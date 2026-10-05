Millatlar ligasi bahsi: Belgiya nega 8 yildan beri Fransiyani mag‘lub eta olmayapti?

·37·Sport
Millatlar ligasi bahsi: Belgiya nega 8 yildan beri Fransiyani mag‘lub eta olmayapti?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Millatlar ligasining 4-turida Fransiya va Belgiya terma jamoalari o‘zaro to‘qnash keladi.
  • So‘nggi 8 yil davomida Belgiya Fransiya ustidan biror marta ham g‘alaba qozona olmagan, bu qora seriya 6 ta o‘yinga cho‘zilgan.
  • Bryusselda bo‘lib o‘tgan so‘nggi o‘yinda Fransiya 1:0 hisobida g‘alaba qozongan.
  • Bu o‘yin belgiyaliklar uchun ko‘p yillik mag‘lubiyatlar seriyasiga chek qo‘yish uchun muhim imkoniyatdir.

UYEFA Millatlar ligasining 4-turida Yevropa futbolining ikki giganti — Fransiya va Belgiya milliy terma jamoalari yana bir bor yashil maydonda to‘qnash keladi. O‘z maydonida «qizil iblislar»ni qabul qiladigan «uchranglilar» nafaqat guruh peshqadamligini mustahkamlash, balki raqib ustidan so‘nggi yillarda o‘rnatilgan benuqson ustunlikni davom ettirishni maqsad qilgan.

Ikki qo‘shni davlat jamoalari shu kunga qadar xalqaro maydonlarda jami 76 marotaba o‘zaro kuch sinashgan bo‘lib, ularning qarama-qarshiligi jahon futbolidagi eng boy tarixga ega to‘qnashuvlardan biridir.

To‘liq fransuz gegemoniyasi: 6 o‘yindan iborat qora seriya

Garchi tarixiy o‘yinlar soni bo‘yicha tenglik va shiddat ko‘zga tashlansa-da, so‘nggi 8 yil davomidagi bahslarga nazar tashlansa, Fransiya milliy jamoasining mutlaq ustunligi yaqqol namoyon bo‘ladi.

Belgiyaliklar katta musobaqalarning hal qiluvchi pley-off bosqichlarida ham, Millatlar ligasi uchrashuvlarida ham Fransiya to‘sig‘idan mutlaqo o‘ta olmay kelmoqda. Oradan atigi bir necha kun oldin — 28 sentyabr sanasida Bryusselda kechgan bahsda ham Fransiya termasi safarda minimal 1:0 hisobida ustun kelib, muhim uch ochkoni qo‘lga kiritgan edi.

So‘nggi 6 ta to‘qnashuv natijalari:

  • 28.09.2026 — Belgiya 0:1 Fransiya (Millatlar ligasi)

  • 14.10.2024 — Belgiya 1:2 Fransiya (Millatlar ligasi)

  • 09.09.2024 — Fransiya 2:0 Belgiya (Millatlar ligasi)

  • 01.07.2024 — Fransiya 1:0 Belgiya (Yevro-2024, 1/8 final)

  • 07.10.2021 — Belgiya 2:3 Fransiya (Millatlar ligasi, yarimfinal)

  • 10.07.2018 — Fransiya 1:0 Belgiya (Jahon chempionati, yarimfinal)

Revansh vaqti keldimi yoki seriya davom etadimi?

Raqamlardan ko‘rinib turibdiki, Belgiya so‘nggi 6 ta bellashuvning barchasida mag‘lubiyat alamini totib ko‘rgan. Ayniqsa, JCH-2018 hamda Yevro-2024 turnirlaridagi alamli muvaffaqiyatsizliklar jamoa uchun psixologik bosimni oshirib yuborgan.

Bo‘lajak 4-tur bellashuvi belgiyaliklar uchun ana shu ko‘p yillik noxush seriyaga nuqta qo‘yish va Fransiyaning an’anaviy bosimidan qutulish uchun eng muhim imkoniyatlardan biri hisoblanadi. Fransuzlar esa o‘z muxlislari qarshisida g‘alabali seriyani 7 ta bahsga yetkazish payida bo‘ladi.

UYEFA Millatlar ligasiFransiya milliy terma jamoasiBelgiya milliy terma jamoasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Moda namoyishi tugadi, navbat futbolga»: Zidan Fransiya termasida qat’iy taqiq o‘rnatdi«Moda namoyishi tugadi, navbat futbolga»: Zidan Fransiya termasida qat’iy taqiq o‘rnatdi21 sentabr 10:31“O‘zicha talabchan ko‘rinmoqchi”: Pirs Morgan Portugaliya bosh murabbiyini ayovsiz tanqid qildi“O‘zicha talabchan ko‘rinmoqchi”: Pirs Morgan Portugaliya bosh murabbiyini ayovsiz tanqid qildiBugun 19:21Record shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladiRecord shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladiBugun 11:55Mojaroga nuqta qo‘yiladimi? Jorje Jezush Ronaldu bilan maxfiy uchrashuvga rozi bo‘ldiMojaroga nuqta qo‘yiladimi? Jorje Jezush Ronaldu bilan maxfiy uchrashuvga rozi bo‘ldiKecha 01:04Vengriyada siyosiy boykot: Irlandiya futbolchilari Isroil futbolchilari bilan ko‘rishmadi!Vengriyada siyosiy boykot: Irlandiya futbolchilari Isroil futbolchilari bilan ko‘rishmadi!28 sentabr 11:21Xavining Niderlandiyadagi ilk zafari: “Mentalitetni o‘zgartirishimiz kerak”Xavining Niderlandiyadagi ilk zafari: “Mentalitetni o‘zgartirishimiz kerak”28 sentabr 08:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi