Yurgen Klopp «Bundestim»dagi debyutidan so‘ng ochiq gapirdi — Niderlandiya bilan durang
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi sifatida debyut o‘yinida Niderlandiya bilan 1:1 hisobida durang o‘ynadi.
- Klopp o‘yinni faol boshlaganliklarini, biroq keyinroq qiyinchiliklarga duch kelganliklarini, chunki yangi tizim hali to‘liq shakllanmaganini ta’kidladi.
- U shogirdlarining yuqori intensivligi va g‘alabaga bo‘lgan ishtiyoqidan mamnun bo‘lgani, ammo jamoa bundan yaxshiroq o‘ynay olishiga ishonchi komil.
UYEFA Millatlar ligasining 1-turidan o‘rin olgan Germaniya va Niderlandiya o‘rtasidagi markaziy qarama-qarshilik nafaqat kechgan shiddatli 1:1 hisobi, balki ikki buyuk murabbiyning milliy jamoalar boshqaruvidagi ilk rasmiy debyuti sifatida tarixga kirdi. «Bundestim» bosh murabbiyi lavozimida ilk bor maydonga tushgan Yurgen Klopp «Bayern & Germany» nashriga bergan intervyusida bahs yakunlari va o‘z his-tuyg‘ulari bilan o‘rtoqlashdi: «Milliy jamoadagi debyut? O‘zimni juda yaxshi his qildim, lekin murabbiylik faoliyatimda 1000 dan ortiq o‘yin o‘tkazganman — shu sababli bu men uchun mutlaqo yangilik emasdi. Bir-biriga o‘xshash holatdagi ikki kuchli terma to‘qnash keldi. Bahsni juda faol boshladik, biroq keyin jiddiy qiyinchiliklarga duch keldik. Yangi tizim to‘liq shakllanmagan va mexanizmlar ishlab ketmagan paytda bu tabiiy hol. Yigitlarning yuqori intensivligi va g‘alabaga bo‘lgan ishtiyoqidan mamnunman, lekin biz bundan ancha yaxshiroq o‘ynay olamiz».
E’tiborli jihati, ushbu uchrashuv «uchar gollandlar» boshqaruvini qo‘lga olgan Xavi uchun ham terma jamoa miqyosidagi ilk imtihon bo‘ldi. Endi Klopp shogirdlari 27 sentyabr kuni 2-tur doirasida Gretsiya terma jamoasini sinovdan o‘tkazadi.
«1000 o‘yinlik tajriba, Xavi dueli va tizim inqirozi»: Klopp bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi
Germaniya va Niderlandiya o‘rtasidagi uchrashuvdan so‘ng eng muhim faktlar:
Klopp va Xavining debyut to‘qnashuvi: Har ikki mutaxassis milliy terma jamoa bosh murabbiyi sifatida birinchi marta rasmiy bahsda qatnashdi;
«1000 tadan ortiq o‘yin»: Yurgen Klopp terma jamoa bosimi uni cho‘chitmasligini va katta faoliyatidagi boy tajribasiga tayanishini ta’kidladi;
Tizim va mexanizmlarning xomligi: Murabbiy yangi taktik sxemalar hali to‘liq shakllanib ulgurmagani tufayli muammolar yuzaga kelganini ochiq tan oldi;
Intensivlika yuqori baho: Nemislar ustozi shogirdlarining yuqori pressingi va fidoyiligidan rozi bo‘lsa-da, o‘yin sifatini oshirish zarurligini aytdi;
27 sentyabr — Gretsiya imtihoni: «Bundestim» 2-turda o‘z maydonida Gretsiyani qabul qilib, ilk g‘alabasini nishonlashni maqsad qilgan.
Germaniya va Niderlandiya qarama-qarshiligi: Debyut o‘yini ko‘rsatkichlari taqqosi
Millatlar ligasi 1-turining qiyosiy tahlili:
Mezonlar va ko‘rsatkichlar
Niderlandiya milliy jamoasi
Yakuniy hisob va maqom
1:1 (Durang natija)
1:1 (Sarsonlik va durang)
Yangi bosh murabbiy
Yurgen Klopp (Germaniya)
Xavi Ernandes (Niderlandiya)
O‘yin falsafasi va uslubi
Yuqori intensivlik, og‘ir pressing («Gegenpressing»)
To‘p nazorati, pozitsion hujum va kombinatsiya
Asosiy muammosi
Yangi mexanizm va tizimning to‘liq shakllanmagani
Qayta qurish davridagi taktik noaniqliklar
Keyingi sinov va raqib
27 sentyabr — Gretsiya bilan bahs
2-turdagi navbatdagi taqvimiy uchrashuv
Futbol ekspertizasi: Nega Klopp va Xavi durang bilan kifoyalandi?
Yevropa futboli tahlilchilari va sport sharhlovchilarining xulosalari:
«Klopp pressingiga vaqt kerak»: Klub futbolida (xususan, «Liverpul» va «Borussiya»da) yillab sayqallangan mashhur intensiv bosimni milliy termadagi bir necha kunlik yig‘in ichida yo‘lga qo‘yish deyarli imkonsiz; shu bois nemislar bosim o‘tkazishda bir maromda ishlay olmadi va o‘z darvozasidan to‘p o‘tkazib yubordi;
Xavining taktik moslashuvi: Gollandiya futboliga ispancha to‘p nazorati falsafasini singdirishga urinayotgan Xavi ham himoya va markaz o‘rtasida balans izlamoqda; bu ikki grandning qayta qurilayotgan holati bahsda murosali 1:1 natijasini mutlaqo haqqoniy qildi;
Gretsiyaga qarshi tuzatishlar: 27 sentyabrdagi o‘yinda Klopp tarkibda bir qator o‘zgarishlar qilishi va pressing samaradorligini oshirish orqali dastlabki g‘alabasini rasmiylashtirishga harakat qiladi.
Sizningcha, Yurgen Klopp «Bundestim»ni yana jahon futboli cho‘qqisiga qaytara oladimi yoki milliy terma muhiti uning intensiv uslubiga mos kelmaydimi? Xavi va Klopp o‘rtasidagi durang bahsga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futbolining katta qarama-qarshiligi yoritilgan ushbu tahlilni barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…