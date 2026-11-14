Millatlar ligasi: Niderlandiya o‘z maydonida Gretsiya darvozasiga javobsiz 7 ta gol urdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UYEFA Millatlar ligasining 5-turida Niderlandiya terma jamoasi o‘z maydonida Gretsiyani 7:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Mazkur bahsda Reynders het-trik qayd etgan bo‘lsa, Timber dubl, Sammervill va Malen esa bittadan gol muallifiga aylandi.
- Shuningdek, Germaniya mehmonda Serbiyani 3:1 hisobida taslim qildi.
- Tur doirasida o‘tkazilgan boshqa uchrashuvlarda Slovakiya va Shveysariya durang o‘ynadi, Shotlandiya esa Shimoliy Makedoniyani 2:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi.
Yevropada UYEFA Millatlar ligasining 5-tur uchrashuvlari qizg‘in pallaga kirdi. O‘tkazilgan o‘yinlar muxlislarga ko‘plab gollar va shiddatli kurashlarga boy lahzalarni taqdim etdi. Ayniqsa, Niderlandiya terma jamoasining o‘z maydonidagi yirik g‘alabasi turning eng asosiy voqeasiga aylandi.
Niderlandiya — Gretsiya: 7:0 hisobidagi shov-shuvli g‘alaba
Niderlandiya terma jamoasi o‘z maydonida Gretsiyani qabul qilib, raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi — 7:0.
Mazkur uchrashuvda maydon egalarining hujumkor o‘yini barchani hayratda qoldirdi. Xususan, Reynders ajoyib o‘yin ko‘rsatib, het-trik muallifiga aylandi. Shuningdek, Timber o‘z hisobiga dubl yozdirib qo‘ygan bo‘lsa, Sammervill va Malen ham bittadan gol kiritib, yirik g‘alabaga o‘z hissasini qo‘shdi.
Niderlandiya — Gretsiya uchrashuvi tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar
Hisob
7:0
Gol mualliflari
Sammervill (6'), Reynders (12', 18', 33'), Timber (40', 59'), Malen (61')
Asosiy qahramon
Reynders (het-trik)
Serbiya — Germaniya va boshqa uchrashuvlar natijalari
Tur doirasida yana bir qiziqarli bahs Serbiya va Germaniya terma jamoalari o‘rtasida kechdi. Mehmonda harakat qilgan Germaniya milliy jamoasi raqibini 3:1 hisobida mag‘lub etdi. Nemislar safida Virts va Gruda gol muallifi bo‘lishgan bo‘lsa, yana bir gol mezbonlar futbolchisi Babich tomonidan o‘z darvozasiga kiritildi. Serbiya safida esa yana o‘sha Babich javob golini urdi.
Shuningdek, tur doirasida qayd etilgan boshqa natijalar quyidagicha ko‘rinish oldi:
Slovakiya — Shveysariya — 0:0 (durang);
Shotlandiya — Shimoliy Makedoniya — 2:1 (Makginn dubl qayd etdi, Shimoliy Makedoniya safida Rastoder gol urdi).
Millatlar ligasining navbatdagi tur bahslari jamoalar uchun yanada hal qiluvchi va muhim ahamiyat kasb etadi.
Sizningcha, joriy Millatlar ligasi mavsumida qaysi terma jamoa bosh sovrinni qo‘lga kiritishga asosiy da’vogar hisoblanadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…