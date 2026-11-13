«Jismoniy tomondan bo‘sh keldik»: Eldor Shomurodov Rossiya bilan o‘yindagi mag‘lubiyat haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida Rossiya terma jamoasiga qarshi o‘tkazilgan o‘rtoqlik uchrashuvi O‘zbekiston milliy jamoasining 2:3 hisobidagi mag‘lubiyati bilan yakunlandi.
- Jamoa sardori Eldor Shomurodov mag‘lubiyatga o‘yin davomida sezilgan jismoniy charchoq va ayrim pallalardagi bo‘sh kelishlar sabab bo‘lganini ta’kidladi.
- Shuningdek, u terma jamoaga yangi jalb etilgan yosh futbolchilarning bir-birini his etishi va moslashuvi uchun vaqt kerakligini qayd etdi.
Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida Rossiya terma jamoasiga qarshi kechgan o‘rtoqlik uchrashuvi (2:3) milliy jamoamiz uchun katta tajriba, shu bilan birga jiddiy xulosalar uchun asos bo‘ldi. Dastlab 2:0 hisobida oldinda borib, yakunda ustunlikni boy bergan vakillarimizning o‘yini ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Uchrashuvdan so‘ng O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va tarixiy to‘purari Eldor Shomurodov jurnalistlarning savollariga javob berar ekan, mag‘lubiyat sabablari, charchoq va jamoadagi yangilanish jarayonlariga to‘xtalib o‘tdi.
«Ayrim pallalarda jismoniy tomondan bo‘sh keldik»
Tajribali hujumchi jamoada o‘ziga bino qo‘yish yoki ortiqcha xotirjamlik bo‘lmaganini, biroq ayrim jismoniy qiyinchiliklar sezilganini alohida ta’kidladi:
«O‘zimizga ortiqcha ishonib yubordik, deb ayta olmayman. Lekin, ayrim pallalarda jismoniy tomondan bo‘sh keldik, hozir biroz charchoq ham bor, deb o‘ylayman. Kamchilik hammada bo‘ladi. Menimcha, shu kamchiliklarni bartaraf etish uchun shunchaki ko‘proq mehnat qilishimiz kerak», — dedi Shomurodov.
Shomurodovning fikrlari
Asosiy tahlil va xulosalar
Jismoniy holat
O‘yin davomida charchoq alomatlari va ayrim pallalarda bo‘sh kelishlar sezilgan
Tarkib va yoshlar
Terma jamoaga yangi yosh futbolchilar kelib qo‘shilgani va ularga moslashuv vaqti kerakligi
Maqsad va mehnat
Kamchiliklarni bartaraf etish uchun faqat ko‘proq mashg‘ulot qilish zarur
Sardorlik maqomi
98 ta o‘yin va 47 ta gol bilan milliy jamoa tarixidagi eng yaxshi to‘purar
«Yosh futbolchilar bilan bir-birini his etish uchun vaqt kerak»
Shuningdek, sardor jamoadagi tarkibiy o‘zgarishlar va vaqt tanqisligi muhim omil ekaniga e’tibor qaratdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, hozirgi paytda terma jamoaga ko‘plab yangi va yosh futbolchilar jalb etilgan bo‘lib, ularning maydonda bir-birini to‘liq tushunib ketishi uchun ma’lum muddat talab qilinadi.
Eslatib o‘tamiz, 31 yoshli forvard Eldor Shomurodov O‘zbekiston milliy terma jamoasi tarixidagi eng zo‘r to‘purar hisoblanadi. U xalqaro miqyosda 98 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 47 marotaba ishg‘ol qilgan.
Sizningcha, Eldor Shomurodov ta’kidlaganidek, yosh futbolchilarning moslashuv jarayoni va jismoniy charchoq kelajakdagi rasmiy o‘yinlarda o‘z ta’sirini ko‘rsatmasligi uchun murabbiylar shtabi qanday choralar ko‘rishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…