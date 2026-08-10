Virjil van Deyk Ronald Arauxoning Liverpulga oʻtishini qoʻllab-quvvatladi

·45·Sport
Virjil van Deyk Ronald Arauxoning Liverpulga oʻtishini qoʻllab-quvvatladi
Qisqacha

Liverpul Barselona himoyachisi Ronald Arauxoni o'z safiga qo'shib olishga yaqin turibdi va bu ehtimoliy transferni jamoa sardori Virjil van Deyk qo'llab-quvvatladi. Urugvaylik futbolchining Mersisayd klubiga ijara asosida o'tishi kutilmoqda, bunga jamoaning himoyadagi jarohatlar sabab yuzaga kelgan muammolari turtki bo'ldi.

Angliya Premer-ligasining grand klubi boʻlgan Liverpul himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Barselona himoyachisi Ronald Arauxoni oʻz safiga qoʻshib olishga yaqin turibdi. Ushbu ehtimoliy transfer jamoa sardori Virjil van Deyk tomonidan iliq kutib olindi, chunki mavsumoldi yigʻinlarida yuzaga kelgan jarohatlar jamoaning orqa chizigʻini jiddiy qiyofada qoldirgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va boshqa xalqaro sport manbalarining xabar berishicha, urugvaylik futbolchi Mersisayd klubiga ijara asosida kelib qoʻshilishi kutilmoqda. Bu qadam yangi bosh murabbiy Andoni Iraola boshchiligida boshlanayotgan yangi davrda himoyadagi muammolarni bartaraf etish uchun tashlanmoqda.

Himoya chizigʻidagi muammolar va transfer zarurati

Transferning tezlashishiga yangi kelgan futbolchi Jeremi Jaketning jismoniy holati sabab boʻldi. Renn jamoasidan transfer qilingan yosh himoyachi mavsumoldi oʻrtoqlik oʻyinlarida tibbiy shtabning ehtiyotkorona yondashuvi tufayli maydonga tusha olmadi.

Sardor Virjil van Deyk jarohat olgan yosh jamoadoshi haqida ham ijobiy fikrlar bildirib, uning tez orada umumiy guruh mashgʻulotlariga qaytishiga umid bildirdi. Shunga qaramay, klub darhol yordam beradigan tajribali oʻyinchi sifatida Ronald Arauxo variantini maʼqul topdi.

Andoni Iraola boshchiligidagi yangi davr

Klubda murabbiylar shtabining oʻzgarishi, jumladan, bosh murabbiy lavozimiga Andoni Iraolaning kelishi jamoa uchun yangi sahifa ochdi. Van Deyk oʻtgan mavsumdagi omadsizliklardan soʻng futbolchilar va murabbiylar oʻrtasida koʻprik vazifasini bajarishga tayyorligini taʼkidladi.

Uning soʻzlariga koʻra, ispaniyalik mutaxassis bilan ilk haftadayoq yaxshi muloqot oʻrnatilgan va jamoaning tajribali yetakchilari yangi murabbiyni toʻliq qoʻllab-quvvatlamoqda. Jamoa yangi mashgʻulot uslublari va talablarga moslashish jarayonini boshdan kechirmoqda.

LiverpulRonald ArauxoVirjil van DeykAndoni IraolaPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaBugun, 20:30Julian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdiJulian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdiBugun, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)