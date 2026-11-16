Millatlar ligasi: Angliya Ispaniyani yengdi, Belgiya Italiyani yirik hisobda mag‘lub etdi
Yevropada UYEFA Millatlar ligasi guruh bosqichining 6-tur uchrashuvlari qizg‘in va murosasiz kurashlarga boy tarzda yakunlandi. Yevropaning top-jamoalari ishtirokidagi so‘nggi tur bahslari ko‘plab gollar va kutilmagan natijalarni taqdim etdi.
Ispaniya — Angliya: Inglizlarning safardagi matonatli g‘alabasi
Turning markaziy o‘yinlaridan biri Madrid shahrida Ispaniya va Angliya terma jamoalari o‘rtasida kechdi. Shiddatli va hujumlarga boy kechgan bahsda mehmonlar 3:2 hisobida zafar quchishdi.
O‘yinning birinchi bo‘limi oxirida Harri Keyn penaltidan hisobni ochgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘lim boshida Ezri Konsa va Morgan Uayt farqni kattalashtirdi. Ispanlar safida Oyarsabal (penaltidan) va Niko Uilyams javob gollarini urishdi. Shuningdek, mehmonlar safida Elliot Anderson qizil kartochka olib, maydonni erta tark etdi.
Uchrashuvlar va natijalar
Hisob va asosiy voqealar
Ispaniya — Angliya
2:3 (Oyarsabal, Uilyams — Keyn, Konsa, Uayt)
Belgiya — Italiya
4:1 (De Kyuyper, Ngoy, Doku, Moreyra — Espozito)
Fransiya — Turkiya
2:1 (Topsu avt, Krupi — Bardakchi)
Xorvatiya — Chexiya
2:1 (Perishich, Mayer — Hlozek)
Belgiyadan Italiyaga qarshi shov-shuvli g‘alaba
Bryusselda kechgan bahsda esa maydon egalari — Belgiya terma jamoasi Italiyani shafqatsizlarcha mag‘lub etdi. Uchrashuvning boshidayoq mehmonlardan Franchesko Espozito hisobni ochgan bo‘lsa-da, belgiyaliklar bunga to‘rtta gol bilan javob berishdi. Maksim De Kyuyper, Siril Ngoy, Jeremi Doku va Stanislav Moreyra o‘z nomlariga gol yozdirib, jamoaga 4:1 hisobidagi yirik g‘alabani taqdim etishdi.
Fransiya va Xorvatiyaning muvaffaqiyati
O‘z maydonida Turkiyani qabul qilgan Fransiya terma jamoasi ham uch ochkoni qo‘lga kiritdi. Topsuning avtogoli va Bruno Krupining aniq zarbasi fransuzlarga g‘alaba keltirdi (turklar safidan Abdulkarim Bardakchi oxirgi daqiqalarda bitta gol urdi). Shuningdek, Xorvatiya o‘z uyida Chexiyani Ivan Perishich va Lovro Mayerning gollari evaziga 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
Sizningcha, Millatlar ligasining joriy mavsumida qaysi jamoa chempionlik uchun asosiy favorit hisoblanadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…