Dunyo shaxmatida o‘zbek bo‘roni: Elit reyting o‘sishida Yakubboyev va Abdusattorov 1-2-o‘rinda

·14·Sport
Dunyo shaxmatida o‘zbek bo‘roni: Elit reyting o‘sishida Yakubboyev va Abdusattorov 1-2-o‘rinda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda o‘tgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston terma jamoasi tarixiy chempionlikni qo‘lga kiritdi va «2700 Club» reytingini zabt etdi.
  • Turnir yakunlari bo‘yicha Nodirbek Yakubboyev eng yuqori live reyting o‘sishini qayd etib, +26,7 Elo bilan 2711,7 reytingga erishdi, bu ko‘rsatkich bo‘yicha ikkinchi o‘rinni +17,5 Elo bilan Nodirbek Abdusattorov (2779,5 reyting) egalladi.

Samarqand mezbonlik qilgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida tarixiy chempionlikni tantana qilgan O‘zbekiston terma jamoasi shaxmat olamining rasmiy elitasi hisoblangan «2700 Club» reytingini ham tamomila zabt etdi. Turnir yakunlari bo‘yicha sayyoramizning eng kuchli grossmeysterlari orasida eng yuqori live reyting o‘sishini aynan hamyurtimiz Nodirbek Yakubboyev qayd etdi — uning shaxsiy ochkosiga rekord darajadagi +26,7 Elo qo‘shildi va umumiy live reytingi 2711,7 ga yetdi.

Bu borada ikkinchi ko‘rsatkich ham terma jamoamiz yetakchisi Nodirbek Abdusattorovga tegishli bo‘lib, u +17,5 Elo ishlab olgan holda reytingini 2779,5 ga yetkazdi. Terma jamoamizning yana bir ustuni Javohir Sindarov ham dunyo bo‘yicha Top-10 likdan mustahkam joy oldi (+3,5 Elo va 2781,5 live reyting). Eslatib o‘tamiz, ushbu triumf natijasida O‘zbekiston-1 terma jamoasi Butunjahon shaxmat Olimpiadasida ikkinchi bor jahon tojini boshiga kiydi.

«Yakubboyevdan mutlaq rekord, Abdusattorovning parvozi va ikkinchi Olimpiada oltini»: Tarixiy natijaning 5 ta asosiy nuqtasi

Samarqanddagi Olimpiada va elit shaxmat reytingi bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • Nodirbek Yakubboyev dunyoda 1-o‘rinda: Elit grossmeysterlar orasida eng katta reyting sakrashini amalga oshirib, o‘z hisobiga rekord +26,7 Elo yozib qo‘ydi;

  • «2700 Club»ga ishonchli qadam: Yakubboyevning umumiy live reytingi 2711,7 ballga yetib, jahonning eng yuqori elitasida mustahkamlandi;

  • Abdusattorov dunyo bo‘yicha 2-o‘rinda: Nodirbek Abdusattorov +17,5 Elo o‘sish qayd etib, 2779,5 live reyting bilan sayyoraning eng kuchlilari orasida peshqadamlik qilmoqda;

  • Javohir Sindarovdan barqarorlik: Sindarov +3,5 Elo qo‘shib olgan holda reytingini 2781,5 ga yetkazdi va dunyoning eng kuchli o‘ntaligidan joy oldi;

  • O‘zbekistonning 2-karra chempionligi: O‘zbekiston-1 jamoasi Samarqandda o‘tgan 46-Olimpiadada barcha raqiblarini ortda qoldirib, dunyoda ikkinchi bor bosh kubokni qo‘lga kiritdi.

Butunjahon Olimpiadasi yakunlari: O‘zbek grossmeysterlarining «2700 Club»dagi ko‘rsatkichlari taqqosi

Elit shaxmatchilar orasidagi live reyting o‘sishi va hozirgi holat ko‘rsatkichlari:

Shaxmatchi (Grossmeyster)

Musobaqadagi shaxsiy o‘sish (Elo)

Joriy live reyting ko‘rsatkichi

«2700 Club»dagi maqomi va o‘rni

Nodirbek Yakubboyev

+26,7 Elo (Dunyoda 1-o‘rin)

2711,7

Elit grossmeysterlar orasida eng katta sakrash muallifi

Nodirbek Abdusattorov

+17,5 Elo (Dunyoda 2-o‘rin)

2779,5

Jahon tojdorlari ta’qibchisi, dunyo bo‘yicha eng yaxshi ikkinchi o‘sish

Javohir Sindarov

+3,5 Elo

2781,5

Dunyoning Top-10 elitasi, terma jamoaning eng barqaror kuchi

O‘zbekiston-1 jamoasi

46-Olimpiada chempioni

Dunyoda ikkinchi bor sayyoraning eng kuchli shaxmat terma jamoasi

Shaxmat va strategik ekspertiza: Nega bu natija o‘zbek shaxmat maktabining davri kelganini ko‘rsatadi?

Xalqaro FIDЕ ekspertlari, xalqaro grossmeysterlar va sport tahlilchilarining xulosalari:

  • «Nodirbek Yakubboyevning porlashi va jamoaviy muvozanat»: Aksariyat raqiblar e’tiborni asosan Abdusattorov va Sindarovga qaratgan bir paytda, Yakubboyev 2- va 3-doskalardagi barcha murakkab partiyalarni o‘z foydasiga hal qildi; uning reytingiga birdaniga +26,7 ochko qo‘shilishi jamoamizning faqat bitta yetakchiga emas, balki har qanday raqibni yakson qila oladigan to‘rt nafar teng kuchli grossmeysterga ega ekanini isbotlaydi;

  • «2780 ostonasi va superelita»: Ham Abdusattorov (2779,5), ham Sindarovning (2781,5) dunyoning 2800 lik kosmik ko‘rsatkichiga juda yaqin kelishi O‘zbekiston bir vaqtning o‘zida jahon chempionligiga ikki nafar to‘laqonli da’vogarga ega bo‘lganini anglatadi; bunday yuqori potensial ayni paytda hatto Hindiston yoki AQSH termalarida ham kuzatilmayotgan kamyob hodisadir;

  • Ikkinchi oltin — tizimli siyosat natijasi: Chennaydagi birinchi g‘alabadan so‘ng Samarqandda o‘z uyida chempionlik unvonini himoya qilish hamda shaxsiy reytinglarda 1- va 2-o‘rinlarni band etish o‘zbek shaxmati dunyoda yangi davr gegemoniga aylanganini rasman muhrladi.

Sizningcha, Nodirbek Yakubboyev, Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarov yaqin kelajakda shaxsiy jahon chempionligi (FIDЕ toji) uchun ham kurashib, uni yurtimizga olib kela oladimi? Buyuk bobomiz Amir Temur yurtida qayd etilgan ushbu ikkinchi tarixiy chempionlik milliy sportimiz rivojiga qanday turtki beradi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmatining ushbu olamshumul g‘alabasi tahlilini barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!

Nodirbek YakubboyevNodirbek AbdusattorovSamarqand 46-Olimpiada2700 Club
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nodirbek Yakubboyev Hindistonlik raqibini taslim etib, O‘zbekistonga tarixiy g‘alaba keltirdiNodirbek Yakubboyev Hindistonlik raqibini taslim etib, O‘zbekistonga tarixiy g‘alaba keltirdi22 sentabr 01:09AQSH tor-mor etildi: Abdusattorov Karuanani, Yakubboyev Nimannni taslim qildi!AQSH tor-mor etildi: Abdusattorov Karuanani, Yakubboyev Nimannni taslim qildi!25 sentabr 20:30«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori23 sentabr 22:42«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!20 sentabr 22:49Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!21 sentabr 19:48Xitoy devori quladi: O‘zbekiston shaxmatchilari 7-turda Xitoyni 3:1 hisobida taslim etdiXitoy devori quladi: O‘zbekiston shaxmatchilari 7-turda Xitoyni 3:1 hisobida taslim etdi23 sentabr 19:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi