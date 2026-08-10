Virjil van Deyk Ronald Arauxoning Liverpulga oʻtishini qoʻllab-quvvatladi
Liverpul Barselona himoyachisi Ronald Arauxoni o'z safiga qo'shib olishga yaqin turibdi va bu ehtimoliy transferni jamoa sardori Virjil van Deyk qo'llab-quvvatladi. Urugvaylik futbolchining Mersisayd klubiga ijara asosida o'tishi kutilmoqda, bunga jamoaning himoyadagi jarohatlar sabab yuzaga kelgan muammolari turtki bo'ldi.
Angliya Premer-ligasining grand klubi boʻlgan Liverpul himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Barselona himoyachisi Ronald Arauxoni oʻz safiga qoʻshib olishga yaqin turibdi. Ushbu ehtimoliy transfer jamoa sardori Virjil van Deyk tomonidan iliq kutib olindi, chunki mavsumoldi yigʻinlarida yuzaga kelgan jarohatlar jamoaning orqa chizigʻini jiddiy qiyofada qoldirgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va boshqa xalqaro sport manbalarining xabar berishicha, urugvaylik futbolchi Mersisayd klubiga ijara asosida kelib qoʻshilishi kutilmoqda. Bu qadam yangi bosh murabbiy Andoni Iraola boshchiligida boshlanayotgan yangi davrda himoyadagi muammolarni bartaraf etish uchun tashlanmoqda.
Himoya chizigʻidagi muammolar va transfer zaruratiTransferning tezlashishiga yangi kelgan futbolchi Jeremi Jaketning jismoniy holati sabab boʻldi. Renn jamoasidan transfer qilingan yosh himoyachi mavsumoldi oʻrtoqlik oʻyinlarida tibbiy shtabning ehtiyotkorona yondashuvi tufayli maydonga tusha olmadi.
Sardor Virjil van Deyk jarohat olgan yosh jamoadoshi haqida ham ijobiy fikrlar bildirib, uning tez orada umumiy guruh mashgʻulotlariga qaytishiga umid bildirdi. Shunga qaramay, klub darhol yordam beradigan tajribali oʻyinchi sifatida Ronald Arauxo variantini maʼqul topdi.
Andoni Iraola boshchiligidagi yangi davrKlubda murabbiylar shtabining oʻzgarishi, jumladan, bosh murabbiy lavozimiga Andoni Iraolaning kelishi jamoa uchun yangi sahifa ochdi. Van Deyk oʻtgan mavsumdagi omadsizliklardan soʻng futbolchilar va murabbiylar oʻrtasida koʻprik vazifasini bajarishga tayyorligini taʼkidladi.
Uning soʻzlariga koʻra, ispaniyalik mutaxassis bilan ilk haftadayoq yaxshi muloqot oʻrnatilgan va jamoaning tajribali yetakchilari yangi murabbiyni toʻliq qoʻllab-quvvatlamoqda. Jamoa yangi mashgʻulot uslublari va talablarga moslashish jarayonini boshdan kechirmoqda.
…