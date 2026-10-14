Isroil Madrimov va Seymur Isayev to‘qnashuvi nega qoldirildi?

·61·Sport
Isroil Madrimov va Seymur Isayev to‘qnashuvi nega qoldirildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentdagi «Humo Arena»da 30-oktyabr kuni o‘tkazilishi rejalashtirilgan xalqaro professional boks turniri tashkiliy sabablarga ko‘ra 10-dekabrga ko‘chirildi.
  • Ushbu musobaqada sobiq jahon chempioni Isroil Madrimov ozarbayjonlik Seymur Isayevga qarshi jang qilishi kutilmoqda.
  • Tashkilotchilar muxlislardan uzr so‘rab, tadbirning yuqori xavfsizlik talablari asosida o‘tishini ta’kidladilar.

Toshkent shahridagi muhtasham «Humo Arena» majmuasida bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan navbatdagi yirik xalqaro professional boks turniri qoldirildi. Musobaqa doirasida WBA yo‘nalishi bo‘yicha sobiq jahon chempioni, o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi Isroil Madrimovning ringga ko‘tarilishi katta qiziqish bilan kutilayotgan edi.

Turnir tashkilotchisi hisoblangan Lift Promotions promouterlik kompaniyasi muxlislarga murojaat qilib, boks oqshomi rasman 10 dekabr sanasiga ko‘chirilganini ma’lum qildi.

Tashkilotchilar izohi: Sabab nimada?

Lift Promotions va O‘zbekiston professional boks federatsiyasi hamkorligida tashkil etilayotgan boks kechasi bo‘yicha kompaniya rasmiy bayonot berdi:

  • Tashkiliy omillar: «Aziz muxlislar! 30 oktyabr kuni “Humo Arena”da bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan “Xalqaro Professional Boks Kechasi” tashkiliy sabablarga ko‘ra 10 DЕKABRGA ko‘chirildi», deyiladi xabarda;

  • Muxlislar xavfsizligi va ishonchi: Promouterlik kompaniyasi vujudga kelgan vaziyat bo‘yicha uzr so‘rab, muxlislar ishonchi hamda tadbirning yuqori xavfsizlik talablari asosida o‘tishi ustuvor vazifa ekanini ta’kidladi;

  • Dastur o‘zgarmaydi: Kutilayotgan janglar kardi va asosiy to‘qnashuvlar dekabr oyida o‘z kuchida qolishi kutilmoqda.

Isroil Madrimovga kim raqiblik qiladi?

Mahalliy muxlislar ko‘z o‘ngida jang o‘tkazadigan Isroil Madrimovni jiddiy sinov kutmoqda:

  • Raqib haqida: Sobiq jahon chempioniga ozarbayjonlik tajribali va nokautchi bokschi Seymur Isayev raqiblik qiladi;

  • Yuqori maqsad: Jahon reytingida kuchli pog‘onalarni band etib turgan Madrimov uchun Toshkentdagi bu g‘alaba chempionlik kamarini qaytarib olish yo‘lidagi eng muhim qadamlardan biri hisoblanadi;

  • Poytaxtdagi boks atmosferasi: Dekabr oyida «Humo Arena»da nafaqat Madrimov, balki yurtimizning yana bir qator yorqin charm qo‘lqop ustalari xalqaro raqiblarga qarshi kurash olib borishi rejalashtirilgan.

Muxlislar endilikda yilning eng yirik boks kechalaridan birini 10 dekabr kuni poytaxt markazida tomosha qilishlari mumkin bo‘ladi.

Isroil MadrimovLift PromotionsXumo ArenaSeymur Isayev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Isroil Madrimovning Toshkentdagi shov-shuvli jangi tafsilotlariIsroil Madrimovning Toshkentdagi shov-shuvli jangi tafsilotlari8 oktabr 07:14Izzat Shukurovning ismini kim qo‘ygan? Otasi ma’lum qildi (video)Izzat Shukurovning ismini kim qo‘ygan? Otasi ma’lum qildi (video)11 oktabr 16:21Isroil Madrimov Kroufordga qarshi jangini eslab, Turki Ol Ash-Shayxga murojaat qildiIsroil Madrimov Kroufordga qarshi jangini eslab, Turki Ol Ash-Shayxga murojaat qildi22 sentabr 17:30Isroil Madrimov WBOda 2-o‘rinda: besh o‘zbek kuchli 15likda...Isroil Madrimov WBOda 2-o‘rinda: besh o‘zbek kuchli 15likda...4 avgust 06:38Maykl Peyj Misfits Boxing bilan tuzilgan shov-shuvli shartnoma tafsilotlarini oshkor qildiMaykl Peyj Misfits Boxing bilan tuzilgan shov-shuvli shartnoma tafsilotlarini oshkor qildiBugun 14:21«Manchester Siti» va «PSJ» bugun kuch sinashadi — tarixiy qarama-qarshilikda kim ustun?«Manchester Siti» va «PSJ» bugun kuch sinashadi — tarixiy qarama-qarshilikda kim ustun?Bugun 14:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi