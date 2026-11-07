“Bashakshehir” Izmirda kambek qayd etib, muhim safar g‘alabasiga erishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya Superligasining 11-turida «Bashakshehir» klubi safarda «Gyoztepe» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
- Uchrashuvning 18-daqiqasida Xuan hisobni ochgan bo‘lsa, Devi Zelke 22-daqiqada muvozanatni tikladi va Edin Viska 83-daqiqada g‘alaba golini kiritdi.
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov bahsda 86 daqiqa harakat qilgan bo‘lsa, Abbosbek Fayzullayev zaxirada qoldirildi.
Turkiya Superligasining 11-turi doirasida Istanbulning «Bashakshehir» klubi safarda «Gyoztepe» maydonida mehmon bo‘lib, murakkab kechgan bahsda 2:1 hisobida irodali g‘alabani rasmiylashtirdi.
O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlarining diqqat markazida bo‘lgan ushbu uchrashuvda milliy terma jamoa sardori Eldor Shomurodov istanbulliklarning boshlang‘ich tarkibida maydonga tushdi, yana bir iste’dodli yarim himoyachimiz Abbosbek Fayzullayev esa bu galgi o‘yinni zaxira o‘rindig‘ida o‘tkazdi.
Tezkor javob va Viskaning hal qiluvchi zarbasi: Bahs qanday o‘tdi?
Izmirdagi uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab yuqori sur’at va keskin kurashlar ostida kechdi:
«Gyoztepe»ning tezkor goli: Uchrashuvning 18-daqiqasida mezbonlar safida Xuan darvozani ishg‘ol qilib, hisobni ochdi va istanbulliklarni ortda qolishga majbur etdi — 1:0;
Zelkedan muvozanat: «Bashakshehir» raqibning bu zarbasiga juda tez javob qaytardi. Oradan atigi 4 daqiqa o‘tib, 22-daqiqada germaniyalik tajribali hujumchi Devi Zelke muvozanatni tikladi — 1:1;
83-daqiqadagi g‘alaba goli: Ikkinchi bo‘limda zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan jamoa yetakchisi Edin Viska 83-daqiqada o‘z mahoratini ko‘rsatib, istanbulliklarga qimmatli g‘alabani taqdim etgan to‘pni kiritdi — 1:2.
Shomurodov 86 daqiqa maydonda, Fayzullayev zaxirada
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolarining mazkur o‘yindagi ishtiroki quyidagicha ko‘rinish oldi:
Shomurodovning ishonchli harakati: Hujum chizig‘ida faollik ko‘rsatgan Eldor Shomurodov raqib mudofaasiga jiddiy bosim o‘tkazdi va murabbiy qaroriga ko‘ra 86-daqiqada taktik almashtirilib, o‘z o‘rnini himoyachi Opokuga bo‘shatib berdi;
Fayzullayevga dam berildi: Jamoaning hujumkor yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev qaydnomaga kiritilgan bo‘lsa-da, bu bahsda maydonga tushirilmadi va zaxirada qoldirildi.
Turnir jadvali: «Bashakshehir» yuqorilashda davom etmoqda
Izmirdagi muhim g‘alaba istanbulliklarning chempionatdagi mavqeini ancha yaxshiladi:
7-pog‘onaga ko‘tarilish: Qiyin kechgan bahsda 3 ochkoni naqd qilgan «Istanbul Bashakshehir» o‘z ochkolari sonini 17 taga yetkazib, turnir jadvalida 7-o‘ringa ko‘tarilib oldi;
«Gyoztepe»ning chekinishi: O‘z maydonida ustunlikni boy bergan mezbonlar 15 ochko bilan jadvalning 10-pog‘onasiga tushib qoldi.
Izohlar 0
…