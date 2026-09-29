Van Deyk “Real”ga o‘tadimi? Mourino va “Milan” 35 yoshli yulduz uchun kurashga qo‘shildi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Joze Mourino «Real» rahbariyatiga «Liverpul» sardori, 35 yoshli Virjil van Deykni erkin agent sifatida taklif etishni tavsiya qildi.
- Van Deykning «Liverpul» bilan shartnomasi kelasi yozda tugaydi va klub hali yangi bitim taklif qilgani yo‘q.
- «Milan» ham futbolchi uchun kurashga qo‘shildi, chunki ular Seriya A ni tajribali himoyachilar uchun ideal liga deb hisoblashadi.
Yevropa transfer bozorida haqiqiy sensatsiya pishmoqda: portugaliyalik mashhur murabbiy Joze Mourino Madridning «Real» klubi rahbariyatiga «Liverpul» sardori, 35 yoshli tajribali markaziy himoyachi Virjil van Deykni erkin agent sifatida taklif etish imkoniyatini jiddiy o‘rganib chiqishni tavsiya qildi. Ispaniyaning Fichajes portali bergan ma’lumotlarga ko‘ra, niderlandiyalik himoyachining mersisaydliklar bilan amaldagi mehnat shartnomasi kelasi yozda yakuniga yetadi va ingliz klubi hozircha unga yangi bitim taklif qilishga shoshilmayapti.
FIFA qoidalariga muvofiq, qishki transfer oynasi ochilishi bilan van Deyk istalgan xorijiy klub bilan oldindan erkin shartnoma imzolash huquqiga ega bo‘ladi. Ayni vaqtda italiyalik taniqli insayder Karlo Pellegattining ma’lum qilishicha, futbolchi uchun poygaga Italiyaning «Milan» klubi ham rasman qo‘shilishga shay: «rossoneri»lar Seriya Ani tajribali himoyachi uchun ideal liga deb hisoblamoqda, mutaxassis Ruben Amorim ham ushbu transferga yashil chiroq yoqqan.
«Mourino tashabbusi, erkin agent maqomi va “Milan” rejasi»: Sensatsiyaning 5 ta asosiy nuqtasi
Virjil van Deykning kelajagi va transfer bozoridagi kurash bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:
Mourinoning Madridga tavsiyasi: «Oltinchi his» sohibi bo‘lgan mutaxassis «Real» bosslariga van Deyk variantini mudofaani kuchaytirish uchun jiddiy ko‘rib chiqishni taklif qildi;
«Liverpul» shartnomani uzaytirishga shoshilmayapti: 35 yoshli himoyachining amaldagi shartnomasi kelasi yozda nihoyasiga yetadi, mersisaydliklar esa hali yangi taklif bermagan;
Qishda bepul oldindan shartnoma huquqi: Yanvar oyidan boshlab Virjil istalgan xorijiy grand bilan rasmiy oldindan kelishuv tuzib, yozda klubni tekinga tark etishi mumkin;
«Milan» va Amorim omili: Karlo Pellegatti xabariga ko‘ra, «Milan» uni erkin agent maqomida jalb qilish niyatida, murabbiy Ruben Amorim ham bu qarorni to‘liq qo‘llab-quvvatlamoqda;
Seriya A — tajribali himoyachilar jannati: Milanliklar Italiya chempionatining taktik xususiyatlari van Deykning yuqori saviyada yana bir necha yil o‘ynashiga mos kelishiga ishonmoqda.
Virjil van Deyk uchun asosiy da’vogarlar va transfer parametrlari tasnifi
35 yoshli yetakchi himoyachining ehtimoliy yangi bekatlari va shartlari tahlili:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Madridning «Real» klubi
Italiyaning «Milan» klubi
Transfer tashabbuskori
Joze Mourino tavsiyasi va chaqirig‘i
Klub rahbariyati va Ruben Amorim roziligi
Transfer moliyaviy shakli
Erkin agent (0 yevro transfer summasi)
Erkin agent (bepul o‘tish)
Asosiy maqsad va vazifa
Mudofaa markaziga tajriba, liderlik va barqarorlik olib kelish
Seriya A chempionligi uchun mudofaani mahorat bilan mustahkamlash
Futbolchiga taklif etiladigan muhit
Chempionlar Ligasi da’vogarligi va yuqori ambitsiya
Italiya taktik futbolida uzoq yillar yuqori formani saqlash
Hozirgi shartnomaviy holati
«Liverpul» bilan kelishuv kelasi yozgacha amalda
Qishdan erkin muzokara o‘tkazish huquqi paydo bo‘ladi
Transfer va taktik ekspertiza: Nega grandlar 35 yoshli van Deyk uchun navbatda turibdi?
Yevropa futboli bo‘yicha transfer tahlilchilari va skautlarining xulosalari:
«Tekinga keluvchi yuqori klassika va xarizma»: Zamonaviy futbolda markaziy himoyachilar narxi 80–100 million yevrodan oshayotgan bir paytda, Virjil van Deykdek olamshumul obro‘ga ega sardorni erkin agent maqomida qo‘lga kiritish har qanday klub uchun moliyaviy g‘alaba hisoblanadi; uning maydondagi pozitsion savodi va kiyinish xonasidagi yetakchiligi yosh himoyachilar uchun maktab bo‘lib xizmat qiladi;
«Real»ning tajribali yulduzlarni jalb etish strategiyasi: Madrid klubi avvalroq David Alaba va Antonio Ryudiger kabi himoyachilarni ham aynan erkin agent sifatida jalb qilib, katta muvaffaqiyatlarga erishgan edi; van Deyk ham Mourino ta’kidlagandek ushbu muvaffaqiyatli strategiyaning navbatdagi ideal bo‘lagiga aylanishi mumkin;
«Milan» va Italiya maktabi ustunligi: Italiya chempionati himoyachilarga Angliya Premer-ligasi kabi tinimsiz jismoniy yuklama va yuqori tezlik talab qilmaydi, balki taktik intizomga asoslanadi; Tiago Silva yoki Maldini tajribasi ko‘rsatganidek, van Deyk Seriya A muhitida 38–39 yoshgacha yuqori saviyani bemalol ushlab qolish salohiyatiga ega.
Sizningcha, Virjil van Deyk o‘z faoliyatini qaysi klubda davom ettirgani ma’qul: Madridning «Real» klubidami yoki «Milan» safida Seriya Ani zabt etganimi? «Liverpul» o‘z sardorini bepul qo‘yib yuborib, katta xatoga yo‘l qo‘ymoqdami? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va transfer bozorining ushbu shov-shuvli intrigasi tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…