Fransiya va Italiyaning tarkibi ma’lum: Millatlar ligasida muhim bahslar

·36·Sport
Fransiya va Italiyaning tarkibi ma’lum: Millatlar ligasida muhim bahslar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Millatlar ligasining 4-turida A ligasi 1-guruhida muhim uchrashuvlar bo'lib o'tadi, unda Fransiya o'z maydonida Belgiyani qabul qiladi va Italiya Turkiya bilan kuch sinashadi.
  • Fransiya 7 ochko bilan guruhda peshqadamlik qilmoqda, Belgiya esa 6 ochko bilan unga yaqinlashmoqda, Italiyaning hisobida 4 ochko bor, Turkiya esa ochko jamg'ara olmagan.
  • Ushbu bahslar nafaqat navbatdagi 3 ochkoni, balki guruhdagi kuchlar nisbatini ham belgilab berishi mumkin.

Millatlar ligasida 4-tur uchrashuvlari davom etmoqda. Toshkent vaqti bilan soat 23:45da A ligasi 1-guruhida ikki muhim bahs boshlanadi. Fransiya o‘z maydonida Belgiyani qabul qilsa, Italiya Turkiya bilan kuch sinashadi. Har ikki uchrashuv uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi.

A ligasi 1-guruhida vaziyat ancha qiziqarli. Fransiya 7 ochko bilan peshqadamlik qilmoqda, Belgiya esa 6 ochko bilan unga yaqin kelmoqda. Italiya hisobida 4 ochko bor. Turkiya esa hozircha ochko jamg‘ara olmagan.

Shu bois bugungi bahslar nafaqat navbatdagi 3 ochko, balki guruhdagi kuchlar nisbatini belgilab berishi mumkin.

Fransiya — Belgiya: Zidan tarkibni tanladi

Fransiya terma jamoasi Belgiyaga qarshi bahsni kuchli tarkib bilan boshlaydi.

Fransiyaning asosiy tarkibi:

Rest — Yoro, Lakrua, Kunde — Diuf, Kamavinga, Kone, Akliush — Barkolya, Dembele, Lepol.

Mezbonlar 7 ochko bilan guruh peshida bormoqda. Belgiya esa 6 ochko bilan Fransiyani ta’qib qilmoqda.

Shuning uchun Parijdagi uchrashuvda g‘olib chiqqan jamoa guruhdagi ustunligini yanada mustahkamlash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Belgiya ham o‘z navbatida Fransiyaga jiddiy qarshilik ko‘rsatishni maqsad qilgan.

Belgiyaning asosiy tarkibi:

Vandevordt — Ngoy, Seys, Vanaken, Kastan — Lavia, Raskin — Lukebakio, Mexele, Moreyra — Lukaku.

Tarkibda Romelu Lukakuning asosiy hujumchi sifatida maydonga tushishi Belgiyaning hujumdagi asosiy quroli kim bo‘lishini ko‘rsatib turibdi.

Italiya — Turkiya: mezbonlar favorit

Parallel ravishda Italiya o‘z maydonida Turkiyani qabul qiladi.

Italiya 4 ochko bilan guruhda uchinchi o‘rinda bormoqda. Turkiya esa dastlabki uch turdan so‘ng ochkosiz qolgan.

Italiyaning asosiy tarkibi quyidagicha:

Donnarumma — Di Lorenso, Manchini, Bastoni, Rujeri — Barella, Romano, Dumbiya, Vergara — Maldini, Skamakka.

Italiya uchun ushbu uchrashuv guruhdagi mavqeni yaxshilash nuqtayi nazaridan juda muhim. Jamoa o‘z maydonida g‘alaba qozonsa, yuqori o‘rinlar uchun kurashda yanada yaxshi imkoniyatga ega bo‘ladi.

Turkiya esa ochkolar hisobiga ega bo‘lmagan holda maydonga tushadi.

Turkiyaning asosiy tarkibi:

Chaqir — Chelak, Bardakchi, Qoboq, Elmali — Kado‘g‘li, Yuksak, O‘zjan — Qahvachi, Akgun, Simsir.

Guruhdagi vaziyat yanada qiziydi

4-turdagi ikki uchrashuv natijasi A ligasi 1-guruhidagi vaziyatni jiddiy o‘zgartirishi mumkin.

Fransiya hozircha 7 ochko bilan birinchi o‘rinda. Undan bir ochko ortda Belgiya turibdi. Italiya 4 ochko bilan uchinchi pog‘onada, Turkiya esa ochkosiz so‘nggi o‘rinda.

Demak, Fransiya–Belgiya uchrashuvida har bir ochkoning qiymati yuqori. Italiya uchun esa Turkiyaga qarshi bahsda g‘alaba qozonish jamoaning yuqori o‘rinlarga yaqinlashishi uchun muhim qadam bo‘lishi mumkin.

Ayniqsa Fransiya va Belgiya o‘rtasidagi bahs guruh peshqadamligi uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri kurash sifatida e’tiborni tortadi.

Bugungi asosiy savol — kim ustunlikni qo‘lga oladi?

Millatlar ligasida guruh bosqichining har bir turi jamoalar uchun tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Fransiya o‘z maydonida Belgiyani yengsa, peshqadamlik pozitsiyasini mustahkamlaydi. Belgiyaning g‘alabasi esa guruhdagi birinchi o‘rinni o‘z qo‘liga olish imkoniyatini yaratadi.

Italiya uchun ham vazifa aniq — Turkiya qarshisida yo‘qotilgan ochkolar o‘rnini to‘ldirish va yuqori o‘rinlar uchun kurashni davom ettirish.

Turkiya esa musobaqadagi birinchi ochkolarini qo‘lga kiritish uchun maydonga tushadi.

Shu tariqa, Toshkent vaqti bilan soat 23:45da boshlanadigan ikki uchrashuv A ligasi 1-guruhidagi keyingi manzarani belgilab berishi mumkin. Bir tomonda Fransiya va Belgiyaning peshqadamlik uchun to‘qnashuvi, ikkinchi tomonda esa Italiyaning yuqori pog‘onalarga qaytish imkoniyati — 4-turning asosiy intrigasi aynan shu ikki bahsda jamlangan.

Millatlar ligiFransiya‑BelgiyaItaliya‑TurkiyaA ligasi 1-guruh
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchini Fransiya bilan bahsdan so‘ng: «Donnarumma bizni qutqarib qoldi»Manchini Fransiya bilan bahsdan so‘ng: «Donnarumma bizni qutqarib qoldi»3 oktabr 11:06O‘zini xiyonatga uchragandek his qilmoqda: Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga qaytmaydiO‘zini xiyonatga uchragandek his qilmoqda: Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga qaytmaydi1 oktabr 16:04Aeroportdagi dramatik kecha: Jezush va Proensa Ronalduning ketishini to‘xtata olmadiAeroportdagi dramatik kecha: Jezush va Proensa Ronalduning ketishini to‘xtata olmadi1 oktabr 13:13Bir davrning intihosi: Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini butunlay yakunladiBir davrning intihosi: Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini butunlay yakunladi1 oktabr 07:07Klopp tarixdagi eng yomon startdan so‘ng: “Futbolchilarni emas, meni tanqid qiling"Klopp tarixdagi eng yomon startdan so‘ng: “Futbolchilarni emas, meni tanqid qiling"28 sentabr 22:16«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi24 sentabr 06:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?