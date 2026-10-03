6 o‘yinda 6 ta gol! Nuri Shahin Eldor Shomurodovning sermahsulligi sirini ochdi

·39·Sport
6 o‘yinda 6 ta gol! Nuri Shahin Eldor Shomurodovning sermahsulligi sirini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eldor Shomurodov Turkiya chempionatining dastlabki 6 turida 6 ta gol urib, yangi mavsumni ajoyib tarzda boshladi.
  • "Istanbul Bashakshehir" bosh murabbiyi Nuri Shahin, Jahon chempionatidan so'ng qisqa ta'til olganiga qaramay, Shomurodovning jismoniy va psixologik jihatdan yuqori formada ekanligini ta'kidladi.
  • Shahinning so'zlariga ko'ra, Shomurodov doimo rivojlanib boradi va jamoa uchun maydonda ham, maydon tashqarisida ham muhim futbolchi hisoblanadi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov yangi mavsumni ham fantastik darajada boshladi. Turkiya chempionatining dastlabki 6 turida 6 ta gol urib ulgurgan 31 yoshli hujumchi haqida «Istanbul Bashakshehir» bosh murabbiyi Nuri Shahin hayratlanarli fikrlarni bildirdi.

Turkiyalik mutaxassis tajribali forvardning yozda AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida o‘tgan Jahon chempionatidan keyin deyarli ta’tilsiz qolganiga qaramay, hayratlanarli darajada barqaror o‘yin namoyish etayotganiga e’tibor qaratdi.

«Eldor — o‘ziga xos shaxs»: Nuri Shahinning e’tirofi

«Istanbul Bashakshehir» ustozi o‘zbekistonlik hujumchining professionalligini alohida maqtadi:

«Ba’zan bayonotlarimizda ehtiyotkor bo‘lishimiz kerak. Chunki Shomurodov Jahon chempionatidan keyin juda qisqa ta’til oldi. Men futbolchilarimga nisbatan adolatsiz bo‘lishni istamayman. Mundialdan keyin darhol yuqori natijalar ko‘rsatish jismoniy va psixologik jihatdan oson emas — ayrim futbolchilarimiz hali ham bu muammo bilan kurashmoqda.

Eldor esa — o‘ziga xos shaxs. U doimo rivojlanib bormoqda. Biz unga qanchalik dam berishga harakat qilmaylik, u maydonda doimo shunday fidoyi bo‘lgan, doimo muvaffaqiyatga erishgan. Shu sababli biz unga to‘liq harakat erkinligini beramiz. Eldor jamoamiz uchun maydonda ham, maydon tashqarisida ham nihoyatda muhim professional futbolchidir», — dedi Nuri Shahin.

«Roma»ning xatosi, «Bashakshehir»ning omadi

Shomurodovning Turkiyaga ko‘chib o‘tishi faoliyatidagi eng muvaffaqiyatli qadamlardan biri bo‘ldi. Turk klubi dastlab uni «Roma»dan 3 million yevroga bir yilga ijaraga olgan va yozda transfer huquqini to‘liq sotib olgan edi.

Eldor debyut mavsumidayoq 22 ta gol bilan Turkiya chempionati to‘purari bo‘lib, jamoasining kuchli beshlikdan joy olishiga bosh sababchi bo‘lgandi.

Shomurodovning «Istanbul Bashakshehir»dagi statistikasi:

  • O‘yinlar soni: 52 ta

  • Gollar: 29 ta

  • Golli uzatmalar: 6 ta

Klublar va terma jamoadagi umumiy natijalar

Faoliyati davomida «Mash’al», «Bunyodkor», «Rostov», «Jenoa», «Spetsiya», «Kalyari» va «Roma» sharafini himoya qilgan Eldor Shomurodov klublar miqyosida jami 396 ta uchrashuvda maydonga tushib, 93 ta gol va 44 ta assist qayd etdi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi tarixidagi mutlaq to‘purar sifatida ham uning ko‘rsatkichlari hayratlanarli:

  • 96 ta bahs

  • 47 ta gol

  • 14 ta golli pas

Sardor yangi mavsumda ham o‘z formasining eng cho‘qqisida ekanini isbotlashda davom etmoqda.

Eldor ShomurodovIstanbul BashakshehirTurkiya chempionatiO‘zbekiston milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida «Oltin butsa» uchun dahshatli poygaga qo‘shildi!Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida «Oltin butsa» uchun dahshatli poygaga qo‘shildi!Kecha 14:46Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?20 sentabr 18:48«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindi«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindi19 sentabr 21:35Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)24 sentabr 21:07Shomurodov uchun 15 mln yevro: «Trabzonspor» rejasi ochildiShomurodov uchun 15 mln yevro: «Trabzonspor» rejasi ochildi5 avgust 14:59O‘zbekiston futboli faxri Eldor Shomurodov 31 yoshni qarshi oldiO‘zbekiston futboli faxri Eldor Shomurodov 31 yoshni qarshi oldi30 iyun 12:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi