Dunyo shaxmatida o‘zbek bo‘roni: Elit reyting o‘sishida Yakubboyev va Abdusattorov 1-2-o‘rinda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda o‘tgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston terma jamoasi tarixiy chempionlikni qo‘lga kiritdi va «2700 Club» reytingini zabt etdi.
- Turnir yakunlari bo‘yicha Nodirbek Yakubboyev eng yuqori live reyting o‘sishini qayd etib, +26,7 Elo bilan 2711,7 reytingga erishdi, bu ko‘rsatkich bo‘yicha ikkinchi o‘rinni +17,5 Elo bilan Nodirbek Abdusattorov (2779,5 reyting) egalladi.
Samarqand mezbonlik qilgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida tarixiy chempionlikni tantana qilgan O‘zbekiston terma jamoasi shaxmat olamining rasmiy elitasi hisoblangan «2700 Club» reytingini ham tamomila zabt etdi. Turnir yakunlari bo‘yicha sayyoramizning eng kuchli grossmeysterlari orasida eng yuqori live reyting o‘sishini aynan hamyurtimiz Nodirbek Yakubboyev qayd etdi — uning shaxsiy ochkosiga rekord darajadagi +26,7 Elo qo‘shildi va umumiy live reytingi 2711,7 ga yetdi.
Bu borada ikkinchi ko‘rsatkich ham terma jamoamiz yetakchisi Nodirbek Abdusattorovga tegishli bo‘lib, u +17,5 Elo ishlab olgan holda reytingini 2779,5 ga yetkazdi. Terma jamoamizning yana bir ustuni Javohir Sindarov ham dunyo bo‘yicha Top-10 likdan mustahkam joy oldi (+3,5 Elo va 2781,5 live reyting). Eslatib o‘tamiz, ushbu triumf natijasida O‘zbekiston-1 terma jamoasi Butunjahon shaxmat Olimpiadasida ikkinchi bor jahon tojini boshiga kiydi.
«Yakubboyevdan mutlaq rekord, Abdusattorovning parvozi va ikkinchi Olimpiada oltini»: Tarixiy natijaning 5 ta asosiy nuqtasi
Samarqanddagi Olimpiada va elit shaxmat reytingi bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:
Nodirbek Yakubboyev dunyoda 1-o‘rinda: Elit grossmeysterlar orasida eng katta reyting sakrashini amalga oshirib, o‘z hisobiga rekord +26,7 Elo yozib qo‘ydi;
«2700 Club»ga ishonchli qadam: Yakubboyevning umumiy live reytingi 2711,7 ballga yetib, jahonning eng yuqori elitasida mustahkamlandi;
Abdusattorov dunyo bo‘yicha 2-o‘rinda: Nodirbek Abdusattorov +17,5 Elo o‘sish qayd etib, 2779,5 live reyting bilan sayyoraning eng kuchlilari orasida peshqadamlik qilmoqda;
Javohir Sindarovdan barqarorlik: Sindarov +3,5 Elo qo‘shib olgan holda reytingini 2781,5 ga yetkazdi va dunyoning eng kuchli o‘ntaligidan joy oldi;
O‘zbekistonning 2-karra chempionligi: O‘zbekiston-1 jamoasi Samarqandda o‘tgan 46-Olimpiadada barcha raqiblarini ortda qoldirib, dunyoda ikkinchi bor bosh kubokni qo‘lga kiritdi.
Butunjahon Olimpiadasi yakunlari: O‘zbek grossmeysterlarining «2700 Club»dagi ko‘rsatkichlari taqqosi
Elit shaxmatchilar orasidagi live reyting o‘sishi va hozirgi holat ko‘rsatkichlari:
Shaxmatchi (Grossmeyster)
Musobaqadagi shaxsiy o‘sish (Elo)
Joriy live reyting ko‘rsatkichi
«2700 Club»dagi maqomi va o‘rni
Nodirbek Yakubboyev
+26,7 Elo (Dunyoda 1-o‘rin)
2711,7
Elit grossmeysterlar orasida eng katta sakrash muallifi
Nodirbek Abdusattorov
+17,5 Elo (Dunyoda 2-o‘rin)
2779,5
Jahon tojdorlari ta’qibchisi, dunyo bo‘yicha eng yaxshi ikkinchi o‘sish
Javohir Sindarov
+3,5 Elo
2781,5
Dunyoning Top-10 elitasi, terma jamoaning eng barqaror kuchi
O‘zbekiston-1 jamoasi
—
46-Olimpiada chempioni
Dunyoda ikkinchi bor sayyoraning eng kuchli shaxmat terma jamoasi
Shaxmat va strategik ekspertiza: Nega bu natija o‘zbek shaxmat maktabining davri kelganini ko‘rsatadi?
Xalqaro FIDЕ ekspertlari, xalqaro grossmeysterlar va sport tahlilchilarining xulosalari:
«Nodirbek Yakubboyevning porlashi va jamoaviy muvozanat»: Aksariyat raqiblar e’tiborni asosan Abdusattorov va Sindarovga qaratgan bir paytda, Yakubboyev 2- va 3-doskalardagi barcha murakkab partiyalarni o‘z foydasiga hal qildi; uning reytingiga birdaniga +26,7 ochko qo‘shilishi jamoamizning faqat bitta yetakchiga emas, balki har qanday raqibni yakson qila oladigan to‘rt nafar teng kuchli grossmeysterga ega ekanini isbotlaydi;
«2780 ostonasi va superelita»: Ham Abdusattorov (2779,5), ham Sindarovning (2781,5) dunyoning 2800 lik kosmik ko‘rsatkichiga juda yaqin kelishi O‘zbekiston bir vaqtning o‘zida jahon chempionligiga ikki nafar to‘laqonli da’vogarga ega bo‘lganini anglatadi; bunday yuqori potensial ayni paytda hatto Hindiston yoki AQSH termalarida ham kuzatilmayotgan kamyob hodisadir;
Ikkinchi oltin — tizimli siyosat natijasi: Chennaydagi birinchi g‘alabadan so‘ng Samarqandda o‘z uyida chempionlik unvonini himoya qilish hamda shaxsiy reytinglarda 1- va 2-o‘rinlarni band etish o‘zbek shaxmati dunyoda yangi davr gegemoniga aylanganini rasman muhrladi.
Sizningcha, Nodirbek Yakubboyev, Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarov yaqin kelajakda shaxsiy jahon chempionligi (FIDЕ toji) uchun ham kurashib, uni yurtimizga olib kela oladimi? Buyuk bobomiz Amir Temur yurtida qayd etilgan ushbu ikkinchi tarixiy chempionlik milliy sportimiz rivojiga qanday turtki beradi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmatining ushbu olamshumul g‘alabasi tahlilini barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…