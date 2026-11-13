«Jismoniy tomondan bo‘sh keldik»: Eldor Shomurodov Rossiya bilan o‘yindagi mag‘lubiyat haqida

1 daqiqa o'qish94
«Jismoniy tomondan bo‘sh keldik»: Eldor Shomurodov Rossiya bilan o‘yindagi mag‘lubiyat haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida Rossiya terma jamoasiga qarshi o‘tkazilgan o‘rtoqlik uchrashuvi O‘zbekiston milliy jamoasining 2:3 hisobidagi mag‘lubiyati bilan yakunlandi.
  • Jamoa sardori Eldor Shomurodov mag‘lubiyatga o‘yin davomida sezilgan jismoniy charchoq va ayrim pallalardagi bo‘sh kelishlar sabab bo‘lganini ta’kidladi.
  • Shuningdek, u terma jamoaga yangi jalb etilgan yosh futbolchilarning bir-birini his etishi va moslashuvi uchun vaqt kerakligini qayd etdi.

Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida Rossiya terma jamoasiga qarshi kechgan o‘rtoqlik uchrashuvi (2:3) milliy jamoamiz uchun katta tajriba, shu bilan birga jiddiy xulosalar uchun asos bo‘ldi. Dastlab 2:0 hisobida oldinda borib, yakunda ustunlikni boy bergan vakillarimizning o‘yini ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Uchrashuvdan so‘ng O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va tarixiy to‘purari Eldor Shomurodov jurnalistlarning savollariga javob berar ekan, mag‘lubiyat sabablari, charchoq va jamoadagi yangilanish jarayonlariga to‘xtalib o‘tdi.

«Ayrim pallalarda jismoniy tomondan bo‘sh keldik»

Tajribali hujumchi jamoada o‘ziga bino qo‘yish yoki ortiqcha xotirjamlik bo‘lmaganini, biroq ayrim jismoniy qiyinchiliklar sezilganini alohida ta’kidladi:

«O‘zimizga ortiqcha ishonib yubordik, deb ayta olmayman. Lekin, ayrim pallalarda jismoniy tomondan bo‘sh keldik, hozir biroz charchoq ham bor, deb o‘ylayman. Kamchilik hammada bo‘ladi. Menimcha, shu kamchiliklarni bartaraf etish uchun shunchaki ko‘proq mehnat qilishimiz kerak», — dedi Shomurodov.

Shomurodovning fikrlari

Asosiy tahlil va xulosalar

Jismoniy holat

O‘yin davomida charchoq alomatlari va ayrim pallalarda bo‘sh kelishlar sezilgan

Tarkib va yoshlar

Terma jamoaga yangi yosh futbolchilar kelib qo‘shilgani va ularga moslashuv vaqti kerakligi

Maqsad va mehnat

Kamchiliklarni bartaraf etish uchun faqat ko‘proq mashg‘ulot qilish zarur

Sardorlik maqomi

98 ta o‘yin va 47 ta gol bilan milliy jamoa tarixidagi eng yaxshi to‘purar

«Yosh futbolchilar bilan bir-birini his etish uchun vaqt kerak»

Shuningdek, sardor jamoadagi tarkibiy o‘zgarishlar va vaqt tanqisligi muhim omil ekaniga e’tibor qaratdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, hozirgi paytda terma jamoaga ko‘plab yangi va yosh futbolchilar jalb etilgan bo‘lib, ularning maydonda bir-birini to‘liq tushunib ketishi uchun ma’lum muddat talab qilinadi.

Eslatib o‘tamiz, 31 yoshli forvard Eldor Shomurodov O‘zbekiston milliy terma jamoasi tarixidagi eng zo‘r to‘purar hisoblanadi. U xalqaro miqyosda 98 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 47 marotaba ishg‘ol qilgan.

Sizningcha, Eldor Shomurodov ta’kidlaganidek, yosh futbolchilarning moslashuv jarayoni va jismoniy charchoq kelajakdagi rasmiy o‘yinlarda o‘z ta’sirini ko‘rsatmasligi uchun murabbiylar shtabi qanday choralar ko‘rishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari