muxlislar ko‘z o‘ngida jang o‘tkazadigan Isroil Madrimovni jiddiy sinov kutmoqda:
Raqib haqida: Sobiq jahon chempioniga ozarbayjonlik tajribali va nokautchi bokschi Seymur Isayev raqiblik qiladi;
Yuqori maqsad: Jahon reytingida kuchli pog‘onalarni band etib turgan Madrimov uchun Toshkentdagi bu g‘alaba chempionlik kamarini qaytarib olish yo‘lidagi eng muhim qadamlardan biri hisoblanadi;
Poytaxtdagi boks atmosferasi: Dekabr oyida «Humo Arena»da nafaqat Madrimov, balki yurtimizning yana bir qator yorqin charm qo‘lqop ustalari xalqaro raqiblarga qarshi kurash olib borishi rejalashtirilgan.
Muxlislar endilikda yilning eng yirik boks kechalaridan birini 10 dekabr kuni poytaxt markazida tomosha qilishlari mumkin bo‘ladi.
Izohlar 0
…