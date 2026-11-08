«Gyoztepe» mag‘lub etilgan o‘yinda ekspertlar Shomurodovning o‘yinini qanday baholadi?

·2·Sport
«Gyoztepe» mag‘lub etilgan o‘yinda ekspertlar Shomurodovning o‘yinini qanday baholadi?

Turkiya Superligasining 11-turida O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilari to‘p surayotgan «Istanbul Bashakshehir» safarda «Gyoztepe» mehmoni bo‘lib, keskin kechgan to‘qnashuvda 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.

Mazkur bahsda milliy terma jamoamiz sardori Eldor Shomurodov istanbulliklarning asosiy tarkibida maydonga tushgan bo‘lsa, yana bir iste’dodli futbolchimiz Abbosbek Fayzullayev uchrashuvni to‘liq zaxira o‘rindig‘ida kuzatish bilan cheklandi.

Tezkor javob va 83-daqiqadagi hal qiluvchi zarba

Izmirdagi uchrashuv mezbonlarning keskin hujumlari bilan boshlandi:

  • «Gyoztepe» hisobni ochdi: O‘yinning 18-daqiqasida maydon egalarining faol harakatlari samara berib, Juan darvozani ishg‘ol qildi — 1:0;

  • Zelkedan tezkor muvozanat: «Bashakshehir» ortda qolishga uzoq vaqt yo‘l qo‘ymadi. Oradan atigi to‘rt daqiqa o‘tib, 22-daqiqada germaniyalik hujumchi Devi Zelke hisobni tenglashtirdi — 1:1;

  • Vishchaning g‘alaba to‘pi: Bahsning asosiy vaqti yakunlanishi arafasida, 83-daqiqada tajribali Edin Vishcha raqib posbonini ojiz qoldirib, «Bashakshehir» uchun muhim uch ochkoni ta’minlagan gol muallifiga aylandi.

Shomurodovning o‘yini, bahosi va keyingi raqib

O‘zbekiston milliy jamoasi a’zolarining ishtiroki va statistik ko‘rsatkichlari quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Shomurodov 86 daqiqa harakat qildi: Istanbulliklarning asosiy to‘purari sifatida boshlang‘ich tarkibda maydonga chiqqan Shomurodov bu gal raqib darvozasini ishg‘ol eta olmadi va 86-daqiqada zaxiraga olindi;

  • Flashscore portali bahosi: Nufuzli statistik platforma ekspertlari o‘zbekistonlik hujumchining harakatlarini 6,7 ball bilan baholadi. Bu ko‘rsatkich mehmonlarning asosiy tarkibida harakat qilgan futbolchilar orasida uchinchi eng past baho bo‘ldi;

  • Jadvaldagi vaziyat va keyingi bellashuv: Qo‘lga kiritilgan g‘alabadan so‘ng «Istanbul Bashakshehir» jamg‘argan ochkolari sonini 17 taga yetkazdi («Gyoztepe» 15 ochkoda qoldi). Keyingi turda jamoa Turkiya chempionati debyutanti «Chorum» klubiga qarshi maydonga tushadi.

Turkiya SuperligasiIstanbul BashakshehirEldor ShomurodovAbbosbek Fayzullayev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Bashakshehir” Izmirda kambek qayd etib, muhim safar g‘alabasiga erishdi“Bashakshehir” Izmirda kambek qayd etib, muhim safar g‘alabasiga erishdiKecha 23:18“Oltin butsa” poygasi avjida: Shomurodov Salohga yetib oldi, Osimxen va Orban peshqadam“Oltin butsa” poygasi avjida: Shomurodov Salohga yetib oldi, Osimxen va Orban peshqadam1 noyabr 22:52“Bashakshehir”ning 7 golli trillerida Shomurodov va Fayzullayevga necha ball berildi?“Bashakshehir”ning 7 golli trillerida Shomurodov va Fayzullayevga necha ball berildi?1 noyabr 22:40Shomurodov va Fayzullayevdan gollar shousi: “Bashakshehir” 5:2 hisobida g‘alaba qildi (video)Shomurodov va Fayzullayevdan gollar shousi: “Bashakshehir” 5:2 hisobida g‘alaba qildi (video)1 noyabr 20:22Shomurodov asosiy tarkibda: “Istanbul Bashakshehir” bugun “Samsunspor”ni qabul qiladiShomurodov asosiy tarkibda: “Istanbul Bashakshehir” bugun “Samsunspor”ni qabul qiladi1 noyabr 17:23“Bashakshehir” mag‘lubiyati ortidan: Xalqaro tahlil portali Shomurodovga necha ball qo‘ydi?“Bashakshehir” mag‘lubiyati ortidan: Xalqaro tahlil portali Shomurodovga necha ball qo‘ydi?27 oktabr 14:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi