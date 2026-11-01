“Bashakshehir”ning 7 golli trillerida Shomurodov va Fayzullayevga necha ball berildi?

·74·Sport
“Bashakshehir”ning 7 golli trillerida Shomurodov va Fayzullayevga necha ball berildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya Superligasining 10-turida «Istanbul Bashakshehir» o‘z maydonida «Samsunspor» ustidan 5:2 hisobida g‘alaba qozondi.
  • O‘yin davomida o‘zbekistonlik futbolchilar Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoa g‘alabasiga munosib hissa qo‘shdi.
  • Flashscore portali Shomurodovning harakatlarini 8,1 ball, zaxiradan maydonga tushgan Fayzullayevning o‘yinini esa 7,5 ball bilan baholadi.

Turkiya Superligasining 10-turi doirasida Istanbulda bo‘lib o‘tgan uchrashuv o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun haqiqiy bayramga aylandi. O‘z maydonida «Samsunspor»ni qabul qilgan «Istanbul Bashakshehir» klubi 5:2 hisobida yirik va ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Ushbu sermahsul bahsda O‘zbekiston milliy terma jamoasining ikki yetakchisi — Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev raqib darvozasini ishg‘ol qilib, g‘alabaning bosh qahramonlaridan biriga aylandi.

Istanbulda 7 ta gol trilleri: O‘yin xronologiyasi

Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab yuqori tezlik va keskin hujumlar ostida o‘tdi:

  • Shomurodovning tezkor goli (10-daqiqa): O‘yinning 10-daqiqasidayoq tajribali hujumchi Eldor Shomurodov hisobni ochib, jamoasini oldinga olib chiqdi — 1:0;

  • Javob va mezbonlarning keskin yurishi: 22-daqiqada Tangi Kulibali muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, oradan 3 daqiqa o‘tib Andreas Skov Olsen (25-daqiqa) va birinchi bo‘lim so‘ngida Emin Bayram (41-daqiqa) gol urib, mezbonlarning ustunligini 3:1 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Ikkinchi bo‘limdagi drama: 75-daqiqada Usseynu Ba to‘rtinchi to‘pni kiritdi. Mehmonlardan Elais Tashshan 84-daqiqada yana gol bilan javob qaytardi;

  • Fayzullayevdan nuqta (90+1-daqiqa): 78-daqiqada zaxiradan bahsga qo‘shilgan Abbosbek Fayzullayev hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda raqib to‘rini aniq nishonga olib, yakuniy hisobni o‘rnatdi — 5:2.

Flashscore baholari: Shomurodov va Fayzullayev qanday baholandi?

Xalqaro statistik portal Flashscore uchrashuv qahramonlarining o‘yinini quyidagicha baholadi:

  • Eldor Shomurodov — 8,1 ball: Joriy mavsum chempionatdagi 8-golini nishonlagan terma jamoamiz sardori yuqori 8,1 ball bilan taqdirlandi. Jamoada undan yuqori ballni faqat to‘rt futbolchi, jumladan 8,9 ball olgan himoyachi Saba Xarebashvili oldi;

  • Abbosbek Fayzullayev — 7,5 ball: 78-daqiqada zaxiradan tushgan yosh iqtidor atigi 15 daqiqa ichida samarali harakat qilib, raqib darvozasini ishg‘ol etdi va portal tomonidan munosib 7,5 ballga loyiq ko‘rildi.

Turnir jadvalidagi holat

Ushbu yirik g‘alabadan so‘ng «Istanbul Bashakshehir» 10 o‘yinda to‘plagan ochkolari sonini 14 taga yetkazib, Superliga jadvalida 10-o‘ringa ko‘tarilib oldi. Mag‘lubiyatga uchragan «Samsunspor» esa 4 ochko bilan hamon xavfli hududda — 17-pog‘onada qolmoqda.

Eldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevTurkiya SuperligasiIstanbul Bashakshehir
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Oltin butsa” poygasi avjida: Shomurodov Salohga yetib oldi, Osimxen va Orban peshqadam“Oltin butsa” poygasi avjida: Shomurodov Salohga yetib oldi, Osimxen va Orban peshqadamKecha 22:52Shomurodov va Fayzullayevdan gollar shousi: “Bashakshehir” 5:2 hisobida g‘alaba qildi (video)Shomurodov va Fayzullayevdan gollar shousi: “Bashakshehir” 5:2 hisobida g‘alaba qildi (video)Kecha 20:22Shomurodov asosiy tarkibda: “Istanbul Bashakshehir” bugun “Samsunspor”ni qabul qiladiShomurodov asosiy tarkibda: “Istanbul Bashakshehir” bugun “Samsunspor”ni qabul qiladiKecha 17:23“Bashakshehir” mag‘lubiyati ortidan: Xalqaro tahlil portali Shomurodovga necha ball qo‘ydi?“Bashakshehir” mag‘lubiyati ortidan: Xalqaro tahlil portali Shomurodovga necha ball qo‘ydi?27 oktabr 14:30Eldor Shomurodov zaxiraga olingan zahoti “Bashakshehir” 2 ta gol o‘tkazib yubordiEldor Shomurodov zaxiraga olingan zahoti “Bashakshehir” 2 ta gol o‘tkazib yubordi27 oktabr 10:28«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindi«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindi19 sentabr 21:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi