Budapeshtdagi derbi: Nodirbek Abdusattorov qora donalarda Bibisara Asaubayevani mag‘lub etdi

2 daqiqa o'qish53
Budapeshtdagi derbi: Nodirbek Abdusattorov qora donalarda Bibisara Asaubayevani mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Budapeshtda o‘tayotgan Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 superturnirining blis bosqichida Nodirbek Abdusattorov qora donalarda Bibisara Asaubayevani mag‘lub etdi.
  • To‘qqiz tur yakunlariga ko‘ra, Abdusattorov 3,5 ochko bilan 19-o‘rinni egallagan bo‘lsa, Asaubayeva 0,5 ochko bilan 24-pog‘onada qoldi.
  • Blis bahslarida norvegiyalik Magnus Karlsen 7 ochko bilan g‘oliblikni qo‘lga kiritdi.

Vengriya poytaxti Budapesht shahrida shaxmat bo‘yicha sayyoraning eng kuchli grossmeysterlari ishtirokida nufuzli Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 superturniri boshlandi. Sports.kz nashri xabariga ko‘ra, musobaqaning ochilish qismi hisoblangan blis bosqichida Markaziy Osiyo shaxmat ishqibozlari kutgan markaziy bahs — O‘zbekiston terma jamoasi yetakchisi Nodirbek Abdusattorov hamda qozog‘istonlik ikki karra jahon chempioni Bibisara Asaubayeva o‘rtasidagi prinsipial to‘qnashuv bo‘lib o‘tdi.

6-turdagi g‘alaba va shveysarcha shiddat

Shveysariya tizimi bo‘yicha tashkil etilgan blis bellashuvlarining 6-turida ro‘baro‘ kelgan ikki iste’dod egasi murosasiz kurash olib bordi. Bahsda qora donalarda harakat qilishiga qaramay, 22 yoshli Nodirbek Abdusattorov raqibasining barcha himoya chiziqlarini aniq hisob-kitoblar asosida yorib o‘tib, chiroyli g‘alabani rasmiylashtirdi.

Dastlabki bosqich Asaubayeva uchun ancha murakkab va omadsiz kechdi. Qozog‘istonlik shaxmat malikasi to‘qqiz tur yakunlariga ko‘ra bor-yo‘g‘i 0,5 ochko jamg‘arib, musobaqa jadvalining eng quyi — 24-pog‘onasidan joy oldi. Abdusattorov esa shiddatli partiyalar ortidan 3,5 ochko bilan 19-o‘rinni egalladi.

O‘rin / Shaxmatchi

Terma jamoa / Davlat

To‘plangan ochko

Blis bosqichi natijasi

1. Magnus Karlsen

Norvegiya

7,0 ochko

Blis turnirining yakka peshqadami va g‘olibi

2. Maksim Vashe-Lagrav

Fransiya

6,5 ochko

Ikkinchi o‘rin (kumush natija)

3. Levon Aronyan

AQSH

6,0 ochko

Uchinchi o‘rin (bronza pog‘onasi)

19. Nodirbek Abdusattorov

O‘zbekiston

3,5 ochko

Asaubayeva ustidan g‘alaba qozondi

24. Bibisara Asaubayeva

Qozog‘iston

0,5 ochko

9 tur yakunida so‘nggi pog‘onani egalladi

«Bu kabi elita superturnirlarida har bir xato qimmatga tushadi. Abdusattorov qora donalarda tashabbusni qo‘lga olib, Markaziy Osiyo derbisida ustunligini isbotladi».

Oldinda rapid va klassik bahslar

Eslatib o‘tamiz, Budapeshtdagi mazkur xalqaro superturnir 10 noyabrdan 20 noyabrga qadar davom etadi. Bahslar uchta yo‘nalish — blis, rapid va tezkor klassik tizimlarni o‘z ichiga oladi.

Blitsda norvegiyalik Magnus Karlsen 7 ochko bilan bosh sovrinni qo‘lga kiritgan bo‘lsa-da, oldinda hali ko‘plab hal qiluvchi uchrashuvlar bor. Turnirning keyingi bosqichi bugun, 11 noyabr kuni start oladi va Nodirbek Abdusattorov o‘z pozitsiyalarini sezilarli darajada mustahkamlash imkoniyatiga ega.

Sizningcha, Nodirbek Abdusattorov turnirning keyingi rapid va klassik bosqichlarida peshqadamlar qatoriga kirib, bosh sovrin uchun kurasha oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari