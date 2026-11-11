Budapeshtdagi derbi: Nodirbek Abdusattorov qora donalarda Bibisara Asaubayevani mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Budapeshtda o‘tayotgan Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 superturnirining blis bosqichida Nodirbek Abdusattorov qora donalarda Bibisara Asaubayevani mag‘lub etdi.
- To‘qqiz tur yakunlariga ko‘ra, Abdusattorov 3,5 ochko bilan 19-o‘rinni egallagan bo‘lsa, Asaubayeva 0,5 ochko bilan 24-pog‘onada qoldi.
- Blis bahslarida norvegiyalik Magnus Karlsen 7 ochko bilan g‘oliblikni qo‘lga kiritdi.
Vengriya poytaxti Budapesht shahrida shaxmat bo‘yicha sayyoraning eng kuchli grossmeysterlari ishtirokida nufuzli Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 superturniri boshlandi. Sports.kz nashri xabariga ko‘ra, musobaqaning ochilish qismi hisoblangan blis bosqichida Markaziy Osiyo shaxmat ishqibozlari kutgan markaziy bahs — O‘zbekiston terma jamoasi yetakchisi Nodirbek Abdusattorov hamda qozog‘istonlik ikki karra jahon chempioni Bibisara Asaubayeva o‘rtasidagi prinsipial to‘qnashuv bo‘lib o‘tdi.
6-turdagi g‘alaba va shveysarcha shiddat
Shveysariya tizimi bo‘yicha tashkil etilgan blis bellashuvlarining 6-turida ro‘baro‘ kelgan ikki iste’dod egasi murosasiz kurash olib bordi. Bahsda qora donalarda harakat qilishiga qaramay, 22 yoshli Nodirbek Abdusattorov raqibasining barcha himoya chiziqlarini aniq hisob-kitoblar asosida yorib o‘tib, chiroyli g‘alabani rasmiylashtirdi.
Dastlabki bosqich Asaubayeva uchun ancha murakkab va omadsiz kechdi. Qozog‘istonlik shaxmat malikasi to‘qqiz tur yakunlariga ko‘ra bor-yo‘g‘i 0,5 ochko jamg‘arib, musobaqa jadvalining eng quyi — 24-pog‘onasidan joy oldi. Abdusattorov esa shiddatli partiyalar ortidan 3,5 ochko bilan 19-o‘rinni egalladi.
O‘rin / Shaxmatchi
Terma jamoa / Davlat
To‘plangan ochko
Blis bosqichi natijasi
1. Magnus Karlsen
Norvegiya
7,0 ochko
Blis turnirining yakka peshqadami va g‘olibi
2. Maksim Vashe-Lagrav
Fransiya
6,5 ochko
Ikkinchi o‘rin (kumush natija)
3. Levon Aronyan
AQSH
6,0 ochko
Uchinchi o‘rin (bronza pog‘onasi)
19. Nodirbek Abdusattorov
O‘zbekiston
3,5 ochko
Asaubayeva ustidan g‘alaba qozondi
24. Bibisara Asaubayeva
Qozog‘iston
0,5 ochko
9 tur yakunida so‘nggi pog‘onani egalladi
«Bu kabi elita superturnirlarida har bir xato qimmatga tushadi. Abdusattorov qora donalarda tashabbusni qo‘lga olib, Markaziy Osiyo derbisida ustunligini isbotladi».
Oldinda rapid va klassik bahslar
Eslatib o‘tamiz, Budapeshtdagi mazkur xalqaro superturnir 10 noyabrdan 20 noyabrga qadar davom etadi. Bahslar uchta yo‘nalish — blis, rapid va tezkor klassik tizimlarni o‘z ichiga oladi.
Blitsda norvegiyalik Magnus Karlsen 7 ochko bilan bosh sovrinni qo‘lga kiritgan bo‘lsa-da, oldinda hali ko‘plab hal qiluvchi uchrashuvlar bor. Turnirning keyingi bosqichi bugun, 11 noyabr kuni start oladi va Nodirbek Abdusattorov o‘z pozitsiyalarini sezilarli darajada mustahkamlash imkoniyatiga ega.
Sizningcha, Nodirbek Abdusattorov turnirning keyingi rapid va klassik bosqichlarida peshqadamlar qatoriga kirib, bosh sovrin uchun kurasha oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
- #Nodirbek Abdusattorov
- #Bibisara Asaubayeva
- #Total Chess World Championship Tour Pilot 2026
- #Magnus Karlsen
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…