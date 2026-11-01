“Bashakshehir”ning 7 golli trillerida Shomurodov va Fayzullayevga necha ball berildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya Superligasining 10-turida «Istanbul Bashakshehir» o‘z maydonida «Samsunspor» ustidan 5:2 hisobida g‘alaba qozondi.
- O‘yin davomida o‘zbekistonlik futbolchilar Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoa g‘alabasiga munosib hissa qo‘shdi.
- Flashscore portali Shomurodovning harakatlarini 8,1 ball, zaxiradan maydonga tushgan Fayzullayevning o‘yinini esa 7,5 ball bilan baholadi.
Turkiya Superligasining 10-turi doirasida Istanbulda bo‘lib o‘tgan uchrashuv o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun haqiqiy bayramga aylandi. O‘z maydonida «Samsunspor»ni qabul qilgan «Istanbul Bashakshehir» klubi 5:2 hisobida yirik va ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Ushbu sermahsul bahsda O‘zbekiston milliy terma jamoasining ikki yetakchisi — Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev raqib darvozasini ishg‘ol qilib, g‘alabaning bosh qahramonlaridan biriga aylandi.
Istanbulda 7 ta gol trilleri: O‘yin xronologiyasi
Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab yuqori tezlik va keskin hujumlar ostida o‘tdi:
Shomurodovning tezkor goli (10-daqiqa): O‘yinning 10-daqiqasidayoq tajribali hujumchi Eldor Shomurodov hisobni ochib, jamoasini oldinga olib chiqdi — 1:0;
Javob va mezbonlarning keskin yurishi: 22-daqiqada Tangi Kulibali muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, oradan 3 daqiqa o‘tib Andreas Skov Olsen (25-daqiqa) va birinchi bo‘lim so‘ngida Emin Bayram (41-daqiqa) gol urib, mezbonlarning ustunligini 3:1 ko‘rinishiga keltirdi;
Ikkinchi bo‘limdagi drama: 75-daqiqada Usseynu Ba to‘rtinchi to‘pni kiritdi. Mehmonlardan Elais Tashshan 84-daqiqada yana gol bilan javob qaytardi;
Fayzullayevdan nuqta (90+1-daqiqa): 78-daqiqada zaxiradan bahsga qo‘shilgan Abbosbek Fayzullayev hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda raqib to‘rini aniq nishonga olib, yakuniy hisobni o‘rnatdi — 5:2.
Flashscore baholari: Shomurodov va Fayzullayev qanday baholandi?
Xalqaro statistik portal Flashscore uchrashuv qahramonlarining o‘yinini quyidagicha baholadi:
Eldor Shomurodov — 8,1 ball: Joriy mavsum chempionatdagi 8-golini nishonlagan terma jamoamiz sardori yuqori 8,1 ball bilan taqdirlandi. Jamoada undan yuqori ballni faqat to‘rt futbolchi, jumladan 8,9 ball olgan himoyachi Saba Xarebashvili oldi;
Abbosbek Fayzullayev — 7,5 ball: 78-daqiqada zaxiradan tushgan yosh iqtidor atigi 15 daqiqa ichida samarali harakat qilib, raqib darvozasini ishg‘ol etdi va portal tomonidan munosib 7,5 ballga loyiq ko‘rildi.
Turnir jadvalidagi holat
Ushbu yirik g‘alabadan so‘ng «Istanbul Bashakshehir» 10 o‘yinda to‘plagan ochkolari sonini 14 taga yetkazib, Superliga jadvalida 10-o‘ringa ko‘tarilib oldi. Mag‘lubiyatga uchragan «Samsunspor» esa 4 ochko bilan hamon xavfli hududda — 17-pog‘onada qolmoqda.
Izohlar 0
…