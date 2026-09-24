Yurgen Klopp Germaniya termasida temir intizom o‘rnatdi — yangi qat’iy tartiblar tahlili
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yurgen Klopp Germaniya termasida yangi tartib-qoidalarni joriy etib, avvalgi erkinliklarni bekor qildi.
- Endi futbolchilar belgilangan vaqtda, ya’ni soat 19:00 yoki 20:00 da birgalikda ovqatlanishlari, mashg‘ulotlar vaqtida telefonlardan foydalanmasliklari hamda bazada shaxsiy sartaroshlarni chaqirtirmasliklari shart.
Yozgi ta’tildan so‘ng Germaniya milliy terma jamoasi boshqaruv tizginini o‘z qo‘liga olgan dunyoning eng tajribali va yorqin murabbiylaridan biri Yurgen Klopp «Bundestim»da chinakam intizom inqilobini boshladi. Germaniyaning nufuzli Sport Bild nashri tarqatgan maxsus xabarga ko‘ra, yangi bosh murabbiy jamoa lagerida avvalgi ustoz Yulian Nagelsmann davridagi erkinlik va liberal tartiblarni bekor qilib, barcha yulduz futbolchilar uchun o‘ta qat’iy cheklovlar joriy etdi. Jumladan, endi futbolchilar jamoa mehmonxonasidagi kechki ovqatga xohlagan paytda emas, faqat belgilangan aniq vaqtda — soat 19:00 yoki 20:00 da birgalikda kelishga majbur; bundan bosh maqsad esa barchani yagona dasturxon atrofida jamlab, jamoaviy birdamlikni tiklashdir.
Bundan tashqari, o‘yin oldi tayyorgarlik vaqtida, xususan trenajyor zalida va massaj stollarida telefonlardan foydalanish qat’iyan man etildi — futbolchilar gadjetlarga chalg‘imasdan, yonidagi jamoadoshlari bilan jonli muloqotda bo‘lishlari rag‘batlantirilmoqda. Eng shov-shuvli cheklovlardan biri — jamoa mehmonxonasi yoki bazasida shaxsiy sartaroshlarni chaqirib soch oldirish taqiqlandi: Kloppning talabiga ko‘ra, yulduzlar milliy jamoa yig‘iniga allaqachon sochlarini tartibga keltirgan holda kelishlari shart. Shuningdek, oila a’zolari va yaqinlarning lagerga istalgan vaqtda kelishi taqiqlanib, bunga faqat istisno hollardagina ruxsat berilishi belgilandi.
Xo‘sh, Kloppning bu «temir qo‘l» tizimi nemis mashinasini yana dunyoning bosh favoritiga aylantira oladimi, mashhur yulduzlar ushbu cheklovlarga qanday ko‘nikadi va bu qat’iyat Germaniyani qayta tug‘ilishiga olib keladimi?
«Ovqatlanish vaqti, telefon taqiqi va sartaroshlarsiz baza»: Klopp reformalarining 5 ta asosiy nuqtasi
Sport Bild nashri fosh qilgan Germaniya lageridagi eng muhim yangi qoidalar:
Birgalikda kechki ovqat majburiyati: Futbolchilar belgilangan vaqtda (19:00 yoki 20:00 da) jamoa bo‘lib bir dasturxonga o‘tirishlari shart, istalgan vaqtda kelish bekor qilindi;
Massaj va zalda telefonga mutlaq cheklov: Mashg‘ulot va massaj vaqtida smartfonlar taqiqlandi; buning o‘rniga jamoadoshlar o‘rtasidagi jonli muloqot rag‘batlantirilmoqda;
Bazada soch oldirish man etildi: Futbolchilar shaxsiy sartaroshlarini mehmonxonaga chaqira olmaydi, barcha yig‘ingacha o‘z ko‘rinishini tartibga keltirib kelishi shart;
Oilalarning erkin tashrifi to‘xtatildi: Nagelsmann davridagi ochiq eshiklar tartibi bekor qilinib, qarindoshlar tashrifi faqat favqulodda holatlarda cheklandi;
Diqqat faqat g‘alaba va maqsadga: Yangi bosh murabbiy futbolchilarning bor fikr-xayolini faqat milliy jamoa va umumiy natijaga qaratishni ko‘zlamoqda.
Germaniya terma jamoasi: Nagelsmann erkinligi va Kloppning temir intizomi taqqosi
«Bundestim» lageridagi ichki muhit va kundalik tartibning o‘zgarishi tahlili:
Tartib-qoida yo‘nalishlari
Yulian Nagelsmann davrida
Yurgen Klopp joriy etgan yangi tizim
Kechki ovqat vaqti
19:00 yoki 20:00 dan boshlab, har kim qulay vaqtda kelgan
Faqat aniq belgilangan soatda, hamma birgalikda jamlanadi
Smartfonlardan foydalanish
Erkin va cheklovlarsiz
Trenajyor zali va massaj paytida qat’iyan taqiqlanadi
Futbolchilarning o‘zaro muloqoti
Har kim o‘z gadjeti yoki ishlari bilan band
Massaj va dam olish paytida jonli suhbatlar rag‘batlantiriladi
Tashqi ko‘rinish va sartaroshlar
Mehmonxona va bazada sartarosh chaqirib soch oldirish odatiy edi
Bazada soch oldirish man etildi; yig‘ingacha tartibga keltiriladi
Oila a’zolarining kelishi
Imkon bo‘lgan har qanday vaqtda bazaga kelish mumkin bo‘lgan
Faqat istisno holatlarda ruxsat beriladi — diqqat faqat jamoaga
Bosh falsafiy maqsad
Individual qulaylik va erkin ruhiy holat
Mutlaq birdamlik, temir intizom va jamoaviy ruh
Futbol ekspertizasi va insayderlik tahlili: Nega Kloppning bu choralari «Bundestim» uchun hayotiy zarurat?
Yevropa futboli mutaxassislari va germaniyalik tahlilchilarning xulosalari:
«Yulduzlik kasali» va komfort zonasiga barham berish: So‘nggi yillarda Germaniya termasi yirik musobaqalarda muvaffaqiyatsizlikka uchrashining bosh sabablaridan biri sifatida ortiqcha xotirjamlik, futbolchilarning shaxsiy imidj (sartaroshlar, ijtimoiy tarmoqlar) bilan haddan tashqari band bo‘lib qolgani ko‘rsatilardi; Klopp bunday qulay muhitni kesib tashlash orqali jangchilik ruhini qaytarmoqda;
«Liverpul» va «Borussiya» effekti: Yurgen Klopp boshqargan barcha jamoalarda ovqatlanish stollari va kiyinish xonalari muqaddas birdamlik makoni hisoblangan; futbolchilarning telefonga emas, bir-birining ko‘ziga qarab gaplashishi maydondagi sezish qobiliyati va taktik bog‘lanishni keskin oshiradi;
Intizom — taktikaning poydevori: Kloppning mashhur yuqori pressing («gegenpressing») uslubi maydonda 90 daqiqa davomida har bir metr uchun kurashishni va benuqson tartibni talab qiladi; maishiy hayotda intizomli bo‘lmagan jamoa maydonda bunday intensiv futbolni o‘ynay olmaydi;
Psixologik qayta qurollanish: Bu cheklovlar futbolchilarning miyasida «milliy termaga dam olish yoki ko‘ngiloxushlik uchun emas, davlat sha’nini himoya qilish uchun kelingan» degan fikrni mustahkamlaydi.
Yurgen Kloppning ushbu qat’iy qarorlari Germaniya termasini yana dunyoning eng qo‘rqinchli va yengilmas harbiy mashinasidek ishlaydigan jamoasiga aylantirish yo‘lidagi ilk dadil qadam bo‘ldi.
Sizningcha, Yurgen Kloppning telefonlarni cheklash, oilalar va sartaroshlar tashrifini taqiqlashi Germaniya termasiga g‘alaba ruhini qaytara oladimi? Bunday «temir intizom» zamonaviy yulduzlarga foyda beradimi yoki aksincha norozilik uyg‘otadi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va nemis futboli kulislari ochilgan ushbu eksklyuziv maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…