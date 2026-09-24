Yurgen Klopp Germaniya termasida temir intizom o‘rnatdi — yangi qat’iy tartiblar tahlili

·40·Sport
Yurgen Klopp Germaniya termasida temir intizom o‘rnatdi — yangi qat’iy tartiblar tahlili
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yurgen Klopp Germaniya termasida yangi tartib-qoidalarni joriy etib, avvalgi erkinliklarni bekor qildi.
  • Endi futbolchilar belgilangan vaqtda, ya’ni soat 19:00 yoki 20:00 da birgalikda ovqatlanishlari, mashg‘ulotlar vaqtida telefonlardan foydalanmasliklari hamda bazada shaxsiy sartaroshlarni chaqirtirmasliklari shart.

Yozgi ta’tildan so‘ng Germaniya milliy terma jamoasi boshqaruv tizginini o‘z qo‘liga olgan dunyoning eng tajribali va yorqin murabbiylaridan biri Yurgen Klopp «Bundestim»da chinakam intizom inqilobini boshladi. Germaniyaning nufuzli Sport Bild nashri tarqatgan maxsus xabarga ko‘ra, yangi bosh murabbiy jamoa lagerida avvalgi ustoz Yulian Nagelsmann davridagi erkinlik va liberal tartiblarni bekor qilib, barcha yulduz futbolchilar uchun o‘ta qat’iy cheklovlar joriy etdi. Jumladan, endi futbolchilar jamoa mehmonxonasidagi kechki ovqatga xohlagan paytda emas, faqat belgilangan aniq vaqtda — soat 19:00 yoki 20:00 da birgalikda kelishga majbur; bundan bosh maqsad esa barchani yagona dasturxon atrofida jamlab, jamoaviy birdamlikni tiklashdir.

Bundan tashqari, o‘yin oldi tayyorgarlik vaqtida, xususan trenajyor zalida va massaj stollarida telefonlardan foydalanish qat’iyan man etildi — futbolchilar gadjetlarga chalg‘imasdan, yonidagi jamoadoshlari bilan jonli muloqotda bo‘lishlari rag‘batlantirilmoqda. Eng shov-shuvli cheklovlardan biri — jamoa mehmonxonasi yoki bazasida shaxsiy sartaroshlarni chaqirib soch oldirish taqiqlandi: Kloppning talabiga ko‘ra, yulduzlar milliy jamoa yig‘iniga allaqachon sochlarini tartibga keltirgan holda kelishlari shart. Shuningdek, oila a’zolari va yaqinlarning lagerga istalgan vaqtda kelishi taqiqlanib, bunga faqat istisno hollardagina ruxsat berilishi belgilandi.

Xo‘sh, Kloppning bu «temir qo‘l» tizimi nemis mashinasini yana dunyoning bosh favoritiga aylantira oladimi, mashhur yulduzlar ushbu cheklovlarga qanday ko‘nikadi va bu qat’iyat Germaniyani qayta tug‘ilishiga olib keladimi?

«Ovqatlanish vaqti, telefon taqiqi va sartaroshlarsiz baza»: Klopp reformalarining 5 ta asosiy nuqtasi

Sport Bild nashri fosh qilgan Germaniya lageridagi eng muhim yangi qoidalar:

  • Birgalikda kechki ovqat majburiyati: Futbolchilar belgilangan vaqtda (19:00 yoki 20:00 da) jamoa bo‘lib bir dasturxonga o‘tirishlari shart, istalgan vaqtda kelish bekor qilindi;

  • Massaj va zalda telefonga mutlaq cheklov: Mashg‘ulot va massaj vaqtida smartfonlar taqiqlandi; buning o‘rniga jamoadoshlar o‘rtasidagi jonli muloqot rag‘batlantirilmoqda;

  • Bazada soch oldirish man etildi: Futbolchilar shaxsiy sartaroshlarini mehmonxonaga chaqira olmaydi, barcha yig‘ingacha o‘z ko‘rinishini tartibga keltirib kelishi shart;

  • Oilalarning erkin tashrifi to‘xtatildi: Nagelsmann davridagi ochiq eshiklar tartibi bekor qilinib, qarindoshlar tashrifi faqat favqulodda holatlarda cheklandi;

  • Diqqat faqat g‘alaba va maqsadga: Yangi bosh murabbiy futbolchilarning bor fikr-xayolini faqat milliy jamoa va umumiy natijaga qaratishni ko‘zlamoqda.

Germaniya terma jamoasi: Nagelsmann erkinligi va Kloppning temir intizomi taqqosi

«Bundestim» lageridagi ichki muhit va kundalik tartibning o‘zgarishi tahlili:

Tartib-qoida yo‘nalishlari

Yulian Nagelsmann davrida

Yurgen Klopp joriy etgan yangi tizim

Kechki ovqat vaqti

19:00 yoki 20:00 dan boshlab, har kim qulay vaqtda kelgan

Faqat aniq belgilangan soatda, hamma birgalikda jamlanadi

Smartfonlardan foydalanish

Erkin va cheklovlarsiz

Trenajyor zali va massaj paytida qat’iyan taqiqlanadi

Futbolchilarning o‘zaro muloqoti

Har kim o‘z gadjeti yoki ishlari bilan band

Massaj va dam olish paytida jonli suhbatlar rag‘batlantiriladi

Tashqi ko‘rinish va sartaroshlar

Mehmonxona va bazada sartarosh chaqirib soch oldirish odatiy edi

Bazada soch oldirish man etildi; yig‘ingacha tartibga keltiriladi

Oila a’zolarining kelishi

Imkon bo‘lgan har qanday vaqtda bazaga kelish mumkin bo‘lgan

Faqat istisno holatlarda ruxsat beriladi — diqqat faqat jamoaga

Bosh falsafiy maqsad

Individual qulaylik va erkin ruhiy holat

Mutlaq birdamlik, temir intizom va jamoaviy ruh

Futbol ekspertizasi va insayderlik tahlili: Nega Kloppning bu choralari «Bundestim» uchun hayotiy zarurat?

Yevropa futboli mutaxassislari va germaniyalik tahlilchilarning xulosalari:

  • «Yulduzlik kasali» va komfort zonasiga barham berish: So‘nggi yillarda Germaniya termasi yirik musobaqalarda muvaffaqiyatsizlikka uchrashining bosh sabablaridan biri sifatida ortiqcha xotirjamlik, futbolchilarning shaxsiy imidj (sartaroshlar, ijtimoiy tarmoqlar) bilan haddan tashqari band bo‘lib qolgani ko‘rsatilardi; Klopp bunday qulay muhitni kesib tashlash orqali jangchilik ruhini qaytarmoqda;

  • «Liverpul» va «Borussiya» effekti: Yurgen Klopp boshqargan barcha jamoalarda ovqatlanish stollari va kiyinish xonalari muqaddas birdamlik makoni hisoblangan; futbolchilarning telefonga emas, bir-birining ko‘ziga qarab gaplashishi maydondagi sezish qobiliyati va taktik bog‘lanishni keskin oshiradi;

  • Intizom — taktikaning poydevori: Kloppning mashhur yuqori pressing («gegenpressing») uslubi maydonda 90 daqiqa davomida har bir metr uchun kurashishni va benuqson tartibni talab qiladi; maishiy hayotda intizomli bo‘lmagan jamoa maydonda bunday intensiv futbolni o‘ynay olmaydi;

  • Psixologik qayta qurollanish: Bu cheklovlar futbolchilarning miyasida «milliy termaga dam olish yoki ko‘ngiloxushlik uchun emas, davlat sha’nini himoya qilish uchun kelingan» degan fikrni mustahkamlaydi.

Yurgen Kloppning ushbu qat’iy qarorlari Germaniya termasini yana dunyoning eng qo‘rqinchli va yengilmas harbiy mashinasidek ishlaydigan jamoasiga aylantirish yo‘lidagi ilk dadil qadam bo‘ldi.

Sizningcha, Yurgen Kloppning telefonlarni cheklash, oilalar va sartaroshlar tashrifini taqiqlashi Germaniya termasiga g‘alaba ruhini qaytara oladimi? Bunday «temir intizom» zamonaviy yulduzlarga foyda beradimi yoki aksincha norozilik uyg‘otadi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va nemis futboli kulislari ochilgan ushbu eksklyuziv maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Yurgen KloppGermaniya terma jamoasiBundestimSport Bild
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurgen Klopp Germaniyaga shart qo‘ydi: u keskin shartida nima degan edi?Yurgen Klopp Germaniyaga shart qo‘ydi: u keskin shartida nima degan edi?26 iyul 01:12Klopp Germaniya taktikasini ochiqladi: stadion uzra «vau» effekti kerakKlopp Germaniya taktikasini ochiqladi: stadion uzra «vau» effekti kerak26 iyul 16:43Klopp Germaniya termasiga bosh murabbiy etib tayinlandiKlopp Germaniya termasiga bosh murabbiy etib tayinlandi24 iyul 18:22Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasidagi ishiga kirishdiYurgen Klopp Germaniya terma jamoasidagi ishiga kirishdi16 avgust 18:52Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqaradi: Mamlakatda ulkan optimizm to‘lqiniYurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqaradi: Mamlakatda ulkan optimizm to‘lqini25 iyul 21:33Yurgen Klopp Germaniya termasi haqida kutilmagan javob berdiYurgen Klopp Germaniya termasi haqida kutilmagan javob berdi30 iyun 12:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?