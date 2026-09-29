Van Deyk “Real”ga o‘tadimi? Mourino va “Milan” 35 yoshli yulduz uchun kurashga qo‘shildi!

·46·Sport
Van Deyk “Real”ga o‘tadimi? Mourino va “Milan” 35 yoshli yulduz uchun kurashga qo‘shildi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Joze Mourino «Real» rahbariyatiga «Liverpul» sardori, 35 yoshli Virjil van Deykni erkin agent sifatida taklif etishni tavsiya qildi.
  • Van Deykning «Liverpul» bilan shartnomasi kelasi yozda tugaydi va klub hali yangi bitim taklif qilgani yo‘q.
  • «Milan» ham futbolchi uchun kurashga qo‘shildi, chunki ular Seriya A ni tajribali himoyachilar uchun ideal liga deb hisoblashadi.

Yevropa transfer bozorida haqiqiy sensatsiya pishmoqda: portugaliyalik mashhur murabbiy Joze Mourino Madridning «Real» klubi rahbariyatiga «Liverpul» sardori, 35 yoshli tajribali markaziy himoyachi Virjil van Deykni erkin agent sifatida taklif etish imkoniyatini jiddiy o‘rganib chiqishni tavsiya qildi. Ispaniyaning Fichajes portali bergan ma’lumotlarga ko‘ra, niderlandiyalik himoyachining mersisaydliklar bilan amaldagi mehnat shartnomasi kelasi yozda yakuniga yetadi va ingliz klubi hozircha unga yangi bitim taklif qilishga shoshilmayapti.

FIFA qoidalariga muvofiq, qishki transfer oynasi ochilishi bilan van Deyk istalgan xorijiy klub bilan oldindan erkin shartnoma imzolash huquqiga ega bo‘ladi. Ayni vaqtda italiyalik taniqli insayder Karlo Pellegattining ma’lum qilishicha, futbolchi uchun poygaga Italiyaning «Milan» klubi ham rasman qo‘shilishga shay: «rossoneri»lar Seriya Ani tajribali himoyachi uchun ideal liga deb hisoblamoqda, mutaxassis Ruben Amorim ham ushbu transferga yashil chiroq yoqqan.

«Mourino tashabbusi, erkin agent maqomi va “Milan” rejasi»: Sensatsiyaning 5 ta asosiy nuqtasi

Virjil van Deykning kelajagi va transfer bozoridagi kurash bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • Mourinoning Madridga tavsiyasi: «Oltinchi his» sohibi bo‘lgan mutaxassis «Real» bosslariga van Deyk variantini mudofaani kuchaytirish uchun jiddiy ko‘rib chiqishni taklif qildi;

  • «Liverpul» shartnomani uzaytirishga shoshilmayapti: 35 yoshli himoyachining amaldagi shartnomasi kelasi yozda nihoyasiga yetadi, mersisaydliklar esa hali yangi taklif bermagan;

  • Qishda bepul oldindan shartnoma huquqi: Yanvar oyidan boshlab Virjil istalgan xorijiy grand bilan rasmiy oldindan kelishuv tuzib, yozda klubni tekinga tark etishi mumkin;

  • «Milan» va Amorim omili: Karlo Pellegatti xabariga ko‘ra, «Milan» uni erkin agent maqomida jalb qilish niyatida, murabbiy Ruben Amorim ham bu qarorni to‘liq qo‘llab-quvvatlamoqda;

  • Seriya A — tajribali himoyachilar jannati: Milanliklar Italiya chempionatining taktik xususiyatlari van Deykning yuqori saviyada yana bir necha yil o‘ynashiga mos kelishiga ishonmoqda.

Virjil van Deyk uchun asosiy da’vogarlar va transfer parametrlari tasnifi

35 yoshli yetakchi himoyachining ehtimoliy yangi bekatlari va shartlari tahlili:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Madridning «Real» klubi

Italiyaning «Milan» klubi

Transfer tashabbuskori

Joze Mourino tavsiyasi va chaqirig‘i

Klub rahbariyati va Ruben Amorim roziligi

Transfer moliyaviy shakli

Erkin agent (0 yevro transfer summasi)

Erkin agent (bepul o‘tish)

Asosiy maqsad va vazifa

Mudofaa markaziga tajriba, liderlik va barqarorlik olib kelish

Seriya A chempionligi uchun mudofaani mahorat bilan mustahkamlash

Futbolchiga taklif etiladigan muhit

Chempionlar Ligasi da’vogarligi va yuqori ambitsiya

Italiya taktik futbolida uzoq yillar yuqori formani saqlash

Hozirgi shartnomaviy holati

«Liverpul» bilan kelishuv kelasi yozgacha amalda

Qishdan erkin muzokara o‘tkazish huquqi paydo bo‘ladi

Transfer va taktik ekspertiza: Nega grandlar 35 yoshli van Deyk uchun navbatda turibdi?

Yevropa futboli bo‘yicha transfer tahlilchilari va skautlarining xulosalari:

  • «Tekinga keluvchi yuqori klassika va xarizma»: Zamonaviy futbolda markaziy himoyachilar narxi 80–100 million yevrodan oshayotgan bir paytda, Virjil van Deykdek olamshumul obro‘ga ega sardorni erkin agent maqomida qo‘lga kiritish har qanday klub uchun moliyaviy g‘alaba hisoblanadi; uning maydondagi pozitsion savodi va kiyinish xonasidagi yetakchiligi yosh himoyachilar uchun maktab bo‘lib xizmat qiladi;

  • «Real»ning tajribali yulduzlarni jalb etish strategiyasi: Madrid klubi avvalroq David Alaba va Antonio Ryudiger kabi himoyachilarni ham aynan erkin agent sifatida jalb qilib, katta muvaffaqiyatlarga erishgan edi; van Deyk ham Mourino ta’kidlagandek ushbu muvaffaqiyatli strategiyaning navbatdagi ideal bo‘lagiga aylanishi mumkin;

  • «Milan» va Italiya maktabi ustunligi: Italiya chempionati himoyachilarga Angliya Premer-ligasi kabi tinimsiz jismoniy yuklama va yuqori tezlik talab qilmaydi, balki taktik intizomga asoslanadi; Tiago Silva yoki Maldini tajribasi ko‘rsatganidek, van Deyk Seriya A muhitida 38–39 yoshgacha yuqori saviyani bemalol ushlab qolish salohiyatiga ega.

Sizningcha, Virjil van Deyk o‘z faoliyatini qaysi klubda davom ettirgani ma’qul: Madridning «Real» klubidami yoki «Milan» safida Seriya Ani zabt etganimi? «Liverpul» o‘z sardorini bepul qo‘yib yuborib, katta xatoga yo‘l qo‘ymoqdami? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va transfer bozorining ushbu shov-shuvli intrigasi tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Joze MourinoVirjil van DeykReal MadridMilan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Virjil van Deyk ter jamoadagi faoliyatini davom ettirishi sababini aytdiVirjil van Deyk ter jamoadagi faoliyatini davom ettirishi sababini aytdi23 sentabr 19:39Madriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandiMadriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandi23 sentabr 19:48«Bizga xalaqit berishmasa, chempion bo‘lamiz»: Mourino Madrid derbisidagi mag‘lubiyatdan so‘ng«Bizga xalaqit berishmasa, chempion bo‘lamiz»: Mourino Madrid derbisidagi mag‘lubiyatdan so‘ng21 sentabr 19:31«Bunday tayinlov bilan tabriklayman!»: Mourino derbidagi hakamlikni tanqid qildi«Bunday tayinlov bilan tabriklayman!»: Mourino derbidagi hakamlikni tanqid qildi21 sentabr 06:33Mourino «Real» mashg‘ulotlariga uni olib kirdi: «Atletiko»ni taslim eti uchun yangi qurolMourino «Real» mashg‘ulotlariga uni olib kirdi: «Atletiko»ni taslim eti uchun yangi qurol19 sentabr 20:20U maydonda bo‘lmasa, “Real” zaiflashadi: Madrid klubining almashtirib bo‘lmas yulduzi kim?U maydonda bo‘lmasa, “Real” zaiflashadi: Madrid klubining almashtirib bo‘lmas yulduzi kim?15 sentabr 17:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi