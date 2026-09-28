Klopp tarixdagi eng yomon startdan so‘ng: “Futbolchilarni emas, meni tanqid qiling"
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Germaniya milliy terma jamoasi Yurgen Klopp boshchiligida tarixda eng yomon startni qayd etdi, ikki o‘yinda bor-yo‘g‘i bir ochko to‘pladi.
- Klopp Sky Sport efirida chiqish qilib, barcha tanqidni o‘z bo‘yniga olishini bildirdi va yosh futbolchilarni himoya qildi.
- Murabbiyning ta’kidlashicha, jamoa tasavvur qilinganidek ojiz emas va oldinda Serbiyaga qarshi hamda Gretsiyaga qarshi safardagi revansh o‘yinlari kutilmoqda.
Germaniya milliy terma jamoasi ustozi Yurgen Klopp Millatlar ligasidagi shov-shuvli va omadsiz startdan keyin butun bosimni o‘z zimmasiga oldi. Nemis mashinasi safarda azaliy raqib Niderlandiya bilan 1:1 hisobida durang o‘ynagan bo‘lsa, o‘z maydonida Gretsiyaga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ydi. Bu natija Germaniya milliy jamoasi tarixidagi barcha bosh murabbiylar ichida eng yomon start sifatida antirekordni qayd etdi.
Muxlislar va mahalliy OAV tomonidan yangi chaqirilgan futbolchilar hushtakbozlik va keskin tanqidlarga uchrayotgan bir paytda, Klopp Sky Sport efirida chiqish qilib, barcha aybni o‘z bo‘yniga olishini bildirdi hamda jamoani himoya qildi. Oldinda esa nemislarni 1 oktyabrda Serbiyaga qarshi bahs va 4 oktyabrda Gretsiyaga qarshi safardagi revansh kutib turibdi.
«Tarixiy antirekord, hushtakbozlik va murabbiy qalqoni»: Klopp chiqishining 5 ta asosiy nuqtasi
Germaniya terma jamoasidagi inqirozli start va Yurgen Kloppning ochiq bayonoti bo‘yicha asosiy faktlar:
Bundestim tarixidagi eng yomon ko‘rsatkich: 2 ta uchrashuvda bor-yo‘g‘i 1 ochko — bu Germaniya tarixida birorta bosh murabbiyda kuzatilmagan natija;
«Meni tanqid qiling, yigitlarni emas»: Yurgen Klopp yosh va yangi futbolchilarni bosimdan asrab, barcha tanqid o‘qlarini o‘ziga qaratishni so‘radi;
Muxlislarning hushtakbozligidan hayrat: Klopp stadionda ayrim o‘yinchilarning o‘z ishqibozlari tomonidan salbiy qarshi olinganini tushunmasligini aytdi;
Vahima va tushkunlikka o‘rin yo‘q: Murabbiy jamoa tasavvur qilinganidek ojiz emasligini va kelajak baribir porloq bo‘lishini ta’kidladi;
Hal qiluvchi sinovlar ostonasida: Germaniya 1 oktyabr kuni Serbiyani qabul qiladi, 4 oktyabrda esa Afinaga safar qilib, revansh olishga urinadi.
Yurgen Kloppning start o‘yinlari va terma jamoa holati tasnifi
Germaniya milliy jamoasining Millatlar ligasidagi dastlabki natijalari va murabbiy pozitsiyasi:
Tahlil mezonlari va yo‘nalishlar
Qayd etilgan natija va ko‘rsatkich
Kloppning rasmiy bayonoti va munosabati
Niderlandiyaga qarshi safar bahsi
1:1 (jangovar durang, 1 ochko)
«Biz juda yomon ham emasmiz, ammo unchalik yaxshi ham emasmiz»
Gretsiyaga qarshi uy uchrashuvi
0:1 (kutilmagan mag‘lubiyat, 0 ochko)
Raqibning kutilmagan zarbasi va muxlislarning noroziligi
Tarixiy maqomi
Barcha murabbiylar orasidagi eng yomon start
«Boshimizga kul sochib o‘tirishning hech qanday hojati yo‘q»
Futbolchilarning ruhiy holati
Stadionda hushtakbozlik va OAV bosimi
«Ular klublarida yuqori saviyada, mening to‘liq himoyamda»
Keyingi rasmiy uchrashuvlar
1 oktyabr (Serbiya), 4 oktyabr (Gretsiya safari)
«Bor kuchimizni berib, tanlangan to‘g‘ri yo‘lda davom etamiz»
Futbol va taktik ekspertiza: Nega Klopp «o‘t o‘chiruvchi» rolini o‘z zimmasiga oldi?
Sport tahlilchilari, futbol ekspertlari va nemis futboli sharhlovchilarining xulosalari:
«Klassik Klopp psixologik qalqoni»: «Liverpul» va «Borussiya Dortmund»dagi faoliyatida ham Klopp har doim jamoa inqirozga uchraganda bor zarbani matbuot anjumanlarida shaxsan o‘ziga qaratgan; bu orqali u terma jamoaga endi moslashayotgan yosh o‘yinchilarni medianing vayronkor bosimidan asrab qolmoqda;
Klub va terma jamoa dinamikasining farqi: Kloppning energiya va pressingga asoslangan murakkab taktik uslubi qisqa yig‘inlarda darhol natija bermasligi tabiiy; futbolchilar bir-birini tushunib yetguniga qadar mana shunday taktik uzilishlar va xatolar yuz berishi muqarrar edi;
Oktyabr imtihoni — so‘nggi chegara: Serbiya bilan bahs va Gretsiyadagi javob o‘yini Kloppning Bundestimdagi kelajak vektorlarini belgilab beradi; agar navbatdagi ikki o‘yinda ham g‘alaba qozonilmasa, murabbiyning himoyaviy pozitsiyasi ham matbuotning keskin bosimini to‘xtatib qololmaydi.
Sizningcha, Yurgen Klopp Germaniya milliy jamoasini o‘z uslubiga moslab, yana avvalgi qudratli nemis mashinasiga aylantira oladimi yoki terma jamoa muhiti unga klub futbolidagidek mos kelmaydimi? Futbolchilarning o‘z muxlislari tomonidan hushtakbozlikka uchrashini qanday baholaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va nemis futbolidagi ushbu katta sinov tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…