Millatlar ligasi bahsi: Belgiya nega 8 yildan beri Fransiyani mag‘lub eta olmayapti?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Millatlar ligasining 4-turida Fransiya va Belgiya terma jamoalari o‘zaro to‘qnash keladi.
- So‘nggi 8 yil davomida Belgiya Fransiya ustidan biror marta ham g‘alaba qozona olmagan, bu qora seriya 6 ta o‘yinga cho‘zilgan.
- Bryusselda bo‘lib o‘tgan so‘nggi o‘yinda Fransiya 1:0 hisobida g‘alaba qozongan.
- Bu o‘yin belgiyaliklar uchun ko‘p yillik mag‘lubiyatlar seriyasiga chek qo‘yish uchun muhim imkoniyatdir.
UYEFA Millatlar ligasining 4-turida Yevropa futbolining ikki giganti — Fransiya va Belgiya milliy terma jamoalari yana bir bor yashil maydonda to‘qnash keladi. O‘z maydonida «qizil iblislar»ni qabul qiladigan «uchranglilar» nafaqat guruh peshqadamligini mustahkamlash, balki raqib ustidan so‘nggi yillarda o‘rnatilgan benuqson ustunlikni davom ettirishni maqsad qilgan.
Ikki qo‘shni davlat jamoalari shu kunga qadar xalqaro maydonlarda jami 76 marotaba o‘zaro kuch sinashgan bo‘lib, ularning qarama-qarshiligi jahon futbolidagi eng boy tarixga ega to‘qnashuvlardan biridir.
To‘liq fransuz gegemoniyasi: 6 o‘yindan iborat qora seriya
Garchi tarixiy o‘yinlar soni bo‘yicha tenglik va shiddat ko‘zga tashlansa-da, so‘nggi 8 yil davomidagi bahslarga nazar tashlansa, Fransiya milliy jamoasining mutlaq ustunligi yaqqol namoyon bo‘ladi.
Belgiyaliklar katta musobaqalarning hal qiluvchi pley-off bosqichlarida ham, Millatlar ligasi uchrashuvlarida ham Fransiya to‘sig‘idan mutlaqo o‘ta olmay kelmoqda. Oradan atigi bir necha kun oldin — 28 sentyabr sanasida Bryusselda kechgan bahsda ham Fransiya termasi safarda minimal 1:0 hisobida ustun kelib, muhim uch ochkoni qo‘lga kiritgan edi.
So‘nggi 6 ta to‘qnashuv natijalari:
28.09.2026 — Belgiya 0:1 Fransiya (Millatlar ligasi)
14.10.2024 — Belgiya 1:2 Fransiya (Millatlar ligasi)
09.09.2024 — Fransiya 2:0 Belgiya (Millatlar ligasi)
01.07.2024 — Fransiya 1:0 Belgiya (Yevro-2024, 1/8 final)
07.10.2021 — Belgiya 2:3 Fransiya (Millatlar ligasi, yarimfinal)
10.07.2018 — Fransiya 1:0 Belgiya (Jahon chempionati, yarimfinal)
Revansh vaqti keldimi yoki seriya davom etadimi?
Raqamlardan ko‘rinib turibdiki, Belgiya so‘nggi 6 ta bellashuvning barchasida mag‘lubiyat alamini totib ko‘rgan. Ayniqsa, JCH-2018 hamda Yevro-2024 turnirlaridagi alamli muvaffaqiyatsizliklar jamoa uchun psixologik bosimni oshirib yuborgan.
Bo‘lajak 4-tur bellashuvi belgiyaliklar uchun ana shu ko‘p yillik noxush seriyaga nuqta qo‘yish va Fransiyaning an’anaviy bosimidan qutulish uchun eng muhim imkoniyatlardan biri hisoblanadi. Fransuzlar esa o‘z muxlislari qarshisida g‘alabali seriyani 7 ta bahsga yetkazish payida bo‘ladi.
Izohlar 0
…