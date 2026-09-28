Klopp tarixdagi eng yomon startdan so‘ng: “Futbolchilarni emas, meni tanqid qiling"

·47·Sport
Klopp tarixdagi eng yomon startdan so‘ng: “Futbolchilarni emas, meni tanqid qiling"
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Germaniya milliy terma jamoasi Yurgen Klopp boshchiligida tarixda eng yomon startni qayd etdi, ikki o‘yinda bor-yo‘g‘i bir ochko to‘pladi.
  • Klopp Sky Sport efirida chiqish qilib, barcha tanqidni o‘z bo‘yniga olishini bildirdi va yosh futbolchilarni himoya qildi.
  • Murabbiyning ta’kidlashicha, jamoa tasavvur qilinganidek ojiz emas va oldinda Serbiyaga qarshi hamda Gretsiyaga qarshi safardagi revansh o‘yinlari kutilmoqda.

Germaniya milliy terma jamoasi ustozi Yurgen Klopp Millatlar ligasidagi shov-shuvli va omadsiz startdan keyin butun bosimni o‘z zimmasiga oldi. Nemis mashinasi safarda azaliy raqib Niderlandiya bilan 1:1 hisobida durang o‘ynagan bo‘lsa, o‘z maydonida Gretsiyaga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ydi. Bu natija Germaniya milliy jamoasi tarixidagi barcha bosh murabbiylar ichida eng yomon start sifatida antirekordni qayd etdi.

Muxlislar va mahalliy OAV tomonidan yangi chaqirilgan futbolchilar hushtakbozlik va keskin tanqidlarga uchrayotgan bir paytda, Klopp Sky Sport efirida chiqish qilib, barcha aybni o‘z bo‘yniga olishini bildirdi hamda jamoani himoya qildi. Oldinda esa nemislarni 1 oktyabrda Serbiyaga qarshi bahs va 4 oktyabrda Gretsiyaga qarshi safardagi revansh kutib turibdi.

«Tarixiy antirekord, hushtakbozlik va murabbiy qalqoni»: Klopp chiqishining 5 ta asosiy nuqtasi

Germaniya terma jamoasidagi inqirozli start va Yurgen Kloppning ochiq bayonoti bo‘yicha asosiy faktlar:

  • Bundestim tarixidagi eng yomon ko‘rsatkich: 2 ta uchrashuvda bor-yo‘g‘i 1 ochko — bu Germaniya tarixida birorta bosh murabbiyda kuzatilmagan natija;

  • «Meni tanqid qiling, yigitlarni emas»: Yurgen Klopp yosh va yangi futbolchilarni bosimdan asrab, barcha tanqid o‘qlarini o‘ziga qaratishni so‘radi;

  • Muxlislarning hushtakbozligidan hayrat: Klopp stadionda ayrim o‘yinchilarning o‘z ishqibozlari tomonidan salbiy qarshi olinganini tushunmasligini aytdi;

  • Vahima va tushkunlikka o‘rin yo‘q: Murabbiy jamoa tasavvur qilinganidek ojiz emasligini va kelajak baribir porloq bo‘lishini ta’kidladi;

  • Hal qiluvchi sinovlar ostonasida: Germaniya 1 oktyabr kuni Serbiyani qabul qiladi, 4 oktyabrda esa Afinaga safar qilib, revansh olishga urinadi.

Yurgen Kloppning start o‘yinlari va terma jamoa holati tasnifi

Germaniya milliy jamoasining Millatlar ligasidagi dastlabki natijalari va murabbiy pozitsiyasi:

Tahlil mezonlari va yo‘nalishlar

Qayd etilgan natija va ko‘rsatkich

Kloppning rasmiy bayonoti va munosabati

Niderlandiyaga qarshi safar bahsi

1:1 (jangovar durang, 1 ochko)

«Biz juda yomon ham emasmiz, ammo unchalik yaxshi ham emasmiz»

Gretsiyaga qarshi uy uchrashuvi

0:1 (kutilmagan mag‘lubiyat, 0 ochko)

Raqibning kutilmagan zarbasi va muxlislarning noroziligi

Tarixiy maqomi

Barcha murabbiylar orasidagi eng yomon start

«Boshimizga kul sochib o‘tirishning hech qanday hojati yo‘q»

Futbolchilarning ruhiy holati

Stadionda hushtakbozlik va OAV bosimi

«Ular klublarida yuqori saviyada, mening to‘liq himoyamda»

Keyingi rasmiy uchrashuvlar

1 oktyabr (Serbiya), 4 oktyabr (Gretsiya safari)

«Bor kuchimizni berib, tanlangan to‘g‘ri yo‘lda davom etamiz»

Futbol va taktik ekspertiza: Nega Klopp «o‘t o‘chiruvchi» rolini o‘z zimmasiga oldi?

Sport tahlilchilari, futbol ekspertlari va nemis futboli sharhlovchilarining xulosalari:

  • «Klassik Klopp psixologik qalqoni»: «Liverpul» va «Borussiya Dortmund»dagi faoliyatida ham Klopp har doim jamoa inqirozga uchraganda bor zarbani matbuot anjumanlarida shaxsan o‘ziga qaratgan; bu orqali u terma jamoaga endi moslashayotgan yosh o‘yinchilarni medianing vayronkor bosimidan asrab qolmoqda;

  • Klub va terma jamoa dinamikasining farqi: Kloppning energiya va pressingga asoslangan murakkab taktik uslubi qisqa yig‘inlarda darhol natija bermasligi tabiiy; futbolchilar bir-birini tushunib yetguniga qadar mana shunday taktik uzilishlar va xatolar yuz berishi muqarrar edi;

  • Oktyabr imtihoni — so‘nggi chegara: Serbiya bilan bahs va Gretsiyadagi javob o‘yini Kloppning Bundestimdagi kelajak vektorlarini belgilab beradi; agar navbatdagi ikki o‘yinda ham g‘alaba qozonilmasa, murabbiyning himoyaviy pozitsiyasi ham matbuotning keskin bosimini to‘xtatib qololmaydi.

Sizningcha, Yurgen Klopp Germaniya milliy jamoasini o‘z uslubiga moslab, yana avvalgi qudratli nemis mashinasiga aylantira oladimi yoki terma jamoa muhiti unga klub futbolidagidek mos kelmaydimi? Futbolchilarning o‘z muxlislari tomonidan hushtakbozlikka uchrashini qanday baholaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va nemis futbolidagi ushbu katta sinov tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Yurgen KloppGermaniya milliy terma jamoasiMillatlar ligiNiderlandiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurgen Klopp Germaniya tarixidagi eng yomon startni qayd etdi: 89 yillik antirekord!Yurgen Klopp Germaniya tarixidagi eng yomon startni qayd etdi: 89 yillik antirekord!Bugun 08:27«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi24 sentabr 06:08Yurgen Klopp «Bundestim»dagi debyutidan so‘ng ochiq gapirdi — Niderlandiya bilan durangYurgen Klopp «Bundestim»dagi debyutidan so‘ng ochiq gapirdi — Niderlandiya bilan durang25 sentabr 12:08Yurgen Klopp Germaniyaga shart qo‘ydi: u keskin shartida nima degan edi?Yurgen Klopp Germaniyaga shart qo‘ydi: u keskin shartida nima degan edi?26 iyul 01:12Klopp Germaniya taktikasini ochiqladi: stadion uzra «vau» effekti kerakKlopp Germaniya taktikasini ochiqladi: stadion uzra «vau» effekti kerak26 iyul 16:43Klopp Germaniya termasiga bosh murabbiy etib tayinlandiKlopp Germaniya termasiga bosh murabbiy etib tayinlandi24 iyul 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi