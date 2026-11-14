Millatlar ligasi: Niderlandiya o‘z maydonida Gretsiya darvozasiga javobsiz 7 ta gol urdi

1 daqiqa o'qish50
Millatlar ligasi: Niderlandiya o‘z maydonida Gretsiya darvozasiga javobsiz 7 ta gol urdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UYEFA Millatlar ligasining 5-turida Niderlandiya terma jamoasi o‘z maydonida Gretsiyani 7:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Mazkur bahsda Reynders het-trik qayd etgan bo‘lsa, Timber dubl, Sammervill va Malen esa bittadan gol muallifiga aylandi.
  • Shuningdek, Germaniya mehmonda Serbiyani 3:1 hisobida taslim qildi.
  • Tur doirasida o‘tkazilgan boshqa uchrashuvlarda Slovakiya va Shveysariya durang o‘ynadi, Shotlandiya esa Shimoliy Makedoniyani 2:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi.

Yevropada UYEFA Millatlar ligasining 5-tur uchrashuvlari qizg‘in pallaga kirdi. O‘tkazilgan o‘yinlar muxlislarga ko‘plab gollar va shiddatli kurashlarga boy lahzalarni taqdim etdi. Ayniqsa, Niderlandiya terma jamoasining o‘z maydonidagi yirik g‘alabasi turning eng asosiy voqeasiga aylandi.

Niderlandiya — Gretsiya: 7:0 hisobidagi shov-shuvli g‘alaba

Niderlandiya terma jamoasi o‘z maydonida Gretsiyani qabul qilib, raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi — 7:0.

Mazkur uchrashuvda maydon egalarining hujumkor o‘yini barchani hayratda qoldirdi. Xususan, Reynders ajoyib o‘yin ko‘rsatib, het-trik muallifiga aylandi. Shuningdek, Timber o‘z hisobiga dubl yozdirib qo‘ygan bo‘lsa, Sammervill va Malen ham bittadan gol kiritib, yirik g‘alabaga o‘z hissasini qo‘shdi.

Niderlandiya — Gretsiya uchrashuvi tafsilotlari

Ko‘rsatkichlar

Hisob

7:0

Gol mualliflari

Sammervill (6'), Reynders (12', 18', 33'), Timber (40', 59'), Malen (61')

Asosiy qahramon

Reynders (het-trik)

Serbiya — Germaniya va boshqa uchrashuvlar natijalari

Tur doirasida yana bir qiziqarli bahs Serbiya va Germaniya terma jamoalari o‘rtasida kechdi. Mehmonda harakat qilgan Germaniya milliy jamoasi raqibini 3:1 hisobida mag‘lub etdi. Nemislar safida Virts va Gruda gol muallifi bo‘lishgan bo‘lsa, yana bir gol mezbonlar futbolchisi Babich tomonidan o‘z darvozasiga kiritildi. Serbiya safida esa yana o‘sha Babich javob golini urdi.

Shuningdek, tur doirasida qayd etilgan boshqa natijalar quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Slovakiya — Shveysariya — 0:0 (durang);

  • Shotlandiya — Shimoliy Makedoniya — 2:1 (Makginn dubl qayd etdi, Shimoliy Makedoniya safida Rastoder gol urdi).

Millatlar ligasining navbatdagi tur bahslari jamoalar uchun yanada hal qiluvchi va muhim ahamiyat kasb etadi.

Sizningcha, joriy Millatlar ligasi mavsumida qaysi terma jamoa bosh sovrinni qo‘lga kiritishga asosiy da’vogar hisoblanadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari