Fransiyada 14 daqiqalik shou: Millatlar ligasida kutilmagan natijalar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Millatlar ligasining 4-turida Fransiya Belgiya ustidan 4:1 hisobida g‘alaba qozonib, A ligasi 1-guruhida 10 ochko bilan peshqadamlikni mustahkamladi.
- Ushbu o‘yinda zaxiradan maydonga tushgan Maykl Olise va Dezire Due 14 daqiqa ichida Fransiya uchun barcha golli vaziyatlarda ishtirok etib, jamoasining 0:1 hisobidagi mag‘lubiyatini 4:1 g‘alabasiga aylantirishga katta hissa qo‘shdi.
- Shu guruhda Italiya Turkiyani 3:1 hisobida mag‘lub etib, 7 ochko jamg‘ardi.
Millatlar ligasida 4-tur uchrashuvlari davom ettirildi. A ligasi 1-guruhida Fransiya terma jamoasi Belgiya ustidan yirik hisobda g‘alaba qozonib, musobaqadagi ochkolarini 10 taga yetkazdi. Italiya esa Turkiyani 3:1 hisobida mag‘lub etib, 7 ochko bilan guruhdagi mavqeini mustahkamladi.
Ammo Fransiyaning g‘alabasida eng ko‘p e’tiborni o‘ziga tortgan jihat — zaxiradan maydonga tushgan Maykl Olise va Dezire Duening qisqa vaqt ichida ko‘rsatgan samaradorligi bo‘ldi. Ikki futbolchi 14 daqiqa ichida Fransiyaning barcha gollarida ishtirok etdi.
Fransiyaning 14 daqiqalik shiddati
Fransiya va Belgiya o‘rtasidagi uchrashuvning birinchi bo‘limi kutilgan ssenariy bo‘yicha kechmadi. Belgiya 35-daqiqada Lukebakio goli evaziga hisobni ochdi va mezbonlarni noqulay holatga solib qo‘ydi.
Biroq ikkinchi bo‘limda Fransiya keskinlikni oshirdi.
72-daqiqada maydonga tushgan Dezire Due 77-daqiqada hisobni tenglashtirdi. Oradan to‘rt daqiqa o‘tib, Sherki Fransiyani oldinga olib chiqdi.
60-daqiqada Dembelening o‘rniga maydonga tushgan Maykl Olise esa uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida o‘z so‘zini aytdi.
88-daqiqada Olise Fransiyaning uchinchi golini urdi. 90+1-daqiqada esa yana bir bor raqib darvozasini ishg‘ol qilib, dubl rasmiylashtirdi.
Shu tariqa, Fransiya 0:1 hisobida ortda borayotgan uchrashuvni 4:1 hisobidagi ishonchli g‘alabaga aylantirdi.
Eng qizig‘i, zaxiradan tushgan Olise va Due Fransiyaning to‘rtta golida ham bevosita ishtirok etdi.
Due — 1 gol va 2 assist, Olise esa 2 gol va 1 assist qayd etdi.
Bu ikki futbolchining maydonga tushishi Fransiya hujumiga jiddiy turtki berdi va uchrashuv taqdirini qisqa vaqt ichida o‘zgartirdi.
Fransiya 10 ochko bilan peshqadam
Belgiya ustidan g‘alabadan so‘ng Fransiyaning ochkolari 10 taga yetdi.
Dide Desham jamoasi shu tariqa A ligasi 1-guruhida peshqadamlikni yanada mustahkamladi. Belgiya esa 6 ochko bilan ikkinchi o‘rinda qoldi.
Fransiya uchun eng muhim jihat — jamoa qiyin vaziyatda o‘zini tiklay oldi. Belgiya birinchi bo‘limda hisobni ochgan bo‘lsa-da, mezbonlar ikkinchi bo‘limda hujumdagi ustunlikni natijaga aylantira oldi.
Ayniqsa, so‘nggi daqiqalardagi ikki gol Fransiyaning raqibga qanchalik jiddiy bosim o‘tkazganini ko‘rsatdi.
Italiya Turkiyani mag‘lub etdi
Guruhning ikkinchi uchrashuvida Italiya Turkiyani 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
Italiyaliklar hisobni 26-daqiqada Skamakka goli bilan ochdi. Turkiya ikkinchi bo‘limda javob qaytardi — 61-daqiqada Simsir hisobni tenglashtirdi.
Biroq Italiya oradan ko‘p vaqt o‘tmay yana oldinga chiqdi. 64-daqiqada Kalafiori mezbonlar hisobini 2:1 ko‘rinishiga keltirdi.
Uchrashuvning yakuniy nuqtasini esa 87-daqiqada Espozito qo‘ydi.
Natijada Italiya 3:1 hisobida g‘alaba qozonib, o‘z ochkolari sonini 7 taga yetkazdi.
Shunday qilib, A ligasi 1-guruhida Fransiya 10 ochko bilan birinchi, Belgiya 6 ochko bilan ikkinchi, Italiya 7 ochko bilan yuqori o‘rinlar uchun kurashda qolmoqda.
Ukraina Vengriyaga imkoniyatni boy berdi
B liga 2-guruhida Ukraina o‘z maydonida Vengriyaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
Vengriya 52-daqiqada Totning goli bilan hisobni ochdi. Ukraina faqat 83-daqiqada Yaremchuk orqali javob qaytara oldi.
Biroq oradan ikki daqiqa o‘tib, Singer Vengriyaga g‘alabani taqdim etgan golni urdi.
Natijada Ukraina 4 ochkoda qoldi, Vengriya esa 7 ochkoga chiqdi.
Ushbu guruhning ikkinchi uchrashuvida Shimoliy Irlandiya va Gruziya 0:0 hisobida durang o‘ynadi.
Shimoliy Irlandiya shu natija bilan 8 ochko jamg‘arib, peshqadamlikni saqlab qoldi. Gruziya esa 2 ochko bilan qoldi.
Shvetsiya yana bir muhim qadam tashladi
B liga 4-guruhida Shvetsiya Ruminiyani minimal hisobda mag‘lub etdi.
Uchrashuvdagi yagona golni 13-daqiqada Gokeresh urdi.
Shvetsiya 1:0 hisobidagi g‘alaba orqali ochkolari sonini 10 taga yetkazdi va guruh peshqadamligini mustahkamladi.
Yana bir uchrashuvda Bosniya va Hersegovina Polshani 1:0 hisobida mag‘lub etdi. G‘alaba goli 84-daqiqada Bashich tomonidan penaltidan urildi.
Bosniya va Hersegovina shu tariqa 8 ochkoga chiqdi. Polsha esa 4 ochkoda qoldi.
Chernogoriya yana ochko yo‘qotdi
S ligasi 2-guruhida Chernogoriya va Armaniston o‘rtasidagi uchrashuvda gol urilmadi.
0:0 hisobidagi durangdan keyin Chernogoriya 10 ochko bilan guruhdagi peshqadamligini saqlab qoldi. Armaniston esa 4 ochkoga ega.
Kipr esa o‘z maydonida Latviyani 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
Latviya 57-daqiqada Dashkevichsning goli bilan oldinga chiqdi. Ammo Kipr ikkinchi bo‘limning so‘nggi qismida vaziyatni o‘zgartirdi. 70-daqiqada Kosti hisobni tenglashtirdi, 90+4-daqiqada Edvards mezbonlarga g‘alabani olib keldi.
Kipr bu natija bilan ochkolarini 7 taga yetkazdi.
4-turdan keyingi asosiy xulosa
Millatlar ligasining navbatdagi turi bir qator guruhlardagi vaziyatni yanada keskinlashtirdi.
Fransiya 10 ochko bilan A ligasidagi guruhida peshqadamlik qilmoqda. Italiya esa Turkiya ustidan g‘alaba qozonib, 7 ochkoga yetdi. Biroq Fransiya–Belgiya uchrashuvining eng yorqin qahramonlari hisoblangan Olise va Duening qisqa vaqt ichidagi fantastik samaradorligi kechaning asosiy voqeasi bo‘ldi.
14 daqiqa — 4 golda ishtirok.
Duening goli va ikki assisti, Oliseniң dubli va assisti Fransiyaga 0:1 hisobidagi noqulay vaziyatdan 4:1 hisobidagi yirik g‘alabagacha bo‘lgan yo‘lni ochib berdi.
Qolgan guruhlarda esa Shvetsiya 10 ochkoga chiqdi, Shimoliy Irlandiya 8 ochko bilan peshqadamligini saqladi, Vengriya Ukrainadan muhim g‘alabani tortib oldi.
Millatlar ligasida hal qiluvchi pallaga tobora yaqinlashilmoqda. Endi har bir g‘alaba jamoani yuqori pog‘onaga ko‘tarsa, har bir yo‘qotilgan ochko keyingi turlarda qimmatga tushishi mumkin.
Izohlar 0
…