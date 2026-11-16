Millatlar ligasi: Angliya Ispaniyani yengdi, Belgiya Italiyani yirik hisobda mag‘lub etdi

1 daqiqa o'qish3
Millatlar ligasi: Angliya Ispaniyani yengdi, Belgiya Italiyani yirik hisobda mag‘lub etdi

Yevropada UYEFA Millatlar ligasi guruh bosqichining 6-tur uchrashuvlari qizg‘in va murosasiz kurashlarga boy tarzda yakunlandi. Yevropaning top-jamoalari ishtirokidagi so‘nggi tur bahslari ko‘plab gollar va kutilmagan natijalarni taqdim etdi.

Ispaniya — Angliya: Inglizlarning safardagi matonatli g‘alabasi

Turning markaziy o‘yinlaridan biri Madrid shahrida Ispaniya va Angliya terma jamoalari o‘rtasida kechdi. Shiddatli va hujumlarga boy kechgan bahsda mehmonlar 3:2 hisobida zafar quchishdi.

O‘yinning birinchi bo‘limi oxirida Harri Keyn penaltidan hisobni ochgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘lim boshida Ezri Konsa va Morgan Uayt farqni kattalashtirdi. Ispanlar safida Oyarsabal (penaltidan) va Niko Uilyams javob gollarini urishdi. Shuningdek, mehmonlar safida Elliot Anderson qizil kartochka olib, maydonni erta tark etdi.

Uchrashuvlar va natijalar

Hisob va asosiy voqealar

Ispaniya — Angliya

2:3 (Oyarsabal, Uilyams — Keyn, Konsa, Uayt)

Belgiya — Italiya

4:1 (De Kyuyper, Ngoy, Doku, Moreyra — Espozito)

Fransiya — Turkiya

2:1 (Topsu avt, Krupi — Bardakchi)

Xorvatiya — Chexiya

2:1 (Perishich, Mayer — Hlozek)

Belgiyadan Italiyaga qarshi shov-shuvli g‘alaba

Bryusselda kechgan bahsda esa maydon egalari — Belgiya terma jamoasi Italiyani shafqatsizlarcha mag‘lub etdi. Uchrashuvning boshidayoq mehmonlardan Franchesko Espozito hisobni ochgan bo‘lsa-da, belgiyaliklar bunga to‘rtta gol bilan javob berishdi. Maksim De Kyuyper, Siril Ngoy, Jeremi Doku va Stanislav Moreyra o‘z nomlariga gol yozdirib, jamoaga 4:1 hisobidagi yirik g‘alabani taqdim etishdi.

Fransiya va Xorvatiyaning muvaffaqiyati

O‘z maydonida Turkiyani qabul qilgan Fransiya terma jamoasi ham uch ochkoni qo‘lga kiritdi. Topsuning avtogoli va Bruno Krupining aniq zarbasi fransuzlarga g‘alaba keltirdi (turklar safidan Abdulkarim Bardakchi oxirgi daqiqalarda bitta gol urdi). Shuningdek, Xorvatiya o‘z uyida Chexiyani Ivan Perishich va Lovro Mayerning gollari evaziga 2:1 hisobida mag‘lub etdi.

Sizningcha, Millatlar ligasining joriy mavsumida qaysi jamoa chempionlik uchun asosiy favorit hisoblanadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari