Yurgen Klopp «Bundestim»dagi debyutidan so‘ng ochiq gapirdi — Niderlandiya bilan durang

·50·Sport
Yurgen Klopp «Bundestim»dagi debyutidan so‘ng ochiq gapirdi — Niderlandiya bilan durang
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi sifatida debyut o‘yinida Niderlandiya bilan 1:1 hisobida durang o‘ynadi.
  • Klopp o‘yinni faol boshlaganliklarini, biroq keyinroq qiyinchiliklarga duch kelganliklarini, chunki yangi tizim hali to‘liq shakllanmaganini ta’kidladi.
  • U shogirdlarining yuqori intensivligi va g‘alabaga bo‘lgan ishtiyoqidan mamnun bo‘lgani, ammo jamoa bundan yaxshiroq o‘ynay olishiga ishonchi komil.

UYEFA Millatlar ligasining 1-turidan o‘rin olgan Germaniya va Niderlandiya o‘rtasidagi markaziy qarama-qarshilik nafaqat kechgan shiddatli 1:1 hisobi, balki ikki buyuk murabbiyning milliy jamoalar boshqaruvidagi ilk rasmiy debyuti sifatida tarixga kirdi. «Bundestim» bosh murabbiyi lavozimida ilk bor maydonga tushgan Yurgen Klopp «Bayern & Germany» nashriga bergan intervyusida bahs yakunlari va o‘z his-tuyg‘ulari bilan o‘rtoqlashdi: «Milliy jamoadagi debyut? O‘zimni juda yaxshi his qildim, lekin murabbiylik faoliyatimda 1000 dan ortiq o‘yin o‘tkazganman — shu sababli bu men uchun mutlaqo yangilik emasdi. Bir-biriga o‘xshash holatdagi ikki kuchli terma to‘qnash keldi. Bahsni juda faol boshladik, biroq keyin jiddiy qiyinchiliklarga duch keldik. Yangi tizim to‘liq shakllanmagan va mexanizmlar ishlab ketmagan paytda bu tabiiy hol. Yigitlarning yuqori intensivligi va g‘alabaga bo‘lgan ishtiyoqidan mamnunman, lekin biz bundan ancha yaxshiroq o‘ynay olamiz».

E’tiborli jihati, ushbu uchrashuv «uchar gollandlar» boshqaruvini qo‘lga olgan Xavi uchun ham terma jamoa miqyosidagi ilk imtihon bo‘ldi. Endi Klopp shogirdlari 27 sentyabr kuni 2-tur doirasida Gretsiya terma jamoasini sinovdan o‘tkazadi.

«1000 o‘yinlik tajriba, Xavi dueli va tizim inqirozi»: Klopp bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi

Germaniya va Niderlandiya o‘rtasidagi uchrashuvdan so‘ng eng muhim faktlar:

  • Klopp va Xavining debyut to‘qnashuvi: Har ikki mutaxassis milliy terma jamoa bosh murabbiyi sifatida birinchi marta rasmiy bahsda qatnashdi;

  • «1000 tadan ortiq o‘yin»: Yurgen Klopp terma jamoa bosimi uni cho‘chitmasligini va katta faoliyatidagi boy tajribasiga tayanishini ta’kidladi;

  • Tizim va mexanizmlarning xomligi: Murabbiy yangi taktik sxemalar hali to‘liq shakllanib ulgurmagani tufayli muammolar yuzaga kelganini ochiq tan oldi;

  • Intensivlika yuqori baho: Nemislar ustozi shogirdlarining yuqori pressingi va fidoyiligidan rozi bo‘lsa-da, o‘yin sifatini oshirish zarurligini aytdi;

  • 27 sentyabr — Gretsiya imtihoni: «Bundestim» 2-turda o‘z maydonida Gretsiyani qabul qilib, ilk g‘alabasini nishonlashni maqsad qilgan.

Germaniya va Niderlandiya qarama-qarshiligi: Debyut o‘yini ko‘rsatkichlari taqqosi

Millatlar ligasi 1-turining qiyosiy tahlili:

Mezonlar va ko‘rsatkichlar

Germaniya milliy jamoasi

Niderlandiya milliy jamoasi

Yakuniy hisob va maqom

1:1 (Durang natija)

1:1 (Sarsonlik va durang)

Yangi bosh murabbiy

Yurgen Klopp (Germaniya)

Xavi Ernandes (Niderlandiya)

O‘yin falsafasi va uslubi

Yuqori intensivlik, og‘ir pressing («Gegenpressing»)

To‘p nazorati, pozitsion hujum va kombinatsiya

Asosiy muammosi

Yangi mexanizm va tizimning to‘liq shakllanmagani

Qayta qurish davridagi taktik noaniqliklar

Keyingi sinov va raqib

27 sentyabr — Gretsiya bilan bahs

2-turdagi navbatdagi taqvimiy uchrashuv

Futbol ekspertizasi: Nega Klopp va Xavi durang bilan kifoyalandi?

Yevropa futboli tahlilchilari va sport sharhlovchilarining xulosalari:

  • «Klopp pressingiga vaqt kerak»: Klub futbolida (xususan, «Liverpul» va «Borussiya»da) yillab sayqallangan mashhur intensiv bosimni milliy termadagi bir necha kunlik yig‘in ichida yo‘lga qo‘yish deyarli imkonsiz; shu bois nemislar bosim o‘tkazishda bir maromda ishlay olmadi va o‘z darvozasidan to‘p o‘tkazib yubordi;

  • Xavining taktik moslashuvi: Gollandiya futboliga ispancha to‘p nazorati falsafasini singdirishga urinayotgan Xavi ham himoya va markaz o‘rtasida balans izlamoqda; bu ikki grandning qayta qurilayotgan holati bahsda murosali 1:1 natijasini mutlaqo haqqoniy qildi;

  • Gretsiyaga qarshi tuzatishlar: 27 sentyabrdagi o‘yinda Klopp tarkibda bir qator o‘zgarishlar qilishi va pressing samaradorligini oshirish orqali dastlabki g‘alabasini rasmiylashtirishga harakat qiladi.

Sizningcha, Yurgen Klopp «Bundestim»ni yana jahon futboli cho‘qqisiga qaytara oladimi yoki milliy terma muhiti uning intensiv uslubiga mos kelmaydimi? Xavi va Klopp o‘rtasidagi durang bahsga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futbolining katta qarama-qarshiligi yoritilgan ushbu tahlilni barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Yurgen KloppXavi ErnandesUYEFA Millatlar ligasiGermaniya milliy jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurgen Klopp Germaniya termasida temir intizom o‘rnatdi — yangi qat’iy tartiblar tahliliYurgen Klopp Germaniya termasida temir intizom o‘rnatdi — yangi qat’iy tartiblar tahliliKecha 06:57Yurgen Klopp Germaniyaga shart qo‘ydi: u keskin shartida nima degan edi?Yurgen Klopp Germaniyaga shart qo‘ydi: u keskin shartida nima degan edi?26 iyul 01:12Klopp Germaniya termasiga bosh murabbiy etib tayinlandiKlopp Germaniya termasiga bosh murabbiy etib tayinlandi24 iyul 18:22Klopp Germaniya taktikasini ochiqladi: stadion uzra «vau» effekti kerakKlopp Germaniya taktikasini ochiqladi: stadion uzra «vau» effekti kerak26 iyul 16:43Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylandiYurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylandi5 iyul 18:15Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga rozilik berdiJurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga rozilik berdi12 iyul 16:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?