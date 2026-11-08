«Gyoztepe» mag‘lub etilgan o‘yinda ekspertlar Shomurodovning o‘yinini qanday baholadi?
Turkiya Superligasining 11-turida O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilari to‘p surayotgan «Istanbul Bashakshehir» safarda «Gyoztepe» mehmoni bo‘lib, keskin kechgan to‘qnashuvda 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
Mazkur bahsda milliy terma jamoamiz sardori Eldor Shomurodov istanbulliklarning asosiy tarkibida maydonga tushgan bo‘lsa, yana bir iste’dodli futbolchimiz Abbosbek Fayzullayev uchrashuvni to‘liq zaxira o‘rindig‘ida kuzatish bilan cheklandi.
Tezkor javob va 83-daqiqadagi hal qiluvchi zarba
Izmirdagi uchrashuv mezbonlarning keskin hujumlari bilan boshlandi:
«Gyoztepe» hisobni ochdi: O‘yinning 18-daqiqasida maydon egalarining faol harakatlari samara berib, Juan darvozani ishg‘ol qildi — 1:0;
Zelkedan tezkor muvozanat: «Bashakshehir» ortda qolishga uzoq vaqt yo‘l qo‘ymadi. Oradan atigi to‘rt daqiqa o‘tib, 22-daqiqada germaniyalik hujumchi Devi Zelke hisobni tenglashtirdi — 1:1;
Vishchaning g‘alaba to‘pi: Bahsning asosiy vaqti yakunlanishi arafasida, 83-daqiqada tajribali Edin Vishcha raqib posbonini ojiz qoldirib, «Bashakshehir» uchun muhim uch ochkoni ta’minlagan gol muallifiga aylandi.
Shomurodovning o‘yini, bahosi va keyingi raqib
O‘zbekiston milliy jamoasi a’zolarining ishtiroki va statistik ko‘rsatkichlari quyidagicha ko‘rinish oldi:
Shomurodov 86 daqiqa harakat qildi: Istanbulliklarning asosiy to‘purari sifatida boshlang‘ich tarkibda maydonga chiqqan Shomurodov bu gal raqib darvozasini ishg‘ol eta olmadi va 86-daqiqada zaxiraga olindi;
Flashscore portali bahosi: Nufuzli statistik platforma ekspertlari o‘zbekistonlik hujumchining harakatlarini 6,7 ball bilan baholadi. Bu ko‘rsatkich mehmonlarning asosiy tarkibida harakat qilgan futbolchilar orasida uchinchi eng past baho bo‘ldi;
Jadvaldagi vaziyat va keyingi bellashuv: Qo‘lga kiritilgan g‘alabadan so‘ng «Istanbul Bashakshehir» jamg‘argan ochkolari sonini 17 taga yetkazdi («Gyoztepe» 15 ochkoda qoldi). Keyingi turda jamoa Turkiya chempionati debyutanti «Chorum» klubiga qarshi maydonga tushadi.
Izohlar 0
…