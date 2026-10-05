Fransiya va Italiyaning tarkibi ma’lum: Millatlar ligasida muhim bahslar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Millatlar ligasining 4-turida A ligasi 1-guruhida muhim uchrashuvlar bo'lib o'tadi, unda Fransiya o'z maydonida Belgiyani qabul qiladi va Italiya Turkiya bilan kuch sinashadi.
- Fransiya 7 ochko bilan guruhda peshqadamlik qilmoqda, Belgiya esa 6 ochko bilan unga yaqinlashmoqda, Italiyaning hisobida 4 ochko bor, Turkiya esa ochko jamg'ara olmagan.
- Ushbu bahslar nafaqat navbatdagi 3 ochkoni, balki guruhdagi kuchlar nisbatini ham belgilab berishi mumkin.
Millatlar ligasida 4-tur uchrashuvlari davom etmoqda. Toshkent vaqti bilan soat 23:45da A ligasi 1-guruhida ikki muhim bahs boshlanadi. Fransiya o‘z maydonida Belgiyani qabul qilsa, Italiya Turkiya bilan kuch sinashadi. Har ikki uchrashuv uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi.
A ligasi 1-guruhida vaziyat ancha qiziqarli. Fransiya 7 ochko bilan peshqadamlik qilmoqda, Belgiya esa 6 ochko bilan unga yaqin kelmoqda. Italiya hisobida 4 ochko bor. Turkiya esa hozircha ochko jamg‘ara olmagan.
Shu bois bugungi bahslar nafaqat navbatdagi 3 ochko, balki guruhdagi kuchlar nisbatini belgilab berishi mumkin.
Fransiya — Belgiya: Zidan tarkibni tanladi
Fransiya terma jamoasi Belgiyaga qarshi bahsni kuchli tarkib bilan boshlaydi.
Fransiyaning asosiy tarkibi:
Rest — Yoro, Lakrua, Kunde — Diuf, Kamavinga, Kone, Akliush — Barkolya, Dembele, Lepol.
Mezbonlar 7 ochko bilan guruh peshida bormoqda. Belgiya esa 6 ochko bilan Fransiyani ta’qib qilmoqda.
Shuning uchun Parijdagi uchrashuvda g‘olib chiqqan jamoa guruhdagi ustunligini yanada mustahkamlash imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Belgiya ham o‘z navbatida Fransiyaga jiddiy qarshilik ko‘rsatishni maqsad qilgan.
Belgiyaning asosiy tarkibi:
Vandevordt — Ngoy, Seys, Vanaken, Kastan — Lavia, Raskin — Lukebakio, Mexele, Moreyra — Lukaku.
Tarkibda Romelu Lukakuning asosiy hujumchi sifatida maydonga tushishi Belgiyaning hujumdagi asosiy quroli kim bo‘lishini ko‘rsatib turibdi.
Italiya — Turkiya: mezbonlar favorit
Parallel ravishda Italiya o‘z maydonida Turkiyani qabul qiladi.
Italiya 4 ochko bilan guruhda uchinchi o‘rinda bormoqda. Turkiya esa dastlabki uch turdan so‘ng ochkosiz qolgan.
Italiyaning asosiy tarkibi quyidagicha:
Donnarumma — Di Lorenso, Manchini, Bastoni, Rujeri — Barella, Romano, Dumbiya, Vergara — Maldini, Skamakka.
Italiya uchun ushbu uchrashuv guruhdagi mavqeni yaxshilash nuqtayi nazaridan juda muhim. Jamoa o‘z maydonida g‘alaba qozonsa, yuqori o‘rinlar uchun kurashda yanada yaxshi imkoniyatga ega bo‘ladi.
Turkiya esa ochkolar hisobiga ega bo‘lmagan holda maydonga tushadi.
Turkiyaning asosiy tarkibi:
Chaqir — Chelak, Bardakchi, Qoboq, Elmali — Kado‘g‘li, Yuksak, O‘zjan — Qahvachi, Akgun, Simsir.
Guruhdagi vaziyat yanada qiziydi
4-turdagi ikki uchrashuv natijasi A ligasi 1-guruhidagi vaziyatni jiddiy o‘zgartirishi mumkin.
Fransiya hozircha 7 ochko bilan birinchi o‘rinda. Undan bir ochko ortda Belgiya turibdi. Italiya 4 ochko bilan uchinchi pog‘onada, Turkiya esa ochkosiz so‘nggi o‘rinda.
Demak, Fransiya–Belgiya uchrashuvida har bir ochkoning qiymati yuqori. Italiya uchun esa Turkiyaga qarshi bahsda g‘alaba qozonish jamoaning yuqori o‘rinlarga yaqinlashishi uchun muhim qadam bo‘lishi mumkin.
Ayniqsa Fransiya va Belgiya o‘rtasidagi bahs guruh peshqadamligi uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri kurash sifatida e’tiborni tortadi.
Bugungi asosiy savol — kim ustunlikni qo‘lga oladi?
Millatlar ligasida guruh bosqichining har bir turi jamoalar uchun tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Fransiya o‘z maydonida Belgiyani yengsa, peshqadamlik pozitsiyasini mustahkamlaydi. Belgiyaning g‘alabasi esa guruhdagi birinchi o‘rinni o‘z qo‘liga olish imkoniyatini yaratadi.
Italiya uchun ham vazifa aniq — Turkiya qarshisida yo‘qotilgan ochkolar o‘rnini to‘ldirish va yuqori o‘rinlar uchun kurashni davom ettirish.
Turkiya esa musobaqadagi birinchi ochkolarini qo‘lga kiritish uchun maydonga tushadi.
Shu tariqa, Toshkent vaqti bilan soat 23:45da boshlanadigan ikki uchrashuv A ligasi 1-guruhidagi keyingi manzarani belgilab berishi mumkin. Bir tomonda Fransiya va Belgiyaning peshqadamlik uchun to‘qnashuvi, ikkinchi tomonda esa Italiyaning yuqori pog‘onalarga qaytish imkoniyati — 4-turning asosiy intrigasi aynan shu ikki bahsda jamlangan.
Izohlar 0
…