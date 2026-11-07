“Bashakshehir” Izmirda kambek qayd etib, muhim safar g‘alabasiga erishdi

·76·Sport
“Bashakshehir” Izmirda kambek qayd etib, muhim safar g‘alabasiga erishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya Superligasining 11-turida «Bashakshehir» klubi safarda «Gyoztepe» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
  • Uchrashuvning 18-daqiqasida Xuan hisobni ochgan bo‘lsa, Devi Zelke 22-daqiqada muvozanatni tikladi va Edin Viska 83-daqiqada g‘alaba golini kiritdi.
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov bahsda 86 daqiqa harakat qilgan bo‘lsa, Abbosbek Fayzullayev zaxirada qoldirildi.

Turkiya Superligasining 11-turi doirasida Istanbulning «Bashakshehir» klubi safarda «Gyoztepe» maydonida mehmon bo‘lib, murakkab kechgan bahsda 2:1 hisobida irodali g‘alabani rasmiylashtirdi.

O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlarining diqqat markazida bo‘lgan ushbu uchrashuvda milliy terma jamoa sardori Eldor Shomurodov istanbulliklarning boshlang‘ich tarkibida maydonga tushdi, yana bir iste’dodli yarim himoyachimiz Abbosbek Fayzullayev esa bu galgi o‘yinni zaxira o‘rindig‘ida o‘tkazdi.

Tezkor javob va Viskaning hal qiluvchi zarbasi: Bahs qanday o‘tdi?

Izmirdagi uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab yuqori sur’at va keskin kurashlar ostida kechdi:

  • «Gyoztepe»ning tezkor goli: Uchrashuvning 18-daqiqasida mezbonlar safida Xuan darvozani ishg‘ol qilib, hisobni ochdi va istanbulliklarni ortda qolishga majbur etdi — 1:0;

  • Zelkedan muvozanat: «Bashakshehir» raqibning bu zarbasiga juda tez javob qaytardi. Oradan atigi 4 daqiqa o‘tib, 22-daqiqada germaniyalik tajribali hujumchi Devi Zelke muvozanatni tikladi — 1:1;

  • 83-daqiqadagi g‘alaba goli: Ikkinchi bo‘limda zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan jamoa yetakchisi Edin Viska 83-daqiqada o‘z mahoratini ko‘rsatib, istanbulliklarga qimmatli g‘alabani taqdim etgan to‘pni kiritdi — 1:2.

Shomurodov 86 daqiqa maydonda, Fayzullayev zaxirada

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolarining mazkur o‘yindagi ishtiroki quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Shomurodovning ishonchli harakati: Hujum chizig‘ida faollik ko‘rsatgan Eldor Shomurodov raqib mudofaasiga jiddiy bosim o‘tkazdi va murabbiy qaroriga ko‘ra 86-daqiqada taktik almashtirilib, o‘z o‘rnini himoyachi Opokuga bo‘shatib berdi;

  • Fayzullayevga dam berildi: Jamoaning hujumkor yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev qaydnomaga kiritilgan bo‘lsa-da, bu bahsda maydonga tushirilmadi va zaxirada qoldirildi.

Turnir jadvali: «Bashakshehir» yuqorilashda davom etmoqda

Izmirdagi muhim g‘alaba istanbulliklarning chempionatdagi mavqeini ancha yaxshiladi:

  • 7-pog‘onaga ko‘tarilish: Qiyin kechgan bahsda 3 ochkoni naqd qilgan «Istanbul Bashakshehir» o‘z ochkolari sonini 17 taga yetkazib, turnir jadvalida 7-o‘ringa ko‘tarilib oldi;

  • «Gyoztepe»ning chekinishi: O‘z maydonida ustunlikni boy bergan mezbonlar 15 ochko bilan jadvalning 10-pog‘onasiga tushib qoldi.

Eldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevIstanbul BashakshehirTurkiya Superligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Oltin butsa” poygasi avjida: Shomurodov Salohga yetib oldi, Osimxen va Orban peshqadam“Oltin butsa” poygasi avjida: Shomurodov Salohga yetib oldi, Osimxen va Orban peshqadam1 noyabr 22:52“Bashakshehir”ning 7 golli trillerida Shomurodov va Fayzullayevga necha ball berildi?“Bashakshehir”ning 7 golli trillerida Shomurodov va Fayzullayevga necha ball berildi?1 noyabr 22:40Shomurodov va Fayzullayevdan gollar shousi: “Bashakshehir” 5:2 hisobida g‘alaba qildi (video)Shomurodov va Fayzullayevdan gollar shousi: “Bashakshehir” 5:2 hisobida g‘alaba qildi (video)1 noyabr 20:22Shomurodov asosiy tarkibda: “Istanbul Bashakshehir” bugun “Samsunspor”ni qabul qiladiShomurodov asosiy tarkibda: “Istanbul Bashakshehir” bugun “Samsunspor”ni qabul qiladi1 noyabr 17:23“Bashakshehir” mag‘lubiyati ortidan: Xalqaro tahlil portali Shomurodovga necha ball qo‘ydi?“Bashakshehir” mag‘lubiyati ortidan: Xalqaro tahlil portali Shomurodovga necha ball qo‘ydi?27 oktabr 14:30Eldor Shomurodov zaxiraga olingan zahoti “Bashakshehir” 2 ta gol o‘tkazib yubordiEldor Shomurodov zaxiraga olingan zahoti “Bashakshehir” 2 ta gol o‘tkazib yubordi27 oktabr 10:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi